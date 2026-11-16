A Vibo la seconda edizione del Festival delle Famiglie
Le dipendenze da dispositivi tecnologici e sostanze stupefacenti sono state al centro del confronto tra esperti e istituzioni che, a Vibo Valentia, ha aperto la seconda edizione del Festival delle famiglie, promossa dall’Ambito territoriale sociale.
«Io e mio marito abbiamo perso due figli: Vincent nel 2017 a 16 anni e James nel 2024 a 19 anni. Entrambi hanno scelto il suicidio». Attraverso un linguaggio chiaro e asciutto, insignita dalla fondazione del Rhegium Julii del premio internazionale Città dello Stretto Giuseppe Casile, la scrittrice statunitense di origini cinesi attraverso il memoir "Le cose in natura semplicemente crescono" tiene vicino il passato che non può essere tenuto in vita
L'associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi), con il patrocinio del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e in collaborazione con Confagricoltura Donna, promuove oggi anche in Calabria l'iniziativa "Coltiviamo la cultura"
Firmata a Palazzo Campanella, dopo vent'anni di attesa, la convenzione istitutiva di "Corrado Alvaro: Gente in Aspromonte". Le istituzioni fanno rete per rilanciare San Luca e il territorio attraverso la letteratura, l’identità e nuove prospettive di sviluppo
Doppio sold out al Teatro di Tradizione Alfonso Rendano di Cosenza: tutto esaurito per la prima di venerdì sera e per la replica pomeridiana di domenica. Il capolavoro di Rossini apre la stagione lirica con un allestimento di grande pregio, un cast impeccabile e una lettura registica capace di restituire intatta la modernissima vitalità dell’opera
FOTO | Dalla volta stellata al profondo imperscrutabile dell’animo e del cuore, passando per le acque pregne di storia e mito che uniscono e separano Reggio Calabria e Messina. Le parole della letteratura, della poesia, della saggistica e del giornalismo alimentano il pensiero, nutrono lo spirito e aprono strade. Suggella la manifestazione la scrittrice statunitense di origine cinese Yiyun Li, recentemente vincitrice del premio Pulitzer
La Calabria entra nella grande rete dei Parchi Letterari italiani. Un progetto culturale trasforma i
paesaggi, i luoghi e le narrazioni del grande scrittore calabrese, a 70 anni dalla sua morte, in
un’esperienza permanente di conoscenza e valorizzazione del territorio
Dal 15 novembre a Villa San Giovanni tredici appuntamenti sotto la direzione artistica di Silvana Luppino e Christian Maria Parisi. Si parte con "Via Crudex" di Rosario Palazzolo: un viaggio nelle fragilità degli attori e nelle contraddizioni del mestiere teatrale
Bilancio positivo per la partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Dai nuovi finanziamenti al recupero dei siti, il direttore Filippo Demma indica le priorità: «Servono collegamenti migliori e un'offerta turistica sostenibile»
Gara ancora aperta in cui tutto può succedere nell’ultimo mese di censimento. In Calabria in lizza anche le Grotte Rupestri di Verzino a Crotone, il Palazzo Gagliardi De Riso di Vibo Valentia e la Cappella dei Nobili a Cosenza
A palazzo San Giorgio questa mattina la conferenza stampa di presentazione della prestigiosa manifestazione culturale. La cerimonia in programma venerdì 13 novembre prossimo, alle ore 19 al teatro Cilea di Reggio. Un ricco programma e tremila ragazzi coinvolti negli incontri nelle scuole
Alla scrittrice riconosciuto il suo impegno per la riscoperta degli autori calabresi del Novecento. Premio alla memoria anche per Domenico Romano Carratelli. Due vibonesi nel segno della cultura e della memoria
Il professionista di Gioia Tauro, insieme a 100 partecipanti provenienti da 25 Paesi, ha preso parte a Roma al primo Congresso mondiale dei festival cinematografici di Cinetour: «Desidero trasformare questi incontri in opportunità per i nostri giovani e il territorio»
Nel romanzo di Grazia Ciappetta un medico attraversa esperienze di pre-morte, paure e incontri inattesi. A riportarlo alla vita è il legame con i figli, un filo che continua a unire le persone anche oltre la distanza e l’assenza
VIDEO | Dai barconi storici ai canti dei tonnaroti registrati da Alan Lomax, il museo immaginato dal nuovo direttore racconterà il rapporto tra uomo, mare e territorio. «Restituiamo dignità a una storia che ha fatto di Vibo Il centro del Mediterraneo»
VIDEO | L’iniziativa, promossa da 11 cittadini fondatori, vuole favorire “un’azione partecipata, trasparente e inclusiva a tutela del patrimonio culturale”. La portavoce Anna Murmura: «Bene il finanziamento regionale ma era dovuto»
Raffaella Masci fu una straordinaria poetessa popolare di Santa Sofia d’Epiro. Improvvisando versi senza regole né metrica, raccontò amori, dolori, vicende e tradizioni della sua comunità, lasciando una preziosa eredità di memoria e poesia arbëreshë.