Regionali, sprint della Lega sugli amministratori

Politica
Regionali, sprint della Lega sugli amministratori

A pochi giorni dalla chiusura delle liste per le prossime regionali, la Lega di Matteo Salvini chiude tre nomi importanti: si tratta dell'ex sindaca di Vibo Limardi, del primo cittadino di Castrolibero Greco e del candidato alle ultime comunali di Lamezia Bevilacqua.

2 settembre, 2025
Verso il voto

Regionali Calabria, la campagna acquisti della Lega continua con tre big: candidati Orlandino Greco, Limardo e Bevilacqua

Il sindaco di Castrolibero rompe gli indugi e rafforza l’asse tra il Carroccio e Italia del Meridione. Il candidato di Lamezia sfiderà Raso e Mancuso nel Catanzarese. L’ex primo cittadino di Vibo lascia Forza Italia
Regionali Calabria, la campagna acquisti della Lega continua con tre big: candidati Orlandino Greco, Limardo e Bevilacqua\n
Polemiche in corso

«Strisce blu al cimitero», l’opposizione contro il Comune ma la maggioranza replica: «Hub e navette per razionalizzare»

L’ordinanza nasce dalla necessità di disciplinare la circolazione nella zona nord del capoluogo ma la minoranza non condivide la scelta: «Cittadini utilizzati come bancomat. È inaccettabile»
Nico De Luca
«Strisce blu al cimitero», l’opposizione contro il Comune ma la maggioranza replica: «Hub e navette per razionalizzare»\n
Scontro virtuale

Regionali 2025, anche il sondaggio digitale premia Occhiuto: per Socialcom il suo indice di vittoria è del 61% 

Il governatore batte Tridico nell’analisi realizzata per Quarta Repubblica di Nicola Porro. Follower, like, engagament e sentiment vedono in testa il governatore uscente: ecco tutti i dati
Redazione Politica
Regionali 2025, anche il sondaggio digitale\u00A0premia\u00A0Occhiuto: per Socialcom il suo indice di vittoria è del 61%\u00A0\n
La replica

Medici cubani via dalla Calabria, Straface (Fi): «Normale mobilità lavorativa, non sono schiavi»

L’ex consigliere regionale dopo l’ultimo caso all’ospedale di Polistena: «Pochissimi casi su un contingente di 350 professionisti, dopo le elezion ne arriveranno altri»
Redazione Politica
Medici cubani via dalla Calabria, Straface (Fi): «Normale mobilità lavorativa, non sono schiavi»\n

La consultazione

Regionali Calabria, arriva l’ok degli iscritti: ecco le liste ufficiali del M5s – NOMI

Votano Sì 1.197 iscritti su 1.472 partecipanti (il totale degli aventi diritto era 4.400). I pentastellati sono i primi a schierare la squadra per Tridico. Tornano due ex parlamentari e un consigliere regionale uscente
Redazione Politica
2 settembre 2025
Ore 11:32
Regionali Calabria, arriva l’ok degli iscritti:\u00A0ecco le liste ufficiali del M5s –\u00A0NOMI\n
Lavoro e diritti

Verso le elezioni, Toscano: «Reddito di dignità? Noi proponiamo la piena occupazione»

Il candidato di Democrazia sovrana popolare alla presidenza della Regione Calabria: «Quando Occhiuto afferma che “il reddito non si può fare” dimostra in pieno la sua subalternità rispetto a poteri non rappresentativi»
Redazione Politica
2 settembre 2025
Ore 10:41
Verso le elezioni, Toscano: «Reddito di dignità? Noi proponiamo la piena occupazione»\n
sfida all’ultimo voto

Da Palazzo dei Bruzi al sogno Regione, chi spera di fare il grande salto. Le riflessioni di De Cicco

Dal Comune di Cosenza tre assessori in campo: Buffone, Incarnato e Battaglia che intanto si è iscritto al M5S. Mazzuca e Rende saranno con Tridico, Spadafora ha lasciato intendere che sarà al fianco di Occhiuto
Antonio Clausi
2 settembre 2025
Ore 10:22
Da Palazzo dei Bruzi al sogno Regione, chi spera di fare il grande salto.\u00A0Le riflessioni di De Cicco
Chiamata alle urne

Elezioni in Calabria, l’appello di Libera: «Gli slogan non bastano più, i partiti facciano “pulizia” al loro interno» 

Il coordinamento regionale si rivolge anche agli elettori, chiamati a esprimere «un voto consapevole, responsabile e libero da ogni forma di condizionamento»
Redazione
2 settembre 2025
Ore 10:19
Elezioni in Calabria, l’appello di Libera: «Gli slogan non bastano più, i partiti facciano\u00A0“pulizia” al loro interno»\u00A0\n
Costi della politica

Buonuscita da 20mila euro e pensioncina: i paracadute per i consiglieri regionali (che “litigano” sul reddito di dignità)

La fine traumatica della legislatura propone due bonus per salutare il Palazzo senza traumi: la buonuscita per tutti (utile per la nuova campagna elettorale) e il “vitalizio” ridisegnato nel 2019. Due privilegi per lavoratori speciali
Pablo Petrasso
2 settembre 2025
Ore 08:10
Buonuscita da 20mila euro e pensioncina: i paracadute per i consiglieri regionali (che “litigano” sul reddito di dignità)\n
Mail profetica

Elezioni regionali, Orlandino Greco si candida con la Lega: ora è ufficiale

Il segretario regionale di IDM De Bartolo: «Impossibile raccogliere 4.500 firme in poco tempo, per questo abbiamo scelto l’alleanza con il Carroccio. Ma non perderemo la nostra identità»
Redazione
2 settembre 2025
Ore 07:36
Elezioni regionali, Orlandino Greco si candida con la Lega: ora è ufficiale\n
L’analisi

Tridico tra visioni alte e inciampi: la (fredda?) sfida comunicativa del prof contro il racconto di Occhiuto

Curriculum prestigioso e visione etica sostengono la candidatura del prof (ed europarlamentare), ma il linguaggio troppo tecnico frena l’impatto della sua campagna. Dati, programmi e proposte concrete non bastano senza storie ed emozioni
Gianfranco Donadio*
2 settembre 2025
Ore 04:12
Tridico tra visioni alte e inciampi: la (fredda?) sfida comunicativa del prof contro il racconto di Occhiuto\n
La campagna elettorale

Regionali, l'affondo di Renzi: «Occhiuto? Senza le dimissioni i suoi alleati non lo avrebbero ricandidato...»

VIDEO | Il leader di Italia Viva a Rende spinge l'area riformista (e Filomena Greco): «Noi determinanti per Tridico. Il governatore come Meloni: da lui solo promesse». E su Calenda: «Cambia idea troppo spesso, non riesco a stargli dietro»
Salvatore Bruno
1 settembre 2025
Ore 19:33
Regionali, l'affondo di Renzi: «Occhiuto? Senza le dimissioni i suoi alleati non lo avrebbero ricandidato...»\n
L’inaugurazione

Salvini al Taglio del nastro dell’ascensore di Todi: «Spero in una cerimonia in autunno per l’inizio dei lavori Ponte sullo Stretto»

Il vicepremie ministro alle Infrastrutture ha partecipato al’’inaugurazione della struttura panoramica in Umbria: «Il collegamento tra Calabria e Sicilia 
Redazione Politica
1 settembre 2025
Ore 16:50
Salvini al Taglio del nastro\u00A0dell’ascensore di Todi: «Spero in una\u00A0cerimonia\u00A0in autunno per\u00A0l’inizio dei lavori Ponte sullo Stretto»\n
L’intervista

«Tridico osso duro per Occhiuto, può riportare i calabresi al voto»: il pronostico dell’ex governatore Loiero

L’ex presidente critica le dimissioni del candidato di centrodestra e vede nell’eurodeputato una candidatura forte, capace di invertire la dinamica dell'astensionismo. Bocciato lo slogan “In 4 anni più che in 40”: «È involontariamente comico»
Bruno Mirante
1 settembre 2025
Ore 15:43
«Tridico osso duro per Occhiuto, può riportare i calabresi al voto»: il pronostico dell’ex governatore Loiero
Verso il voto

Regionali, Donzelli (Fdi) a sostegno di Occhiuto: «Forza Roberto, compatti per far crescere davvero la Calabria straordinaria»

Il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia in un post social a sostegno della candidatura di Occhiuto che sarà ospite della prossima puntata del format di LaC Perfidia
Redazione Politica
1 settembre 2025
Ore 12:28
Regionali, Donzelli (Fdi) a sostegno di Occhiuto: «Forza Roberto, compatti per far crescere davvero la Calabria straordinaria»\n
Verso il voto

Elezioni regionali Calabria, voci di un clamoroso colpo di scena

A livello nazionale si starebbe discutendo del futuro politico della Calabria. Grande preoccupazione tra i partiti di maggioranza, con Meloni che avrebbe chiesto chiarimenti
Redazione Politica
1 settembre 2025
Ore 08:31
Elezioni regionali Calabria,\u00A0voci di un clamoroso colpo di scena
L’analisi

Occhiuto tra reel, slogan e promesse: così la campagna elettorale diventa un gioco di illusioni digitali

Video virali, attacchi all’opposizione e sondaggi diffusi come verità assolute: la strategia social del governatore costruisce consenso immediato, ma rischia di alterare la percezione pubblica con promesse non verificabili
Gianfranco Donadio*
1 settembre 2025
Ore 04:52
Occhiuto tra reel, slogan e promesse: così la campagna elettorale diventa un gioco di illusioni digitali\n
Politica e territori

Dall’occupazione giovanile ai temi della sanità, la Festa dell’Unità torna a Lamezia dopo 12 anni

Si tratta di uno dei maggiori eventi della sinistra. Focus anche sull’attualità internazionale con particolare attenzione al conflitto israelo-palestinese
Redazione
31 agosto 2025
Ore 18:45
Dall’occupazione giovanile ai temi della sanità, la Festa dell’Unità torna a Lamezia dopo 12 anni\n
L’intervento

Calabrese a Tridico: «Con il progetto Padel la Regione ha stanziato 225 milioni per creare lavoro non per vendere assistenzialismo»  

L’assessore replica al candidato alla guida della Calabria: «Non sa nulla della nostra terra e di quanto fatto negli ultimi 4 anni. In Veneto? Non c’è alcun reddito universale ma progetti mirati e temporanei»
Redazione Politica
31 agosto 2025
Ore 17:56
Calabrese a Tridico: «Con il progetto Padel la Regione ha stanziato 225 milioni per creare lavoro non per vendere assistenzialismo»\n\n\u00A0\n
Verso le elezioni

Regionali Calabria 2025, ecco i candidati "proposti" dal Movimento 5 Stelle – NOMI

Il primo settembre, gli iscritti saranno chiamati a votare. Ecco i vari candidati distinti per Circoscrizione
Redazione Politica
31 agosto 2025
Ore 16:50
Regionali Calabria 2025, ecco i candidati \"proposti\" dal Movimento 5 Stelle – NOMI\n
L’analisi

Calabria, quando i sondaggi dicono il vero: l’accuratezza dell’istituto Emg che anticipa il dopo-voto

Nelle regionali del 2021, a pochi giorni dal voto, l’ente fotografava un vantaggio netto di Roberto Occhiuto (centrodestra) davanti ad Amalia Bruni (centrosinistra), Luigi de Magistris e Mario Oliverio. Il responso delle urne arrivò il 4 ottobre con uno scarto minimo rispetto alle previsioni
Franco Gemoli
31 agosto 2025
Ore 15:45
Calabria, quando i sondaggi dicono il vero: l’accuratezza dell’istituto Emg che anticipa il dopo-voto\n
Botta e risposta

Reddito di dignità, Tridico replica a Occhiuto: «Con i suoi pseudo economisti studi di più e telefoni a Zaia»

Il candidato alla guida della Regione Calabria risponde al governatore uscente nonché sfidante politico: «Vogliamo proporre la misura a chi è in bisogno, ai lavoratori che vivono sotto la soglia di povertà. E lo vogliamo collegare alle politiche attive, ai progetti di inclusione, all’autoimprenditorialità»
Redazione Politica
31 agosto 2025
Ore 15:14
Reddito di dignità, Tridico replica a Occhiuto: «Con i suoi pseudo economisti studi di più e telefoni a Zaia»\n
Video social

Regionali, il Reddito di dignità accende lo scontro: per Occhiuto (con il conforto di Minenna) «è una sola»

Il governatore dedica un reel a smontare la misura ipotizzata da Tridico a sostegno dei disoccupati: «Non si può fare, hanno cambiato versione tre volte». E poi ricorda i bandi della sua Giunta: «Calabresi, non fatevi ingannare»
Redazione Politica
31 agosto 2025
Ore 14:42
Regionali, il Reddito di dignità accende lo scontro: per Occhiuto (con il conforto di Minenna) «è una sola»\n
Verso il voto

Regionali, Pappaterra si chiama fuori ma lancia un ultimatum al Pd: «Ora o mai più, Scelga il coraggio del rinnovamento»

Il sindaco di Mormanno annuncia il passo indietro e si rivolge ai vertici dem: «La forzatura di Occhiuto ha costretto il partito a puntare su candidati già pronti ma è tempo di spezzare le logiche della conservazione e molti dovranno fare un passo di lato»
M. Cl.
31 agosto 2025
Ore 13:31
Regionali,\u00A0Pappaterra si chiama fuori ma lancia un ultimatum al Pd: «Ora o mai più, Scelga il coraggio del rinnovamento»\n
1
...
