Boxe popolare l irresistibile ascesa di Maia Laura
E adesso vi raccontiamo la storia, in ascesa, di Maria Laura Perrotta, giovanissima promessa della Boxe popolare di Cosenza. L’ultima, importante affermazione sul ring, a Napoli, per le finalissime di “Fight4Naples”.
Il pilota cosentino conclude anticipatamente la sua seconda partecipazione al rally. Problemi fisici, tra strappi e contusioni, lo costringono a interrompere la gara prima delle tappe in Mauritania: «Fa male fermarsi, ma l’Africa insegna»
Le Aquile creano a tratti e tirano 21 volte verso la porta, ma torna a casa senza punti. Nel 22° turno di Serie B il Sudtirol è più cinico e punisce le ingenuità giallorosse. Il mister: «Il calcio non ti aspetta e noi paghiamo errori e ingenuità in maniera troppo severa»
Primo tempo equilibrato con i padroni di casa che partono forte. Sorpasso e controsorpasso, poi nella seconda frazione i giallorossi creano tantissime occasioni offensive con Pittarello che va vicinissimo al pari nei minuti di recupero
Dopo 18 giornate i cosentini comandano il girone A di Promozione. Il tecnico racconta il progetto, la filosofia operaia e un primato costruito su lavoro e umiltà: «Dobbiamo ragionare partita dopo partita e correre su noi stessi».
Il serbo piega il numero due del mondo: dopo 4 ore e 9 minuti abbiamo il secondo finalista che giocherà domenica 1 febbraio contro il già qualificato spagnolo. Domani l’ultimo atto del torneo femminile
VIDEO | Nella stracittadina i giallorossi di Tony Lio sognano ancora un posto ai play-off, mentre i biancoverdi vogliono allontanarsi dalla zona calda. In alto gli amaranto cercano la decima vittoria consecutiva
Il club rossonero entra nella trattativa per l’attaccante classe 2006 del Verona, attualmente in prestito ai giallorossi. La proposta prevede il cartellino acquistato subito con permanenza in prestito fino a giugno