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Cultura

Appuntamento a Rende con il Premio Cultura d'Impresa

Serata evento al Teatro Garden di Rende per la consegna del Premio Cultura d'Impresa 2026, giunto alla diciannovesima edizione.

6 novembre, 2026
Cultura in vetrina

Successo per la Direzione regionale Musei nazionali della Calabria alla Borsa mediterranea del Turismo di Paestum

Gli spazi allestiti dall'organo periferico del Ministero della Cultura sono stati meta di un gran numero di visitatori. In vetrina il patrimonio culturale della regione
Successo per la Direzione regionale Musei nazionali della\u00A0Calabria alla Borsa mediterranea del Turismo di Paestum\n
L’iniziativa

Coltiviamo la cultura 2026: dalla Calabria un progetto pilota nazionale tra patrimonio storico e innovazione agricola

L'impegno dell’Adsi contribuisce alla nascita del protocollo d'intesa nazionale con Confagricoltura Donna. Domenica 8 novembre un incontro scientifico organizzato insieme all'Accademia dei Georgofili. Dodici dimore storiche calabresi aprono gratuitamente al pubblico
Redazione Cultura
Coltiviamo la cultura 2026: dalla Calabria un progetto pilota nazionale tra patrimonio storico e innovazione agricola\n
Il concorso

Dalla storia al turismo, torna il Premio Giornalistico di Spezzano Sila: due sezioni e premi speciali

L'iniziativa promossa dal Comune prevede due sezioni dedicate al giornalismo e alla saggistica. Durante la Settimana della Cultura convegni e incontri con ospiti di rilievo. Candidature entro il 7 novembre
Redazione Cultura
Dalla storia al turismo, torna il Premio Giornalistico di Spezzano Sila: due sezioni e premi speciali\n
L’intervista

La Tonnara di Bivona riparte da Montesanti: «Sarà il museo della comunità e della memoria del mare»

VIDEO | Dai barconi storici ai canti dei tonnaroti registrati da Alan Lomax, il museo immaginato dal nuovo direttore racconterà il rapporto tra uomo, mare e territorio. «Restituiamo dignità a una storia che ha fatto di Vibo Il centro del Mediterraneo»
Stefano Mandarano
La Tonnara di Bivona riparte da Montesanti: «Sarà il museo della comunità e della memoria del mare»\n

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Revoca domiciliari a Lucisano e Stasi: «Grazie a tutti»

6 novembre 2026
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Serve un'auto, appello per una bimba malata di leucemia

6 novembre 2026
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6 novembre 2026
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Vibo Marina, al via la riqualificazione delle banchine

6 novembre 2026
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6 novembre 2026
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6 novembre 2026
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Politica

Revoca domiciliari a Lucisano e Stasi: «Grazie a tutti»

6 novembre 2026
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Cronaca

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6 novembre 2026
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Cinema

L’amore mio non muore, terminate le riprese in Calabria del film di Costabile tratto dal romanzo di Saviano

Tra gli interpreti Romana Maggiora Vergano, Jacopo Provenzano, Giuseppe De Domenico, Serena Astorino, Mauro Lamanna e Vanessa Scalera
Redazione Cultura
5 novembre 2026
Ore 15:44
L’amore mio non muore, terminate le riprese in Calabria del film di Costabile tratto dal romanzo di Saviano\n
L’iniziativa

Un comitato civico per il rilancio del Sistema bibliotecario vibonese: superate le 200 adesioni

VIDEO | L’iniziativa, promossa da 11 cittadini fondatori, vuole favorire “un’azione partecipata, trasparente e inclusiva a tutela del patrimonio culturale”. La portavoce Anna Murmura: «Bene il finanziamento regionale ma era dovuto»
Stefano Mandarano
5 novembre 2026
Ore 05:15
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Donne e libri

Rafja, la voce poetica della Calabria arbëreshë che trasformò la vita quotidiana in versi

Raffaella Masci fu una straordinaria poetessa popolare di Santa Sofia d’Epiro. Improvvisando versi senza regole né metrica, raccontò amori, dolori, vicende e tradizioni della sua comunità, lasciando una preziosa eredità di memoria e poesia arbëreshë.
Nuccia Benvenuto
4 novembre 2026
Ore 14:03
Rafja, la voce poetica della Calabria arbëreshë che trasformò la vita quotidiana in versi\n
Nuove uscite

“Barcalabria”, il viaggio di Criaco e Scotti nell'Aspromonte che resiste alla desertificazione del Sud

Un libro tra fotografia e letteratura attraversa la Locride e la Bovesìa per raccontare una terra che rischia di perdere la propria identità. Al centro, un invito alla cura, all'impegno e alla lotta
Alessandro Gaudio
1 novembre 2026
Ore 16:04
“Barcalabria”, il viaggio di Criaco e Scotti nell'Aspromonte che resiste alla desertificazione del Sud\n
Lo spettacolo

Rossini incontra la contemporaneità: il trionfo coreutico di Artemis Danza al Teatro Rendano di Cosenza

La direttrice artistica Chiara Giordano firma una scelta di raffinata intelligenza culturale. Straordinaria la cifra coreografica di Monica Casadei, sostenuta dalla qualità interpretativa di un’intera compagnia
Ernesto Mastroianni
1 novembre 2026
Ore 15:30
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semi di gioia

La poetica del clown, all’Unical workshop di alta formazione teatrale | VIDEO

Una settimana di attività tra i cubi di Arcavacata, coordinata da Merry Conway con artisti internazionali e gli studenti del Dams
Redazione
1 novembre 2026
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ARTE

“Synèrgeia”, Anna Teresa Ritacco torna alle origini con una mostra tra materia, memoria e contemporaneo

L’architetta e artista, originaria di Belvedere Marittimo e attiva a Milano, espone una selezione di opere realizzate con tecnica mista. Acquerello, matita, ceramica, legno e ferro diventano strumenti per mettere in relazione memoria, spazio e trasformazione
Redazione
31 ottobre 2026
Ore 09:07
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Cultura

Cerzeto riscopre la Via Malvitana e il rudere di San Nicola del Castello: studiosi e istituzioni a confronto

Venerdì 30 ottobre nella sala consiliare l’incontro “Dialoghi sul patrimonio”. Al centro la ricostruzione dell’antica viabilità della valle del Crati e le nuove ipotesi sulla storia del sito del Castelluccio

Redazione Cultura
29 ottobre 2026
Ore 10:24
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la rassegna

Nel segno di Vittorio De Seta: film, masterclass e mostre tra UniCal e Castrovillari

Dal 29 ottobre al 15 novembre masterclass, proiezioni, mostre, libri e incontri dedicati al grande documentarista calabrese. Tra gli ospiti Michelangelo Frammartino, Antonio Martino, Ignazio Figus, Eugenio Attanasio e Gianfranco Donadio
Redazione
28 ottobre 2026
Ore 17:26
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Donne e libri

Maria Meli, custode della memoria popolare: un canto d’amore tra Sicilia e Calabria

Dalle radici siciliane di Mistretta alla terra d’adozione vibonese, la vita di Maria Meli è stata un lungo viaggio alla riscoperta della cultura popolare, delle tradizioni, dei canti e delle storie affidate alla memoria degli anziani
Nuccia Benvenuto
26 ottobre 2026
Ore 13:28
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Identità dei luoghi

Quando la roccia incontra la memoria: l'Amministrazione di Cerchiara riabbraccia la storia dell'Abisso del Bifurto

Da un Consiglio comunale aperto alla testimonianza diretta dei grandi esploratori di ieri fino al gesto simbolico dei sei alberi sul Pollino: un ponte tra passato scientifico e identità della comunità

Gianfranco Donadio*
25 ottobre 2026
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talento poetico

Lucrezia della Valle, la voce femminile che illuminò la cultura cosentina del Rinascimento

Poetessa, umanista e donna di profonda cultura, seppe ritagliarsi uno spazio nel prestigioso ambiente dell’Accademia Cosentina tra Cinquecento e Seicento. Della sua opera sopravvive appena un sonetto, ma le testimonianze letterarie restituiscono il profilo di un’intellettuale che merita di essere sottratta all’oblio
Ernesto Mastroianni
25 ottobre 2026
Ore 05:30
Lucrezia della Valle, la voce femminile che illuminò la cultura cosentina del Rinascimento\n
Grande apertura

Sergio Bernal incanta il Rendano: una notte di danza, fuoco e poesia inaugura la 61esima Stagione del Teatro

Uno spettacolo di grande intensità che intreccia flamenco, danza classica e contemporanea. Accompagnato dalla sua compagnia e dalla musica dal vivo, il danzatore spagnolo trasforma tecnica e passione in poesia, inaugurando una stagione dal respiro internazionale
24 ottobre 2026
Ore 12:00
Sergio Bernal incanta il Rendano: una notte di danza, fuoco e poesia inaugura la 61esima Stagione del Teatro\n
L’evento

Il cinema di Vittorio De Seta tra memoria e futuro: la Calabria protagonista della rassegna internazionale dedicata al maestro

La manifestazione unisce documentari etnografici, laboratori e incontri con registi e studiosi. Riconoscimenti della Fitp anche a Domenico Maduli e Saverio Caracciolo per l'impegno nella valorizzazione delle identità regionali
Gianfranco Donadio*
24 ottobre 2026
Ore 05:07
Il cinema di Vittorio De Seta tra memoria e futuro: la Calabria protagonista della rassegna internazionale dedicata al maestro\n
Libri

“La fiuma” di Dario Franceschini, il romanzo in cui la storia d'Italia incontra il mito e la forza delle donne

Dalla Resistenza alla Repubblica, il racconto intreccia memoria collettiva e archetipi femminili. Il fiume diventa metafora di una vita che si trasforma, attraversa il tempo e rinasce
Maria Stella Fabiani
22 ottobre 2026
Ore 21:00
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Orgoglio calabrese

Michele e Antonio Affidato ambasciatori dell’artigianato calabrese negli Usa

Dagli appuntamenti con la comunità italoamericana, agli incontri al Consolato Generale e alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a New York: una missione dedicata alla promozione del Made in Italy e delle radici del Mezzogiorno
Redazione Attualità
22 ottobre 2026
Ore 11:13
Michele e Antonio Affidato ambasciatori dell’artigianato calabrese negli Usa\n
musica

JazzAmore 2026, la geografia del suono che accende il Sud: tra mito partenopeo, avant-garde newyorkese e sacro contemporaneo

Al Teatro Auditorium dell’Unical riprende la rassegna musicale con nomi di spessore della musica internazionale.Si comincia il 26 ottobre con Peppe Barra
Salvatore Bruno
22 ottobre 2026
Ore 08:36
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Riscoprire le antiche radici

La nascita di Afrodite dalle acque di Cipro, l’incontro tra il Kouros di Reggio e la Kore di Atene: al MaRC con “Ispirazioni” in mostra le Vite italiane dell’arte Greca – FOTO

VIDEO | Visitabile con accesso gratuito fino al prossimo 31 dicembre, la straordinaria iniziativa rappresenta un continuum dalla Grecia fino alla riva calabrese dello Stretto e un unicum che raccoglie ed espone insieme per la prima e unica volta in Italia capolavori custoditi nei migliori musei del Paese
Anna Foti
22 ottobre 2026
Ore 08:30
La nascita di Afrodite dalle acque di Cipro, l’incontro tra il Kouros di Reggio e la Kore di Atene: al MaRC con “Ispirazioni” in mostra le Vite italiane dell’arte Greca –\u00A0FOTO
kermesse cinematografica

Vent’anni di Mendicino Corto, vince la newyorkese Kimberly Scarsella

La regista italo-americana si aggiudica il festival internazionale con la pellicola “Il pezzo” girata in Calabria tra gli abitati di Cerisano e di Capistrano. Ospiti della serata finale tre giovani attori partenopei tra i più apprezzati talenti emergenti del panorama nazionale

Salvatore Bruno
22 ottobre 2026
Ore 07:00
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Eventi

"L’eleganza dell’Arte", Publidema alza l’asticella: al Cilea una stagione di grandi protagonisti e spettacoli d’eccellenza

Da Lina Sastri ad Angelo Branduardi, passando per Rondò Veneziano, Ron, Fabio Concato, Crepet, Cazzullo e Bruzzone: presentato il cartellone 2026/2027. Musica, teatro e cultura per una programmazione ambiziosa. Demetrio Mannino: «Continuiamo a scommettere sul pubblico di Reggio»
Aldea Bellantonio
20 ottobre 2026
Ore 18:00
\"L’eleganza dell’Arte\", Publidema alza l’asticella: al Cilea una stagione di grandi protagonisti e spettacoli d’eccellenza\n
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