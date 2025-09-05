Video
Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Nord
Saranno otto le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria. A confermarlo è stato lo stesso presidente uscente con un post sui social nei giorni scorsi. I simboli sono quelli di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri e della nuova lista “Occhiuto Presidente”. A queste si è aggiunta in extremis anche quella di Sud chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. La composizione ricalca quella del 2021, con l’aggiunta di una lista personale. Di seguito i candidati per la Circoscrizione Nord.
Ci sono il coordinatore provinciale della provincia di Cosenza Angelo Brutto e due consiglieri regionali uscenti nelle file della lista di Fratelli d'Italia: Luciana De Francesco e Pietro Molinaro. A sognare un posto alla Cittadella anche il capogruppo meloniano al Comune di Cosenza Francesco Spadafora.
La lista di Fratelli d'Italia nella circoscrizione nord
Angelo Brutto
Luciana De Francesco
Anna De Gaio
Sabrina Mannarino
Dora Mauro
Pietro Molinaro
Attilio Parrotta
Rosa Pignataro
Francesco Spadafora
