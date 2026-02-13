Social
Maltempo in Calabria, esonda il Busento tra Cosenza e Dipignano

13 febbraio, 2026
Maltempo

Esonda il Busento tra Cosenza e Dipignano: danni ad auto e paura tra i residenti – VIDEO

L’innalzamento improvviso del livello dell’acqua ha invaso le aree circostanti, diversi pali della pubblica illuminazione sono stati divelti e trascinati via. In piena il Crati mentre nella notte anche il Campagnano è uscito dagli argini
Esonda il Busento tra Cosenza e Dipignano: danni ad auto e paura tra i residenti –\u00A0VIDEO\n
Pioggia e vento

Dopo Ulrike in Calabria arriva il ciclone Nils, anche domani scuole chiuse per l’allerta arancione: ecco dove – LIVE

Dopo il rinnovato avviso di criticità della Protezione civile, in particolare lungo il versante tirrenico, diversi sindaci hanno firmato nuove ordinanze per disporre la sospensione delle attività didattiche
Redazione Cronaca
Dopo Ulrike in\u00A0Calabria arriva il ciclone Nils, anche domani scuole chiuse per l’allerta arancione: ecco dove –\u00A0LIVE\n
Critiche e risposta

Referendum, bufera su Gratteri dopo le parole sul Sì: «Mai detto che tutti i favorevoli sono delinquenti»

Il magistrato precisa: «Stanco che i miei interventi vengano parcellizzati. Ho detto che la riforma conviene a chi appartiene a centri di potere». Critiche al procuratore da Tajani, Occhiuto, Sisto, Costa e le Camere Penali
Ale. Tru.
Referendum, bufera su Gratteri dopo le parole sul Sì: «Mai detto che tutti i favorevoli sono delinquenti»\n
Borgia

Violenze in discoteca: bottigliata in testa, minacce e rapina a due persone

Il questore ha disposto la sospensione delle licenze per quindici giorni in via preventiva 

Redazione
Violenze in discoteca: bottigliata in testa, minacce e rapina a due persone

Cronaca

Maltrattamenti, arrestato il consigliere Sacco

12 febbraio 2026
Ore 20:35
Maltrattamenti, arrestato il consigliere Sacco
Cronaca

Medico aggredito all'ospedale di Crotone

12 febbraio 2026
Ore 13:59
Medico aggredito all'ospedale di Crotone
Cronaca

Maltrattamenti, arrestato il consigliere Sacco

12 febbraio 2026
Ore 20:35
Maltrattamenti, arrestato il consigliere Sacco
Cronaca

Medico aggredito all'ospedale di Crotone

12 febbraio 2026
Ore 13:59
Medico aggredito all'ospedale di Crotone
Danni e disagi

Il maltempo divora (ancora) la Calabria, frane e allagamenti sulle strade: diversi i tratti chiusi al traffico

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile
Redazione Cronaca
13 febbraio 2026
Ore 07:34
Il maltempo divora (ancora) la Calabria, frane e allagamenti sulle strade: diversi i tratti chiusi al traffico\n
Ciclone Nils

Distrutto dal vento l’Olmo secolare simbolo di San Lorenzo: 700 anni di storia spazzati via in una notte

A darne notizia il sindaco Sandro Polimeni. San Lorenzo è uno dei comuni più colpiti dal ciclone Harry a gennaio, ed oggi fa di nuovo i conti con l’emergenza maltempo
Silvio Cacciatore
13 febbraio 2026
Ore 07:18
Distrutto dal vento l’Olmo secolare simbolo di San Lorenzo: 700 anni di storia spazzati via in una notte\n
Allerta meteo

Rose, crolla fabbricato su via San Giovanni: scuole chiuse

Le macerie hanno occupato una parte consistente della carreggiata, rendendo impossibile il transito e creando una situazione di potenziale pericolo anche per il rischio di ulteriori cedimenti della struttura rimasta in piedi
Redazione
12 febbraio 2026
Ore 20:33
Rose, crolla fabbricato su via San Giovanni: scuole chiuse\n
Allerta meteo

Frana sulla SP70 tra Scigliano e Savuto: strada chiusa

Il movimento franoso, di rilevanti dimensioni, sarebbe collegato alle persistenti condizioni di maltempo che stanno interessando l’area nelle ultime ore
Redazione
12 febbraio 2026
Ore 20:17
Frana sulla SP70 tra Scigliano e Savuto: strada chiusa\n
Maltempo

Frana sulla SP263 verso San Sosti, cede una carreggiata

Il cedimento si è verificato mentre sull’area insistono vento forte e piogge persistenti, condizioni che stanno mettendo a dura prova un territorio già provato dalle precipitazioni delle ultime ore
Redazione
12 febbraio 2026
Ore 20:00
Frana sulla SP263 verso San Sosti, cede una carreggiata\n
L’inchiesta

Soldi, medicine e documenti: così i tre uomini arrestati oggi avrebbero aiutato Pasquale Bonavota durante la latitanza – NOMI

Erano già in carcere per altri motivi, stamane le nuove misure cautelari. Secondo l’accusa gli avrebbero fornito anche cibo, un cellulare per conversazioni riservate e una casa dove stare a Genova
Redazione Cronaca
12 febbraio 2026
Ore 18:49
Soldi, medicine e documenti: così i tre uomini arrestati oggi avrebbero aiutato Pasquale Bonavota durante la latitanza –\u00A0NOMI\n
Paura nel Catanzarese

Frana a Tiriolo, il sindaco chiede un incontro urgente in prefettura «per la messa in sicurezza della strada»

Lo smottamento lambisce una abitazione privata, già sgomberata dal primo cittadino. La strada provinciale è stata chiusa nella nottata di ieri a scopo cautelativo. Resterà monitorata questa sera
Luana Costa
12 febbraio 2026
Ore 18:34
Frana a Tiriolo, il sindaco chiede un incontro urgente in prefettura «per la messa in sicurezza della strada»\n
‘Ndrangheta

Operazione Maestrale-Olimpo-Imperium, la Dda presenta appello per 35 imputati processati con rito abbreviato

Tra le assoluzioni “eccellenti” del primo grado quelle per gli avvocati Sabatino e Franzoni, l’imprenditore Facciolo, i dottori Errigo e Luciano, l’ex dirigente regionale Anastasi e alcuni presunti esponenti di primo piano dei clan del Vibonese Mancuso, Il Grande, Anello, Barba e Galati
Giuseppe Baglivo
12 febbraio 2026
Ore 18:07
Operazione Maestrale-Olimpo-Imperium, la Dda presenta appello per 35 imputati processati con rito abbreviato\n
Dolore collettivo

Lutto cittadino a Santa Maria del Cedro e Scalea per Francesca Nepita

Domani i funerali nella chiesa della Santissima Trinità: bandiere a mezz’asta e stop agli eventi nei due comuni del Tirreno
Francesca Lagatta
12 febbraio 2026
Ore 17:31
Lutto cittadino a Santa Maria del Cedro e Scalea per Francesca Nepita\n
macabro ritrovamento

Amantea, il mar Tirreno restituisce un altro cadavere: è il secondo dopo quello di Scalea

Il corpo senza, vita in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto dagli uomini della Capitaneria di Porto. Al momento non è possibile stabilire sesso e provenienza geografica
Antonio Clausi
12 febbraio 2026
Ore 16:51
Amantea, il mar Tirreno restituisce un altro cadavere: è il secondo dopo quello di Scalea\n
Sentenza di primo grado

Piazza Bilotti, condanne e assoluzioni: Tucci e Alvaro colpevoli, Mario Occhiuto assolto

Il Tribunale di Cosenza chiude il primo grado sul cantiere: pene per due imputati sui capi 3 e 5, prescrizioni e assoluzioni sugli altri capi
Antonio Alizzi
12 febbraio 2026
Ore 16:22
Piazza Bilotti, condanne e assoluzioni: Tucci e Alvaro colpevoli, Mario Occhiuto assolto\n
La sentenza

Rigopiano, condannati i funzionari e assolti i vertici: perché alla fine pagano sempre “quelli di mezzo” per 29 morti che «si potevano e si dovevano salvare»

L’appello bis a Perugia riconosce per la prima volta l’inerzia della pubblica amministrazione: tre condanne, cinque assoluzioni. Ma i familiari chiedono: com’è possibile che i vertici ne escano puliti e i sottoposti restino col cerino in mano?

Luca Arnaù
12 febbraio 2026
Ore 14:34
Rigopiano, condannati i funzionari e assolti i vertici: perché alla fine pagano sempre “quelli di mezzo” per 29 morti che «si potevano e si dovevano salvare»
DOMANI L’ULTIMO SALUTO

Scalea, domani i funerali di Francesca Nepita: «Nel dare la vita ha compiuto il più grande atto d’amore»

La donna ha partorito la mattina del 7 gennaio scorso nel reparto di Ostetricia dell’ospedale di Lagonegro. Ma poco dopo ha cominciato a sentirsi male e due ore dopo è spirata, a soli 36 anni. Fatale, forse, una crisi cardiaca
Francesca Lagatta
12 febbraio 2026
Ore 14:32
Scalea, domani i funerali di Francesca Nepita: «Nel dare la vita ha compiuto il più grande atto d’amore»\n
Le carte dell’inchiesta

Blitz antidroga tra Marano e Cosenza: cinque arresti all’alba | NOMI

Le ordinanze di custodia cautelare in carcere sono state firmate dal gip del Tribunale di Catanzaro, Roberta Cafiero, su richiesta del pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, Corrado Cubellotti
Antonio Alizzi
12 febbraio 2026
Ore 13:21
Blitz antidroga tra Marano e Cosenza: cinque arresti all’alba | NOMI\n
Massima allerta

Paura a Sant’Agata di Esaro, frana sulla strada provinciale: si stacca un pezzo di asfalto

Circa un’ora fa si è verificata un’altra frana a Fuscaldo sulla strada provinciale che collega il paese alla località Pesco. Massima attenzione delle istituzioni, in queste ore, anche sul tratto di spiaggia a ridosso della ferrovia tra Fuscaldo e Paola, dove un’altra frana, ormai da giorni, minaccia i binari
Francesca Lagatta
12 febbraio 2026
Ore 12:55
Paura a Sant’Agata\u00A0di Esaro, frana sulla strada provinciale: si stacca un pezzo di asfalto\n
L’inchiesta

Cosenza, arrestato il vicepresidente del Consiglio comunale Roberto Sacco: accuse di estorsione e maltrattamenti

Ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip su richiesta della Procura di Cosenza. L’indagato si trova nella casa circondariale di via Popilia. Domani l’interrogatorio di garanzia
Antonio Alizzi
12 febbraio 2026
Ore 12:11
Cosenza, arrestato il vicepresidente del Consiglio comunale Roberto Sacco: accuse di estorsione e maltrattamenti\n
ALLERTA ARANCIONE

Il maltempo si abbatte sul Tirreno, frana sulla strada provinciale a Fuscaldo: traffico interrotto

L’amministrazione comunale: al momento non è possibile intervenire per la messa in sicurezza e la rimozione del materiale, lo smottamento è ancora in corso
Francesca Lagatta
12 febbraio 2026
Ore 12:06
Il maltempo si abbatte sul Tirreno, frana sulla strada provinciale a Fuscaldo: traffico interrotto\n
Blitz

Operazione antidroga a Marano Principato: cinque arresti per narcotraffico | VIDEO

L’indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Cosenza, si è sviluppata tra dicembre 2023 e dicembre 2024 attraverso attività tecniche e accertamenti tradizionali
Antonio Alizzi
12 febbraio 2026
Ore 11:02
Operazione antidroga a Marano Principato: cinque arresti per narcotraffico | VIDEO\n
Nomine

Csm, proposti Giancarlo Novelli a Napoli e Elio Romano a Lamezia Terme

La Quinta Commissione indica l’attuale procuratore aggiunto di Catanzaro: ritroverebbe Nicola Gratteri. All’unanimità anche la scelta del nuovo capo dell’ufficio lametino
Antonio Alizzi
12 febbraio 2026
Ore 10:31
Csm, proposti Giancarlo\u00A0Novelli a Napoli\u00A0e Elio Romano a Lamezia Terme\n
Intervento rapido

Saline Joniche, rapina a mano armata nella notte a due giovani: individuato responsabile

A volto scoperto e con guanti in lattice, li aveva minacciati con un coltello, li aveva costretti a consegnare telefono cellulare, denaro contante e documenti personali, per poi dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe. Decisiva la chiamata al 112 da parte delle vittime
12 febbraio 2026
Ore 10:17
Saline Joniche, rapina a mano armata nella notte a due giovani:\u00A0individuato responsabile
