Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Sud

Sono sei le liste a sostegno di Pasquale Tridico alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria. Si tratta delle forze politiche di centrosinistra appartenenti al cosiddetto campo largo che va da Avs fino ad Italia Viva e Azione confluite nella "Casa dei Riformisti". Il Partito Democratico si presenterà ai nastri di partenza con due liste, la propria e quella dei Democratici Progressisti. Chiudono il quadro quella del presidente e del Movimento 5 Stelle. Di seguito i candidati per la Circoscrizione Sud.