Medico aggredito nello spoke di Corigliano Rossano

Ennesimo attentato rivolto verso il primo cittadino: «Farò quello che ho sempre fatto. Non ci fermeranno». Sul posto vigili del fuoco e carabinieri che hanno accertato la natura dolosa delle fiamme. Solidarietà da Occhiuto
Giornata di strazio infinito per la moglie del 45enne La Caria di Pizzoni e gli altri parenti che hanno atteso all’obitorio dello Jazzolino la fine dell’autopsia. «Era un punto di riferimento per tutti, vogliamo sapere cosa è successo». La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti
La donna venne prelevata da Brancaleone durante una cena in famiglia. Dopo quai 50 anni la Dda di Reggio Calabria indaga su due persone e racconta come potrebbero essere andati i fatti. Il Coordinamento nazionale docenti: «Chi tentò di mediare venne assassinato»
I familiari della 73enne chiedono si faccia luce sul suo decesso e nei prossimi giorni presenteranno un esposto in Procura. La figlia Tamara racconta i 24 giorni di ricoveri, dimissioni e trasferimenti al Pronto soccorso: «Non è un atto di accusa ma simili fatti non devono ripetersi»
Il trasferimento a Castrovillari ha aggravato disagi e isolamento. L’ex presidente della Camera civile Bianco chiede il ripristino della sede: «Un presidio di giustizia è garanzia per imprese, cultura e diritti, non solo per la categoria forense».
A 7 giorni dalla scadenza del termine per opporsi al rilascio di una nuova concessione ventennale ancora non si vede una via d’uscita. Eppure da tempo Romeo avrebbe potuto cambiare il regolamento edilizio varato nel 2020 dall’Amministrazione Limardo e destinare l’area esclusivamente a finalità turistiche
I rappresentanti dei lavoratori che si occupano del funzionamento amministrativo e psico-sociale degli istituti penitenziari lasciano la conferenza denunciando le omissioni del sottosegretario alla Giustizia: «Qui non ci sono solo sbarre e divise»
In visita al penitenziario del capoluogo, il sottosegretario ribadisce la linea dura: «Un piano da 750 milioni per uscire dall’emergenza. Alle criticità per i detenuti psichiatrici bisogna rispondere assieme alle Regioni»