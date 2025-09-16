Social
Politica
Conte e Tridico a Soriano: «Qui sanità smantellata»

È partito da Soriano il tour calabrese di Giuseppe Conte a sostegno di Pasquale Tridico. Davanti a un ospedale chiuso dal 2011, l’ex premier ha attaccato il governo sul silenzio sulla guerra a Gaza e insieme a Tridico ha denunciato i ritardi della sanità regionale.

16 settembre, 2025
Regionali Calabria

Occhiuto a tutto campo: «Per 4 anni ho domato la brutta bestia della burocrazia, così ho rimesso in moto la Calabria»

Intervista al presidente dimissionario che non molla la presa. Sulla sanità si prende i meriti ma ammette: «So bene che è ancora un disastro, ma è un problema nazionale». Il punto su trasporti, viabilità ed aeroporti
Occhiuto a tutto campo: «Per 4 anni ho domato la brutta bestia della burocrazia, così ho rimesso in moto la Calabria»
Parlano i candidati

Regionali, Rosellina Madeo (Pd): «Anche per curarsi bisogna andare fuori, ecco la Calabria che lascia Occhiuto»

L’attuale presidente del consiglio comunale di Corigliano Rossano e candidata per il Partito democratico critica duramente le dimissioni del governatore uscente: «Ha tradito la fiducia degli elettori e non ha avuto rispetto delle istituzioni democratiche»
Francesco Roberto Spina
Regionali, Rosellina Madeo (Pd): «Anche per curarsi bisogna andare fuori, ecco la Calabria che lascia Occhiuto»
Presa di posizione

Regionali, Toscano (Dsp) contro Occhiuto e Tridico: «Ipocriti, uniti nel mantenere il precariato»

L’attacco del candidato alla presidenza per Democrazia sovrana e popolare: «Per invertire la rotta, bisogna allora combattere insieme a noi che non abbiamo padroni e vogliamo il riscatto del popolo»
Redazione Politica
Regionali, Toscano (Dsp) contro Occhiuto e Tridico: «Ipocriti, uniti nel mantenere il precariato»
Regionali

Conte fa tappa a Reggio: «In Calabria sanità pubblica disastrata, ovunque emerge un grido di dolore»

Continua il tour del leader del M5s a sostegno del candidato alla presidenza Pasquale Tridico. Oggi hanno visitato un centro di medicina solidale nel quartiere Arghillà: «L’accesso alle cure è la priorità»
Redazione Politica
Conte fa tappa a Reggio: «In Calabria sanità pubblica disastrata, ovunque emerge un grido di dolore»

Sport

Il Crotone in amministrazione giudiziaria

16 settembre 2025
Ore 18:43
L’intervento

Separazione carriere, Gentile (FI): «Un passo di civiltà verso una giustizia più equa, più giusta e credibile»

Per il deputato azzurro non si tratta di un «attacco alla magistratura, ma un atto di rispetto verso chi ogni giorno amministra la giustizia con dedizione e integrità»
Redazione Politica
17 settembre 2025
Ore 06:35
Separazione carriere, Gentile (FI): «Un passo di civiltà verso una giustizia più equa, più giusta e credibile»
Le dichiarazioni

Gratteri: «Le riforme della giustizia rallentano i magistrati e favoriscono i delinquenti»

Il procuratore capo di Napoli a Otto e mezzo: «Tranne quella sulla cybersicurezza, le altre sono dannose». Poi replica a Fi che ha presentato un’interrogazione contro di lui: «Parlo di mafia nelle scuole dal 1989, non mi spaventano interrogazioni parlamentari o procedimenti disciplinari»
Redazione Politica
16 settembre 2025
Ore 20:15
Gratteri: «Le riforme della giustizia rallentano i magistrati e favoriscono i delinquenti»
Ultima Tappa

Regionali, Conte attacca Occhiuto: «Gesto di grande arroganza dimettersi per forzare le elezioni»

L’ex premier critica la scelta del governatore calabrese e avverte: «Così si invoca il voto del popolo contro la magistratura». Poi rilancia la sfida: «Il M5s ha un programma serio e un candidato forte come Pasquale Tridico»
Redazione Politica
16 settembre 2025
Ore 19:39
Regionali, Conte attacca Occhiuto: «Gesto di grande arroganza dimettersi per forzare le elezioni»
Elezioni regionali

Mileto, Conte e Tridico incontrano la piazza: «Territorio ferito che necessita di servizi, sanità e infrastrutture»

La città normanna simbolo di convivenza tra culture diverse ha accolto l’ex premier e il candidato alla presidenza della Regione Calabria in una delle tappe del tour che si concluderà questa sera a Vibo
Giuseppe Currà
16 settembre 2025
Ore 18:00
Mileto, Conte e Tridico incontrano la piazza: «Territorio ferito che necessita di servizi, sanità e infrastrutture»
VERSO LE REGIONALI

Incarnato (DP): «Tridico è un treno che non passerà più per la Calabria»

L’assessore all’Urbanistica di Cosenza: «Io in campo perché credo che i comuni siano stati lasciati soli da Occhiuto. Gli amministratori possono dire la loro». Poi motiva la scelta di concorrere con i Democratici Progressisti e parla del Reddito di Dignità
Antonio Clausi
16 settembre 2025
Ore 17:00
Incarnato (DP): «Tridico è un treno che non passerà più per la Calabria»
Regionali Calabria

Succurro replica a Tridico: «Metta in tasca le manette. M5S ha montato un caso inesistente»

La presidente della Provincia di Cosenza replica ai grillini: «Caso inesistente, promessa di stabilizzazione dei tirocinanti già avviata anni fa»
Redazione
16 settembre 2025
Ore 15:10
Succurro replica a Tridico: «Metta in tasca le manette. M5S ha montato un caso inesistente»
Regionali

Tridico: «La destra promette assunzioni e concorsi in campagna elettorale, questo è voto di scambio»

Duro attacco del candidato alla presidenza per il campo progressista: «È una vergogna e un inganno per tutti i calabresi»
Redazione Politica
16 settembre 2025
Ore 13:40
Tridico: «La destra promette assunzioni e concorsi in campagna elettorale, questo è voto di scambio»
La legge

Imprese calabresi, Molinaro (FdI): «I crediti dei bonus edilizi non sono più un problema»

Il consigliere regionale uscente annuncia l’operatività della sua proposta di legge: «Benefici rilevanti»
Redazione
16 settembre 2025
Ore 13:35
Imprese calabresi, Molinaro (FdI): «I crediti dei bonus edilizi non sono più un problema»
L’intervista

Regionali, Aiello (Fi): «Restituire peso politico all’area centrale della Calabria, questo uno dei miei obiettivi»

La candidata del centrodestra illustra le sue idee su lavoro, infrastrutture, economia. E sulla Sanità dice: «Vogliamo continuare l’opera cominciata da Occhiuto, puntando anche sulla formazione»
Giuseppe Dell'Aquila
16 settembre 2025
Ore 13:10
Regionali, Aiello (Fi): «Restituire peso politico all'area centrale della Calabria, questo uno dei miei obiettivi»
Elezioni

Regionali, Tridico visita l’ospedale di Praia: «Daremo risposte adeguate ai cittadini»

Domenica scorsa il candidato presidente dell’area del centrosinistra, ha fatto tappa anche nel Tirreno cosentino. Tra i posti visitati, anche l’ospedale di Cetraro e di Praia a Mare, dove ha risposto alle domande dei giornalisti sulla sanità e sul suo avversario Roberto Occhiuto
Francesca Lagatta
16 settembre 2025
Ore 12:17
Regionali, Tridico visita l'ospedale di Praia: «Daremo risposte adeguate ai cittadini»
Infrastrutture

Ponte sullo Stretto, Piantedosi: «Opera di grande valore strategico. Tentativi criminali? Li fermeremo»

Il ministro dell’Interno all’università di Messina: «Sono molto ottimista sulla capacità del nostro sistema di intercettare ogni tentativo di infiltrazione mafiosa»
Redazione
16 settembre 2025
Ore 12:09
Ponte sullo Stretto, Piantedosi: «Opera di grande valore strategico. Tentativi criminali? Li fermeremo»
L’analisi

Il silenzio di Wanda Ferro e il giallo dei reali rapporti fra Fratelli d’Italia e Roberto Occhiuto

Sin dall’inizio la Meloni si è mostrata tiepida verso la strategia del presidente di dimettersi per poi ricandidarsi. La Sottosegretaria agli Interni sembra essersi tuffata nella competizione elettorale più per spirito di partito che per convinzione e centellina le sue dichiarazioni
Massimo Clausi
16 settembre 2025
Ore 11:32
Il silenzio di Wanda Ferro e il giallo dei reali rapporti fra Fratelli d'Italia e Roberto Occhiuto
Elezioni regionali

Conte e Tridico a Soriano: «Qui la destra ha smantellato una sanità che funzionava. E l’ospedale di comunità ancora non si vede»

Il leader del M5s e il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria hanno fatta tappa nel Vibonese cominciando dal centro delle Preserre incontrando i cittadini che da anni si battono per il recupero del presidio sanitario locale
Tonino Raco
16 settembre 2025
Ore 11:09
Conte e Tridico a Soriano: «Qui la destra ha smantellato una sanità che funzionava. E l'ospedale di comunità ancora non si vede»
Esito amaro

Lucano fuori dalle regionali: «Non voglio arrendermi. Valuterò il ricorso al Consiglio di Stato»

L’europarlamentare commenta la sentenza di conferma dell’incandidabilità emessa dal Tar di Reggio Calabria: «Tutto mi sembra incredibile e assurdo»
Redazioni
15 settembre 2025
Ore 18:50
Lucano fuori dalle regionali: «Non voglio arrendermi. Valuterò il ricorso al Consiglio di Stato»
Regionali

«Otto concorsi e promesse ai precari, così fanno campagna elettorale»: le accuse del centrosinistra alla Provincia di Cosenza

La denuncia di Bianca Rende (Tridico presidente) e Giuseppe Giorno (M5s) contro Rosaria Succurro candidata alle regionali nella lista “Occhiuto presidente”. Mentre circola un audio in cui la presidente della Provincia promette risorse per i precari del “progetto Montagna”
Massimo Clausi
15 settembre 2025
Ore 17:56
«Otto concorsi e promesse ai precari, così fanno campagna elettorale»: le accuse del centrosinistra alla Provincia di Cosenza
L’intervento

Mimmo Lucano escluso dalle Regionali, Campana e Pignataro: «La decisione del Tar ha il sapore del pregiudizio»

È quanto scrivono sullo stop alla candidatura del sindaco di Riace ed europarlamentare Avs da parte del Tribunale Amministrativo il portavoce di Europa Verde Calabria e il segretario regionale di Sinistra Italiana
Redazione Politica
15 settembre 2025
Ore 17:45
Mimmo Lucano escluso dalle Regionali, Campana e Pignataro: «La decisione del Tar ha il sapore del pregiudizio»
Regionali

Cosenza, il Pd suona la carica: «Batteremo Occhiuto e la sua finta idea di Calabria»

Presentazione dei candidati della circoscrizione Nord. Bruno Bossio sul palco con la kefiah, Madeo cita Paola Cortellesi, Iacucci rivendica le sue origini rosse, mentre Capalbo invoca il cambio di classe dirigente tra i democrat
Antonio Clausi
15 settembre 2025
Ore 17:22
Cosenza, il Pd suona la carica: «Batteremo Occhiuto e la sua finta idea di Calabria»
Parlano i candidati

Regionali, Salvatore Mascaro (Fa): «Corro da solo per dare voce a giovani e aree interne, la mia sfida è una Calabria unita»

Il candidato di Forza Azzurri per Occhiuto Presidente punta su sanità di prossimità, infrastrutture, lavoro giovanile e turismo: «Non servono proclami, ma scelte coraggiose e concrete per fermare lo spopolamento e rilanciare la nostra terra».
Giuseppe Dell'Aquila
15 settembre 2025
Ore 16:00
Regionali, Salvatore Mascaro (Fa): «Corro da solo per dare voce a giovani e aree interne, la mia sfida è una Calabria unita»
Incandidabile

Mimmo Lucano escluso dalle Regionali, il Tar conferma lo stop alla candidatura

La sentenza boccia uno dei due ricorsi d’urgenza presentati dall’Alleanza Verdi Sinistra che lo aveva candidato nelle Circoscrizioni Nord e Sud. Il sindaco di Riace ha detto che vuole imbarcarsi per la Palestina
Antonio Clausi
15 settembre 2025
Ore 14:52
Mimmo Lucano escluso dalle Regionali, il Tar conferma lo stop alla candidatura
Regionali Calabria

Enza Bruno Bossio inaugura il punto incontro a Cosenza e attacca Occhiuto: «Ha fallito, serve una Calabria più giusta ed efficiente»

La candidata democratica apre il comitato su Corso Mazzini e ribadisce le priorità: mobilità, sanità, diritti e lavoro
Redazione
15 settembre 2025
Ore 14:04
Enza Bruno Bossio inaugura il punto incontro a Cosenza e attacca Occhiuto: «Ha fallito, serve una Calabria più giusta ed efficiente»
