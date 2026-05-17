Catanzaro-Palermo, la voce (e l'euforia) dei tifosi giallorossi

Rosanero travolti dalla compagine calabrese che interpreta la prima frazione di gioco in maniera magistrale. Ora i giallorossi dovranno affrontare la sfida di ritorno al Barbera mercoledì 20 maggio alle 20
I giallorossi dominano l’andata della semifinale playoff di Serie B con una prestazione autoritaria chiusa già nel primo tempo. Nella ripresa il gesto del tecnico verso la panchina rosanero fa salire la tensione a bordocampo
Norvegese regolato con un doppio 6-4 davanti al presidente Mattarella accolto con un'ovazione dal Centrale del Foro Italico. Il numero uno al mondo conquista il Career Golden Masters vincendo tutti i Master 1000: Djokovic l'unico altro tennista al mondo a esserci riuscito
VIDEO | I tifosi affluiscono al Ceravolo in un clima di grande euforia per la sfida contro il Palermo. Clima di festa e qualche sfottò per i cugini cosentini: spunta anche il (finto) cugino di Guarascio
Il presidente delle Aquile amaranto traccia un bilancio stagionale: « Se vogliamo continuare a onorare Ardore disputando campionati di vertice, è necessario sensibilizzare tutta la popolazione comunale
Tra emergenze incredibili, come il portiere schierato in attacco, e una rosa decimata, i giallorossi completano una stagione sofferta ma chiusa con dignità, risultati e valorizzazione dei giovani: «Sfido chiunque a lavorare nelle nostre condizioni»
La società rossoblù esalta i risultati del settore giovanile, ma il quadro interno racconta tutt’altro. Il responsabile Benedetto Pugliese, nemmeno citato nella nota del club, pronto a salutare a fine stagione
Giallorossi chiamati a costruire il vantaggio davanti al proprio pubblico prima del ritorno al Barbera. Di fronte una squadra solida e ricca di talento, che senza tifosi al seguito punta a indirizzare il doppio confronto
VIDEO | Alla vigilia della semifinale d’andata degli spareggi promozione di Serie B il tecnico giallorosso carica ambiente e squadra: «Ci giochiamo qualcosa di clamorosamente importante per un popolo intero»