Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Nord

La direzione regionale del Partito Democratico ha approvato la lista che il Pd presenterà nella circoscrizione nord, quella della provincia di Cosenza. La stessa era già stata votata ieri dalla direzione della Federazione bruzia, a cui tuttavia mancava il nono nominativo per essere completata. Non c’è l’ultimo capogruppo dem di Palazzo Campanella Mimmo Bevacqua, mentre c’è l’ex deputata Enza Bruno Bossio. Il capolista, come concordato con Roma in occasione del passo indietro fatto durante l’ultimo congresso, sarà Giuseppe Mazzuca.

Sarà della partita anche il vicepresidente uscente del consiglio regionale Franco Iacucci, ma è la trazione femminile che caratterizza la lista del Partito Democratico in provincia di Cosenza: cinque donne e quattro uomini. Concorreranno ad uno scranno in Regione anche il sindaco di Acri Pino Capalbo, il primo cittadino di Castrovillari Mimmo Lo Polito, la presidente del consiglio comunale di Corigliano Rossano Rosellina Madeo, la consigliera comunale di Castrovillari Francesca Dorato, quella di San Lucido Catia Filippo e l’ex sindaca di Roseto Capo Spulico Rosanna Mazzia.

La lista del Pd nella circoscrizione nord

Giuseppe Mazzuca

Enza Bruno Bossio

Pino Capalbo

Francesca Dorato

Catia Filippo

Franco Iacucci

Mimmo Lo Polito

Rosellina Madeo

Rosanna Mazzia