Il Ponte sullo Stretto conquista la stampa estera: l'opera sulle prime pagine di tutto il mondo

Un progetto di Ponte definito "storico" quello approvato mercoledì scorso e che secondo la CNN è un'opera stratgica: "Il governo italiano ha dato l'approvazione definitiva alla costruzione di quello che sarà il ponte a campata unica più lungo del mondo, che collegherà la Sicilia alla terraferma, nonostante preoccupazioni ambientali, finanziarie e di altro tipo che ne hanno ritardato i lavori per decenni".