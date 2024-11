La Calabria da lunedì 21 giugno passa in zona bianca. È quanto deciso dal ministro Speranza a seguito dei dati pubblicati dall'Istituto superiore di sanità nel consueto monitoraggio settimanale. Dal 6 agosto, in Calabria come nel resto del territorio nazionale, il Governo ha introdotto l'obbligatorietà del green pass. Il certificato verde è indispensabile per accedere a luoghi al chiuso come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, concerti e musei.

19 settembre

Ore 7.00 - Covid, neonato ricoverato a Cosenza

All’Annunziata nella serata di venerdì è giunto un bimbo di appena sette giorni con febbre alta e lievi difficoltà respiratorie. Il tampone cui è stato sottoposto conferma che il piccolo ha contratto il Covid.

18 settembre

Ore 13.40 - La Calabria evita la zona gialle e resta bianca

Sfiorata la zona gialla ma la Calabria resta bianca. Il ministero della salute ha reso noto che: «Al termine della Cabina di regia l'esito e verifica dei dati aggiornati, dei cosiddetti "indicatori" decisionali, confermano la permanenza della Regione Calabria in area bianca».

17 settembre

Ore 21.30 - Covid, a Lamezia muore donna di 46 anni

Non ce l'ha fatta la donna di origine rom di 46 anni ricoverata dalla scorsa settimana all'ospedale di Catanzaro dopo avere contratto il Covid. La paziente non era vaccinata e le sue condizioni si erano rivelate subito gravi tanto da indurre al ricovero.

Ore 10.40 - Calabria zona gialla: probabile cambio di colore

Zona gialla sempre più vicina, da lunedì 20 settembre la Calabria dovrebbe passare nella fascia con più restrizioni anti-Covid.

16 settembre

Ore 19.40 - Green pass obbligatorio da 15 ottobre per tutti i lavoratori: ecco le misure

Ore 19.30 - Covid, il 65% degli over 12 completato ciclo vaccinale

Il 65% della popolazione calabrese over 12 ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 75% ha ricevuto la prima somministrazione. Lo evidenzia il report settimanale sulle vaccinazioni della Protezione civile della Regione Calabria

15 settembre

Ore 11.37 - Chiusi uffici demografici Comune Cassano

È stata disposta la chiusura temporanea degli uffici demografici della sede centrale del comune di Cassano e della delegazione municipale della frazione Lauropoli a causa della positività al Covid di un dipendente.

13 settembre

Ore 10.40 - A Catanzaro morto un 73enne di Corigliano Rossano

Un uomo di 73 anni ha perso la vita in queste ore all'ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. L'anziano era di Corigliano Rossano.

11 settembre

Ore 14.11 - Vaccini, a Catanzaro arriva la siringa senza ago

Funziona con un meccanismo a pressione, l'obiettivo è agire sugli strati di popolazione ancora refrattari all'immunizzazione. Una novità per la Calabria, prima si era costretti ad andare a Messina

10 settembre

Ore 11.22 - 10 casi nella comunità rom

Sono dieci al momento i casi di Coronavirus che hanno colpito la comunità di origine rom di Lamezia Terme. I casi in città salgono a quota 72.

Ore 9.08 - Contagiati sanitari dell’ospedale di Vibo

Altri tre sanitari in servizio all’ospedale di Vibo Valentia positivi al coronavirus. I nuovi tre casi positivi interessano il reparto di Rianimazione. Avviata sanificazione del nosocomio e predisposto screening sul personale.

8 settembre

Ore 19.04 - San Luca in zona rossa

Le misure restrittive imposte dall'ordinanza regionale firmata da Spirlì saranno in vigore nel paese di Corrado Alvaro fino al 18 settembre. Il comune vicino, Ciminà, blindato per altri sette giorni.

Ore 18.32 - Focolaio in una Rsa

Un nuovo focolaio da Covid-19 si è sviluppato in una residenza per anziani in provincia di Cosenza. In una Rsa di Bocchigliero quindici persone sono risultate positive ai test antigenici: si tratta di dodici ospiti e tre operatori.

7 settembre

Ore 8.50 – Tre medici positivi al Covid a Vibo

Due medici e una infermiera in servizio all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia positivi al Covid. Avviato il tracciamento dei contatti.

6 settembre

Ore 16.05 - Domani in Calabria 52mila dosi di vaccino Moderna

Riprenderanno domani mattina, martedì 7 settembre, le consegne dei vaccini da parte di Sda, corriere di Poste Italiane. Dopo una breve pausa, infatti, i furgoni prenderanno in carico 52.100 dosi di vaccini “Moderna”.

Ore 15.20 - Istituita la zona rossa ad Acquaro e Fabrizia nel Vibonese

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha firmato il decreto che prevede la zona rossa ad Acquaro e a Fabrizia, nel Vibonese, a partire dalle ore 22.00 di oggi 6 settembre e durerà fino al 13.

1 settembre

Ore 6.52 - Trasporti, dal green pass obbligatorio ai limiti di capienza: le regole in vigore da oggi

31 agosto

Ore 13.19 - Focolaio in una rsa del Cosentino

Sono 49 in tutto, tra ospiti e operatori sanitari, le persone che in questo momento risultano positive nella struttura sanitaria per anziani "Villa Adelchi" di Longobardi.Nessuno ha sviluppato sintomi gravi della malattia .

30 agosto

Ore 10.30 - A Cosenza reparti saturi

In Pneumologia e Malattie infettive all'Annunziata risultano occupati 34 posti letto su 35. Situazione delicata anche nello spoke di Corigliano Rossano.

Ore 9.16 - A Corigliano Ps chiuso dopo positività di un medico

Nelle ultime ore un medico dell’emergenza è risultato positivo al Covid e, proprio questa mattina, è prevista la chiusura provvisoria del pronto soccorso del "Guido Compagna" di Corigliano per le attività di sanificazione.

Ore 8.16 - Nuova zona rossa in Calabria

Nella Locride è stata istituita un'altra "zona rossa", la quarta dopo Africo, Sant’Agata del Bianco e Caraffa del Bianco. Si tratta del comune di Ciminà, dove da ieri sera e fino all'8 settembre sono in vigore misure restrittive volte al contenimento del contagio da Covid-19.

28 agosto

Ore 18.20 - Morto un uomo di Benestare al Gom di Reggio

Un’altra vittima del Covid è stata registrata stamattina a Benestare. A darne notizia il sindaco Domenico Mantegna

26 agosto

Ore 11.19 - Aumentano i casi in Calabria: i dati Gimbe

Nella settimana 18-24 agosto in Calabria si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (sono 218) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (16,3%) rispetto alla settimana precedente.

25 agosto

Ore 20.42 - Africo ancora zona rossa

Il centro del Reggino è blindato da inizio agosto, le misure restrittive resteranno in vigore fino a tutto il 2 settembre. Sono 99 i casi attivi, dei quali oltre il 10% registrati negli ultimi 6 giorni.

24 agosto

Ore 16.35 - Ordinanza restrittiva a Fabrizia

La repentina crescita dei casi positivi ha portato il primo cittadino Fazio a disporre una serie di provvedimenti restrittivi, dalla chiusura di cimitero e mercato all'uso della mascherina anche all'aperto.

Ore 11.45 - A Reggio mamma contagiata partorisce, positivo anche il bimbo

A Reggio Calabria è stato registrato un caso rarissimo di trasmissione del virus durante la gravidanza. Madre e bimbo per fortuna adesso sono fuori pericolo, ma resta l’eccezionalità dell’evento.

22 agosto

Ore 13.19 - Caraffa del Bianco zona rossa

Con 19 casi confermati attivi, dei quali più del 63% registratisi nelle ultime 24 ore, su una popolazione di circa 478 abitanti, il presidente della Giunta regionale Nino Spirlì ha deciso di istituire la“zona rossa” nel comune di Caraffa del Bianco.

Ore 10.08 - 22 trasferito da Reggio a Catanzaro

Un ragazzo rumeno di 22 anni in gravi condizioni è stato trasferito ieri a Catanzaro da Reggio Calabria. Il ragazzo non aveva altre patologie.

Ore 8.00 - Sant'Agata del Bianco zona rossa

L’aumento dei casi ha reso necessario un provvedimento di chiusura per il piccolo comune di Sant’Agata del Bianco che per 10 giorni. È quanto deciso dal governatore Spirlì con ordinanza della Regione.

21 agosto

Ore 17.21 - Casi in aumento a Cessaniti, nel Vibonese: il sindaco blinda la frazione San Marco

Oltre alla chiusura del cimitero e delle attività, vietato stanziare in piazza, dove è consentito solo il transito. Ritornano anche le mascherine da indossare all’aperto

16 agosto

Ore 11.12- Morano Calabro, il Covid spezza la vita di una giovane madre: muore una 43enne

Decesso nella notte a Cosenza per la donna originaria del piccolo borgo del Pollino.

13 agosto

Ore 13.00- Sale il tasso di occupazione delle terapie intensive in Calabria

Sale il tasso di occupazione delle terapie intensive anche in Calabria, che arriva al 4% (+2%). Si decongestiona leggermente la situazione per quanto riguarda i ricoveri in area medica. È quanto riporta il monitoraggio giornaliero dell'Agenas.

12 agosto

Ore 13.15 - Calabria in rosso nelle mappe Ue

Salgono a cinque le regioni italiane rosse nelle mappe dell'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: oltre a Sicilia, Sardegna, Toscana e Marche si aggiunge anche la Calabria.

11 agosto

Ore 10.42 - A Vibo ore di fila sotto il sole per fare il tampone

In auto e in fila dalle 9 di stamattina con temperature proibitive. È la disavventura di decine e decine di utenti in attesa di tampone molecolare al palazzetto sportivo alle porte di Vibo Valentia.

Ore 8.42 - Balzo dei contagi nella Locride

Nuova ondata della pandemia sulla fascia ionica. Il sindaco di Bovalino: «Prudenza durante le manifestazioni estive». Africo zona rossa fino al 17 agosto.

Ore 7.50 - Vaccinato il 57% dei calabresi

In Calabria il 57% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale contro il coronavirus, mentre il 69% ha ricevuto la prima somministrazione. Prima Vibo, ultima Reggio.

10 agosto

Ore 11.15 - La Calabria accelera con la somministrazione dei vaccini

Nelle ultime 24 ore sono state oltre 19.000 le dosi di vaccino anti Covid-19 somministrate in Calabria. Il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale su scala nazionale la Calabria resta in penultima posizione nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate.

9 agosto

Ore 13.15 - Aumenta l'occupazione dei posti letto Covid in Calabria

In Calabria l’occupazione dei reparti aumenta e tocca l’11%. È quanto emerge dal monitoraggio giornaliero dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

Ore 10.34 - Bagaladi zona rossa

Nuova "zona rossa" in Calabria, si tratta del comune di Bagaladi in provincia di Reggio Calabria. L'ordinanza del presidente Spirlì sarà in vigore fino al 18 agosto.

Ore 9.07 - A Molochio 5 nuovi positivi

Dopo diversi mesi di normalità, ecco che ritorna l’incubo Covid-19 a Molochio. Nella tarda serata di ieri, l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Caruso, ha fatto sapere che sono 5 i cittadini attualmente positivi.

8 agosto

Ore 13.12 - Focolaio Covid dopo un matrimonio e un compleanno

A Vena Superiore, nel Vibonese, a seguito delle due cerimonie il bilancio dei positivi, al momento, è di almeno 29 casi accertati.

7 agosto

Ore 00.15 - Istituita la zona rossa ad Africo

Da oggi, sabato 7 agosto, fino a martedì 17, Africo sarà zona rossa. A stabilirlo è un’ordinanza firmata in serata dal presidente della Regione Nino Spirlì. Negli ultimi giorni il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria ha rilevato nel piccolo comune della Locride una crescita esponenziale dei contagi tra la popolazione residente.

6 agosto

Ore 10.40 - Covid, indice Rt stabile a 1,56

Stabile il valore dell'Rt nazionale, che rispetto a 1,57 della scorsa settimana si ferma a 1,56. Continua invece a crescere, di 10 punti, l'incidenza calcolata a ieri, passando da 58 casi ogni 100 mila abitanti a 68

Ore 10.30 - Green pass da oggi obbligatorio

Green pass obbligatorio in Italia da oggi, venerdì 6 agosto. Il green pass sarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, concerti e musei.

5 agosto

Ore 11.55 - In Calabria somministrate 16mila dosi di vaccino in un giorno

Nelle ultime 24 ore sono state oltre 16.000 le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate in Calabria. Il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale su scala nazionale la Calabria resta in penultima posizione nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate.

3 agosto

Ore 15.39 - Al Gom di Reggio morto un uomo di Benestare

Un uomo di Benestare è morto al Gom di Reggio Calabria, a causa delle complicanze da Covid, che aveva contratto

Ore 10.09 - Altri vaccini Moderna in Calabria

Sono in distribuzione in tutta la regione altre 13.200 dosi di vaccino “Moderna”. I furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, hanno preso in carico le dosi a Cosenza e stanno provvedendo a consegnarle alle strutture sanitarie territoriali calabresi.

2 agosto

Ore 16.30 - 22 nuovi positivi a Lamezia

Inizia con ventidue nuovi positivi la settimana per Lamezia Terme. Casi che sommati a quelli precedenti fanno sì che in città ci siano 112 soggetti con Covid.

Ore 13.15 - A Cosenza muore una 54enne di Corigliano Rossano



Il Covid riprende a mietere vittime nel rossanese: ieri, a Cosenza, ha perso la vita I.S, 54 anni, proveniente dall’Ucraina ma da anni radicata nel rossanese.

1 agosto

Ore 10.38 - Covid e movida, controlli a Soverato: chiusi due locali per assembramenti



Serate danzanti fuori dalle norme e musica ad alto volume: disposta la sospensione delle attività per 5 giorni.

Tutto quello che c'è da sapere sul green pass

Come avere in green pass

Green pass obbligatorio, come ottenerlo? Per averlo, bisogna soddisfare una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti Covid; essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dalla Covid 19 negli ultimi sei mesi. La certificazione verde viene generata in automatico e messa a disposizione gratuitamente nei seguenti casi: aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 15 giorni; aver completato il ciclo vaccinale; essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti; essere guariti dal Covid nei sei mesi precedenti.

Quando e dove serve il green pass

Da oggi in Italia il green pass sarà obbligatorio per tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni per svolgere liberamente alcune attività tra cui: accedere ai ristoranti al chiuso; entrare al cinema, al teatro o nei musei; svolgere attività fisica in palestra; partecipare a delle sagre, accedere in stadi, congressi e grandi eventi; consumare ai bar al chiuso al tavolo salvo usufruire del servizio al bancone; spostarsi in entrata e in uscita dai territori classificati come zona rossa o zona arancione. Regioni e province autonome possono prevedere altri utilizzi dei green pass all’interno dei territori di loro competenza.