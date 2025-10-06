Intervista esclusiva di LaC a Occhiuto

In questo secondo tempo sono tante le sfide che attendono il forzista da quelle amministrative a quelle politiche nel rapporto con i suoi alleati. Sullo sfondo resta il convitato di pietra della Procura della Repubblica di Catanzaro
Sono nette le rilevazioni di Opinio Italia per Rai, Swg per La7 e YouTrend per Sky. Fratelli d’Italia primo partito con il 15-19%, Pd secondo. Il candidato del centrodestra ha un ampio margine rispetto allo sfidante del campo largo
Tra like, hashtag e storytelling, il voto è diventato un campo di battaglia invisibile. Rinunciare a un post significa difendere la libertà di scegliere senza condizionamenti. Oggi più che mai serve etica digitale
Un successo scontato, una Calabria immobile. Dietro i brindisi e le parole del trionfo, la vera vincitrice resta l’astensione. Una regione che non vota, non partecipa e non sogna. E che continua a riconoscersi solo nel proprio lamento
VIDEO | Il governatore rieletto ringrazia rivendica il lavoro svolto: «Ho dato tutto me stesso in questi quattro anni». Tra le priorità sanità pubblica e infrastrutture. E sull’inchiesta dice: «Indaghino pure, sono sicuro della mia correttezza»
Un'analisi sociologica e fenomenologica sul perché la partecipazione cala: la fiducia nei partiti diminuisce sempre più. Se la Calabria vuole invertire il trend serve un dialogo più stretto tra cittadini e istituzioni
Il presidente del M5S commenta la sconfitta alle Regione e ringrazia l’europarlamentare che ha scelto di scendere in campo. Poi spiega la scarsa affluenza: «Per i cittadini la politica è una sommatoria di calcoli e convenienza»
Il primo discorso da governatore rieletto in pectore tra un pensiero per i familiari («che hanno sofferto assieme a me») e l’onore delle armi a Tridico: «Gli ho chiesto di collaborare con noi ma ora è tempo di pacificare la regione»
VIDEO | A Rende le parole del candidato del centrosinistra: «L’ho fatto con orgoglio, per la mia terra, per la terra che amo. Mi conforta il sostegno e la forza di volontà di tanti attivisti e volontari»
Il vice premier e segretario del partito fondato da Berlusconi al quartier generale di Gizzeria: «Premiato il buon governo di Roberto. Successo di Forza Italia che sta occupando lo spazio vuoto lasciato al centro»
Dalle elezioni del 2021 la nostra regione torna alle urne con sempre meno entusiasmo. Quest’anno, a metà del voto, solo poco più un un quarto degli elettori ha votato: la testimonianza di un’astensione che cresce e di una fiducia che cala
Grazie al collegamento diretto con il portale Eligendo del Ministero, gli utenti potranno seguire lo spoglio con dati ufficiali, aggiornati minuto per minuto, su web, tv e social. Il progetto punta su trasparenza, tempestività e accessibilità, con un’interfaccia responsive e intuitiva, ottimizzata per ogni dispositivo
In campo per la presidenza Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano. Affluenza al 29,08 per cento alle ore 23. Risultati e aggiornamenti live già a partire dalle 14.30 su LaC Tv e sulle testate del gruppo, un altro speciale è previsto alle 21.30
Il presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale Edoardo Greppi scrive al ministro degli Esteri dopo la sua uscita. Nella lettera, inviata anche a Meloni e Mattarella, si denuncia un «grave cedimento istituzionale» e si chiede una presa di posizione chiara in difesa dei principi costituzionali