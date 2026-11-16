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Cultura

Castrovillari, le opere di Vittorio De Seta in mostra

Grande successo a Castrovillari per la mostra con le opere dedicate alla figura di Vittorio De Seta, il regista palermitano, calabrese d&#39;adozione, considerato il padre del cinema documentarista.

16 novembre, 2026
Accettare le grandi perdite

Scrivere dall’abisso, la lezione del Pulitzer Yiyun Li che trasforma il dolore più estremo in un lucido racconto

«Io e mio marito abbiamo perso due figli: Vincent nel 2017 a 16 anni e James nel 2024 a 19 anni. Entrambi hanno scelto il suicidio». Attraverso un linguaggio chiaro e asciutto, insignita dalla fondazione del Rhegium Julii del premio internazionale Città dello Stretto Giuseppe Casile, la scrittrice statunitense di origini cinesi attraverso il memoir "Le cose in natura semplicemente crescono" tiene vicino il passato che non può essere tenuto in vita
Scrivere\u00A0dall’abisso, la lezione del Pulitzer Yiyun Li che trasforma il dolore più estremo in un lucido racconto\n
la memoria

Il figlio di Anna Morrone torna nelle scuole del Cosentino con Barbara Modaffari per raccontare la madre uccisa nel 1999

In vista del 25 novembre, per il terzo anno consecutivo, gli incontri con gli studenti partono dal libro “Ma io non ritorno - Un’altra Anna”. Le prossime tappe nelle classi di Cosenza e di Acri.
Franco Sangiovanni
Il figlio di Anna Morrone torna nelle scuole del Cosentino con Barbara Modaffari per raccontare la madre uccisa nel 1999\n
Identità e territorio

Sei dimore storiche aperte nel reggino: a Rizziconi nella tenuta Acton di Leporano si scrive "il futuro di una storia antica"

L'associazione Dimore Storiche Italiane (Adsi), con il patrocinio del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e in collaborazione con Confagricoltura Donna, promuove oggi anche in Calabria l'iniziativa "Coltiviamo la cultura"
Anna Foti
Sei dimore storiche aperte nel reggino: a Rizziconi nella tenuta Acton di Leporano si scrive \"il futuro di una storia antica\"\n\n\n
La presentazione

Nasce il Parco letterario “Corrado Alvaro: Gente in Aspromonte”, lunedì la presentazione al Consiglio regionale

La cerimonia istitutiva a palazzo Campanella Giusi Princi: «Svolta storica che ridisegna la geografia mondiale dei parchi letterari»
Redazione
Nasce il Parco letterario “Corrado Alvaro: Gente in Aspromonte”, lunedì la presentazione al Consiglio regionale\n

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15 novembre 2026
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15 novembre 2026
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Cronaca

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15 novembre 2026
Ore 12:13
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Grandi prospettive

Nasce il Parco Letterario Corrado Alvaro: l’Aspromonte torna al centro della cultura europea

Firmata a Palazzo Campanella, dopo vent'anni di attesa, la convenzione istitutiva di "Corrado Alvaro: Gente in Aspromonte". Le istituzioni fanno rete per rilanciare San Luca e il territorio attraverso la letteratura, l’identità e nuove prospettive di sviluppo
Silvio Cacciatore
16 novembre 2026
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La recensione

Il Barbiere di Siviglia, due sold out e un Rendano conquistato

Doppio sold out al Teatro di Tradizione Alfonso Rendano di Cosenza: tutto esaurito per la prima di venerdì sera e per la replica pomeridiana di domenica. Il capolavoro di Rossini apre la stagione lirica con un allestimento di grande pregio, un cast impeccabile e una lettura registica capace di restituire intatta la modernissima vitalità dell’opera
Ernesto Mastroianni
16 novembre 2026
Ore 06:42
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58 ^ edizione

Premi Rhegium Julii 2026, un caleidoscopico ed emozionante viaggio dentro l’Umano che ci abita, ci sovrasta e ci circonda

FOTO | Dalla volta stellata al profondo imperscrutabile dell’animo e del cuore, passando per le acque pregne di storia e mito che uniscono e separano Reggio Calabria e Messina. Le parole della letteratura, della poesia, della saggistica e del giornalismo alimentano il pensiero, nutrono lo spirito e aprono strade. Suggella la manifestazione la scrittrice statunitense di origine cinese Yiyun Li, recentemente vincitrice del premio Pulitzer
Anna Foti
14 novembre 2026
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Premi Rhegium Julii 2026, un caleidoscopico ed emozionante viaggio dentro l’Umano che ci abita, ci sovrasta e ci circonda\n\n\n
Il luogo

L’Aspromonte di Corrado Alvaro diventa Parco Letterario: dalla pagina al cammino

La Calabria entra nella grande rete dei Parchi Letterari italiani. Un progetto culturale trasforma i paesaggi, i luoghi e le narrazioni del grande scrittore calabrese, a 70 anni dalla sua morte, in un’esperienza permanente di conoscenza e valorizzazione del territorio
Roberta Calafati
13 novembre 2026
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la kermesse

Teatro Primo, al via la tredicesima stagione di drammaturgia contemporanea

Dal 15 novembre a Villa San Giovanni tredici appuntamenti sotto la direzione artistica di Silvana Luppino e Christian Maria Parisi. Si parte con "Via Crudex" di Rosario Palazzolo: un viaggio nelle fragilità degli attori e nelle contraddizioni del mestiere teatrale
Redazione
12 novembre 2026
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Dedicato a Corrado Alvaro, nasce il primo vero Parco Letterario in Calabria

Il 16 novembre la firma della Convenzione istitutiva tra Parco Nazionale dell’Aspromonte, Paesaggio Culturale Italiano e Centro Internazionale di Studi «Corrado Alvaro»
11 novembre 2026
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La Magna Grecia protagonista a Paestum: i Parchi di Crotone e Sibari tra restauro, ricerca e turismo sostenibile

Bilancio positivo per la partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. Dai nuovi finanziamenti al recupero dei siti, il direttore Filippo Demma indica le priorità: «Servono collegamenti migliori e un'offerta turistica sostenibile»
Redazione Cultura
10 novembre 2026
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La fase finale

“Luoghi del cuore”, la villa romana di Casignana ai primi posti della classifica provvisoria

Gara ancora aperta in cui tutto può succedere nell’ultimo mese di censimento. In Calabria in lizza anche le Grotte Rupestri di Verzino a Crotone, il Palazzo Gagliardi De Riso di Vibo Valentia e la Cappella dei Nobili a Cosenza
10 novembre 2026
Ore 11:29
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58 ^ edizione

Rhegium Julii, il premio internazionale “Città dello Stretto - Giuseppe Casile” al Pulitzer 2026 Yiyun Li

A palazzo San Giorgio questa mattina la conferenza stampa di presentazione della prestigiosa manifestazione culturale. La cerimonia in programma venerdì 13 novembre prossimo, alle ore 19 al teatro Cilea di Reggio. Un ricco programma e tremila ragazzi coinvolti negli incontri nelle scuole
Anna Foti
9 novembre 2026
Ore 14:00
Rhegium Julii, il premio internazionale “Città dello Stretto - Giuseppe Casile” al Pulitzer 2026\u00A0Yiyun Li
L’evento

Satriano, il premio Gaetano Filangieri a Giusy Staropoli Calafati: «Dedicato al futuro dei giovani calabresi»

Alla scrittrice riconosciuto il suo impegno per la riscoperta degli autori calabresi del Novecento. Premio alla memoria anche per Domenico Romano Carratelli. Due vibonesi nel segno della cultura e della memoria
Redazione Cultura
8 novembre 2026
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Cultura e sviluppo

Il regista Davide Manganaro in Campidoglio: l’esperienza calabrese al servizio del cinema internazionale

Il professionista di Gioia Tauro, insieme a 100 partecipanti provenienti da 25 Paesi, ha preso parte a Roma al primo Congresso mondiale dei festival cinematografici di Cinetour: «Desidero trasformare questi incontri in opportunità per i nostri giovani e il territorio»
Giuseppe Mancini
8 novembre 2026
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L’intervista

Il coma, il tunnel di luce e il ritorno alla vita: “Il filo invisibile” racconta ciò che la ragione non spiega

Nel romanzo di Grazia Ciappetta un medico attraversa esperienze di pre-morte, paure e incontri inattesi. A riportarlo alla vita è il legame con i figli, un filo che continua a unire le persone anche oltre la distanza e l’assenza
Battista Bruno
8 novembre 2026
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Giallo calabrese

Paolo Di Giannantonio, volto del TG1, firma “L’audace furto dei Bronzi di Riace”

Un giallo d’avventura per ragazzi sul valore del patrimonio culturale e della pace, con la prefazione di Vincenzo Mollica e la postfazione di Daniele Castrizio
Redazione
7 novembre 2026
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valori lionistici

Lions Club Squillace Cassiodoro: emozione, servizio e futuro nel segno del "We Serve" in occasione del Passaggio della Campana 2026-2027

Nel corso della cerimonia conferita la prestigiosa onorificenza Melvin Jones Fellowship alla socia Caterina Urzino
redazione
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Un’analisi accorata del giovane Mino Mammolenti sul ruolo fondamentale delle associazioni per le persone con disabilità e l’appello per un maggiore sostegno dalle istituzioni locali
redazione
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La Tonnara di Bivona riparte da Montesanti: «Sarà il museo della comunità e della memoria del mare»

VIDEO | Dai barconi storici ai canti dei tonnaroti registrati da Alan Lomax, il museo immaginato dal nuovo direttore racconterà il rapporto tra uomo, mare e territorio. «Restituiamo dignità a una storia che ha fatto di Vibo Il centro del Mediterraneo»
Stefano Mandarano
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L’amore mio non muore, terminate le riprese in Calabria del film di Costabile tratto dal romanzo di Saviano

Tra gli interpreti Romana Maggiora Vergano, Jacopo Provenzano, Giuseppe De Domenico, Serena Astorino, Mauro Lamanna e Vanessa Scalera
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Nuccia Benvenuto
4 novembre 2026
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Successo per la Direzione regionale Musei nazionali della Calabria alla Borsa mediterranea del Turismo di Paestum

Gli spazi allestiti dall'organo periferico del Ministero della Cultura sono stati meta di un gran numero di visitatori. In vetrina il patrimonio culturale della regione
Giuseppe Currà
3 novembre 2026
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