Il reel di Jovanotti che fa il bagno nel mare calabrese

A volerla è stato il vescovo monsignor Stefano Rega insieme ai parroci dell’Unità pastorale di Belvedere Marittimo. Gli organizzatori fanno sapere che saranno presenti anche numerosi sindaci, tra i quali i primi cittadini di Sangineto, Michele Guardia, Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini, e Fuscaldo, Giacomo Middea
L’approfondimento del Sole 24 Ore riporta l’attenzione sull’invaso di Galatro. Nel 2018 un finanziamento da 26,5 milioni per completare il sistema, poi i contenziosi e il cambio di progetto. Nel 2026 la Regione inserisce tra le priorità del PNIISSI un nuovo intervento con un fabbisogno da 45 milioni.
Due episodi in una settimana in agosto: «Nelle stazioni una vera e propria emergenza sociale e lavorativa. Le istituzioni e Trenitalia intervengano senza perdere tempo, nessuno deve essere picchiato mentre fa il proprio lavoro»
Dopo la Crista d’Acri, definita «epica», l’artista ha regalato “Buon Vento” dal balcone dell’hotel. Ora riparte, attraversando la Sila, per il concerto di sabato, insieme ai “gregari” Paolo Bettini, Daniele Bennati e Fred Morini
Nel prossimo anno scolastico partirà una fase di transizione e sperimentazione in vista di un ingresso più ufficiale a partire dal 2027-28. Rosanna Rizzo: «Imparare a usarla per imparare: il cambiamento culturale parte da qui»
Non solo musica al Roccella Summer Festival: il palco trasformato in un presidio di civiltà, urlando contro l’indifferenza per le morti in mare e sfidando il negazionismo sul femminicidio del Generale Vannacci. Un viaggio lungo vent'anni tra successi intramontabili e l'impegno sociale di una band che non smette di graffiare l'anima
Interverranno il presidente di LaC e del gruppo editoriale Diemmecom, Domenico Maduli, il deputato Andrea Gentile, il consigliere regionale Antonio De Caprio, il presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli, il presidente Unpli Cosenza Antonello Grosso La Valle e il direttore del Gal Riviera dei Cedri Domenico Amoroso
L'evento, promosso dall'Associazione "Quelli che non hanno età", ha animato il centro storico con dj set, spettacoli e stand gastronomici. Il sindaco Pappaterra rilancia la programmazione estiva come leva di promozione turistica per il borgo.
Il sindacato chiede comunque di tenere alta l’attenzione su lavoro regolare, tutela ambientale e concorrenza. Il commissario Vitaliano Papillo: «Chi rispetta le regole non può essere penalizzato da chi le aggira»