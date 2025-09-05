Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Nord

Video
Sono sei le liste a sostegno di Pasquale Tridico alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria. Si tratta delle forze politiche di centrosinistra appartenenti al cosiddetto campo largo che va da Avs fino ad Italia Viva e Azione confluite nella "Casa dei Riformisti". Il Partito Democratico si presenterà ai nastri di partenza con due liste, la propria e quella dei Democratici Progressisti. Chiudono il quadro quella del presidente e del Movimento 5 Stelle. Di seguito i candidati per la Circoscrizione Nord.
La direzione regionale del Partito Democratico ha approvato la lista che il Pd presenterà nella circoscrizione nord, quella della provincia di Cosenza. La stessa era già stata votata ieri dalla direzione della Federazione bruzia, a cui tuttavia mancava il nono nominativo per essere completata. Non c’è l’ultimo capogruppo dem di Palazzo Campanella Mimmo Bevacqua, mentre c’è l’ex deputata Enza Bruno Bossio. Il capolista, come concordato con Roma in occasione del passo indietro fatto durante l’ultimo congresso, sarà Giuseppe Mazzuca.
Sarà della partita anche il vicepresidente uscente del consiglio regionale Franco Iacucci, ma è la trazione femminile che caratterizza la lista del Partito Democratico in provincia di Cosenza: cinque donne e quattro uomini. Concorreranno ad uno scranno in Regione anche il sindaco di Acri Pino Capalbo, il primo cittadino di Castrovillari Mimmo Lo Polito, la presidente del consiglio comunale di Corigliano Rossano Rosellina Madeo, la consigliera comunale di Castrovillari Francesca Dorato, quella di San Lucido Catia Filippo e l’ex sindaca di Roseto Capo Spulico Rosanna Mazzia.
La lista del Pd nella circoscrizione nord
Giuseppe Mazzuca
Enza Bruno Bossio
Pino Capalbo
Francesca Dorato
Catia Filippo
Franco Iacucci
Mimmo Lo Polito
Rosellina Madeo
Rosanna Mazzia
Sono state approvate dagli iscritti al M5s le proposte di candidatura alle elezioni regionali nelle liste pentastellate a sostegno del candidato presidente della Regione Calabria per la coalizione di centrosinistra, Pasquale Tridico. Questo l'esito della consultazione online riservata agli iscritti sulla piattaforma del M5s: alla consultazione hanno votato in 1. 472 sui complessivi 4. 412 aventi diritto al voto, le proposte sono state approvate con il voto favorevole di 1. 197 iscritti. Definitive dunque le liste dei candidati M5s al Consiglio regionale: tra i nomi di candidati quelli del capogruppo regionale uscente Davide Tavernise e delle già parlamentari Elisa Scutellà - che nei mesi scorsi ha perso il seggio alla Camera dopo il ricorso del forzista Andrea Gentile.
La lista del M5S nella circoscrizione nord
Elisa Scutellà
Davide Tavernise
Giuseppe Giorno
Veronica Buffone
Massimiliano Battaglia
Teresa Sicoli
Gianfranco Orsomarso
Concetta Cuparo
Antonio Maiolino
