Politica

Conte e Tridico a Soriano: «Qui sanità smantellata»

È partito da Soriano il tour calabrese di Giuseppe Conte a sostegno di Pasquale Tridico. Davanti a un ospedale chiuso dal 2011, l’ex premier ha attaccato il governo sul silenzio sulla guerra a Gaza e insieme a Tridico ha denunciato i ritardi della sanità regionale.