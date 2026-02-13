Social
Maltempo e mareggiate a Tropea

13 febbraio, 2026
Maltempo estremo

Ciclone Nils, in Calabria anche l’agricoltura è in ginocchio: campi e colture inondati da Reggio a Cosenza

I danni maggiori sulla fascia tirrenica: danni a molte strutture aziendali e coltivazioni compromesse. Ecco il quadro tracciato da Coldiretti tra esondazioni di fiumi e torrenti, frane e interruzioni della viabilità
Ciclone Nils, in Calabria anche l’agricoltura è in ginocchio: campi e colture inondati da Reggio a Cosenza\n
L’inchiesta

Sistema Scorcia, annullato il sequestro di beni al medico della Dulbecco Eugenio Garofalo

L’accusa ipotizza i reati di truffa e falsità ideologica. Secondo la ricostruzione avrebbe esercitato attività libero professionale in strutture private. Il Riesame ha accolto le tesi della difesa 
Redazione Cronaca
Sistema Scorcia, annullato il sequestro di beni al medico della Dulbecco Eugenio\u00A0Garofalo\n
La sentenza

Bancarotta fraudolenta: condannato Mario Occhiuto per tre capi d'accusa

La Cassazione ha accolto solo uno dei motivi di ricorso presentati dalla difesa riguardante l’ipotesi di reato di bancarotta impropria per mancato adempimento del debito tributario. Per ora non decade da senatore
Antonio Alizzi
Bancarotta fraudolenta: condannato\u00A0Mario Occhiuto per tre capi d'accusa\n
Recidivo

Perseguita l’ex moglie anche dai domiciliari, torna in carcere un 52enne di origini calabresi

Nonostante fosse stato già detenuto in Puglia per una condanna legata al processo ‘ndrangheta Aemilia, l’uomo avrebbe continuato a minacciare ex compagna e figli anche a distanza. La Procura di Reggio Emilia ottiene la custodia cautelare
Redazione Cronaca
Perseguita l’ex moglie anche dai domiciliari, torna in carcere un 52enne di origini calabresi\n

L’avviso

Il maltempo colpisce anche la sorgente Ferrera Bassa, acqua non potabile tra Fiumefreddo e Amantea

Sorical rileva un intorbidimento oltre i valori consentiti e invita le amministrazioni comunali a emettere ordinanze di stop: ecco le aree interessate. Si stima una durata della criticità di circa 48 ore
Redazione Cronaca
13 febbraio 2026
Ore 11:26
Il maltempo colpisce anche la sorgente\u00A0Ferrera Bassa, acqua non potabile tra Fiumefreddo e Amantea\n
maltempo

Caruso: «Situazione grave e preoccupante a Cosenza, ma sotto controllo. Occhiuto ci sosterrà» | VIDEO

Il sindaco fa il punto sui danni provocati da vento e forti piogge: «Fondamentale la nostra opera di prevenzione negli anni per scongiurare il peggio. La Regione ci rimborserà tutti gli interventi urgenti»
Antonio Clausi
13 febbraio 2026
Ore 11:25
Caruso: «Situazione grave e preoccupante a Cosenza, ma sotto controllo. Occhiuto ci sosterrà» | VIDEO\n
L'appello

Maltempo nel Cosentino, il sindaco di Santa Sofia d’Epiro Sisca: «Chi ha trattori si avvicini alla zona industriale»

Il primo cittadino del comune arbereshe: «Si attende ancora il picco della piena. C’è estrema necessità di supporto»
Francesco Roberto Spina
13 febbraio 2026
Ore 11:02
Maltempo nel Cosentino, il sindaco di Santa Sofia d’Epiro\u00A0Sisca: «Chi ha trattori si avvicini alla zona industriale»\n\n\n
Emergenza Meteo

Maltempo, vento e frane nel Vibonese: più di 80 interventi dei Vigili del Fuoco, viabilità in tilt

Cinquanta operazioni per alberi caduti, chiuse la Sp 15 e altre arterie provinciali, in particolare nell’area della Serre. Rafforzato il dispositivo di soccorso
Redazione
13 febbraio 2026
Ore 10:18
Maltempo, vento e frane nel Vibonese: più di 80 interventi dei Vigili del Fuoco, viabilità in tilt\n
Ciclone Nils

La furia del mare distrugge i lidi sul lungomare Falcomatà a Reggio | FOTOGALLERY

Mare in burrasca e raffiche violente hanno spinto le onde sul lungomare basso, danneggiando i lidi Piro Piro, Pepys e Cocoya affacciati sullo Stretto
Silvio Cacciatore
13 febbraio 2026
Ore 09:37
La furia del mare distrugge i lidi sul lungomare Falcomatà a Reggio | FOTOGALLERY\n
Ciclone Nils

Melito Porto Salvo ancora devastata dal maltempo dopo Harry: ecco i danni del ciclone Nils

Dopo la devastazione della costa jonica causata da Harry, una nuova notte di raffiche violentissime mette in ginocchio il territorio: alberi abbattuti, auto danneggiate, quadri elettrici saltati e allagamenti diffusi, mentre il Comune avvia la ricognizione dei danni e il ripristino dei servizi
Silvio Cacciatore
13 febbraio 2026
Ore 09:14
Melito Porto Salvo ancora devastata dal maltempo dopo Harry: ecco i danni del ciclone Nils\n
Borgia

Violenze in discoteca: bottigliata in testa, minacce e rapina a due persone

Il questore ha disposto la sospensione delle licenze per quindici giorni in via preventiva 

Redazione
13 febbraio 2026
Ore 08:07
Violenze in discoteca: bottigliata in testa, minacce e rapina a due persone
Danni e disagi

Il maltempo divora (ancora) la Calabria, frane e allagamenti sulle strade: diversi i tratti chiusi al traffico

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile
Redazione Cronaca
13 febbraio 2026
Ore 07:34
Il maltempo divora (ancora) la Calabria, frane e allagamenti sulle strade: diversi i tratti chiusi al traffico\n
Ciclone Nils

Distrutto dal vento l’Olmo secolare simbolo di San Lorenzo: 700 anni di storia spazzati via in una notte

A darne notizia il sindaco Sandro Polimeni. San Lorenzo è uno dei comuni più colpiti dal ciclone Harry a gennaio, ed oggi fa di nuovo i conti con l’emergenza maltempo
Silvio Cacciatore
13 febbraio 2026
Ore 07:18
Distrutto dal vento l’Olmo secolare simbolo di San Lorenzo: 700 anni di storia spazzati via in una notte\n
Maltempo

Esonda il Busento tra Cosenza e Dipignano: danni ad auto e paura tra i residenti – VIDEO

L’innalzamento improvviso del livello dell’acqua ha invaso le aree circostanti, diversi pali della pubblica illuminazione sono stati divelti e trascinati via. In piena il Crati mentre nella notte anche il Campagnano è uscito dagli argini
Salvatore Bruno
13 febbraio 2026
Ore 06:09
Esonda il Busento tra Cosenza e Dipignano: danni ad auto e paura tra i residenti –\u00A0VIDEO\n
Allerta meteo

Rose, crolla fabbricato su via San Giovanni: scuole chiuse

Le macerie hanno occupato una parte consistente della carreggiata, rendendo impossibile il transito e creando una situazione di potenziale pericolo anche per il rischio di ulteriori cedimenti della struttura rimasta in piedi
Redazione
12 febbraio 2026
Ore 20:33
Rose, crolla fabbricato su via San Giovanni: scuole chiuse\n
Allerta meteo

Frana sulla SP70 tra Scigliano e Savuto: strada chiusa

Il movimento franoso, di rilevanti dimensioni, sarebbe collegato alle persistenti condizioni di maltempo che stanno interessando l’area nelle ultime ore
Redazione
12 febbraio 2026
Ore 20:17
Frana sulla SP70 tra Scigliano e Savuto: strada chiusa\n
Maltempo

Frana sulla SP263 verso San Sosti, cede una carreggiata

Il cedimento si è verificato mentre sull’area insistono vento forte e piogge persistenti, condizioni che stanno mettendo a dura prova un territorio già provato dalle precipitazioni delle ultime ore
Redazione
12 febbraio 2026
Ore 20:00
Frana sulla SP263 verso San Sosti, cede una carreggiata\n
L’inchiesta

Soldi, medicine e documenti: così i tre uomini arrestati oggi avrebbero aiutato Pasquale Bonavota durante la latitanza – NOMI

Erano già in carcere per altri motivi, stamane le nuove misure cautelari. Secondo l’accusa gli avrebbero fornito anche cibo, un cellulare per conversazioni riservate e una casa dove stare a Genova
Redazione Cronaca
12 febbraio 2026
Ore 18:49
Soldi, medicine e documenti: così i tre uomini arrestati oggi avrebbero aiutato Pasquale Bonavota durante la latitanza –\u00A0NOMI\n
Paura nel Catanzarese

Frana a Tiriolo, il sindaco chiede un incontro urgente in prefettura «per la messa in sicurezza della strada»

Lo smottamento lambisce una abitazione privata, già sgomberata dal primo cittadino. La strada provinciale è stata chiusa nella nottata di ieri a scopo cautelativo. Resterà monitorata questa sera
Luana Costa
12 febbraio 2026
Ore 18:34
Frana a Tiriolo, il sindaco chiede un incontro urgente in prefettura «per la messa in sicurezza della strada»\n
Critiche e risposta

Referendum, bufera su Gratteri dopo le parole sul Sì: «Mai detto che tutti i favorevoli sono delinquenti»

Il magistrato precisa: «Stanco che i miei interventi vengano parcellizzati. Ho detto che la riforma conviene a chi appartiene a centri di potere». Critiche al procuratore da Tajani, Occhiuto, Sisto, Costa e le Camere Penali
Ale. Tru.
12 febbraio 2026
Ore 18:12
Referendum, bufera su Gratteri dopo le parole sul Sì: «Mai detto che tutti i favorevoli sono delinquenti»\n
‘Ndrangheta

Operazione Maestrale-Olimpo-Imperium, la Dda presenta appello per 35 imputati processati con rito abbreviato

Tra le assoluzioni “eccellenti” del primo grado quelle per gli avvocati Sabatino e Franzoni, l’imprenditore Facciolo, i dottori Errigo e Luciano, l’ex dirigente regionale Anastasi e alcuni presunti esponenti di primo piano dei clan del Vibonese Mancuso, Il Grande, Anello, Barba e Galati
Giuseppe Baglivo
12 febbraio 2026
Ore 18:07
Operazione Maestrale-Olimpo-Imperium, la Dda presenta appello per 35 imputati processati con rito abbreviato\n
Dolore collettivo

Lutto cittadino a Santa Maria del Cedro e Scalea per Francesca Nepita

Domani i funerali nella chiesa della Santissima Trinità: bandiere a mezz’asta e stop agli eventi nei due comuni del Tirreno
Francesca Lagatta
12 febbraio 2026
Ore 17:31
Lutto cittadino a Santa Maria del Cedro e Scalea per Francesca Nepita\n
macabro ritrovamento

Amantea, il mar Tirreno restituisce un altro cadavere: è il secondo dopo quello di Scalea

Il corpo senza, vita in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto dagli uomini della Capitaneria di Porto. Al momento non è possibile stabilire sesso e provenienza geografica
Antonio Clausi
12 febbraio 2026
Ore 16:51
Amantea, il mar Tirreno restituisce un altro cadavere: è il secondo dopo quello di Scalea\n
Sentenza di primo grado

Piazza Bilotti, condanne e assoluzioni: Tucci e Alvaro colpevoli, Mario Occhiuto assolto

Il Tribunale di Cosenza chiude il primo grado sul cantiere: pene per due imputati sui capi 3 e 5, prescrizioni e assoluzioni sugli altri capi
Antonio Alizzi
12 febbraio 2026
Ore 16:22
Piazza Bilotti, condanne e assoluzioni: Tucci e Alvaro colpevoli, Mario Occhiuto assolto\n
