Il ciclone Harry si abbatte su Catanzaro Lido

Il responsabile della Protezione civile comunale spiega che il provvedimento è stato adottato a scopo cautelativo: «Difficile portarli in salvo in caso di forti mareggiate». Residenti ospitati da parenti, l’amministrazione aveva allestito un centro di raccolta ad hoc
Il primo cittadino ai microfoni di LaC tira le somme della notte di tempesta: «Nessuna vittima o ferito, il coordinamento delle forze in campo ha funzionato». Il sindaco di Bova Marina sollecita interventi urgenti della Regione Calabria
Il primo cittadino ha anticipato la sollecitazione per riportare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile dopo i colpi del ciclone Harry al quartiere. Nessun ferito, ma ci sono danni ingenti e circa 300 famiglie senza energia elettrica
Il procuratore di Napoli annuncia azioni legali nei confronti del partito di Meloni che nei giorni scorsi ha pubblicato sui social sue vecchie dichiarazioni sulle correnti del Csm: «Il testo che propongono per le urne molto lontano da quella che era la mia idea»
Durante la notte oltre 60 gli interventi espletati dai vigili del fuoco, altri 40 in coda. La forza del mare ha trasportato acqua e sabbia, particolari disagi nell’area del porto. La situazione è monitorata dall’amministrazione comunale e dalla protezione civile
Nelle ultime ore, abbondanti nevicate hanno trasformato l’entroterra calabrese in un paesaggio da fiaba. Camigliatello, Lorica, Villaggio Palumbo e Villaggio Mancuso si risvegliano sotto oltre 60 centimetri di coltre bianca
Siamo andati sul posto insieme ai comitati e alle associazioni che hanno promosso con successo un esposto alla Soprintendenza che ora effettuerà dei sopralluoghi per verificare se l’opera contrasta con la normativa in vigore. Ma loro non hanno dubbi: «Sfregiata l’identità del territorio»
Evacuazioni lungo la costa, lungomari distrutti, frane, viabilità compromessa: un quadro sempre più drammatico dopo 24 ore di fuoco mentre vento, pioggia e mareggiate mettono grecanica e locride davanti alla fase più critica dell’emergenza
La sentenza, la numero 421 del 2026, è stata depositata il 19 gennaio e rappresenta un punto di svolta in una storia che per anni ha alimentato nei cittadini la percezione di una doppia beffa: prima l’assenza dei servizi, poi la richiesta di pagare comunque per evitare conseguenze gravi
Il sindaco Zirilli ordina l’allontanamento immediato dalle zone costiere più esposte. Evacuazione anche nei villaggi. La Jonica reggina affronta la fase più dura del ciclone Harry e il mare continua ad avanzare
Indagini chiuse tra orrore e attesa per l'autopsia a Roma. La donna aveva origini calabresi. Il sindaco della città cosentina dopo l’evento annullato: «Quando il dolore è così profondo ogni gesto pubblico deve saper fare un passo indietro»