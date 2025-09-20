Tajani contestato

Un percorso attraverso cinquant’anni di campagne elettorali regionali, tra comizi infuocati, televisioni locali e algoritmi dei social, per capire come i leader hanno saputo parlare – e spesso tradire – le speranze dei cittadini alle nostre latitudini
Da un lato il presidente americano, discusso, incontenibile e sempre a caccia di colpi di scena. Dall’altro un sovrano apparso fragile e dimesso. L’analisi di uno storico incontro che ha lasciato molti interrogativi nei sudditi di sua maestà
Carriera sportiva, ambizione feroce, talento mediatico e un claim che riecheggia quello della presidente del Consiglio. Piace al centro e alla sinistra, divide i suoi avversari e scatena i retroscena: la sfida è appena iniziata
Il sindaco di Rende, ideatore di Casa Riformista, considera aperta la partita per la Regione: «Bene gli incontri con la gente, ma dobbiamo comunicare il nostro programma senza portare ancora Conte e Schlein davanti agli ospedali o in bellissimi borghi». Sulla sua città: «Corriamo tanto, vedrete che per la prossima primavera...»
Sul lungomare del capoluogo calabrese la mobilitazione promossa da Cgil, Anpi, Arci e Libera per chiedere la fine dei bombardamenti se l’apertura di corridoi umanitari. Il segretario della Cgil Area Vasta, Enzo Scalese: «Serve una pace giusta, non subordinata a interessi strategici o economici»
Il consigliere uscente dem parla della sua ricandidatura a Palazzo Campanella: «I problemi, le inefficienze, i disagi sono sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo bisogno di video virali costruiti a tavolino»
Il Partito democratico regionale denuncia liste d’attesa interminabili, pronto soccorso al collasso e mancanza di servizi territoriali. L’ex consigliera regionale di Fi rivendica le riforme del governatore uscente e accusa la sinistra di aver governato per decenni senza risolvere i problemi
Il vicesegretario federale del partito salviniano impegnato in una serie di incontri nel cosentino: «In campo risorse finanziarie senza precedenti per le infrastrutture. I cittadini hanno bisogno di un lavoro degno, non di un reddito non degno»
Il candidato capolista di Alleanza Verdi e Sinistra nella Circoscrizione Centro annuncia proposte per il potenziamento dell’Autorità di Audit: «Non possiamo più permettere sprechi e irregolarità, la Corte dei Conti chiede da anni un rafforzamento delle verifiche»
Il candidato presidente del fronte progressista interviene a Cosenza ad una manifestazione del Pd: «Sondaggi negativi? I calabresi vogliono fatti, non numeri. Salvini? La Lega dica quali sono i veri interessi che rappresenta in Calabria»
Il rappresentante del dicastero in Calabria per sostenere Montuoro e la lista di Fratelli d’Italia. Wanda Ferro capolista nella circoscrizione centrale «segno che il partito intende giocare un ruolo centrale nel prossimo governo»
La segretaria regionale di Italia Viva e capolista nella circoscrizione di Cosenza per Casa riformista risponde al vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera: «La percentuale che otterremo manderà a casa Occhiuto»
«Fa ridere» aveva detto il candidato del centrosinistra a proposito della lista che sosterrà Roberto Occhiuto, ma il presidente di “Sud chiama Nord” lo bacchetta e lo invita al rispetto per l’avversario