Osservatorio discriminazioni, presentato il report 2024

In Calabria il lavoro è ancora sinonimo di sfruttamento, disuguaglianza e pericolo. Il nuovo report dell’Osservatorio regionale racconta una realtà destinata a far discutere. Numeri, analisi e uno spaccato impietoso sul mondo del lavoro in Calabria, dove emergono criticità profonde su sicurezza, parità salariale e condizioni contrattuali