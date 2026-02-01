Social
Boxe popolare l irresistibile ascesa di Maia Laura

E adesso vi raccontiamo la storia, in ascesa, di Maria Laura Perrotta, giovanissima promessa della Boxe popolare di Cosenza. L’ultima, importante affermazione sul ring, a Napoli, per le finalissime di “Fight4Naples”.

1 febbraio, 2026
la rincorsa continua

Promozione B, quarta vittoria consecutiva per l'Africo. Criaco: «Salvezza? Dipende da noi»

Poker della compagine africese rifilato al Taurianova. Il tecnico: «Da quando ci sono, abbiamo fatto quindici punti su diciotto disponibili. Con questi ritmi ci sono speranze»
Vincenzo Primerano
Promozione B, quarta vittoria consecutiva per l'Africo. Criaco: «Salvezza?\u00A0Dipende da noi»\n
tris di vittorie

Promozione B, Sporting Polistena in crescita. Ferraro: «Momento positivo, ma piedi per terra»

Battuto a domicilio il Taverna per 0-1. La compagine polistenese infila la sua terza vittoria di fila senza peraltro subire reti. Soddisfatto il tecnico
Vincenzo Primerano
Promozione B, Sporting Polistena in crescita. Ferraro: «Momento positivo, ma piedi per terra»\n
Lo speciale

LaC in prima linea per il rush finale del calciomercato: dallo Sheraton di Milano tra dirette e approfondimenti

Dal cuore delle trattative, l’inviato Antonio Alizzi monitorerà in tempo reale i movimenti delle squadre calabresi e nazionali, tra notizie, retroscena e interviste
Redazione Sport
LaC in prima linea per il rush finale del calciomercato:\u00A0dallo Sheraton di Milano tra dirette e approfondimenti\n
Il prezzo del deserto

«La mia Africa Eco Race finisce qui», il calabrese Palmer si ferma a Dakhla

Il pilota cosentino conclude anticipatamente la sua seconda partecipazione al rally. Problemi fisici, tra strappi e contusioni, lo costringono a interrompere la gara prima delle tappe in Mauritania: «Fa male fermarsi, ma l’Africa insegna»
Francesco Roberto Spina
«La mia Africa Eco Race finisce qui», il calabrese Palmer si ferma a Dakhla\n
Post partita

Sudtirol-Catanzaro (2-1), Aquilani non fa sconti: «Torniamo a casa leccandoci le ferite, questa amarezza va trasformata in rabbia»

Le Aquile creano a tratti e tirano 21 volte verso la porta, ma torna a casa senza punti. Nel 22° turno di Serie B il Sudtirol è più cinico e punisce le ingenuità giallorosse. Il mister: «Il calcio non ti aspetta e noi paghiamo errori e ingenuità in maniera troppo severa»
Giampaolo Cristofaro
Sudtirol-Catanzaro (2-1), Aquilani non fa sconti: «Torniamo a casa leccandoci le ferite, questa amarezza va trasformata in rabbia»\n
Serie B

Sconfitta amara per il Catanzaro con il Sudtirol, una ripresa a senso unico delle Aquile non basta. A Bolzano finisce 2-1

Primo tempo equilibrato con i padroni di casa che partono forte. Sorpasso e controsorpasso, poi nella seconda frazione i giallorossi creano tantissime occasioni offensive con Pittarello che va vicinissimo al pari nei minuti di recupero
Giampaolo Cristofaro
Sconfitta amara per il Catanzaro con\u00A0il Sudtirol, una ripresa a senso unico delle Aquile non basta. A Bolzano finisce 2-1\n

Cosenza Calcio

Kouan, l’agente spinge per l’addio al Cosenza. Ma il club resisterà?

Il calciatore non è convocato per il match di stasera e, a parte le notizie ufficiali, intorno a lui si sta creando un vero e proprio caso di calciomercato per le ultime ore della sessione invernale
Alessandro Storino
1 febbraio 2026
Ore 08:07
Kouan, l’agente spinge per l’addio al Cosenza. Ma il club resisterà?
Serie D

La Vibonese in casa del Castrum Favara per la continuità, Capodicasa: «In campo come contro il Sambiase»

Chiare e concise le parole del centrocampista Di Gilio: «Dobbiamo pensare come gruppo, in queste categoria i fenomeni non esistono»
Vincenzo Primerano
31 gennaio 2026
Ore 21:40
La\u00A0Vibonese in casa del Castrum Favara per la continuità,\u00A0Capodicasa: «In campo come contro\u00A0il Sambiase»\n
Assenze importanti

Cosenza, emergenza totale: anche Beretta e Kouan danno forfait

L’attaccante ed il centrocampista non compaiono nella lista dei convocati per la partita di domani pomeriggio contro la Casertana: sono solo 15 i calciatori di movimento disponibili
Alessandro Storino
31 gennaio 2026
Ore 20:51
Cosenza, emergenza totale: anche Beretta e Kouan danno forfait\n
La società

Vibonese calcio, conti in ordine come aveva anticipato Putrino: «Pagati calciatori e staff tecnico»

Le parole del commissario ad interim che ha parlato di un bilancio senza pendenze sono state confermate da un comunicato ufficiale
Vincenzo Primerano
31 gennaio 2026
Ore 18:50
Vibonese calcio, conti in ordine come aveva anticipato Putrino: «Pagati calciatori e staff tecnico»\n
calciomercato

Cosenza, tutto confermato. Ufficiale l’ingaggio del portiere Vannucchi

Giocherà con i rossoblù fino al 30 giugno 2026 dopo aver disputato con il Pontedera in questa prima parte di stagione.
Redazione
31 gennaio 2026
Ore 17:07
Cosenza, tutto confermato. Ufficiale l’ingaggio del portiere Vannucchi\n
Calciomercato

Cissé al Milan, ma il Catanzaro non lo perde subito

L’attaccante classe 2006, di proprietà del Verona, è stato acquistato dai rossoneri. Il giovane talento continuerà a giocare in Serie B con i giallorossi fino al termine della stagione
F.R.S.
31 gennaio 2026
Ore 12:05
\n\nCissé al Milan, ma il Catanzaro non lo perde subito\n\n\n
La conferenza

Verso Siracusa-Crotone, Longo:  «Siamo a posto, ma nulla è scontato»

Alla vigilia del match il tecnico dei pitagorici invita alla concentrazione e sottolinea che la squadra deve restare flessibile e pronta a qualsiasi scenario
Procolo Guida
31 gennaio 2026
Ore 09:53
Verso Siracusa-Crotone, Longo:\u00A0\n\n«Siamo a posto, ma nulla è scontato»\n\n\n
Il punto

Vibonese, Putrino: «Servono 300mila euro. Caffo farà un ulteriore sacrificio, ma trovare altri imprenditori è cruciale»

Il commissario rossoblù ad interim spiega che la squadra costa circa 70mila euro al mese: «Stiamo lavorando per mettere insieme una nuova cordata». I nomi usciti finora
Vincenzo Primerano
31 gennaio 2026
Ore 09:09
Vibonese, Putrino: «Servono\u00A0300mila euro. Caffo farà un ulteriore sacrificio, ma trovare altri imprenditori è cruciale»\n
le partite

Promozione B, il diciannovesimo turno: la corsa del Gioiosa Ionica passa dal match contro la Bovalinese

Classico testa-coda tra Bianco e Deliese, mentre Sc Soverato impegnata nella difficile trasferta in casa di un Ardore in netta ripresa. Pizzo-Melito per la salvezza

31 gennaio 2026
Ore 08:45
Promozione B, il diciannovesimo turno: la corsa del Gioiosa Ionica passa dal match contro la Bovalinese
dilettanti calabria

Promozione A, riflettori sulla sfida PLM Morrone-Cassano. Il Mesoraca insidia la vetta contro lo Scalea

Occhi puntati anche su Rocca di Neto-Rende e Amantea-Acri. Rischia il Corigliano contro l'imprevedibile Kratos Bisignano. Il programma completo del diciannovesimo turno
31 gennaio 2026
Ore 07:35
Promozione A,\u00A0riflettori sulla sfida PLM Morrone-Cassano. Il Mesoraca insidia la vetta contro lo Scalea\n
le partite

Eccellenza, il diciannovesimo turno: Trebisacce-Stilomonasterace e Paolana-Reggioravagnese sfide play off

Interessante anche il derby della Piana tra Palmese e Virtus Rosarno. Sa di ultima spiaggia invece la sfida salvezza tra Gioiese e Cittanova
Vincenzo Primerano
31 gennaio 2026
Ore 06:45
Eccellenza, il diciannovesimo turno: Trebisacce-Stilomonasterace e Paolana-Reggioravagnese sfide play off\n
Serie B

Catanzaro in scena a Bolzano contro il Sudtirol, Aquilani: «Sarà una partita intensa, dobbiamo farci trovare pronti». I convocati

Il tecinco giallorosso alla vigilia del 22esimo turno della cadetteria: «È previsto freddo e potrebbe esserci neve, ma mi auguro che il campo sia praticab ile»
Giampaolo Cristofaro
30 gennaio 2026
Ore 19:19
Catanzaro in scena\u00A0a Bolzano contro il Sudtirol,\u00A0Aquilani: «Sarà una partita intensa, dobbiamo farci trovare pronti». I convocati\n
Serie d

Conto alla rovescia per il big match al Granillo: Reggina e Savoia si preparano alla sfida decisiva per la vetta

La lettera del presidente del Savoia ai suoi tifosi: «Reggio Calabria paga il prezzo di un sistema che non perdona. Domenica sia festa di sport»
Melania Neri
30 gennaio 2026
Ore 18:30
Conto alla rovescia per il big match al Granillo: Reggina e Savoia si preparano alla sfida decisiva per la vetta\n
calciomercato

Cosenza, ufficiale il ritorno di Baez. Il fantasista a disposizione di Buscè da subito

L’esterno d’attacco uruguaiano ha firmato un contratto con il club di via Conforti fino a giugno del 2026 con opzione di rinnovo. Domenica già in campo con la Casertana
Redazione
30 gennaio 2026
Ore 18:04
Cosenza, ufficiale il ritorno di Baez. Il fantasista a disposizione di Buscè da subito\n
L’intervista

Plm Morrone al comando, Stranges a LaC: «Siamo una squadra operaia, senza nomi ma con fame»

Dopo 18 giornate i cosentini comandano il girone A di Promozione. Il tecnico racconta il progetto, la filosofia operaia e un primato costruito su lavoro e umiltà: «Dobbiamo ragionare partita dopo partita e correre su noi stessi».
Francesco Roberto Spina
30 gennaio 2026
Ore 18:00
Plm Morrone al comando, Stranges a LaC: «Siamo una squadra operaia, senza nomi ma con fame»\n
calciomercato

Ricciardi lascia il Cosenza: l'esterno alla Juve Stabia con obbligo di riscatto

Operazione ufficiale tra rossoblù e Vespe: passa ai campani, chiudendo la sua esperienza al Marulla dopo metà stagione da protagonista
Redazione
30 gennaio 2026
Ore 17:38
Ricciardi lascia il Cosenza: l'esterno alla Juve Stabia con obbligo di riscatto
Volley femminile

Tonno Callipo, Denise Vinci capitano dentro e fuori dal campo: «L'obiettivo era finire il girone di andata al primo posto. Puntiamo alla Coppa Italia»

La giallorossa tra le più longeve nel progetto della società: «Ho sempre creduto che i piani della società fossero maestosi e sono onorata di farne parte»
Vincenzo Primerano
30 gennaio 2026
Ore 16:24
Tonno Callipo, Denise Vinci capitano dentro e fuori dal campo: «L'obiettivo era finire il girone di andata al primo posto. Puntiamo alla Coppa Italia»\n
Australian Open

Sinner perde in semifinale a Melbourne, Djokovic in finale contro Alcaraz per il titolo numero 102

Il serbo piega il numero due del mondo: dopo 4 ore e 9 minuti abbiamo il secondo finalista che giocherà domenica 1 febbraio contro il già qualificato spagnolo. Domani l’ultimo atto del torneo femminile
Riccardo Montanaro
30 gennaio 2026
Ore 15:02
Sinner perde in semifinale a Melbourne, Djokovic in finale contro Alcaraz per il titolo numero 102
22esima giornata

Serie D, weekend di fuoco con il derby lametino Sambiase-Vigor e lo scontro ad alta quota Reggina-Savoia

VIDEO | Nella stracittadina i giallorossi di Tony Lio sognano ancora un posto ai play-off, mentre i biancoverdi vogliono allontanarsi dalla zona calda. In alto gli amaranto cercano la decima vittoria consecutiva
Paolo Mazza
30 gennaio 2026
Ore 14:20
Serie D, weekend di fuoco con il derby lametino Sambiase-Vigor e lo scontro ad alta quota Reggina-Savoia\n
Calciomercato

Catanzaro, il Milan si inserisce per Cissé: sorpasso sul PSV possibile

Il club rossonero entra nella trattativa per l’attaccante classe 2006 del Verona, attualmente in prestito ai giallorossi. La proposta prevede il cartellino acquistato subito con permanenza in prestito fino a giugno
Redazione
30 gennaio 2026
Ore 13:54
Catanzaro, il Milan si inserisce per Cissé: sorpasso sul PSV possibile\n
