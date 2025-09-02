Regionali, sprint della Lega sugli amministratori

A pochi giorni dalla chiusura delle liste per le prossime regionali, la Lega di Matteo Salvini chiude tre nomi importanti: si tratta dell'ex sindaca di Vibo Limardi, del primo cittadino di Castrolibero Greco e del candidato alle ultime comunali di Lamezia Bevilacqua.
Il sindaco di Castrolibero rompe gli indugi e rafforza l’asse tra il Carroccio e Italia del Meridione. Il candidato di Lamezia sfiderà Raso e Mancuso nel Catanzarese. L’ex primo cittadino di Vibo lascia Forza Italia
Votano Sì 1.197 iscritti su 1.472 partecipanti (il totale degli aventi diritto era 4.400). I pentastellati sono i primi a schierare la squadra per Tridico. Tornano due ex parlamentari e un consigliere regionale uscente
Il candidato di Democrazia sovrana popolare alla presidenza della Regione Calabria: «Quando Occhiuto afferma che “il reddito non si può fare” dimostra in pieno la sua subalternità rispetto a poteri non rappresentativi»
Dal Comune di Cosenza tre assessori in campo: Buffone, Incarnato e Battaglia che intanto si è iscritto al M5S. Mazzuca e Rende saranno con Tridico, Spadafora ha lasciato intendere che sarà al fianco di Occhiuto
La fine traumatica della legislatura propone due bonus per salutare il Palazzo senza traumi: la buonuscita per tutti (utile per la nuova campagna elettorale) e il “vitalizio” ridisegnato nel 2019. Due privilegi per lavoratori speciali
Curriculum prestigioso e visione etica sostengono la candidatura del prof (ed europarlamentare), ma il linguaggio troppo tecnico frena l’impatto della sua campagna. Dati, programmi e proposte concrete non bastano senza storie ed emozioni
VIDEO | Il leader di Italia Viva a Rende spinge l'area riformista (e Filomena Greco): «Noi determinanti per Tridico. Il governatore come Meloni: da lui solo promesse». E su Calenda: «Cambia idea troppo spesso, non riesco a stargli dietro»
L’ex presidente critica le dimissioni del candidato di centrodestra e vede nell’eurodeputato una candidatura forte, capace di invertire la dinamica dell'astensionismo. Bocciato lo slogan “In 4 anni più che in 40”: «È involontariamente comico»
Video virali, attacchi all’opposizione e sondaggi diffusi come verità assolute: la strategia social del governatore costruisce consenso immediato, ma rischia di alterare la percezione pubblica con promesse non verificabili
L’assessore replica al candidato alla guida della Calabria: «Non sa nulla della nostra terra e di quanto fatto negli ultimi 4 anni. In Veneto? Non c’è alcun reddito universale ma progetti mirati e temporanei»
Nelle regionali del 2021, a pochi giorni dal voto, l’ente fotografava un vantaggio netto di Roberto Occhiuto (centrodestra) davanti ad Amalia Bruni (centrosinistra), Luigi de Magistris e Mario Oliverio. Il responso delle urne arrivò il 4 ottobre con uno scarto minimo rispetto alle previsioni
Il candidato alla guida della Regione Calabria risponde al governatore uscente nonché sfidante politico: «Vogliamo proporre la misura a chi è in bisogno, ai lavoratori che vivono sotto la soglia di povertà. E lo vogliamo collegare alle politiche attive, ai progetti di inclusione, all’autoimprenditorialità»
Il governatore dedica un reel a smontare la misura ipotizzata da Tridico a sostegno dei disoccupati: «Non si può fare, hanno cambiato versione tre volte». E poi ricorda i bandi della sua Giunta: «Calabresi, non fatevi ingannare»
Il sindaco di Mormanno annuncia il passo indietro e si rivolge ai vertici dem: «La forzatura di Occhiuto ha costretto il partito a puntare su candidati già pronti ma è tempo di spezzare le logiche della conservazione e molti dovranno fare un passo di lato»