Maltempo in Calabria, esonda il Busento tra Cosenza e Dipignano

L’innalzamento improvviso del livello dell’acqua ha invaso le aree circostanti, diversi pali della pubblica illuminazione sono stati divelti e trascinati via. In piena il Crati mentre nella notte anche il Campagnano è uscito dagli argini
Dopo il rinnovato avviso di criticità della Protezione civile, in particolare lungo il versante tirrenico, diversi sindaci hanno firmato nuove ordinanze per disporre la sospensione delle attività didattiche
Il magistrato precisa: «Stanco che i miei interventi vengano parcellizzati. Ho detto che la riforma conviene a chi appartiene a centri di potere». Critiche al procuratore da Tajani, Occhiuto, Sisto, Costa e le Camere Penali
Le macerie hanno occupato una parte consistente della carreggiata, rendendo impossibile il transito e creando una situazione di potenziale pericolo anche per il rischio di ulteriori cedimenti della struttura rimasta in piedi
Tra le assoluzioni “eccellenti” del primo grado quelle per gli avvocati Sabatino e Franzoni, l’imprenditore Facciolo, i dottori Errigo e Luciano, l’ex dirigente regionale Anastasi e alcuni presunti esponenti di primo piano dei clan del Vibonese Mancuso, Il Grande, Anello, Barba e Galati
L’appello bis a Perugia riconosce per la prima volta l’inerzia della pubblica amministrazione: tre condanne, cinque assoluzioni. Ma i familiari chiedono: com’è possibile che i vertici ne escano puliti e i sottoposti restino col cerino in mano?
La donna ha partorito la mattina del 7 gennaio scorso nel reparto di Ostetricia dell’ospedale di Lagonegro. Ma poco dopo ha cominciato a sentirsi male e due ore dopo è spirata, a soli 36 anni. Fatale, forse, una crisi cardiaca
Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state firmate dal gip del Tribunale di Catanzaro, Roberta Cafiero, su richiesta del pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, Corrado Cubellotti
Circa un’ora fa si è verificata un’altra frana a Fuscaldo sulla strada provinciale che collega il paese alla località Pesco. Massima attenzione delle istituzioni, in queste ore, anche sul tratto di spiaggia a ridosso della ferrovia tra Fuscaldo e Paola, dove un’altra frana, ormai da giorni, minaccia i binari
A volto scoperto e con guanti in lattice, li aveva minacciati con un coltello, li aveva costretti a consegnare telefono cellulare, denaro contante e documenti personali, per poi dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe. Decisiva la chiamata al 112 da parte delle vittime