Cronaca
Medico aggredito nello spoke di Corigliano Rossano

In Calabria i medici tornano ad essere vittima di violenza verbale e fisica. L’ultimo episodio nell’ospedale di Corigliano, subito stigmatizzato dall’Azienda Sanitaria di Cosenza.

28 agosto, 2025
Amministratori sotto tiro

Atto intimidatorio contro il sindaco di Cinquefrondi Conia, incendiati terreni di famiglia: «Continuo a testa alta»

Ennesimo attentato rivolto verso il primo cittadino: «Farò quello che ho sempre fatto. Non ci fermeranno». Sul posto vigili del fuoco e carabinieri che hanno accertato la natura dolosa delle fiamme. Solidarietà da Occhiuto
Le testimonianze

Tragedia al Blanca Beach di Tropea, indaga la Procura. I familiari di La Caria: «Non era cardiopatico, perché è morto?»

Giornata di strazio infinito per la moglie del 45enne La Caria di Pizzoni e gli altri parenti che hanno atteso all’obitorio dello Jazzolino la fine dell’autopsia. «Era un punto di riferimento per tutti, vogliamo sapere cosa è successo». La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti
Cristina Iannuzzi
Straziante addio

Catanzaro, tanta commozione e palloncini bianchi per i funerali del bimbo travolto e ucciso da un furgoncino

Il piccolo di appena 17 mesi è stato investito venerdì da un mezzo in manovra. La bara bianca circondata dalla famiglia e da una folla attonita
Nico De Luca
La grande sete

Carenza d’acqua in Calabria, il Consiglio dei ministri proroga lo stato di emergenza

Il deficit idrico interessa diversi territori delle province di Reggio, Cosenza e Crotone
Redazione
Controlli demanio

Isola Capo Rizzuto, rimossi 198 ombrelloni abusivi

La Guardia Costiera ha scoperto un’occupazione illecita di 636 mq di spiaggia: denunciato il titolare di una struttura ricettiva
Redazione
28 agosto 2025
Ore 15:29
il rogo

Incendio a Mongrassano, le fiamme minacciano il centro abitato: elicotteri in azione

Il rogo si è sviluppato nelle vallate tra San Marco Argentano, Cervicati e Mongrassano. Le fiamme, spinte dal vento, hanno raggiunto le prime abitazioni del centro storico
Redazione
28 agosto 2025
Ore 14:35
L’anniversario

Rapita e uccisa a bastonate, 48 anni fa la tragica morte di Mariangela Passiatore: un barlume di speranza sulla verità

La donna venne prelevata da Brancaleone durante una cena in famiglia. Dopo quai 50 anni la Dda di Reggio Calabria indaga su due persone e racconta come potrebbero essere andati i fatti. Il Coordinamento nazionale docenti: «Chi tentò di mediare venne assassinato»
Ale. Tru.
28 agosto 2025
Ore 14:22
brutta avventura

Capo Vaticano, due turisti salvati dai Vigili del Fuoco con l’elisoccorso: volevano raggiungere il belvedere

VIDEO | Rimasti bloccati su un sentiero impervio della scogliera, sono stati recuperati in sicurezza grazie all’intervento del Comando di Vibo Valentia
Redazione
28 agosto 2025
Ore 14:03
Le motivazioni

Aggressioni mafiose tra Castrovillari e Corigliano Rossano, confermate due condanne

Quattro anni di reclusione per i fratelli Solferino in relazione agli episodi violenti avvenuti nel luglio del 2021 tra la città del Pollino e quella ionica
Antonio Alizzi
28 agosto 2025
Ore 14:01
Il caso

Dimessa e poi operata d’urgenza dopo una settimana, il calvario di Carmelina a Catanzaro e l’ultima video chiamata ai nipoti: «Io muoio»

I familiari della 73enne chiedono si faccia luce sul suo decesso e nei prossimi giorni presenteranno un esposto in Procura. La figlia Tamara racconta i 24 giorni di ricoveri, dimissioni e trasferimenti al Pronto soccorso: «Non è un atto di accusa ma simili fatti non devono ripetersi»
Luana Costa
28 agosto 2025
Ore 13:44
Web e violenza digitale

Chiuso il forum Phica.eu anche grazie alla denuncia dell’attivista cosentina Dalia Aly

Dopo segnalazioni e polemiche, il sito annuncia la chiusura. L’attrice aveva detto: «Un luogo di violenza di genere digitale»
Redazione
28 agosto 2025
Ore 10:43
La solidarietà

Medico cubano aggredito in Pronto soccorso, l’Asp di Cosenza: «Serve un miglior utilizzo delle body cam»

Il direttore generale Antonio Graziano denuncia: «La violenza contro gli operatori sanitari è un atto vile e ingiustificabile»
Redazione
28 agosto 2025
Ore 09:11
Primi risultati

Morto al Blanca Beach di Tropea, l’autopsia esclude l’infarto: Domenico La Caria sarebbe morto per una trombosi

Primi esiti dell’esame autoptico eseguito ieri sul corpo del 45enne originario di Pizzoni, deceduto nella notte tra il 24 e il 25 agosto nel noto locale della Perla del Tirreno dove prestava servizio
Cristina Iannuzzi
28 agosto 2025
Ore 08:54
Giustizia negata

Corigliano Rossano, 12 anni senza Tribunale: «Dalla riapertura dipende il futuro del territorio, la politica ci ascolti»

Il trasferimento a Castrovillari ha aggravato disagi e isolamento. L’ex presidente della Camera civile Bianco chiede il ripristino della sede: «Un presidio di giustizia è garanzia per imprese, cultura e diritti, non solo per la categoria forense».
Matteo Lauria
28 agosto 2025
Ore 07:58
Tutela dell’ambiente

Acque reflue nel Savuto e deposito di rifiuti (anche pericolosi) incontrollato: sequestrata azienda a Nocera

La Guardia costiera ha posto i sigilli a un’area di 40mila metri quadrati asservita a una ditta dedita alla lavorazione di calcestruzzo ed inerti. Il titolare deferito alla Procura di Lamezia
Redazione Cronaca
28 agosto 2025
Ore 06:17
Il nodo

Vibo Marina, il Comune promette di spostare i serbatoi di Meridionale Petroli ma non ha mai modificato il Psc

A 7 giorni dalla scadenza del termine per opporsi al rilascio di una nuova concessione ventennale ancora non si vede una via d’uscita. Eppure da tempo Romeo avrebbe potuto cambiare il regolamento edilizio varato nel 2020 dall’Amministrazione Limardo e destinare l’area esclusivamente a finalità turistiche
Enrico De Girolamo
28 agosto 2025
Ore 05:02
‘Ndrangheta nel Cosentino

Omicidi, vendette e alleanze: i verbali di Lamanna svelano i retroscena del clan Bruni

Il collaboratore di giustizia racconta il “battesimo” di ‘ndrangheta, i rapporti con i Serpa e la ferocia di Michele Bruni tra fine anni Novanta e primi Duemila
Antonio Alizzi
28 agosto 2025
Ore 04:30
Violento impatto

Incidente ai Laghi di Sibari, donna travolta da una moto: portata in gravi condizioni all’ospedale di Cosenza

Era appena scesa dalla sua auto quando una due ruote l’ha colpita in pieno, poco distante dall’ingresso del Museo archeologico
Franco Sangiovanni
27 agosto 2025
Ore 19:26
Statale 107

Incidente stradale nei pressi di Caccuri, tre feriti di cui uno in gravi condizioni

Per lui si è levato in volo l’elisoccorso, forze dell’ordine impegnate a ricostruire la dinamica che ha portato allo scontro tra una Fiat Punto e una Bmw
Redazione
27 agosto 2025
Ore 18:09
La protesta

Delmastro a Catanzaro, polemiche in carcere: «Dimenticato il ruolo dei professionisti che mandano avanti il sistema»

I rappresentanti dei lavoratori che si occupano del funzionamento amministrativo e psico-sociale degli istituti penitenziari lasciano la conferenza denunciando le omissioni del sottosegretario alla Giustizia: «Qui non ci sono solo sbarre e divise»
Redazione Cronaca
27 agosto 2025
Ore 16:45
Violenza digitale

Cosenza, la denuncia di Dalia Aly: «C’è un sito che condivide foto senza consenso»

L’attivista cosentina invita a segnalare in massa la piattaforma alla polizia postale: «Difendiamoci collettivamente, lo dobbiamo a noi stesse»
Redazione
27 agosto 2025
Ore 16:33
Carcere di paola

Carcere di Paola, detenuto appicca un incendio nella sua cella e l’intero reparto viene evacuato

L’uomo è affetto da problemi psichiatrici, durante le operazioni di spegnimento delle fiamme un agente di polizia penitenziaria ha riportato contusioni poi giudicate guaribili in sette giorni
Redazione
27 agosto 2025
Ore 15:20
Sullo Ionio

Medico cubano aggredito al pronto soccorso di Corigliano

Il paziente infuriato per l’attesa ha colpito il dottore. Poi ha fatto perdere le proprie tracce. Indagano i carabinieri
Matteo Lauria
27 agosto 2025
Ore 14:39
Le dichiarazioni

Delmastro a Catanzaro: «Mai più svuotacarceri, 10mila nuovi posti e più agenti per la sicurezza»

In visita al penitenziario del capoluogo, il sottosegretario ribadisce la linea dura: «Un piano da 750 milioni per uscire dall’emergenza. Alle criticità per i detenuti psichiatrici bisogna rispondere assieme alle Regioni»
Luana Costa
27 agosto 2025
Ore 13:22
