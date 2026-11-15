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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

Allarme bomba, niente più evacuazioni automatiche

Il nuovo protocollo sugli allarmi bomba che hanno causato il caos in tutta Italia e in Calabria emanato dal Ministero degli Interni cambia le carte in tavola e rimette tutto nelle mani di Questura e Prefettura. Al centro delle ultime vicende, comunque, è tornato in auge il ruolo delicatissimo dei dirigenti scolastici.

15 novembre, 2026
La svolta

Omicidio dei fratelli Merlino a Girifalco, dopo 13 anni arriva un nuovo arresto: ricostruiti i retroscena dei due agguati

VIDEO | Eseguita nel carcere di Trapani un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un detenuto, gravemente indiziato di aver fornito supporto logistico e organizzativo ai due agguati del 2013. L'inchiesta della DDA di Catanzaro ricostruisce il ruolo della cosca Catarisano e le dinamiche criminali legate al controllo delle estorsioni
Omicidio dei fratelli Merlino a Girifalco, dopo 13 anni arriva un nuovo arresto: ricostruiti i retroscena dei due agguati\n
Paura in serata

Corigliano Rossano, aggredito da tre persone armate di mazze. Le urla dei passanti evitano il peggio

È accaduto nella frazione di Schiavonea, vittima un cittadino straniero. Gli autori della violenza avevano il volto coperto. In corso le indagini per chiarire l’accaduto
Matteo Lauria
Corigliano Rossano, aggredito da tre persone armate di mazze. Le urla dei passanti evitano il peggio\n
Gioco d’azzardo

Cirò Marina, prestiti ai clienti per continuare a scommettere: denunciato il titolare dell’attività

Scoperto un sistema di credito parallelo per i frequentatori abituali del locale. Sequestrata la documentazione contabile, il questore dispone la sospensione per dieci giorni
Redazione Cronaca
Cirò Marina, prestiti ai clienti per continuare a scommettere: denunciato il titolare dell’attività\n
Gli sviluppi

Caso Borsellino, l’accusa a Gianni De Gennaro: «Depistaggio per nascondere fatti e documenti»

Nuovi sviluppi nell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. I magistrati contestano all’ex capo della Polizia un presunto tentativo di occultamento di documenti. Al centro delle indagini le conversazioni intercettate dal Ros, i rapporti con Arnaldo La Barbera e la vicenda dell’arresto del pentito Salvatore Contorno nel 1989
Redazione Cronaca
Caso Borsellino, l’accusa a Gianni De Gennaro: «Depistaggio per nascondere fatti e documenti»\n

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15 novembre 2026
Ore 12:08
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Cronaca

Cinque morti in un incidente sulla SS107 a San Fili

15 novembre 2026
Ore 12:13
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Cultura

Premi Rhegium Julii, a Reggio il Pulitzer Yuyun Li

15 novembre 2026
Ore 12:05
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Cultura

L'artista Massimo Sirelli si racconta a LaC Tv

15 novembre 2026
Ore 12:07
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15 novembre 2026
Ore 12:05
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15 novembre 2026
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Cinque morti in un incidente sulla SS107 a San Fili

15 novembre 2026
Ore 12:13
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Cultura

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15 novembre 2026
Ore 12:05
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L'artista Massimo Sirelli si racconta a LaC Tv

15 novembre 2026
Ore 12:07
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Politica

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15 novembre 2026
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Cronaca

Cinque morti in un incidente sulla SS107 a San Fili

15 novembre 2026
Ore 12:13
Cinque morti in un incidente sulla SS107 a San Fili
Calcio violento

Scontri tra tifosi prima di Trebisacce-Paolana: fumogeni, petardi e due giocatori soccorsi

Tensione prima e durante la sfida della decima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Due giocatori sono finiti a terra dopo il lancio di petardi, ma non hanno riportato conseguenze
Redazione
15 novembre 2026
Ore 14:39
Scontri tra tifosi prima di Trebisacce-Paolana: fumogeni, petardi e due giocatori soccorsi\n
Città straziata

Strage sulla 107, il dolore del sindaco di Rende Principe per la morte di Alfredo Spizzirri: «Eravamo vicini di casa»

Il primo cittadino esprime vicinanza alle famiglie anche a nome dell’Amministrazione. Nello scontro sono morti l’imprenditore, la madre, la zia e la compagna Barbara Beltrano, oltre alla donna alla guida dell’altra auto
Redazione Cronaca
15 novembre 2026
Ore 14:30
Strage sulla 107, il dolore del sindaco di Rende Principe per la morte di Alfredo Spizzirri: «Eravamo vicini di casa»\n
Dall’Arma

Da Vibo a Dasà fuga di oltre 30 chilometri per sottrarsi all'alt dei carabinieri: arrestato giovane senza patente, 12 verbali e multe per 7.500 euro

L'inseguimento ad alta velocità dalla città capoluogo fino a una strada sterrata dove è stato raggiunto e fermato dai militari. Il conducente non aveva mai conseguito la patente. Il giudice dispone anche l'obbligo di dimora
Redazione
15 novembre 2026
Ore 13:24
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Gesto ignobile

Cosenza, vandalizzato il murale dedicato a Totonno Chiappetta | FOTOGALLERY

L’opera, collocata su viale della Repubblica, era stata realizzata nel 2021 per rendere omaggio al cantastorie molto amato da tutti i cosentini e scomparso nel 2014
Salvatore Bruno
15 novembre 2026
Ore 10:19
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Buona sanità

«I medici dell’ospedale di Vibo hanno salvato me e il mio bambino», il racconto di Rosy: la scoperta di una rara malattia, la pressione a 250 e il lieto fine

Una donna di Paravati in avanzato stato di gravidanza è giunta in Ginecologia con gravissime complicanze ma i dottori dello Jazzolino sono riusciti a individuare il problema e a mettere in salvo mamma e piccolo
Giuseppe Currà
15 novembre 2026
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Il bilancio

Controlli a tappeto tra Crotone e Isola Capo Rizzuto: 497 identificati, denunciato un motociclista in fuga

Maxi servizio della Polizia disposto dal questore: 210 veicoli controllati e verifiche su persone sottoposte a misure restrittive. Sanzionato anche un negozio di preziosi senza le autorizzazioni necessarie
Redazione Cronaca
15 novembre 2026
Ore 09:17
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L’inchiesta

Omicidi di ’ndrangheta, il racconto del killer dei fratelli Merlino: «Scansai un bambino e cominciai a sparare»

Il piccolo si trovava accanto a una delle vittime quando il sicario, con il volto coperto da un passamontagna, aprì il fuoco con una mitraglietta. Ielapi nervoso prima del delitto si sparò su un piede. Il clima di guerra tra cosche per il controllo delle estorsioni e i delitti di Girifalco e Caraffa
Alessia Truzzolillo
14 novembre 2026
Ore 18:01
Omicidi\u00A0di ’ndrangheta, il racconto del killer dei fratelli Merlino: «Scansai un bambino e cominciai a sparare»
La protesta

Covid, a Rossano associazioni e cittadini chiedono verità sulle presunte irregolarità nelle vaccinazioni: «Attendiamo la Procura»

Presidio davanti alla sede del distretto sanitario. Al centro delle contestazioni la gestione dei flaconcini e le richieste di documentazione. I comitati riferiscono di decine di istanze ancora in corso e attendono le determinazioni della magistratura
Matteo Lauria
14 novembre 2026
Ore 17:43
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Sangue sulle strade

Incidente sulla statale 107 nel Cosentino, famiglia distrutta nell’impatto nella galleria Fiego: la quinta vittima muore in ospedale

La collisione poco prima delle 13. Tra le persone decedute l’imprenditore Alfredo Spizzirri, Carmela e Anna Maria Sicilia e una donna di 83 anni. Barbara Beltrano, 45 anni, era stata ricoverata in condizioni disperate ma non ce l’ha fatta
Salvatore Bruno
14 novembre 2026
Ore 17:04
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Immane tragedia

Strage sulla statale 107 nel Cosentino, tra le 4 vittime l’imprenditore Alfredo Spizzirri: con lui viaggiavano compagna, madre e zia

Tragico bilancio per lo scontro a San Fili: il costruttore era molto conosciuto nell’area urbana di Cosenza, dove gestiva l’azienda di famiglia e alcuni bed and breakfast
Redazione Cronaca
14 novembre 2026
Ore 16:49
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La tragedia

Incidente sulla Statale 107 a San Fili, sale a cinque il numero delle vittime: morta in ospedale la donna ricoverata d’urgenza

VIDEO | È deceduta anche la persona rimasta gravemente ferita nello scontro tra una Jaguar e una Opel Mokka nella galleria Fiego. Le altre quattro vittime erano morte sul colpo. Sul posto Vigili del Fuoco, 118, Carabinieri e Anas
Redazione Cronaca
14 novembre 2026
Ore 15:46
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Progetto nel mirino

Impianti sciistici, le mire di Marturano sulla Sila e l’incontro con Occhiuto: «Ho grossi costruttori sottomano»

Nell’inchiesta della Procura di Taranto viene ricostruito un incontro tra il manager pugliese e il governatore (non indagato) riguardo a un project financing per una pista tra Camigliatello e Lorica. L’episodio non ha rilievo penale ma per i magistrati serve a ricostruire il contesto in cui si muoveva il dirigente dell’Ansfisa 
P. P. P.
14 novembre 2026
Ore 14:57
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Il giorno dopo

Aggressione in Comune a Lamezia, Gianturco non arretra: «Non mi fermeranno, avanti sul campo rom»

Dopo le minacce e l’aggressione subita negli uffici comunali, l’assessore al Welfare rompe il silenzio e ricostruisce il contesto della vicenda: al centro il progetto di superamento di Scordovillo e la controversia sull’assegnazione di un alloggio
Redazione Cronaca
14 novembre 2026
Ore 13:09
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in manette

Truffa del finto carabiniere, due arresti a Castrovillari. Recuperati 4mila euro e gioielli

Secondo l’Arma, i due avrebbero fatto credere a un’anziana che l’auto della figlia fosse stata usata in una rapina in gioielleria. Il gip ha disposto per entrambi la custodia cautelare in carcere
Redazione
14 novembre 2026
Ore 12:57
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Sabato di sangue

Strage sulla statale 107 nel Cosentino: quattro morti e una donna in gravissime condizioni in un incidente a San Fili

Le vittime sono tre donne ultraottentenni e un uomo di circa 50 anni. Lo scontro all’interno della galleria Fiego. Sul posto anche l’elisoccorso. Traffico verso Paola deviato lungo la strada del vecchio valico della Crocetta
Redazione
14 novembre 2026
Ore 12:56
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La sentenza

Duplice omicidio a Lamezia Terme, annullata la condanna a 30 anni per Pietro Iannazzo 

Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha accolto i ricorsi presentati dai difensori. Parziale annullamento anche per Domenico Cannizzaro, entrambi sono accusati della morte di Giovanni Torcasio e Cristian Materasso
Redazione Cronaca
14 novembre 2026
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Nuovo approdo

Al Porto di Reggio torna la Louise Michel con a bordo 53 migranti

Sul molo di ponente, dove è allestito un hotspot con due tensostrutture riscaldate, in attività, con le forze dell'ordine, gli operatori ei volontari dell'accoglienza
An.Fo.
14 novembre 2026
Ore 10:59
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automobilisti fermi

Incidente sull’A2 nel Cosentino, più veicoli coinvolti: forti rallentamenti verso Sud

Circolazione in difficoltà sulla Salerno-Reggio Calabria dopo un tamponamento multiplo avvenuto nel tratto successivo allo svincolo di Altilia-Grimaldi. La coda parte già diversi chilometri prima dell’uscita
Redazione
14 novembre 2026
Ore 10:47
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La decisione

Davide Ferrerio in coma dopo il pestaggio a Crotone, estinto il reato per la minore coinvolta

Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha valutato positivamente il percorso rieducativo di Martina Perugino, all’epoca 17enne. La Procura si era opposta, ritenendola priva di segni di resipiscenza. Definitive le condanne per gli altri protagonisti del pestaggio
Redazione Cronaca
14 novembre 2026
Ore 10:27
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Controlli serrata

Trattori ed escavatori nel frantoio, locali sporchi e disordine: scatta la chiusura di un oleificio nel Catanzarese

Blitz dei Nas e dell’Asp in un’azienda agricola delle Pre-Serre: locali sporchi da tempo, disordine e mezzi da lavoro custoditi negli ambienti destinati alla lavorazione delle olive. Disposta la chiusura dello stabilimento
Redazione Cronaca
14 novembre 2026
Ore 09:52
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