Cesena-Catanzaro, Mignani sfida il suo passato

Giallorossi ultimi in B, silani e pitagorici nelle ultime due posizioni del Girone C di Serie C: il prossimo turno può già rivelarsi decisivo per invertire la rotta e scongiurare il rischio che una partenza difficile si trasformi in una stagione di affanni
Istanza protocollata al Comune per cinque gare interne di Eccellenza, a partire dal 29 novembre. La società si dice pronta a sostenere i costi. Previsto un evento in memoria di Denis Bergamini, in ballo anche il marchio del Cosenza Calcio 1914
L’estremo difensore analizza a LaC News24 il pareggio in extremis a Isola Capo Rizzuto e il trend dei tirrenici: «Classifica ancora presto per guardarla. I dati sui gol nella ripresa dicono che non molliamo mai»
Dopo il tracollo contro l'Ascoli, i giallorossi hanno mostrato progressi nelle prime due uscite con il nuovo allenatore. La prestazione contro il Padova alimenta la fiducia, ma la classifica impone un cambio di marcia. Sabato la trasferta in Romagna
Dopo una settimana intera di lavoro, il tecnico giallorosso vuole vedere i progressi della squadra al Manuzzi. La trasferta sarà anche un ritorno speciale per il tecnico che in Romagna ha passato due anni, ma la priorità è conquistare punti e restare agganciati alle rivali
All'undicesima giornata di Serie D (Girone I), la squadra di mister Marra fa visita a un Castrum Favara ferito ma affamato di punti. I rossoblù puntano a consolidare la posizione di vertice puntando sul fiuto del gol fuori casa
Da Ambra Sabatini a Oney Tapia, passando per Carlo Calcagni e il cosentino Francesco Imperio, la Nazionale protagonista dei Paralympic Days. Il presidente FISPES Mariano Salvatore sorpreso dalla qualità della struttura sportiva
Il tecnico biancoceleste riceverà il premio prima della sfida con il Lecce del 21 novembre: «Ha costruito una squadra moderna dotata di organizzazione, intensità e soprattutto capace di segnare con dodici giocatori diversi»
Dopo i pareggi con Benevento e Padova, le Aquile cercano una vittoria per rilanciarsi in classifica. Dubbi sulle condizioni di Koffi, Pecorino verso il recupero. Attenzione a Shpendi, trascinatore dei romagnoli
Dopo il poker all'Igea Virtus e il primo posto in compagnia della Reggina, il fantasista giallorosso predica umiltà: «Vogliamo dimostrare ogni domenica di meritare questa posizione, senza paura di nessuno»
Il centrocampista giallorosso analizza l'avvio in salita condizionato dalla penalizzazione, la beffa nel finale contro la Paolana e la fiducia nel lavoro di mister Gregorace: «Siamo forti, ora testa alla sfida contro una grande del torneo»
Il pilastro difensivo rossoblù analizza l'avvio complicato, l'avvicendamento in panchina e i limiti dell'attacco: «La crisi di gol è un problema di squadra. Con il lavoro di mister Panarello ne usciremo»
Prevista per sabato la conferenza stampa. L’avvocato: «In corso di definizione un progetto sportivo-societario finalizzato alla ripresa dell’attività agonistica sotto i colori storici del Cosenza Calcio 1914
Dopo dieci giornate la squadra di mister Marra è terza a due punti dalla vetta. In attesa del match con il Castrum Favara, i rossoblù dominano la speciale classifica dei rendimenti lontani dal "Luigi Razza"
Presentato oggi il percorso, il capoluogo campano punto più meridionale della prossima Corsa Rosa. Escluse anche Basilicata, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna: per la regione un nuovo stop appena un anno dopo il ritorno del 2026