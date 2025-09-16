Conte e Tridico a Soriano: «Qui sanità smantellata»
È partito da Soriano il tour calabrese di Giuseppe Conte a sostegno di Pasquale Tridico. Davanti a un ospedale chiuso dal 2011, l’ex premier ha attaccato il governo sul silenzio sulla guerra a Gaza e insieme a Tridico ha denunciato i ritardi della sanità regionale.
Intervista al presidente dimissionario che non molla la presa. Sulla sanità si prende i meriti ma ammette: «So bene che è ancora un disastro, ma è un problema nazionale». Il punto su trasporti, viabilità ed aeroporti
L’attuale presidente del consiglio comunale di Corigliano Rossano e candidata per il Partito democratico critica duramente le dimissioni del governatore uscente: «Ha tradito la fiducia degli elettori e non ha avuto rispetto delle istituzioni democratiche»
Continua il tour del leader del M5s a sostegno del candidato alla presidenza Pasquale Tridico. Oggi hanno visitato un centro di medicina solidale nel quartiere Arghillà: «L’accesso alle cure è la priorità»
Il procuratore capo di Napoli a Otto e mezzo: «Tranne quella sulla cybersicurezza, le altre sono dannose». Poi replica a Fi che ha presentato un’interrogazione contro di lui: «Parlo di mafia nelle scuole dal 1989, non mi spaventano interrogazioni parlamentari o procedimenti disciplinari»
L’ex premier critica la scelta del governatore calabrese e avverte: «Così si invoca il voto del popolo contro la magistratura». Poi rilancia la sfida: «Il M5s ha un programma serio e un candidato forte come Pasquale Tridico»
La città normanna simbolo di convivenza tra culture diverse ha accolto l’ex premier e il candidato alla presidenza della Regione Calabria in una delle tappe del tour che si concluderà questa sera a Vibo
L’assessore all’Urbanistica di Cosenza: «Io in campo perché credo che i comuni siano stati lasciati soli da Occhiuto. Gli amministratori possono dire la loro». Poi motiva la scelta di concorrere con i Democratici Progressisti e parla del Reddito di Dignità
Domenica scorsa il candidato presidente dell’area del centrosinistra, ha fatto tappa anche nel Tirreno cosentino. Tra i posti visitati, anche l’ospedale di Cetraro e di Praia a Mare, dove ha risposto alle domande dei giornalisti sulla sanità e sul suo avversario Roberto Occhiuto
Sin dall’inizio la Meloni si è mostrata tiepida verso la strategia del presidente di dimettersi per poi ricandidarsi. La Sottosegretaria agli Interni sembra essersi tuffata nella competizione elettorale più per spirito di partito che per convinzione e centellina le sue dichiarazioni
Il leader del M5s e il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria hanno fatta tappa nel Vibonese cominciando dal centro delle Preserre incontrando i cittadini che da anni si battono per il recupero del presidio sanitario locale
La denuncia di Bianca Rende (Tridico presidente) e Giuseppe Giorno (M5s) contro Rosaria Succurro candidata alle regionali nella lista “Occhiuto presidente”. Mentre circola un audio in cui la presidente della Provincia promette risorse per i precari del “progetto Montagna”
È quanto scrivono sullo stop alla candidatura del sindaco di Riace ed europarlamentare Avs da parte del Tribunale Amministrativo il portavoce di Europa Verde Calabria e il segretario regionale di Sinistra Italiana
Presentazione dei candidati della circoscrizione Nord. Bruno Bossio sul palco con la kefiah, Madeo cita Paola Cortellesi, Iacucci rivendica le sue origini rosse, mentre Capalbo invoca il cambio di classe dirigente tra i democrat
Il candidato di Forza Azzurri per Occhiuto Presidente punta su sanità di prossimità, infrastrutture, lavoro giovanile e turismo: «Non servono proclami, ma scelte coraggiose e concrete per fermare lo spopolamento e rilanciare la nostra terra».
La sentenza boccia uno dei due ricorsi d’urgenza presentati dall’Alleanza Verdi Sinistra che lo aveva candidato nelle Circoscrizioni Nord e Sud. Il sindaco di Riace ha detto che vuole imbarcarsi per la Palestina