Sanità

Verso il policlinico, tensioni in corsia all'Annunziata

Medici a confronto a Cosenza in occasione di una giornata di studi sulla equità di accesso alle cure. Affrontato anche il tema della graduale trasformazione dell'ospedale dell'Annunziata a clinica universitaria. Un percorso che non manca di generare tensioni in corsia