Allarme bomba, niente più evacuazioni automatiche

Il nuovo protocollo sugli allarmi bomba che hanno causato il caos in tutta Italia e in Calabria emanato dal Ministero degli Interni cambia le carte in tavola e rimette tutto nelle mani di Questura e Prefettura. Al centro delle ultime vicende, comunque, è tornato in auge il ruolo delicatissimo dei dirigenti scolastici.
VIDEO | Eseguita nel carcere di Trapani un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un detenuto, gravemente indiziato di aver fornito supporto logistico e organizzativo ai due agguati del 2013. L'inchiesta della DDA di Catanzaro ricostruisce il ruolo della cosca Catarisano e le dinamiche criminali legate al controllo delle estorsioni
Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. I magistrati contestano all’ex capo della Polizia un presunto tentativo di occultamento di documenti. Al centro delle indagini le conversazioni intercettate dal Ros, i rapporti con Arnaldo La Barbera e la vicenda dell’arresto del pentito Salvatore Contorno nel 1989
Il primo cittadino esprime vicinanza alle famiglie anche a nome dell’Amministrazione. Nello scontro sono morti l’imprenditore, la madre, la zia e la compagna Barbara Beltrano, oltre alla donna alla guida dell’altra auto
L'inseguimento ad alta velocità dalla città capoluogo fino a una strada sterrata dove è stato raggiunto e fermato dai militari. Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Il giudice dispone anche l'obbligo di dimora
Una donna di Paravati in avanzato stato di gravidanza è giunta in Ginecologia con gravissime complicanze ma i dottori dello Jazzolino sono riusciti a individuare il problema e a mettere in salvo mamma e piccolo
Maxi servizio della Polizia disposto dal questore: 210 veicoli controllati e verifiche su persone sottoposte a misure restrittive. Sanzionato anche un negozio di preziosi senza le autorizzazioni necessarie
Il piccolo si trovava accanto a una delle vittime quando il sicario, con il volto coperto da un passamontagna, aprì il fuoco con una mitraglietta. Ielapi nervoso prima del delitto si sparò su un piede. Il clima di guerra tra cosche per il controllo delle estorsioni e i delitti di Girifalco e Caraffa
Presidio davanti alla sede del distretto sanitario. Al centro delle contestazioni la gestione dei flaconcini e le richieste di documentazione. I comitati riferiscono di decine di istanze ancora in corso e attendono le determinazioni della magistratura
La collisione poco prima delle 13. Tra le persone decedute l’imprenditore Alfredo Spizzirri, Carmela e Anna Maria Sicilia e una donna di 83 anni. Barbara Beltrano, 45 anni, era stata ricoverata in condizioni disperate ma non ce l’ha fatta
VIDEO | È deceduta anche la persona rimasta gravemente ferita nello scontro tra una Jaguar e una Opel Mokka nella galleria Fiego. Le altre quattro vittime erano morte sul colpo. Sul posto Vigili del Fuoco, 118, Carabinieri e Anas
Nell’inchiesta della Procura di Taranto viene ricostruito un incontro tra il manager pugliese e il governatore (non indagato) riguardo a un project financing per una pista tra Camigliatello e Lorica. L’episodio non ha rilievo penale ma per i magistrati serve a ricostruire il contesto in cui si muoveva il dirigente dell’Ansfisa
Dopo le minacce e l’aggressione subita negli uffici comunali, l’assessore al Welfare rompe il silenzio e ricostruisce il contesto della vicenda: al centro il progetto di superamento di Scordovillo e la controversia sull’assegnazione di un alloggio
Le vittime sono tre donne ultraottentenni e un uomo di circa 50 anni. Lo scontro all’interno della galleria Fiego. Sul posto anche l’elisoccorso. Traffico verso Paola deviato lungo la strada del vecchio valico della Crocetta
Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha accolto i ricorsi presentati dai difensori. Parziale annullamento anche per Domenico Cannizzaro, entrambi sono accusati della morte di Giovanni Torcasio e Cristian Materasso
Circolazione in difficoltà sulla Salerno-Reggio Calabria dopo un tamponamento multiplo avvenuto nel tratto successivo allo svincolo di Altilia-Grimaldi. La coda parte già diversi chilometri prima dell’uscita
Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha valutato positivamente il percorso rieducativo di Martina Perugino, all’epoca 17enne. La Procura si era opposta, ritenendola priva di segni di resipiscenza. Definitive le condanne per gli altri protagonisti del pestaggio
Blitz dei Nas e dell’Asp in un’azienda agricola delle Pre-Serre: locali sporchi da tempo, disordine e mezzi da lavoro custoditi negli ambienti destinati alla lavorazione delle olive. Disposta la chiusura dello stabilimento