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Catanzaro-Palermo, la voce (e l'euforia) dei tifosi giallorossi

17 maggio, 2026
Tag
catanzaro calcio · playoff serie b
Le parole del mister

Catanzaro-Palermo 3-0, Aquilani esalta il gruppo: «Prestazione straordinaria, ma la qualificazione è ancora aperta»

Doppietta di Iemmello e gol di Liberali spingono i giallorossi verso la finale playoff, ma l’allenatore invita alla prudenza: «A Palermo serviranno coraggio, identità e la stessa fame mostrata oggi»
Giampaolo Cristofaro
Catanzaro-Palermo 3-0, Aquilani esalta il gruppo: «Prestazione straordinaria, ma la qualificazione è ancora aperta»\n

Aquile in volo

Catanzaro show col Palermo nell’andata della semifinale playoff: due volte Iemmello e Liberali per il definitivo 3-0

Rosanero travolti dalla compagine calabrese che interpreta la prima frazione di gioco in maniera magistrale. Ora i giallorossi dovranno affrontare la sfida di ritorno al Barbera mercoledì 20 maggio alle 20
Giampaolo Cristofaro
<p><span style=\"color:hsl(0,75%,60%);\">Catanzaro show</span> col Palermo nell’andata della semifinale playoff: due volte Iemmello e Liberali per il definitivo 3-0</p>
Finalissima Play-off

La Domotek batte Belluno 3-0: il PalaCalafiore esplode e Reggio vola in serie A2

Vittoria netta degli amaranto di mister Polimeni e capitan Laganà che, contro gli atleti di mister Mastrangelo, centrano anche l’obiettivo promozione. E’ festa per il volley e per lo sport
Anna Foti
La Domotek batte Belluno 3-0: il PalaCalafiore esplode e Reggio vola in serie A2\n
Prefetto tifoso

Catanzaro-Palermo 3-0, esulta anche il prefetto De Rosa: «Super Iemmello e tifosi straordinari»

Dopo la brillante vittoria dei giallorossi nell’andata della semifinale playoff, Castrese De Rosa affida ai social un messaggio di complimenti alla squadra, alla dirigenza e ai tifosi giallorossi
F.R.S.
Catanzaro-Palermo 3-0, esulta anche il prefetto De Rosa: «Super Iemmello e tifosi straordinari»\n
Le scintille

L’“avete paura?” di Aquilani infiamma Catanzaro-Palermo: siciliani ko 3-0

I giallorossi dominano l’andata della semifinale playoff di Serie B con una prestazione autoritaria chiusa già nel primo tempo. Nella ripresa il gesto del tecnico verso la panchina rosanero fa salire la tensione a bordocampo
Redazione sport
L’“avete paura?” di Aquilani infiamma Catanzaro-Palermo: siciliani ko 3-0\n
Il trionfo

Sinner sempre più nella storia, batte Ruud ed è il nuovo re di Roma: è il primo italiano dopo 50 anni

Norvegese regolato con un doppio 6-4 davanti al presidente Mattarella accolto con un'ovazione dal Centrale del Foro Italico. Il numero uno al mondo conquista il Career Golden Masters vincendo tutti i Master 1000: Djokovic l'unico altro tennista al mondo a esserci riuscito
Riccardo Montanaro
Sinner sempre più nella storia, batte Ruud ed è il nuovo re di Roma: è il primo italiano dopo 50 anni\n

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Trionfo rossoblù

Coppa della Regione, trionfa la Soccer Montalto che completa un clamoroso triplete: stagione da incorniciare per i rossoblù

I cosentini vincono tutto ciò che c'era da vincere. Dopo campionato e Coppa Calabria arriva anche la Coppa della Regione. Battuto il Catona in finale
Vincenzo Primerano
17 maggio 2026
Ore 17:58
Coppa della Regione, trionfa la Soccer Montalto che completa un clamoroso triplete: stagione da incorniciare per i rossoblù\n
Ultimo step

Prima Categoria (girone B), la Promosport vola in finale playoff: vendetta compiuta contro le Stelle Azzurre Silane

I lametini battono 2-0 i cosentini grazie a un gol per tempo, a firma di Galloro e Sano. Adesso la finalissima, domenica prossima, in casa dello Scandale
Vincenzo Primerano
17 maggio 2026
Ore 17:51
Prima Categoria (girone B), la Promosport vola in finale playoff: vendetta compiuta contro le Stelle Azzurre Silane\n
Match clou

Entusiasmo playoff a Catanzaro, sciarpe e bandiere per la partita dell’anno contro il Palermo: «La Calabria è giallorossa» 

VIDEO | I tifosi affluiscono al Ceravolo in un clima di grande euforia per la sfida contro il Palermo. Clima di festa e qualche sfottò per i cugini cosentini: spunta anche il (finto) cugino di Guarascio
Redazione Sport
17 maggio 2026
Ore 17:47
Entusiasmo playoff a Catanzaro,\u00A0sciarpe e bandiere per la partita dell’anno contro il Palermo: «La Calabria è giallorossa»\u00A0\n
serie d

Finale play off amara per la Reggina, alla Nissa basta un pari dopo i supplementari

Si chiude dopo 120 minuti l’ultimo atto del cammino degli amaranto nella post season, protagonisti di una stagione deludente
Ilario Balì
17 maggio 2026
Ore 16:47
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Gli spareggi

Prima Categoria, le semifinali playoff e playout: il Real Montepaone batte il Bivongi e sogna la promozione. Il Prasar centra la salvezza

I gialloverdi calano il poker e ora affronteranno il Siderno in una sfida che vale la promozione. I ragazzi di mister Fioretti invece battono il Palermiti Girifalco e rimangono in categoria
Vincenzo Primerano
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La vittoria

Promozione B, la finale playoff è del Gioiosa Ionica: biancorossi in Eccellenza dopo aver battuto il San NicolaChiaravalle-Soverato

Succede tutto nella prima frazione: apre il calcio di rigore trasformato da Pelle, dopo quattro minuti, raddoppia Ficara all'undicesimo. Alla mezz'ora dimezza Lopez
Vincenzo Primerano
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Estasi giallorossa

Promozione A, la finale playoff si tinge di giallorosso: il Sersale batte il Mesoraca e torna in Eccellenza dopo tre anni

I Lupi giallorossi tornano nel massimo campionato regionale dopo tre anni di assenza. A decidere la sfida sono stati l'ex di turno, Jordan Gaspar e poi Morrone
Vincenzo Primerano
17 maggio 2026
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Successo bianco/azzurro

Prima Categoria, il Siderno batte il Guardavalle nella semifinale playoff, ora la finalissima: la decidono Bottiglieri e Carabetta

Continua il sogno dei bianco/azzurri che, adesso, affronteranno il Real Montepaone per l'ultimo atto che li separa dalla Promozione
Vincenzo Primerano
17 maggio 2026
Ore 16:09
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Promozione B

Ardore, il presidente Minniti non si arrende: «Per continuare a sognare serve l’aiuto di tutti»

Il presidente delle Aquile amaranto traccia un bilancio stagionale: « Se vogliamo continuare a onorare Ardore disputando campionati di vertice, è necessario sensibilizzare tutta la popolazione comunale

Vincenzo Primerano
17 maggio 2026
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L’intervista

Gregorace e l’Isola Capo Rizzuto, salvezza oltre ogni ostacolo: «Non abbiamo mai mollato»

Tra emergenze incredibili, come il portiere schierato in attacco, e una rosa decimata, i giallorossi completano una stagione sofferta ma chiusa con dignità, risultati e valorizzazione dei giovani: «Sfido chiunque a lavorare nelle nostre condizioni»
Vincenzo Primerano
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Addio certo

Cosenza, il comunicato sul vivaio non cancella la realtà: Pugliese già ai saluti

La società rossoblù esalta i risultati del settore giovanile, ma il quadro interno racconta tutt’altro. Il responsabile Benedetto Pugliese, nemmeno citato nella nota del club, pronto a salutare a fine stagione
Alessandro Storino
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Playoff in salita per la Futura: il Giovinazzo cala il pokerissimo, reggini ko 5-1

Piscitelli trascina i pugliesi nella semifinale d’andata, mentre la Cadi trova solo nel finale il gol con Pizetta. Pesano anche l’espulsione di Kadu e il pesante passivo
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Aquilani sfida Inzaghi

Play off Serie B, il Catanzaro sogna in grande! Al Ceravolo arriva il Palermo, via alla caccia alla finale

Giallorossi chiamati a costruire il vantaggio davanti al proprio pubblico prima del ritorno al Barbera. Di fronte una squadra solida e ricca di talento, che senza tifosi al seguito punta a indirizzare il doppio confronto
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Supercoppa Calabria, Digiesse PraiaTortora sul tetto della regione: trofeo davanti ai propri tifosi

La squadra tirrenica completa il proprio percorso vincente battendo Deliese e PLM Morrone nel triangolare organizzato dal Comitato Regionale Calabria, chiudendo l’anno con un altro trofeo
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US Vibonese, Putrino ripercorre i quattro mesi di calvario: «Quando il mare era in tempesta pochi si sono avvicinati»

Le parole del commissario rossoblù ad interim dopo la salvezza ottenuta nel campionato di Serie D: «Un inverno molto rigido, alla fine però ce l'abbiamo fatta»
Vincenzo Primerano
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Verso il match

Playoff, Aquilani chiama il Catanzaro per la sfida col Palermo: «Senza paura, dobbiamo crederci fino in fondo»

VIDEO | Alla vigilia della semifinale d’andata degli spareggi promozione di Serie B il tecnico giallorosso carica ambiente e squadra: «Ci giochiamo qualcosa di clamorosamente importante per un popolo intero»
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Eccellenza, azzeramento delle cariche per la Palmese. Cutrì: «Ascolterò proposte fino al 23 maggio»

Il patron neroverde ha annunciato l’intenzione di non proseguire: «Siamo pronti al dialogo con nuovi e possibili acquirenti, ma dopo quella data daremo il titolo al Comune»
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