Politica

Tommaso Foti nuovo ministro per il Sud

La premier Meloni ha scelto Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera, come nuovo ministro per il Sud. Il suo lavoro si presenta in salita perché la Lega sta saccheggiando i fondi Coesione destinati per l'80% al Sud per trovare le coperture finanziarie per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. E il Pd insorge.