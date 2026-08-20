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Attualità

Il reel di Jovanotti che fa il bagno nel mare calabrese

20 agosto, 2026
Cielo difficile

L’ultraleggero caduto a Fuscaldo, il Mig e gli altri: la Calabria e la lunga scia dei disastri aerei tra montagne e nebbia

Dal Tecnam P2008 ritrovato a Laghicello al caccia libico della Sila, dal Canadair di Lamezia al Piper del Pollino: una storia di incidenti segnata dall’orografia e dalle condizioni meteo
L’ultraleggero caduto a Fuscaldo, il Mig e gli altri:\u00A0la Calabria e la lunga scia dei disastri aerei tra montagne e nebbia\n
RIFLESSIONE E PREGHIERA

Tragedia di Sangineto, stasera una fiaccolata silenziosa partirà dal piazzale de “Il Castello del Principe”

A volerla è stato il vescovo monsignor Stefano Rega insieme ai parroci dell’Unità pastorale di Belvedere Marittimo. Gli organizzatori fanno sapere che saranno presenti anche numerosi sindaci, tra i quali i primi cittadini di Sangineto, Michele Guardia, Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini, e Fuscaldo, Giacomo Middea
Francesca Lagatta
Tragedia di Sangineto, stasera una fiaccolata silenziosa partirà dal piazzale de “Il Castello del Principe”\n
grandi opere

Diga del Metramo, il paradosso dell’acqua: milioni di metri cubi e un sistema ancora da completare

L’approfondimento del Sole 24 Ore riporta l’attenzione sull’invaso di Galatro. Nel 2018 un finanziamento da 26,5 milioni per completare il sistema, poi i contenziosi e il cambio di progetto. Nel 2026 la Regione inserisce tra le priorità del PNIISSI un nuovo intervento con un fabbisogno da 45 milioni.
Aldea Bellantonio
Diga del Metramo, il paradosso dell’acqua: milioni di metri cubi e un sistema ancora da completare\n
Il caso

San Luca, la festa della Madonna di Polsi non si fa al Santuario: celebrazioni trasferite in paese

Strada ancora chiusa per i lavori di messa in sicurezza: la Commissione Straordinaria conferma il cambio di sede per la ricorrenza di fine agosto e inizio settembre
Ilario Balì
San Luca, la festa della Madonna di Polsi non si fa al Santuario: celebrazioni trasferite in paese\n

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20 agosto 2026
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20 agosto 2026
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20 agosto 2026
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20 agosto 2026
Ore 12:20
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Doppia gaffe

Jovanotti celebra la Calabria e "sposta" Giordano Bruno: Occhiuto ripubblica il reel (ma non lo corregge)

VIDEO - Il cantante racconta dal mare la terra che ospiterà il Jova Beach Party e cita il filosofo nolano. Il governatore rilancia entusiasta il video, mentre nei commenti arriva subito la correzione
C.S.
20 agosto 2026
Ore 16:39
Jovanotti celebra la Calabria e \"sposta\" Giordano Bruno: Occhiuto ripubblica il reel (ma non lo corregge)\n
Tra i banchi

È ancora estate ma il calendario scolastico dice che (tra poco) si ricomincia: in Calabria prima campanella il 15 settembre

Nella provincia autonoma di Bolzano i primi a tornare in classe, ultimi i pugliesi il 17. Nella nostra regione le lezioni termineranno l’8 giugno
Redazione Attualità
20 agosto 2026
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Ricordo della tragedia

Morte sotto il Ponte del Diavolo: le colpe umane e la furia dell’acqua

Otto anni dopo la tragedia del Raganello, il ricordo delle dieci vittime riapre il confronto su sicurezza, prevenzione e responsabilità nella gestione delle Gole
Gianfranco Donadio
20 agosto 2026
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Palco in allestimento

Conto alla rovescia per Jovanotti: ecco il retroscena nella scelta di Catanzaro

L’assessora Monteverdi commenta l’attesa per il raduno di sabato 22 nella spianata di Germaneto e ringrazia le autorità di pubblica sicurezza per il grande lavoro delle ultime settimane

Nico De Luca
20 agosto 2026
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Nuova denuncia

«Capitreno presi a schiaffi e minacciati in Calabria, ora basta»: la Cgil chiama Prefetture e Regione

Due episodi in una settimana in agosto: «Nelle stazioni una vera e propria emergenza sociale e lavorativa. Le istituzioni e Trenitalia intervengano senza perdere tempo, nessuno deve essere picchiato mentre fa il proprio lavoro»
Redazione Attualità
20 agosto 2026
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Ragazzo fortunato

Da Acri a Catanzaro in bici, Jovanotti si ferma e posa con due caciocavalli

Partito alle 7 per la seconda tappa calabrese del JovaGiro, il cantautore ha ricevuto a Croce di Greca un omaggio tutto silano. Poi la foto con i due formaggi al collo prima di riprendere la pedalata
Francesco Roberto Spina
20 agosto 2026
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Da Acri a Catanzaro (via Sila), Jovanotti continua il suo viaggio in bici: «Grazie Calabria, che affetto!»

Dopo la Crista d’Acri, definita «epica», l’artista ha regalato “Buon Vento” dal balcone dell’hotel. Ora riparte, attraversando la Sila, per il concerto di sabato, insieme ai “gregari” Paolo Bettini, Daniele Bennati e Fred Morini
Francesco Roberto Spina
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Novità in vista

L’IA entra nei licei, parla la dirigente del liceo “Scorza”: «Ecco come insegniamo a governarla»

Nel prossimo anno scolastico partirà una fase di transizione e sperimentazione in vista di un ingresso più ufficiale a partire dal 2027-28. Rosanna Rizzo: «Imparare a usarla per imparare: il cambiamento culturale parte da qui»
Paolo Mazza
20 agosto 2026
Ore 04:30
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La decisione

La Regione finanzia la manutenzione di caserme e alloggi delle forze dell’ordine: un milione di euro per 13 interventi

Varata una rimodulazione del programma che include la realizzazione dei contratti locali di sviluppo. Le opere dovranno concludersi entro fine anno, ecco tutti i progetti per provincia
Luana Costa
19 agosto 2026
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Il Jova Giro

Jovanotti arriva ad Acri dopo una salita “epica”: «È stata tostissima»

Ad accogliere il cantautore una folla di cittadini e appassionati. La tappa è stata resa particolarmente dura dalla salita della Crista d’Acri: «Io continuavo a dirglielo, ma non mi credevano»
Francesco Roberto Spina
19 agosto 2026
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Eventi

A Roccella il rock si fa carne: i Negramaro e il manifesto umano di Giuliano Sangiorgi

Non solo musica al Roccella Summer Festival: il palco trasformato in un presidio di civiltà, urlando contro l’indifferenza per le morti in mare e sfidando il negazionismo sul femminicidio del Generale Vannacci. Un viaggio lungo vent'anni tra successi intramontabili e l'impegno sociale di una band che non smette di graffiare l'anima
Elisa Barresi
19 agosto 2026
Ore 13:00
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L’evento

Cirella, il 20 agosto il talk inaugurale della seconda parte di “Calici sotto le Stelle”: “Esperienze che generano territorio”

Interverranno il presidente di LaC e del gruppo editoriale Diemmecom, Domenico Maduli, il deputato Andrea Gentile, il consigliere regionale Antonio De Caprio, il presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli, il presidente Unpli Cosenza  Antonello Grosso La  Valle e il direttore del Gal Riviera dei Cedri Domenico Amoroso
Redazione
19 agosto 2026
Ore 12:37
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Buon vento

Jovanotti riparte in bici dalla Basilicata, direzione Calabria: tappa ad Acri verso Catanzaro

Il JovaGiro prosegue verso la Calabria in vista del Jova Summer Party del 22 agosto. Ancora da definire con precisione orari, luoghi di passaggio e punto di arrivo della tappa odierna
Francesco Roberto Spina
19 agosto 2026
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Imprenditoria in Centro ed a Lido: fissato incontro con le associazioni di categoria in Camera di Commercio

L’iniziativa del consigliere Chirillo che ha ottenuto dal presidente Falbo e dal segretario Devinci la prestigiosa sede per il prossimo 4 settembre

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Mormanno, migliaia in piazza per la Notte Bianca con Joe T Vannelli. Ora il Folklore internazionale

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È l’avvocato della famiglia di Emanuela Orlandi ed è stata protagonista della serata “Raccontare il Crime: letteratura, etica e responsabilità dell’informazione”
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Borgo Divino, per il secondo anno consecutivo a Fiumefreddo Bruzio: appuntamento dal 21 al 23 agosto

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Il sindacato chiede comunque di tenere alta l’attenzione su lavoro regolare, tutela ambientale e concorrenza. Il commissario Vitaliano Papillo: «Chi rispetta le regole non può essere penalizzato da chi le aggira»
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L’ad della Stretto di Messina indica i nodi dell’iter. Procedure nazionali e comunitarie da coordinare, tempi certi e divisioni politiche da superare: «Le contrapposte posizioni non aiutano»
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