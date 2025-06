Maturità, ecco tutte le commissioni d’esame delle scuole in Calabria: i nomi di presidenti e componenti esterni

Nel centro nevralgico della Calabria, la provincia di Catanzaro si distingue per un tessuto scolastico variegato e radicato nel territorio. Dal Liceo Classico “Galluppi” al Liceo Scientifico “Siciliani”, dall’Istituto Tecnico Industriale “Scalfaro” agli istituti professionali di Lamezia Terme e Soverato, la provincia offre un panorama formativo ampio e articolato. In questi giorni, a pochi passi dalle coste ioniche o tra i quartieri storici del capoluogo, si respira la tensione tipica del pre-esame: un passaggio cruciale che coinvolge migliaia di ragazzi pronti a mettersi alla prova.

Come ogni anno, il Ministero dell’Istruzione ha reso noti i nomi dei presidenti e dei commissari esterni designati per le varie commissioni. Sono docenti provenienti da altri istituti e territori, selezionati per garantire imparzialità e rigore nelle valutazioni. Qui di seguito è disponibile l’elenco ufficiale per tutte le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Catanzaro.

L'elenco di Catanzaro