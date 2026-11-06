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Cesena-Catanzaro, Mignani sfida il suo passato

Sfida che domani attende il Catanzaro a Cesena. Un match particolare per il nuovo tecnico delle Aquile Mignani, per lungo tempo alla guida dei romagnoli.

6 novembre, 2026
Crisi regionale

Catanzaro, Cosenza e Crotone: calabresi in fondo, tre crisi diverse e la stessa necessità di punti

Giallorossi ultimi in B, silani e pitagorici nelle ultime due posizioni del Girone C di Serie C: il prossimo turno può già rivelarsi decisivo per invertire la rotta e scongiurare il rischio che una partenza difficile si trasformi in una stagione di affanni
Redazione sport
Catanzaro, Cosenza e Crotone:\u00A0calabresi in fondo, tre crisi diverse e la stessa necessità di punti\n
L’intervista

Serie D, Praiatortora continua a stupire. Il capitano Petrone: «Il quinto posto non è assolutamente un caso»

La neopromossa tirrenica vola a 18 punti in zona playoff. Le parole del simbolo e capitano dei tirrenici a LaC News24: «Un percorso partito dalla Prima Categoria, orgoglioso di questa maglia»
Vincenzo Primerano
Serie D, Praiatortora continua a stupire. Il capitano Petrone: «Il quinto posto non è assolutamente un caso»\n
la mossa

Cosenza, può rinascere il calcio in città. La DB Rossoblù Luzzi chiede di giocare al Marulla. Il progetto e i nomi degli imprenditori

Istanza protocollata al Comune per cinque gare interne di Eccellenza, a partire dal 29 novembre. La società si dice pronta a sostenere i costi. Previsto un evento in memoria di Denis Bergamini, in ballo anche il marchio del Cosenza Calcio 1914
Antonio Alizzi
Cosenza, può rinascere il calcio in città. La DB Rossoblù Luzzi chiede di giocare al Marulla. Il progetto e i nomi degli imprenditori\n
L’intervista

Eccellenza, il momento "no" non spaventa la Paolana. Mercuri: «Fase transitoria, squadra viva fino al novantesimo»

L’estremo difensore analizza a LaC News24 il pareggio in extremis a Isola Capo Rizzuto e il trend dei tirrenici: «Classifica ancora presto per guardarla. I dati sui gol nella ripresa dicono che non molliamo mai»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, il momento \"no\" non spaventa la Paolana. Mercuri: «Fase transitoria, squadra viva fino al novantesimo»\n
Gli appuntamenti

“Una storia lunga quarant’anni”: Rossano Ultras celebra l’anniversario con un docufilm

Il gruppo festeggia quattro decenni di attività con tre giornate di appuntamenti, dal cinema San Marco alle due serate al Palaventi, aperte a tifosi e cittadini
Redazione
“Una storia lunga quarant’anni”: Rossano Ultras celebra l’anniversario con un docufilm\n
Serie B

Catanzaro, la cura Mignani comincia a dare i suoi frutti: le Aquile ritrovano gioco e fiducia, ora servono punti

Dopo il tracollo contro l'Ascoli, i giallorossi hanno mostrato progressi nelle prime due uscite con il nuovo allenatore. La prestazione contro il Padova alimenta la fiducia, ma la classifica impone un cambio di marcia. Sabato la trasferta in Romagna
Giampaolo Cristofaro
Catanzaro, la cura Mignani comincia a dare i suoi frutti: le Aquile ritrovano gioco e fiducia, ora servono punti\n

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Vibo Marina, al via la riqualificazione delle banchine

6 novembre 2026
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6 novembre 2026
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Verso il match

Catanzaro, Mignani cerca la svolta a Cesena: «Mi aspetto una crescita generale e una prova di carattere»

Dopo una settimana intera di lavoro, il tecnico giallorosso vuole vedere i progressi della squadra al Manuzzi. La trasferta sarà anche un ritorno speciale per il tecnico che in Romagna ha passato due anni, ma la priorità è conquistare punti e restare agganciati alle rivali
Redazione Sport
6 novembre 2026
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Serie D

Vibonese a Favara per cercare l'ottavo risultato utile di fila: tra insidie siciliane e un attacco atomico in trasferta

All'undicesima giornata di Serie D (Girone I), la squadra di mister Marra fa visita a un Castrum Favara ferito ma affamato di punti. I rossoblù puntano a consolidare la posizione di vertice puntando sul fiuto del gol fuori casa
Vincenzo Primerano
6 novembre 2026
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sport e resilienza

Cosenza, i campioni paralimpici al Camposcuola: Anche Bebe Vio in pista. Il presidente Fispes: «Stupito della struttura. Grande accoglienza»

Da Ambra Sabatini a Oney Tapia, passando per Carlo Calcagni e il cosentino Francesco Imperio, la Nazionale protagonista dei Paralympic Days. Il presidente FISPES Mariano Salvatore sorpreso dalla qualità della struttura sportiva
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Premio meritato

Gattuso allenatore del mese di ottobre in Serie A: il tecnico calabrese si gode il primato della Lazio

Il tecnico biancoceleste riceverà il premio prima della sfida con il Lecce del 21 novembre: «Ha costruito una squadra moderna dotata di organizzazione, intensità e soprattutto capace di segnare con dodici giocatori diversi»
Redazione Sport
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Trasferta romagnola

Il Catanzaro cerca punti e conferme a Cesena: Mignani sfida il suo passato e un tabù lungo 50 anni

Dopo i pareggi con Benevento e Padova, le Aquile cercano una vittoria per rilanciarsi in classifica. Dubbi sulle condizioni di Koffi, Pecorino verso il recupero. Attenzione a Shpendi, trascinatore dei romagnoli
Giampaolo Cristofaro
6 novembre 2026
Ore 09:00
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I match

Promozione B, scatta il nono turno: la Bovalinese fugge al comando, Locri-Capo Vaticano dal sapore di playoff

Gli amaranto sognano la nona vittoria di fila in casa dell'Atletico Maida. Lo Sporting Polistena insegue, sabato di anticipi infuocato con Africo e Pizzo
Vincenzo Primerano
5 novembre 2026
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Le sfide

Eccellenza, scatta il nono turno: esame Palmese per la capolista Dbr Luzzi, la Deliese sogna la vetta

Big match per la capolista imbattuta sul campo del miglior attacco del torneo. Pro Pellaro e Trebisacce inseguono a quota 15, scontro salvezza infuocato tra Sersale e Reggioravagnese
Vincenzo Primerano
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La conferenza

Università della Calabria, il CUS presenta progetti e prospettive per lo sport

Al centro della conferenza le attività del Centro Universitario Sportivo, gli impianti dell’Ateneo, le discipline praticate e il rapporto con studenti e territorio
Redazione
5 novembre 2026
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L’intervista

Serie D, Sambiase da primato ma Gualtieri frena: «Voliamo bassi, sono risultati che danno fiducia»

Dopo il poker all'Igea Virtus e il primo posto in compagnia della Reggina, il fantasista giallorosso predica umiltà: «Vogliamo dimostrare ogni domenica di meritare questa posizione, senza paura di nessuno»
Vincenzo Primerano
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Eccellenza, Barbieri detta la strada dell'Isola CR: «Crescita evidente, presto riprenderemo con gli interessi i punti persi»

Il centrocampista giallorosso analizza l'avvio in salita condizionato dalla penalizzazione, la beffa nel finale contro la Paolana e la fiducia nel lavoro di mister Gregorace: «Siamo forti, ora testa alla sfida contro una grande del torneo»
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La Puliservice cerca la svolta nel derby contro Pizzo: al Palacalafiore le amaranto vogliono reagire dopo due settimane difficili

Sabato 7 novembre, alle ore 16, la sfida con la Lory Volley. L’assistant coach Mirko Munafò analizza la preparazione della squadra, avverte sulla solidità delle avversarie e chiama a raccolta i tifosi
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Promozione B, Scuticchio traccia la rotta del Pizzo: «L’obiettivo è la salvezza. Ora bisogna reagire, zero alibi»

Il difensore della squadra napitina analizza i primi due mesi tra il ripescaggio in Promozione B, il senso di appartenenza e la voglia di riscattare il recente momento no
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Vigor Lamezia, ribaltone in panchina: via Vargas, ecco Claudio Morelli

Dopo il KO interno con l'Athletic Palermo e una classifica che piange in zona playout, il club biancoverde scommette sul tecnico lametino, reduce dalle imprese con Sambiase e Acireale. 
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Il pilastro difensivo rossoblù analizza l'avvio complicato, l'avvicendamento in panchina e i limiti dell'attacco: «La crisi di gol è un problema di squadra. Con il lavoro di mister Panarello ne usciremo»
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Cosenza calcio 1914, Carratelli conferma il progetto: «Stadio Marulla imprescindibile»

Prevista per sabato la conferenza stampa. L’avvocato: «In corso di definizione un progetto sportivo-societario finalizzato alla ripresa dell’attività agonistica sotto i colori storici del Cosenza Calcio 1914
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Vibonese Calcio, D’Agata a "Pianeta Rossoblù": «Successo di gruppo, ma servono più concretezza e approccio giusto»

Il difensore rossoblù analizza a LaC TV il finale thrilling contro il Milazzo, i cali nella ripresa e la corsa al vertice con Reggina e Sambiase: «Ce la giochiamo con tutti»
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Non c’è ancora l’annuncio ufficiale, ma le parti lavorano per interrompere il rapporto. Possibili sviluppi anche sul futuro del direttore sportivo Ramondino
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