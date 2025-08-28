Social
Sanità
Medici nel mirino, non basta l'inasprimento delle pene

E quella ai danni del medico cubano in servizio all'ospedale Compagna è solo l'ultima di una lunga sequela di aggressioni consumate contro i camici bianchi.

28 agosto, 2025
Supporto e vicinanza

Ondata di solidarietà per i coniugi di Taurianova Sabina e Sergio: entra in azione anche la Chiesa

Molti si sono attivati per fornire supporto alla donna immobilizzata dalla Sla e al marito malato oncologico. Ora la comunità parrocchiale locale, sollecitata dal vescovo Alberti, invita i fedeli a un gesto di carità verso i propri concittadini. Ecco i metodi per le donazioni
Ondata di solidarietà per i coniugi di Taurianova Sabina e Sergio: entra in azione anche la Chiesa\n
Intervista esclusiva

Asp di Vibo, l’addio amaro di Piscitelli: «Rimosso senza motivo, ho ricevuto attacchi gratuiti e la Regione è sparita»

L’ex prefetto dice che qualcuno lo ha «messo nel mirino». Poi rivendica il percorso intrapreso per rimettere a posto le casse dell’Azienda e ricorda con commozione la morte di Martina Piserà: «La Procura accerti la verità»
Cristina Iannuzzi
Asp di Vibo, l’addio amaro di Piscitelli: «Rimosso senza motivo, ho ricevuto attacchi gratuiti e la Regione è sparita»\n
Cambio al vertice

Vibo, il commissario Piscitelli lascia la guida dell’Asp dopo 10 mesi. Arriva l’ex prefetto Tomao

Formalizzato l’avvicendamento al vertice dell’Azienda sanitaria provinciale, a meno di un anno dall'insediamento dopo lo scioglimento per mafia
E.D.G.
Vibo, il commissario Piscitelli lascia la guida dell’Asp dopo 10 mesi. Arriva l’ex prefetto Tomao
Candidature

Regionali, l’ordine di Giorgia Meloni per “frenare” Occhiuto: tutti i parlamentari calabresi nella lista di Fratelli d’Italia

Il diktat partito da via della Scrofa non risparmia nemmeno la sottosegretaria agli Interni Wanda Ferro e l’europarlamentare Denis Nesci. Evidentemente lo scouting di Donzelli in Calabria non ha dato esiti positivi: il partito ha bisogno di un buon risultato anche per “contenere” il governatore uscente
Massimo Clausi
Regionali, l’ordine di Giorgia Meloni per “frenare” Occhiuto: tutti i parlamentari calabresi nella lista di Fratelli d’Italia\n

Il bilancio

Asp Crotone, aumentano le prestazioni e calano i tempi di attesa. Calamai: «Siamo sulla strada giusta»

Nei primi sei mesi del 2025 oltre 4.400 prestazioni erogate tra visite specialistiche ed esami strumentali, con tempi medi di attesa in diminuzione. «Stiamo costruendo un sistema efficiente, ma c’è ancora tanto da fare»
Redazione
25 agosto 2025
Ore 13:43
Asp Crotone, aumentano le prestazioni e calano i tempi di attesa. Calamai:\u00A0«Siamo sulla strada giusta»\n
DIRITTO ALLA SALUTE

Riapertura ospedale di Praia a Mare, lettera del comitato civico cittadino a Pasquale Tridico

L’ europarlamentare M5s è il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali. A lui, i promotori dell’iniziativa chiedono l’attuazione di ben quattro sentenze del Consiglio di Stato, che hanno annullato gli atti di riconversione del nosocomio
Francesca Lagatta
23 agosto 2025
Ore 16:23
Riapertura ospedale di Praia a Mare, lettera del comitato civico cittadino a Pasquale Tridico\n
Paralisi amministrativa

Sanità in Calabria ferma per 45 giorni: le dimissioni di Occhiuto lasciano la Regione in un limbo

Le funzioni commissariali non possono essere delegate: Esposito e Fantozzi avevano solo compiti di affiancamento. Il rischio è che tutto resti bloccato, a meno che che il Governo non nomini un altro commissario o decida l’uscita dal Piano di Rientro prima delle elezioni. Ipotesi che al momento sembrano improbabili
Massimo Clausi
22 agosto 2025
Ore 17:31
Sanità in Calabria ferma per 45 giorni: le dimissioni di Occhiuto lasciano la Regione in un limbo\n
ORGOGLIO CALABRESE

Due calabresi alla guida dei giovani cardiologi Italiani ed Europei

Si tratta del dottor Marco Perrone, originario di Sangineto, nominato Presidente degli ICOT (Italian Cardiologists of Tomorrow), e del dottor Giuseppe Ciliberti, di Cortale, nominato Presidente dell’Area Giovani dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO)
Francesca Lagatta
21 agosto 2025
Ore 17:00
Due calabresi alla guida dei giovani cardiologi Italiani ed Europei\n
L’emergenza

Da angeli del Covid a nemici da insultare, il lavoro al limite degli infermieri dei Pronto soccorso nell’Asp di Catanzaro

Aggressioni fisiche e verbali, la carenza del supporto degli oss. Oltre 150 hanno fatto causa per demansionamento e l’Azienda sanitaria provinciale sta pagando centinaia di migliaia di euro 
Alessia Truzzolillo
21 agosto 2025
Ore 14:29
Da angeli del Covid a nemici da insultare, il lavoro al limite degli infermieri dei Pronto soccorso nell’Asp di Catanzaro\n
Nuova tecnica

Cure a misura di bambino: l’Asp di Crotone adotta un percorso innovativo per la sedazione pediatrica

Si tratta del primo progetto strutturato e multidisciplinare di questo tipo in Calabria. Il commissario Calamai: «Un passo importante verso un modello sempre più attento alla dignità e ai bisogni dei piccoli pazienti e delle loro famiglie»
Redazione Attualità
21 agosto 2025
Ore 08:28
Cure a misura di bambino: l’Asp di Crotone adotta un percorso innovativo per la sedazione pediatrica\n
Buona Sanità

All’Annunziata di Cosenza un’apparecchiatura di ultima generazione per la diagnosi precoce delle retinopatie nei bimbi

Da poco installata e funzionante nel Dipartimento materno infantile la Ret Cam Envision, unica negli ospedali del Centro Sud Italia. Scarpelli: «Finora dovevamo trasferire i neonati, ora possiamo trattarli qui»
Redazione Attualità
20 agosto 2025
Ore 10:43
All’Annunziata di Cosenza un’apparecchiatura di ultima generazione per la diagnosi precoce delle retinopatie nei bimbi\n
Viaggo nelle emergenze/1

L'encefalogramma piatto della sanità in Calabria: bancomat per la politica, calvario per i cittadini senza cure 

Mobilità sanitaria alle stelle, Lea inadempienti, disavanzi cronici e un sistema di emergenza fragile: cosa dicono i dati e perché il 2025 rischia di peggiorare una situazione giù molto precaria
Domenico Marino*
19 agosto 2025
Ore 04:15
L'encefalogramma piatto della sanità in Calabria: bancomat per la politica, calvario per i cittadini senza cure\u00A0\n
La situazione

Zanzara del Nilo, il dottor Paolo Scerbo rassicura: «Solo per l’1% dei pazienti è letale»

VIDEO | Il dirigente facente funzioni dell’Unità di Malattie infettive della Dulbecco-Pugliese tranquillizza ma chiede comunque premura, soprattutto per diabetici e soggetti con patologie immunosoppressive
Nico De Luca
18 agosto 2025
Ore 13:03
Zanzara del Nilo, il dottor Paolo Scerbo rassicura:\u00A0«Solo per l’1% dei pazienti è letale»\n
Emergenza urgenza

Ospedale di Soverato, novità in arrivo al Pronto soccorso. L’Asp: «Qui nessun depotenziamento»

VIDEO | Il direttore sanitario dell'Asp di Catanzaro annuncia la nascita di nuovi spazi e ribadisce il ruolo cruciale del nosocomio, l’unico sulla fascia ionica della provincia
Rossella Galati
18 agosto 2025
Ore 12:39
Ospedale di Soverato, novità in arrivo al Pronto soccorso. L’Asp: «Qui nessun depotenziamento»
La denuncia

Ospedale Polistena, Usb: «Radiologia senza personale, si vuole consegnare la sanità nelle mani dei privati»

Il sindacato denuncia la grave carenza di operatori sanitari e i turni massacranti per i lavoratori in servizio: «Fa parte del disegno di smantellamento del pubblico»
Redazione
18 agosto 2025
Ore 07:56
Ospedale Polistena, Usb: «Radiologia senza personale, si vuole consegnare la sanità nelle mani dei privati»
Perenne emergenza

Vietato stare male, a Ferragosto le guardie mediche di Reggio Calabria e Villa erano chiuse

Il 15 agosto nei presidi cartelli scritti a mano che giustificavano l'assenza per mancanza di corrente. Le emergenze, anche lievi, sono state dirottate al 118, sovraccaricando i pronto soccorso
Elisa Barresi
16 agosto 2025
Ore 09:57
Vietato stare male, a Ferragosto le guardie mediche di Reggio Calabria e Villa erano chiuse\n
La lettera

«Costretta a firmare le dimissioni in Calabria per salvarsi fuori regione: la storia di mia madre non è degna di un Paese civile»

Il racconto della “via crucis” della 43enne paziente calabrese che dopo tante complicazioni è stata operata in una struttura privata convenzionata a Bari: «E se non avessimo avuto i mezzi economici per affrontare quel trasferimento? Cosa sarebbe accaduto?»
Redazione
15 agosto 2025
Ore 07:49
«Costretta a firmare le dimissioni in Calabria per salvarsi fuori regione: la storia di mia madre non è degna di un Paese civile»\n
La nomina

Sanità, Dario Padrone è il nuovo direttore amministrativo di Azienda Zero

Sessantunenne piemontese di Pinerolo arriva in Calabria Zero dopo le tante esperienze in diverse aziende del servizio sanitario ligure
Redazione
14 agosto 2025
Ore 08:28
Sanità,\u00A0Dario Padrone è il nuovo direttore amministrativo di Azienda Zero\n
In affanno

Reclutamento medici, Ferrari (Smi): «Dalle Asp avvisi fantasiosi, le guardie mediche resteranno scoperte»

Il medico del 118 punta il dito anche contro la costante demedicalizzazione delle postazioni territoriali. Il rischio secondo il rappresentante sindacale è di provocare un sovraffollamento dei pronto soccorso
Redazione Attualità
13 agosto 2025
Ore 16:09
Reclutamento medici, Ferrari (Smi): «Dalle Asp avvisi fantasiosi,\u00A0le guardie mediche resteranno scoperte»
Sanità Calabria

Centrale operativa territoriale, a Crotone  in un anno presi in carico 888 pazienti: assicurate cure e assistenza 

Il commissario straordinario Calamai e il direttore sanitario Rossi: «Garantite terapie integrate e di qualità»
Redazione
13 agosto 2025
Ore 09:02
Centrale operativa territoriale, a Crotone\u00A0 in un anno presi in carico 888 pazienti: assicurate cure e assistenza\u00A0\n
L’iniziativa

Accoglierà i neonati abbandonati, anche l’ospedale di Crotone avrà la Culla per la vita

La struttura dotata di una termoculla sempre riscaldata sarà collegata con il pronto soccorso neonatale. Rappresenterà una risposta sicura per chi si trova nell'impossibilità di prendersi cura del bambino appena nato
Redazione Attualità
12 agosto 2025
Ore 12:05
Accoglierà i neonati abbandonati, anche l’ospedale di Crotone avrà la Culla per la vita\n
Sanità Calabria

Emodinamica a Paola, l’appello dell’associazione nazionale cardiopatici a Occhiuto: «Garantisca l’attivazione della struttura»

Dopo lo scandalo dei due milioni spesi senza che il reparto entrasse in funzione, da Modena arriva una lettera firmata dal presidente di Conacuore: «Pazienti costretti a trasferimenti in una struttura privata. La tempestività è un salvavita»
Alessia Truzzolillo
12 agosto 2025
Ore 11:00
Emodinamica a Paola, l’appello dell’associazione nazionale cardiopatici a Occhiuto: «Garantisca l’attivazione della struttura»
Sanità Calabria

Nuovi ospedali, il commissario rimodula la struttura di missione: fuori Calamai per gli interventi Inail 

La commissaria dell’Asp di Crotone in procinto di lasciare l’incarico. Era stato lo stesso Occhiuto a rivelarlo legando la scelta agli effetti dell’inchiesta sulla sanità e sulla Cittadella. Nominato un sostituto con funzione di rup
Luana Costa
11 agosto 2025
Ore 20:13
Nuovi ospedali, il commissario rimodula la struttura di missione: fuori Calamai per gli interventi Inail\u00A0\n
La decisione

Catanzaro, si dimette il direttore sanitario della Dulbecco. Carbone: «Prezioso il contributo dato all’Azienda»

La commissaria straordinaria precisa che il passo indietro di Domenico Perri è legato a motivi di salute: «Per me è stato una figura preziosa»
Redazione Attualità
11 agosto 2025
Ore 15:54
Catanzaro, si dimette il direttore sanitario della Dulbecco. Carbone: «Prezioso il contributo dato all’Azienda»\n
Teaser podcast banner\u00A0