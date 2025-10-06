Social
Politica
Intervista esclusiva di LaC a Occhiuto
6 ottobre, 2025
Elezioni

Regionali Calabria, la vittoria annunciata fa entrare Occhiuto nella storia: nessuno prima di lui era riuscito a centrare il doppio mandato

In questo secondo tempo sono tante le sfide che attendono il forzista da quelle amministrative a quelle politiche nel rapporto con i suoi alleati. Sullo sfondo resta il convitato di pietra della Procura della Repubblica di Catanzaro
Regionali Calabria, la vittoria annunciata fa entrare Occhiuto nella storia: nessuno prima di lui era riuscito a centrare il doppio mandato\n
Urne chiuse

Regionali Calabria, Occhiuto vola nelle proiezioni: governatore uscente al 58%, Tridico al 41

Sono nette le rilevazioni di Opinio Italia per Rai, Swg per La7 e YouTrend per Sky. Fratelli d’Italia primo partito con il 15-19%, Pd secondo. Il candidato del centrodestra ha un ampio margine rispetto allo sfidante del campo largo
Redazione Politica
Regionali Calabria, Occhiuto vola nelle proiezioni: governatore uscente al 58%, Tridico al 41\n
Politica inquinata

Il selfie “innocente” al seggio come atto di propaganda: così i social tradiscono il silenzio elettorale

Tra like, hashtag e storytelling, il voto è diventato un campo di battaglia invisibile. Rinunciare a un post significa difendere la libertà di scegliere senza condizionamenti. Oggi più che mai serve etica digitale
Gianfranco Donadio*
Il selfie “innocente” al seggio come atto di propaganda: così i social tradiscono il silenzio elettorale\n
Maggioranza silenziosa

La vittoria annunciata di Roberto Occhiuto nella Calabria delle urne vuote che si lamenta e non partecipa

Un successo scontato, una Calabria immobile. Dietro i brindisi e le parole del trionfo, la vera vincitrice resta l’astensione. Una regione che non vota, non partecipa e non sogna. E che continua a riconoscersi solo nel proprio lamento  
Francesco Vilotta
La vittoria annunciata di Roberto Occhiuto nella Calabria delle\u00A0urne vuote che si lamenta e non partecipa\n

Società

Studenti con disabilità senza assistenza

6 ottobre 2025
Ore 11:59
Cronaca

Filandari, gambizzato il figlio di un assessore comunale

6 ottobre 2025
Ore 12:02
Società

Verbicaro, a 100 anni si reca alle urne a votare

6 ottobre 2025
Ore 11:54
Società

Bilancio positivo per i centri estivi inclusivi

6 ottobre 2025
Ore 11:52
Società

Società

Società

Le reazioni

Regionali Calabria, Calenda (Azione): «Vince sempre chi governa, Occhiuto controlla i voti»

VIDEO | Il leader del partito denuncia il sistema clientelare e la crisi del regionalismo dopo il voto: «La politica locale è un meccanismo di potere, non di partecipazione»
Redazione Politica
6 ottobre 2025
Ore 20:44
Regionali Calabria, Calenda (Azione): «Vince sempre chi governa, Occhiuto controlla i voti»\n
Il retroscena

Conte e Tridico, quell’incontro a Ischia per decidere il futuro della Calabria e la promessa su un ipotetico governo nazionale a guida M5s

Il presidente del Movimento 5 stelle sperava di ribaltare l’esito calabrese schierando l’ex inquilino dell’Inps. Ma l’economista di Scala Coeli c’aveva visto giusto...
Antonio Alizzi
6 ottobre 2025
Ore 20:14
Conte e Tridico, quell’incontro a Ischia per decidere il futuro della Calabria e la promessa su un ipotetico governo nazionale a guida M5s
L’intervista a LaC

Occhiuto: «È il momento di pacificare la Calabria». E per il nuovo mandato punta su Cardiochirurgia e stop al commissariamento

VIDEO | Il governatore rieletto ringrazia rivendica il lavoro svolto: «Ho dato tutto me stesso in questi quattro anni». Tra le priorità sanità pubblica e infrastrutture. E sull’inchiesta dice: «Indaghino pure, sono sicuro della mia correttezza»
Redazione Politica
6 ottobre 2025
Ore 19:50
Occhiuto: «È il momento di pacificare la Calabria». E per il nuovo mandato punta su Cardiochirurgia e stop al commissariamento\n
Regionali

Trionfo di Occhiuto in Calabria, Forza Italia esulta. Cannizzaro e Casellati: «Risultato storico»

VIDEO | Gli esponenti del partito azzurro celebrano il successo elettorale del governatore: «Continueremo a lavorare con responsabilità»
Redazione Politica
6 ottobre 2025
Ore 19:16
Trionfo di Occhiuto in Calabria, Forza Italia esulta. Cannizzaro e Casellati:\u00A0«Risultato storico»\n
Fuga dal voto

La Calabria diserta le urne, in 20 anni affluenza dal 64 al 43%: politica (troppo) lontana dai problemi reali

Un'analisi sociologica e fenomenologica sul perché la partecipazione cala: la fiducia nei partiti diminuisce sempre più. Se la Calabria vuole invertire il trend serve un dialogo più stretto tra cittadini e istituzioni
Ernesto Mastroianni
6 ottobre 2025
Ore 18:40
La Calabria diserta le urne,\u00A0in 20 anni affluenza dal 64 al 43%: politica (troppo) lontana dai problemi reali\n
Regionali

Roberto Occhiuto, l'“uomo social” che ha saputo conquistare la Calabria attraverso la rete

I suoi post hanno raggiunto picchi di interazioni grazie a una strategia mirata che privilegia video e live. Così ha trasformato la rete in uno strumento di governance partecipata
Gianfranco Donadio
6 ottobre 2025
Ore 17:00
Roberto Occhiuto, l'“uomo social” che ha saputo conquistare la Calabria attraverso la rete\n
A caldo

Conte: «Tridico candidato per amore della sua terra, ora una forte opposizione per la Calabria che verrà»

Il presidente del M5S commenta la sconfitta alle Regione e ringrazia l’europarlamentare che ha scelto di scendere in campo. Poi spiega la scarsa affluenza: «Per i cittadini la politica è una sommatoria di calcoli e convenienza» 
Redazione Politica
6 ottobre 2025
Ore 16:59
Conte: «Tridico candidato per amore della sua terra, ora una forte opposizione per la Calabria che verrà»\n
Al voto

Elezioni straordinarie ad Acquaro e Capistrano: il 23 e 24 novembre si vota nei due Comuni sciolti per mafia

La Prefettura ha emanato una comunicazione ufficiale in vista del turno elettorale per il rinnovo dei Consigli comunali
Redazioni
6 ottobre 2025
Ore 16:05
Elezioni straordinarie ad Acquaro e Capistrano: il 23 e 24 novembre si vota nei due Comuni sciolti per mafia
Il vincitore

Occhiuto ringrazia i calabresi: «Hanno cercato di “imbrogliarvi” con l’assistenzialismo ma non ci siete cascati»

Il primo discorso da governatore rieletto in pectore tra un pensiero per i familiari («che hanno sofferto assieme a me») e l’onore delle armi a Tridico: «Gli ho chiesto di collaborare con noi ma ora è tempo di pacificare la regione»
Redazione Politica
6 ottobre 2025
Ore 15:53
Occhiuto ringrazia i calabresi: «Hanno cercato di “imbrogliarvi” con l’assistenzialismo ma non ci siete cascati»\n
Regionali

Tridico sconfitto: «Grande delusione». E sul suo futuro in Calabria: «Deciderò nelle prossime ore»

VIDEO | A Rende le parole del candidato del centrosinistra: «L’ho fatto con orgoglio, per la mia terra, per la terra che amo. Mi conforta il sostegno e la forza di volontà di tanti attivisti e volontari»
Redazione Politica
6 ottobre 2025
Ore 15:30
Tridico sconfitto: «Grande delusione». E sul suo futuro in Calabria: «Deciderò nelle prossime ore»\n
Regionali Calabria

Occhiuto presidente, Meloni: «Anche in Calabria gli elettori hanno riposto fiducia nel centrodestra»

La soddisfazione della premier: «Un risultato importante a riconoscimento dell'azione di buongoverno che continueremo a portare avanti». Salvini: «Avanti tutta»
Redazione Politica
6 ottobre 2025
Ore 15:20
Occhiuto presidente, Meloni: «Anche in Calabria gli elettori hanno riposto fiducia nel centrodestra»\n
Vittoria del centrodestra

Regionali, Tajani in Calabria: «Nessun dubbio sulla vittoria di Occhiuto, alleanza di centrodestra stabile e questo piace»

Il vice premier e segretario del partito fondato da Berlusconi al quartier generale di Gizzeria: «Premiato il buon governo di Roberto. Successo di Forza Italia che sta occupando lo spazio vuoto lasciato al centro»
Redazione Politica
6 ottobre 2025
Ore 14:11
Regionali, Tajani in Calabria: «Nessun dubbio sulla vittoria di Occhiuto, alleanza di centrodestra stabile e questo piace»
Urne chiuse

«Andrò a Roma da Giorgia Meloni per riscuotere»: Occhiuto sulla fine del commissariamento della Sanità in Calabria – LIVE

In diretta su LaC Tv lo speciale con risultati, ospiti e collegamenti dalle segreterie dei candidati. Sulle testate del gruppo aggiornamenti in tempo reale 
Redazione Politica
6 ottobre 2025
Ore 12:25
«Andrò a Roma da Giorgia Meloni per riscuotere»:\u00A0Occhiuto sulla fine del commissariamento della Sanità\u00A0in Calabria –\u00A0LIVE
Un esempio per tutti

Nonno Corrado, 103 anni e una lezione di democrazia ad Aprigliano

A pochi giorni dal compleanno, Corrado Altomare ha voluto ancora una volta votare. «Un dovere e un privilegio», raccontano i suoi concittadini.
Redazione
6 ottobre 2025
Ore 10:31
Nonno Corrado, 103 anni e una lezione di democrazia ad Aprigliano
Regionali 2025

Calabria, si vota di nuovo: cinque anni, tre elezioni e sempre meno calabresi al seggio

Dalle elezioni del 2021 la nostra regione torna alle urne con sempre meno entusiasmo. Quest’anno, a metà del voto, solo poco più un un quarto degli elettori ha votato: la testimonianza di un’astensione che cresce e di una fiducia che cala
Redazione Politica
6 ottobre 2025
Ore 10:27
Calabria, si vota di nuovo: cinque anni, tre elezioni e sempre meno calabresi al seggio\n
Piattaforma web

Regionali Calabria: il Network LaC lancia il nuovo e innovativo sistema dati in tempo reale

Grazie al collegamento diretto con il portale Eligendo del Ministero, gli utenti potranno seguire lo spoglio con dati ufficiali, aggiornati minuto per minuto, su web, tv e social. Il progetto punta su trasparenza, tempestività e accessibilità, con un’interfaccia responsive e intuitiva, ottimizzata per ogni dispositivo
Redazione Attualità
6 ottobre 2025
Ore 04:30
Regionali Calabria: il\u00A0Network LaC lancia il nuovo e innovativo sistema dati in tempo reale\n
Al voto

Regionali Calabria, urne aperte anche oggi: si vota fino alle 15. Lo spoglio e i risultati in diretta su LaC 

In campo per la presidenza Roberto Occhiuto, Pasquale Tridico e Francesco Toscano. Affluenza al 29,08 per cento alle ore 23. Risultati e aggiornamenti live già a partire dalle 14.30 su LaC Tv e sulle testate del gruppo, un altro speciale è previsto alle 21.30
Redazione Politica
6 ottobre 2025
Ore 04:15
Regionali Calabria, urne aperte anche oggi: si vota fino alle 15. Lo spoglio e i risultati in diretta su LaC\u00A0\n
Urne aperte

Regionali Calabria, alle 23 l’affluenza è al 29% (in lieve calo rispetto al 2021): Reggio in testa, Cosenza ultima

Hanno votato Occhiuto e Toscano, Tridico non voterà in Calabria perché è residente a Roma. In leggera diminuzione il numero dei votanti rispetto alla scorsa tornata elettorale
Redazione Politica
5 ottobre 2025
Ore 17:25
Regionali Calabria, alle 23 l’affluenza è al 29% (in lieve calo rispetto al 2021): Reggio in testa, Cosenza ultima
La lettera

Il diritto «vale fino a un certo punto»? L’indignazione dei giuristi contro le parole di Tajani

Il presidente della Società Italiana di Diritto Internazionale Edoardo Greppi scrive al ministro degli Esteri dopo la sua uscita. Nella lettera, inviata anche a Meloni e Mattarella, si denuncia un «grave cedimento istituzionale» e si chiede una presa di posizione chiara in difesa dei principi costituzionali
Redazione Esteri
5 ottobre 2025
Ore 06:20
Il diritto «vale fino a un certo punto»? L’indignazione dei giuristi contro le parole di Tajani\n
L’outsider

Regionali in Calabria: tutti i candidati nelle liste di Francesco Toscano

Democrazia sovrana e popolare è la formazione che sosterrà la corsa dell’outsider. Ecco gli aspiranti consiglieri nelle tre circoscrizioni
Redazione Politica
5 ottobre 2025
Ore 05:30
Regionali in Calabria: tutti i candidati nelle liste di Francesco Toscano
