Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Sud

Sono sei le liste a sostegno di Pasquale Tridico alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria. Si tratta delle forze politiche di centrosinistra appartenenti al cosiddetto campo largo che va da Avs fino ad Italia Viva e Azione confluite nella "Casa dei Riformisti". Il Partito Democratico si presenterà ai nastri di partenza con due liste, la propria e quella dei Democratici Progressisti. Chiudono il quadro quella del presidente e del Movimento 5 Stelle. Di seguito i candidati per la Circoscrizione Sud.
Circoscrizione Sud (Provincia di Reggio Calabria)
Giovanna Milena Roschetti
Antonio Germanò
Benedetta Genovese
Ismaele Ottavio Caruso
Rosario Antipasqua
Filippo Zavaglia
Elisa Scutellà
in aggiornamento
in aggiornamento
in aggiornamento
in aggiornamento
Il nome di peso è quello del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, la cui candidatura è stata ufficializzata ieri. Il capolista del Partito democratico è chiamato a trainare il Pd nella circoscrizione Sud. Assieme a lui c'è l'uscente Giovanni Muraca. La formazione pesca nei ranghi degli amministratori locali anche con Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi, Salvatore Maesano, primo cittadino di Bovalino, e con due assessore: Lucia Nucera (Reggio Calabria) e Maria Teresa Floccari (Siderno).
I candidati
Giuseppe Falcomatà
Giovanni Muraca
Giuseppe Ranuccio
Salvatore Maesano
Patrizia Morabito
Lucia Nucera
Maria Teresa Floccari
