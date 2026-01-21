Social
Il ciclone Harry si abba...

Il ciclone Harry si abbatte su Catanzaro Lido

21 gennaio, 2026
Controlli a tappeto

Scoperto arsenale in Aspromonte: armi da guerra e razzi anticarro sequestrati dai carabinieri

VIDEO | Fucili automatici, ordigni esplosivi e munizionamento occultati in un’area isolata a Caraffa di Bianco rinvenuti durante l’operazione 
Scoperto arsenale in Aspromonte: armi da guerra e razzi anticarro sequestrati dai carabinieri\n
Ciclone Harry

Evacuate 100 famiglie a Roccelletta di Borgia, la Prociv: «In caso di eventi estremi non avremmo potuto raggiungerle»

Il responsabile della Protezione civile comunale spiega che il provvedimento è stato adottato a scopo cautelativo: «Difficile portarli in salvo in caso di forti mareggiate». Residenti ospitati da parenti, l’amministrazione aveva allestito un centro di raccolta ad hoc
Luana Costa
Evacuate 100 famiglie a Roccelletta di Borgia, la Prociv:\u00A0«In caso di eventi estremi non avremmo potuto raggiungerle»\n
Dramma infinito

Tragedia a Vibo Valentia, bimba di due anni e mezzo muore soffocata da un wurstel

Inutili si sono rivelati i tentativi dei medici del Pronto Soccorso e del reparto di Rianimazione per strappare la piccola alla morte
G.B.
Tragedia a\u00A0Vibo Valentia, bimba di due anni e mezzo muore\u00A0soffocata da un wurstel\n
Maltempo

Melito, il grido di dolore di Nastasi: «Lungomare spezzato, alberi caduti, rete idrica e fognaria disastrate»

Il primo cittadino ai microfoni di LaC tira le somme della notte di tempesta: «Nessuna vittima o ferito, il coordinamento delle forze in campo ha funzionato». Il sindaco di Bova Marina sollecita interventi urgenti della Regione Calabria
Melania Neri
Melito, il grido di dolore di Nastasi: «Lungomare spezzato, alberi caduti, rete idrica e fognaria disastrate»\n\n\n

Cronaca

Maltempo a Crotone, evacuate le case sulla costa nord

20 gennaio 2026
Ore 17:45
Cronaca

Ciclone Harry, famiglie evacuate nel catanzarese

20 gennaio 2026
Ore 17:48
Cronaca

Tragedia a Vibo, bambina muore soffocata da un wurstel

20 gennaio 2026
Ore 17:57
Cronaca

Incidenti stradali in crescita a Reggio Calabria

20 gennaio 2026
Ore 17:41
Cronaca

Tragedia a Vibo, bambina muore soffocata da un wurstel

20 gennaio 2026
Ore 17:57
Cronaca

Incidenti stradali in crescita a Reggio Calabria

20 gennaio 2026
Ore 17:41
Cronaca

Maltempo a Crotone, evacuate le case sulla costa nord

20 gennaio 2026
Ore 17:45
Cronaca

Ciclone Harry, famiglie evacuate nel catanzarese

20 gennaio 2026
Ore 17:48
Cronaca

Tragedia a Vibo, bambina muore soffocata da un wurstel

20 gennaio 2026
Ore 17:57
Cronaca

Incidenti stradali in crescita a Reggio Calabria

20 gennaio 2026
Ore 17:41
Cronaca

Maltempo a Crotone, evacuate le case sulla costa nord

20 gennaio 2026
Ore 17:45
Cronaca

Ciclone Harry, famiglie evacuate nel catanzarese

20 gennaio 2026
Ore 17:48
Ciclone Harry

Catanzaro Lido sommersa dalle mareggiate, il sindaco Fiorita: «Chiederemo lo stato di calamità»

Il primo cittadino ha anticipato la sollecitazione per riportare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile dopo i colpi del ciclone Harry al quartiere. Nessun ferito, ma ci sono danni ingenti e circa 300 famiglie senza energia elettrica
Redazione Cronaca
21 gennaio 2026
Ore 11:07
Catanzaro Lido sommersa dalle mareggiate, il sindaco Fiorita: «Chiederemo lo stato di calamità»\n
Botte alle Poste

Vibo Marina, aggressione in strada dopo un banale diverbio: fermato un rumeno, vittima in ospedale

L’episodio questa mattina quando un uomo ha brutalmente picchiato un residente con cui aveva avuto un battibecco. Sul posto i carabinieri
E.D.G.
21 gennaio 2026
Ore 11:03
Vibo Marina, aggressione in strada dopo un banale diverbio: fermato un rumeno, vittima in ospedale\n
Riforma giustizia

Referendum, Gratteri contro Fratelli d’Italia: «Hanno rilanciato un mio vecchio video senza autorizzazione, denuncerò»

Il procuratore di Napoli annuncia azioni legali nei confronti del partito di Meloni che nei giorni scorsi ha pubblicato sui social sue vecchie dichiarazioni sulle correnti del Csm: «Il testo che propongono per le urne molto lontano da quella che era la mia idea»
Redazione Cronaca
21 gennaio 2026
Ore 10:54
Referendum, Gratteri contro Fratelli d’Italia: «Hanno rilanciato un mio vecchio video senza autorizzazione, denuncerò»\n
Ciclone Harry

Catanzaro piegata dal maltempo, quartiere Lido sommerso dall’acqua: case e negozi allagati

Durante la notte oltre 60 gli interventi espletati dai vigili del fuoco, altri 40 in coda. La forza del mare ha trasportato acqua e sabbia, particolari disagi nell’area del porto. La situazione è monitorata dall’amministrazione comunale e dalla protezione civile
Luana Costa
21 gennaio 2026
Ore 08:09
Catanzaro piegata dal maltempo, quartiere Lido sommerso dall’acqua: case e negozi allagati\n
I danni sullo Jonio

Ciclone Harry, la notte più dura per la Locride: crolli e allagamenti sui lungomari

VIDEO-FOTO | Siderno e Locri si svegliano con i loro litorali devastati e la conta dei danni è pesantissima: frane e crolli nelle aree interne, allagamenti a Marina di Gioiosa
Francesco Rende
21 gennaio 2026
Ore 07:50
Ciclone Harry, la notte più dura per la Locride: crolli e allagamenti sui lungomari\n
Maltempo

Mareggiata sulla costa tirrenica calabrese, stop ai treni: Intercity e Frecciarossa bloccati per oltre 100 minuti

Danni tra Bonifati e Cetraro. Rfi interrompe la circolazione dall’alba, disagi anche in altre zone della Calabria
Salvatore Bruno
21 gennaio 2026
Ore 07:32
Mareggiata sulla costa tirrenica calabrese, stop ai treni: Intercity e Frecciarossa bloccati per oltre 100 minuti\n
Fiocchi sulle montagne

La Sila si risveglia imbiancata, lo spettacolo della neve incanta ancora la Calabria: foto e video

Nelle ultime ore, abbondanti nevicate hanno trasformato l’entroterra calabrese in un paesaggio da fiaba. Camigliatello, Lorica, Villaggio Palumbo e Villaggio Mancuso si risvegliano sotto oltre 60 centimetri di coltre bianca
Francesco Roberto Spina
21 gennaio 2026
Ore 07:15
La Sila si risveglia imbiancata, lo spettacolo della neve incanta ancora la Calabria: foto e video\n
Blitz antimafia

Arresti a Cetraro: sette indagati per favoreggiamento della latitanza di Luca Occhiuzzi | NOMI E VIDEO

Operazione dei Carabinieri su mandato della DDA di Catanzaro: domiciliari per una rete accusata di aver sostenuto la fuga dell’uomo cetrarese: ci sono due donne legate a lui sentimentalmente
Antonio Alizzi
21 gennaio 2026
Ore 06:55
Arresti a Cetraro: sette indagati per favoreggiamento della latitanza di Luca Occhiuzzi\u00A0| NOMI E VIDEO\n
Allerta rossa

Maltempo, aeroporto Reggio: voli dirottati e cancellati

Ieri sera il vettore in discesa da Roma è atterrato a Lamezia. La giornata è iniziata con la cancellazione del volo per Fiumicino
21 gennaio 2026
Ore 06:29
Maltempo, aeroporto Reggio: voli dirottati e cancellati\n
Arsenale in Aspromonte

Armi da guerra e razzi anticarro sequestrati dai carabinieri a Caraffa del Bianco

VIDEO | Vasta operazione di controllo del territorio condotta tra le zone impervie dell’Aspromonte e alcuni immobili abbandonati della Locride
21 gennaio 2026
Ore 06:22
Armi da guerra e razzi anticarro sequestrati dai carabinieri a Caraffa del Bianco\n
La trincea

La barriera di cemento che divide Pizzo dal suo mare: «Scempio da 7 milioni di euro per un parcheggio»

Siamo andati sul posto insieme ai comitati e alle associazioni che hanno promosso con successo un esposto alla Soprintendenza che ora effettuerà dei sopralluoghi per verificare se l’opera contrasta con la normativa in vigore. Ma loro non hanno dubbi: «Sfregiata l’identità del territorio»
Cristina Iannuzzi
21 gennaio 2026
Ore 05:15
La barriera di cemento che divide Pizzo dal suo mare: «Scempio da 7 milioni di euro per un parcheggio»\n
Allerta rossa

Non c'è tempo per la conta dei danni, la furia di Harry continua a sferzare Grecanica e Locride: è iniziata la notte più lunga

Evacuazioni lungo la costa, lungomari distrutti, frane, viabilità compromessa: un quadro sempre più drammatico dopo 24 ore di fuoco mentre vento, pioggia e mareggiate mettono grecanica e locride davanti alla fase più critica dell’emergenza
Silvio Cacciatore
20 gennaio 2026
Ore 22:13
Non c'è tempo per la conta dei danni, la furia di Harry continua a sferzare Grecanica e Locride: è iniziata la notte più lunga\n
LA SENTENZA

Tributi consortili, la Corte di Giustizia tributaria di Cosenza annulla il provvedimento di fermo amministrativo delle auto

La sentenza, la numero 421 del 2026, è stata depositata il 19 gennaio e rappresenta un punto di svolta in una storia che per anni ha alimentato nei cittadini la percezione di una doppia beffa: prima l’assenza dei servizi, poi la richiesta di pagare comunque per evitare conseguenze gravi
Francesca Lagatta
20 gennaio 2026
Ore 21:55
Tributi consortili, la Corte di Giustizia tributaria di Cosenza annulla il provvedimento di fermo amministrativo delle auto
Maltempo nel Crotonese

Ciclone Harry, chiusi i porti di Cirò Marina e Le Castella. Interdetti anche moli e banchine

Ordinanza urgente della Capitaneria di Crotone, resterà in vigore sino al termine dell’allerta. Vietata la navigazione in entrata e in uscita ed anche il transito a terra
Redazione Cronaca
20 gennaio 2026
Ore 20:45
Ciclone Harry, chiusi i porti di Cirò Marina e Le Castella. Interdetti anche moli e banchine\n
Momenti di paura

Incidente stradale a San Giovanni in Fiore, finiscono in un burrone con l’auto: illesi due giovani

L’episodio è avvenuto nella serata di oggi nei pressi della Chiesa di San Domenico di Guzmann nel popoloso quartiere Olivaro

Francesco Oliverio
20 gennaio 2026
Ore 20:09
Incidente stradale a San Giovanni in Fiore, finiscono in un burrone con l’auto: illesi due giovani
Emergenza Maltempo

Bova Marina, scatta l’evacuazione del lungomare: mareggiata fuori controllo, residenti costretti a lasciare le case nella notte dell’allerta rossa. La più buia degli ultimi 20 anni

Il sindaco Zirilli ordina l’allontanamento immediato dalle zone costiere più esposte. Evacuazione anche nei villaggi. La Jonica reggina affronta la fase più dura del ciclone Harry e il mare continua ad avanzare
Silvio Cacciatore
20 gennaio 2026
Ore 19:02
Bova Marina, scatta l’evacuazione del lungomare: mareggiata fuori controllo, residenti costretti a lasciare le case nella notte dell’allerta rossa. La più buia degli ultimi 20 anni\n
Femminicidio

Federica Torzullo uccisa da 23 coltellate, le ustioni sul volto e una gamba amputata. L’orrore svelato dall’autopsia

Dall’esame è emerso come la donna, di origini calabresi, abbia lottato provando a difendersi. Per il marito Carlomagno scatta l'accusa di femminicidio, domani l'udienza in carcere
Franco Sangiovanni
20 gennaio 2026
Ore 18:40
Federica Torzullo uccisa da 23 coltellate, le ustioni sul volto e una gamba amputata. L’orrore svelato dall’autopsia\n
Col fiato sospeso

Neonato di appena un mese in pericolo di vita trasportato da Lamezia a Napoli con un volo dell’Aeronautica militare

Il piccolo era ricoverato a Catanzaro, necessario il trasferimento urgente all’ospedale Santobono dove è giunto nel pomeriggio
Redazione Cronaca
20 gennaio 2026
Ore 18:07
Neonato di appena un mese in pericolo di vita trasportato da Lamezia a Napoli con un volo dell’Aeronautica militare\n
Mare in tempesta

Maltempo, a Siderno il mare divora il vecchio pontile

Il molo, da anni inattivo, colpito dalla mareggiata delle ultime ore. Era stato realizzato da una nota azienda locale per operazioni commerciali
Ilario Balì
20 gennaio 2026
Ore 18:00
Maltempo, a Siderno il mare divora il vecchio pontile\n
la svolta

Federica Torzullo, al marito contestato il nuovo reato di femmicinidio. Annullata la fiaccolata a Saracena 

Indagini chiuse tra orrore e attesa per l'autopsia a Roma. La donna aveva origini calabresi. Il sindaco della città cosentina dopo l’evento annullato: «Quando il dolore è così profondo ogni gesto pubblico deve saper fare un passo indietro»
Franco Sangiovanni
20 gennaio 2026
Ore 16:51
Federica Torzullo, al marito contestato il nuovo reato di femmicinidio. Annullata la fiaccolata a Saracena\u00A0\n
