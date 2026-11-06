Appuntamento a Rende con il Premio Cultura d'Impresa

L'impegno dell’Adsi contribuisce alla nascita del protocollo d'intesa nazionale con Confagricoltura Donna. Domenica 8 novembre un incontro scientifico organizzato insieme all'Accademia dei Georgofili. Dodici dimore storiche calabresi aprono gratuitamente al pubblico
L'iniziativa promossa dal Comune prevede due sezioni dedicate al giornalismo e alla saggistica. Durante la Settimana della Cultura convegni e incontri con ospiti di rilievo. Candidature entro il 7 novembre
VIDEO | Dai barconi storici ai canti dei tonnaroti registrati da Alan Lomax, il museo immaginato dal nuovo direttore racconterà il rapporto tra uomo, mare e territorio. «Restituiamo dignità a una storia che ha fatto di Vibo Il centro del Mediterraneo»
VIDEO | L’iniziativa, promossa da 11 cittadini fondatori, vuole favorire “un’azione partecipata, trasparente e inclusiva a tutela del patrimonio culturale”. La portavoce Anna Murmura: «Bene il finanziamento regionale ma era dovuto»
Raffaella Masci fu una straordinaria poetessa popolare di Santa Sofia d’Epiro. Improvvisando versi senza regole né metrica, raccontò amori, dolori, vicende e tradizioni della sua comunità, lasciando una preziosa eredità di memoria e poesia arbëreshë.
La direttrice artistica Chiara Giordano firma una scelta di raffinata intelligenza culturale. Straordinaria la cifra coreografica di Monica Casadei, sostenuta dalla qualità interpretativa di un’intera compagnia
L’architetta e artista, originaria di Belvedere Marittimo e attiva a Milano, espone una selezione di opere realizzate con tecnica mista. Acquerello, matita, ceramica, legno e ferro diventano strumenti per mettere in relazione memoria, spazio e trasformazione
Venerdì 30 ottobre nella sala consiliare l’incontro “Dialoghi sul patrimonio”. Al centro la ricostruzione dell’antica viabilità della valle del Crati e le nuove ipotesi sulla storia del sito del Castelluccio
Dal 29 ottobre al 15 novembre masterclass, proiezioni, mostre, libri e incontri dedicati al grande documentarista calabrese. Tra gli ospiti Michelangelo Frammartino, Antonio Martino, Ignazio Figus, Eugenio Attanasio e Gianfranco Donadio
Dalle radici siciliane di Mistretta alla terra d’adozione vibonese, la vita di Maria Meli è stata un lungo viaggio alla riscoperta della cultura popolare, delle tradizioni, dei canti e delle storie affidate alla memoria degli anziani
Poetessa, umanista e donna di profonda cultura, seppe ritagliarsi uno spazio nel prestigioso ambiente dell’Accademia Cosentina tra Cinquecento e Seicento. Della sua opera sopravvive appena un sonetto, ma le testimonianze letterarie restituiscono il profilo di un’intellettuale che merita di essere sottratta all’oblio
Uno spettacolo di grande intensità che intreccia flamenco, danza classica e contemporanea. Accompagnato dalla sua compagnia e dalla musica dal vivo, il danzatore spagnolo trasforma tecnica e passione in poesia, inaugurando una stagione dal respiro internazionale
La manifestazione unisce documentari etnografici, laboratori e incontri con registi e studiosi. Riconoscimenti della Fitp anche a Domenico Maduli e Saverio Caracciolo per l'impegno nella valorizzazione delle identità regionali
Dagli appuntamenti con la comunità italoamericana, agli incontri al Consolato Generale e alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York: una missione dedicata alla promozione del Made in Italy e delle radici del Mezzogiorno
VIDEO | Visitabile con accesso gratuito fino al prossimo 31 dicembre, la straordinaria iniziativa rappresenta un continuum dalla Grecia fino alla riva calabrese dello Stretto e un unicum che raccoglie ed espone insieme per la prima e unica volta in Italia capolavori custoditi nei migliori musei del Paese
La regista italo-americana si aggiudica il festival internazionale con la pellicola “Il pezzo” girata in Calabria tra gli abitati di Cerisano e di Capistrano. Ospiti della serata finale tre giovani attori partenopei tra i più apprezzati talenti emergenti del panorama nazionale
Da Lina Sastri ad Angelo Branduardi, passando per Rondò Veneziano, Ron, Fabio Concato, Crepet, Cazzullo e Bruzzone: presentato il cartellone 2026/2027. Musica, teatro e cultura per una programmazione ambiziosa. Demetrio Mannino: «Continuiamo a scommettere sul pubblico di Reggio»