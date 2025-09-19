Social
Politica
Elezioni regionali, il punto sulla campagna elettorale

Diffusi nuovi sondaggi sulle intenzioni di voto dei calabresi in vista dell'appuntamento per l'elezione del presidente della regione. Intanto a sostegno dei candidati si moltiplicano le iniziative anche con i big nazionali dei partiti

19 settembre, 2025
Verso il voto

Dalle piazze alle piattaforme digitali: viaggio nella comunicazione politica calabrese dal 1970 ai giorni nostri

Un percorso attraverso cinquant’anni di campagne elettorali regionali, tra comizi infuocati, televisioni locali e algoritmi dei social, per capire come i leader hanno saputo parlare – e spesso tradire – le speranze dei cittadini alle nostre latitudini
Regionali

A processo parole, potere e liturgie (stanche), la politica calabrese nel ring di Perfidia: ecco com’è andata

Reddito di dignità, sanità, aree interne tra i temi dell’ultima puntata del format tv di Antonella Grippo in onda su LaC Tv. Nel prossimo appuntamento confronto tra i tre candidati alla presidenza
Ernesto Mastroianni
La replica

Antoniozzi (Fdi) replica a Graziano: «Spiace rispondere ad attacchi personali, tirato in ballo anche mio padre»

Il vicecapogruppo di FdI alla Camera al consigliere regionale uscente: «Mi fa piacere che oggi riconosca che Sandro Principe è un leader dopo averlo pubblicamente attaccato»
Redazione Politica
Parlano i calabresi

La lettera di un cittadino: «La sfida della Calabria è abbattere la gabbia di potere per una politica più meritocratica»

La distanza incolmabile tra politica e cittadini, l’influenza della mafia bianca e l’impoverimento culturale di chi ci rappresenta: l’analisi di un lettore in vista dall’imminente chiamata alle urne
Redazione
Il confronto

Regionali, al festival Sciabaca il primo duello tra Occhiuto e Tridico: la cultura irrompe nella campagna elettorale

Sul palco della rassegna organizzata da Rubbettino Editore i due candidati alla presidenza hanno discusso di lettura, biblioteche e politiche culturali. Tridico propone operatori in ogni comune, Occhiuto rivendica gli investimenti già fatti e chiama a raccolta il ceto intellettuale. Ma è sulla sanità che i toni si sono alzati
Bruno Mirante
20 settembre 2025
Ore 15:51
Parlano i candidati

Regionali, Tavernise (M5s): «La Calabria che lascia Occhiuto è sempre la regione più povera d'Italia»

Il consigliere regionale uscente denuncia l’assenza di investimenti su sanità, centri storici e infrastrutture. «13 miliardi su un ponte, invece di 360 km di statale 106». E su Tridico: «Farà la differenza»
Francesco Roberto Spina
20 settembre 2025
Ore 15:45
Ancora dubbi

Ponte sullo Stretto, Bonelli: «Dall’Ue una nuova lettera di chiarimenti sui vincoli ambientali»

Ad annunciarlo il leader di Avs a margine di un incontro elettorale: «Il Governo spieghi la ragione per la quale sono andati avanti sapendo di violare le leggi e le direttive europee»
Redazione Attualità
20 settembre 2025
Ore 12:06
La visita del presidente

Trump e Carlo III: un incontro che rivela la fragilità della monarchia britannica

Da un lato il presidente americano, discusso, incontenibile e sempre a caccia di colpi di scena. Dall’altro un sovrano apparso fragile e dimesso. L’analisi di uno storico incontro che ha lasciato molti interrogativi nei sudditi di sua maestà
Tacco di Ghino
20 settembre 2025
Ore 07:01
Donne al potere

Da Genova a Palazzo Chigi? L’ascesa lampo di Silvia Salis, la sindaca “martellista” che piace a Renzi e inquieta Meloni

Carriera sportiva, ambizione feroce, talento mediatico e un claim che riecheggia quello della presidente del Consiglio. Piace al centro e alla sinistra, divide i suoi avversari e scatena i retroscena: la sfida è appena iniziata
Luca Arnaù
20 settembre 2025
Ore 04:47
verso le elezioni

Principe: «Non credo molto ai sondaggi, ma Tridico organizzi tre grossi eventi»

Il sindaco di Rende, ideatore di Casa Riformista, considera aperta la partita per la Regione: «Bene gli incontri con la gente, ma dobbiamo comunicare il nostro programma senza portare ancora Conte e Schlein davanti agli ospedali o in bellissimi borghi». Sulla sua città: «Corriamo tanto, vedrete che per la prossima primavera...»
Antonio Clausi
20 settembre 2025
Ore 04:30
La replica

Regionali, l’affondo di Graziano: «Antoniozzi, capo dei camaleonti politici. Principe è il nostro leader»

Per il consigliere regionale uscente «Casa Riformista sarà determinante per la vittoria di Pasquale Tridico e per la sconfitta della destra»
Redazione Politica
19 settembre 2025
Ore 14:57
La manifestazione

Anche a Catanzaro in piazza per Gaza: «Ogni vita umana conta, basta guerra. Italia e Europa rompano il silenzio»

Sul lungomare del capoluogo calabrese la mobilitazione promossa da Cgil, Anpi, Arci e Libera per chiedere la fine dei bombardamenti se l’apertura di corridoi umanitari. Il segretario della Cgil Area Vasta, Enzo Scalese: «Serve una pace giusta, non subordinata a interessi strategici o economici»
Bruno Mirante
19 settembre 2025
Ore 14:48
Verso il voto

Mara Carfagna (Noi Moderati) a Montepaone: «Con Occhiuto la Calabria ha alzato la testa recuperando centralità e dignità»

L’ex ministra ha incontrato le associazioni di Montepaone accompagnata dal gruppo dirigente del partito prima di recarsi a Cutro e a Rende dove è previsto l’evento conclusivo del partito
Bruno Mirante
19 settembre 2025
Ore 13:26
Parlano i candidati

Regionali, Alecci (Pd): «La Calabria reale non è quella che Occhiuto racconta sui social. La sanità è allo sbando»

Il consigliere uscente dem parla della sua ricandidatura a Palazzo Campanella: «I problemi, le inefficienze, i disagi sono sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo bisogno di video virali costruiti a tavolino»
Giuseppe Dell'Aquila
19 settembre 2025
Ore 13:09
Botta e risposta

Il Pd a Occhiuto: «Ha abbandonato i malati». Straface replica: «Dem ignobili, non hanno mai fatto nulla per la sanità calabrese»

Il Partito democratico regionale denuncia liste d’attesa interminabili, pronto soccorso al collasso e mancanza di servizi territoriali. L’ex consigliera regionale di Fi rivendica le riforme del governatore uscente e accusa la sinistra di aver governato per decenni senza risolvere i problemi
Redazione Politica
19 settembre 2025
Ore 12:39
Verso il voto

Regionali Calabria, Durigon: «Dalla Lega investimenti per creare occupazione stabile in Calabria»

Il vicesegretario federale del partito salviniano impegnato in una serie di incontri nel cosentino: «In campo risorse finanziarie senza precedenti per le infrastrutture. I cittadini hanno bisogno di un lavoro degno, non di un reddito non degno» 
Salvatore Bruno
19 settembre 2025
Ore 12:35
Regionali

Fondi europei in Calabria, Lo Schiavo (Avs): «Si istituisca un’Unità operativa autonoma e si potenzino i controlli»

Il candidato capolista di Alleanza Verdi e Sinistra nella Circoscrizione Centro annuncia proposte per il potenziamento dell’Autorità di Audit: «Non possiamo più permettere sprechi e irregolarità, la Corte dei Conti chiede da anni un rafforzamento delle verifiche»
Redazione Politica
19 settembre 2025
Ore 11:27
Verso il voto

Regionali, Pasquale Tridico e il confronto mancato: «Aspetto Roberto Occhiuto negli studi di LaC Tv»

Il candidato presidente del fronte progressista interviene a Cosenza ad una manifestazione del Pd: «Sondaggi negativi? I calabresi vogliono fatti, non numeri. Salvini? La Lega dica quali sono i veri interessi che rappresenta in Calabria»
Salvatore Bruno
19 settembre 2025
Ore 11:04
La lettera

Funaro (Avs): «Nella campagna elettorale c’è un convitato di pietra, la ‘ndrangheta. Ma parlarne è un atto dovuto»

La candidata al Consiglio regionale punta il dito contro una «pericolosissima tendenza a sorvolare sull’argomento». E rimarca: «Non basta la repressione, servono lavoro, cultura e denuncia»
Redazione Politica
19 settembre 2025
Ore 10:05
Campagna elettorale

Regionali, Baldino (M5s): «Tridico risveglia Occhiuto. Grazie a lui ha scoperto aree interne, Corrado Alvaro e le piazze calabresi»

La deputata pentastellata in una nota: «Con il nostro candidato il riscatto dei territori sarà impegno quotidiano, non propaganda social»
Redazione Politica
19 settembre 2025
Ore 09:02
L’intervista

Toscano: «Siamo liberi e possiamo difendere l'interesse dei calabresi. Occhiuto e Tridico? Espressione di un potere antimeridionale»

L’intervista al candidato alla presidenza di Democrazia sovrana popolare che invita i calabresi a non disertare le urne. «Siamo un partito politico che non vive soltanto prima delle elezioni»
Claudio Labate
19 settembre 2025
Ore 07:22
Regionali Calabria

Il viceministro Cirielli a Catanzaro: «Il Ponte sullo Stretto volano di sviluppo. La Calabria sarà al centro dell’Europa»

Il rappresentante del dicastero in Calabria per sostenere Montuoro e la lista di Fratelli d’Italia. Wanda Ferro capolista nella circoscrizione centrale «segno che il partito intende giocare un ruolo centrale nel prossimo governo»
Bruno Mirante
19 settembre 2025
Ore 05:52
L’opera

Ponte sullo Stretto, Salvini: «Se la Corte dei conti darà l’ok, al via i lavori a ottobre»

Il vicepremier nel corso della registrazione di Porta a porta: «Sarà un acceleratore di sviluppo che il Sud e l'Italia aspettano da 50 anni»
Redazione
18 settembre 2025
Ore 19:04
Botta e risposta

Regionali, Greco (Iv) replica ad Antoniozzi (Fdi): «Casa riformista farà vincere Tridico»

La segretaria regionale di Italia Viva e capolista nella circoscrizione di Cosenza per Casa riformista risponde al vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera: «La percentuale che otterremo manderà a casa Occhiuto»
Redazione
18 settembre 2025
Ore 18:19
