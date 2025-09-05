Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Nord

Saranno otto le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria. A confermarlo è stato lo stesso presidente uscente con un post sui social nei giorni scorsi. I simboli sono quelli di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri e della nuova lista “Occhiuto Presidente”. A queste si è aggiunta in extremis anche quella di Sud chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. La composizione ricalca quella del 2021, con l’aggiunta di una lista personale. Di seguito i candidati per la Circoscrizione Nord.