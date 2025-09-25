Social
Temi del giorno
Home page>Economia e lavoro>"Le tre cose belle della...

24 ORE ALL NEWS

Video

Economia e lavoro
"Le tre cose belle della Calabria: il mare, il cibo e Roberto Occhiuto": il reel di Eddie Wilson, CEO di RyanAir
25 settembre, 2025
Il programma invernale

Ryanair punta sulla Calabria: 35 rotte (di cui 8 nuove) e 4 aerei. Investimenti da 400 milioni di dollari

La crescita della compagnia aerea nel territorio sosterrà 2300 posti di lavoro con riflessi positivi su turismo ed economia locale. Il dirigente generale del Dipartimento Turismo, Raffaele Rio: «La crescita del 33% degli arrivi internazionali conferma un cambio di passo strutturale»
Ryanair punta sulla Calabria: 35 rotte (di cui 8 nuove) e 4 aerei. Investimenti da 400 milioni di dollari\n
Il riconoscimento

Turismo, a 15 imprese calabresi la certificazione di qualità “Ospitalità Italiana”: la premiazione a Lamezia

L'evento si è tenuto all'interno della sala conferenza di UnionCamere. Il presidente regionale Pietro Falbo ha anche snocciolato qualche dato sulla stagione estiva che sta per chiudersi
Vincenzo Primerano
Turismo, a\u00A015 imprese calabresi la certificazione di qualità “Ospitalità Italiana”: la premiazione a Lamezia
Verso il voto

Franco Napoli presenta il piano strategico Confapi per la Calabria: «Siamo a un bivio: assistenzialismo o crescita»

Il documento propone misure per occupazione, natalità, turismo, burocrazia snella, scuola, sanità e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale della regione: «Necessaria un’alleanza tra imprese e istituzioni per tirare questa regione fuori dal torpore»
Battista Bruno
Franco Napoli presenta il piano strategico Confapi per la Calabria:\u00A0«Siamo a un bivio: assistenzialismo o crescita»\n
Il patto

Ryanair, l’endorsement a Occhiuto della compagnia che usa la Calabria per fare pressione sul governo Meloni

La presentazione dei nuovi voli in piena bagarre per le Regionali stringe la nuova alleanza tra Eddie Wilson e il governatore dimissionario: da un lato lo spot elettorale (con reel annesso), dall’altro l’assist per avere una detassazione più forte a livello nazionale
Francesco Rende
Ryanair, l’endorsement a Occhiuto della compagnia che usa la Calabria per fare pressione sul governo Meloni\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Politica

Coldiretti a confronto con i candidati alla presidenza

24 settembre 2025
Ore 19:27
Coldiretti a confronto con i candidati alla presidenza
Cultura

Even emoziona il Reggio Calabria film festival

24 settembre 2025
Ore 18:14
Even emoziona il Reggio Calabria film festival
Sport

Buone notizie per il Catanzaro prima della Juve Stabia

24 settembre 2025
Ore 17:10
Buone notizie per il Catanzaro prima della Juve Stabia
Società

Parlare ai ragazzi per intercettare i focolai di odio

24 settembre 2025
Ore 18:08
Parlare ai ragazzi per intercettare i focolai di odio
Sport

Buone notizie per il Catanzaro prima della Juve Stabia

24 settembre 2025
Ore 17:10
Buone notizie per il Catanzaro prima della Juve Stabia
Società

Parlare ai ragazzi per intercettare i focolai di odio

24 settembre 2025
Ore 18:08
Parlare ai ragazzi per intercettare i focolai di odio
Politica

Coldiretti a confronto con i candidati alla presidenza

24 settembre 2025
Ore 19:27
Coldiretti a confronto con i candidati alla presidenza
Cultura

Even emoziona il Reggio Calabria film festival

24 settembre 2025
Ore 18:14
Even emoziona il Reggio Calabria film festival
Sport

Buone notizie per il Catanzaro prima della Juve Stabia

24 settembre 2025
Ore 17:10
Buone notizie per il Catanzaro prima della Juve Stabia
Società

Parlare ai ragazzi per intercettare i focolai di odio

24 settembre 2025
Ore 18:08
Parlare ai ragazzi per intercettare i focolai di odio
Politica

Coldiretti a confronto con i candidati alla presidenza

24 settembre 2025
Ore 19:27
Coldiretti a confronto con i candidati alla presidenza
Cultura

Even emoziona il Reggio Calabria film festival

24 settembre 2025
Ore 18:14
Even emoziona il Reggio Calabria film festival
Il riconoscimento

Il Riva Restaurant & Lounge Bar premiato per l’eccellenza: tra le 15 imprese di qualità della Calabria

Il noto locale conferma così il suo ruolo di eccellenza nel panorama enogastronomico calabrese. Il fondatore Gallo: «Ottenere questo riconoscimento è motivo di orgoglio personale e di tutto il team Riva, che ogni giorno lavora con passione per garantire il benessere degli ospiti»
Redazione
25 settembre 2025
Ore 06:30
Il Riva Restaurant & Lounge Bar premiato per l’eccellenza: tra le 15 imprese di qualità della Calabria\n
Scenario cupo

Pensioni, un traguardo lontanissimo: chi oggi ha 20 anni la vedrà (forse) a 75

Il nostro sistema ha garantito finora una copertura ampia e universale, proteggendo milioni di cittadini e creando un patto di solidarietà tra generazioni. Ma la realtà del lavoro è mutata e serve un cambiamento di rotta
Antonio Ranieri*
25 settembre 2025
Ore 06:07
Pensioni, un traguardo lontanissimo: chi oggi ha 20 anni la vedrà (forse) a 75\n
Il bilancio

Ex ospedale militare di Catanzaro e immobili storici: negli ultimi 3 anni 58 investimenti in Calabria sul patrimonio dello Stato

Presentato a Roma il Programma strategico industriale per i prossimi anni. Per i progetti di riqualificazione si punterà su sostenibilità, digitalizzazione e innovazione
Redazione Economia
25 settembre 2025
Ore 05:04
Ex ospedale militare di Catanzaro e immobili storici: negli ultimi 3 anni 58\u00A0investimenti in Calabria sul patrimonio dello Stato\n
Invito ad agire

Centri per la Famiglia, il Forum Calabria sollecita la Regione: oltre due milioni a disposizione dal bando nazionale

L’organizzazione: «Un’opportunità per rafforzare i Cpf e creare luoghi di supporto, orientamento e tutela per genitori e figli»
Redazione
24 settembre 2025
Ore 18:11
Centri per la Famiglia, il Forum Calabria sollecita la Regione: oltre due milioni a disposizione dal bando nazionale\n
Infrastrutture

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti su costi, traffico e iter procedurale

Le sottolineature: mancano motivazioni, dettagli procedurali e coerenza economica. Delucidazioni richieste entro 20 giorni. Bonelli: «Rilievi gravissimi». Il Mit: «Normale interlocuzione»
Redazione Economia
24 settembre 2025
Ore 15:24
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti chiede chiarimenti su costi, traffico e iter procedurale\n
Scenario desolante

Sanità Calabria, Case di comunità ferme al palo: 63 sono inattive. Riforma del 2022 rimasta sulla carta

Solo due strutture hanno attivato parzialmente i servizi, mentre i 20 Ospedali di comunità restano fermi: l’Agenas certifica il fallimento. Il dramma delle cure palliative: regione in fondo alla classifica con Abruzzo e Molise
Redazione Economia
24 settembre 2025
Ore 13:34
Sanità Calabria, Case di comunità ferme\u00A0al palo: 63 sono inattive. Riforma del 2022 rimasta sulla carta\n
L’analisi

Il Sud può cambiare l’Italia e salvare sé stesso. Ma senza una vera classe dirigente resterà un’occasione mancata

Il Mezzogiorno ha le carte in regola per diventare protagonista: al centro il Mediterraneo, dove girerà l’economia del futuro. Resta però un punto decisivo: chi governerà questo processo?
L. F.
24 settembre 2025
Ore 04:30
Il Sud può cambiare l’Italia e salvare sé\u00A0stesso. Ma senza una vera classe dirigente resterà un’occasione mancata\n
Quadro critico

Sport, Calabria fanalino di coda: Vibo Valentia ultima in Italia, Catanzaro (la migliore) solo 83ª

Pochi i progetti finanziati con i fondi del Pnrr nella regione. La bocciatura dello studio Pts pubblicato dal Sole 24 Ore: carenze strutturali, pochi eventi, scarsi investimenti
Redazione Economia
23 settembre 2025
Ore 07:14
Sport, Calabria fanalino di coda: Vibo Valentia ultima in Italia, Catanzaro (la migliore) solo 83ª\n
A due velocità

Il Sud guadagna terreno in Borsa, ma la Calabria resta isolata: qui il costo del denaro è il doppio rispetto al Centro-Nord

Sono 30 le società meridionali quotate, con una capitalizzazione complessiva di 1,7 miliardi di euro. Il Mezzogiorno cresce (seppur a due velocità) ma resta il macigno dell’accesso al credito 
Redazione Economia
23 settembre 2025
Ore 04:30
Il Sud guadagna terreno in Borsa, ma la Calabria resta isolata: qui il costo del denaro è il doppio rispetto al Centro-Nord\n
Ritorno dei cervelli

Calabria, 162mila giovani in fuga in 20 anni: la Uil propone un piano per riportarli a casa

«Non assistenzialismo ma investimento»: il sindacato richiama le risorse europee e propone una strategia per cambiare il destino della regione. Dalla casa al lavoro, dai voucher per chi rientra agli incentivi per start-up e ricerca: ecco le idee
Redazione Economia
22 settembre 2025
Ore 12:38
Calabria, 162mila giovani in fuga in 20 anni: la Uil propone un piano per riportarli a casa\n
Fondo straordinario

La sottosegretaria all’Economia Savino a Catanzaro: «In arrivo 1,3 milioni per 33 Comuni calabresi in difficoltà»

L’esponente di governo ha annunciato la costituzione di un Fondo straordinario per gli enti in dissesto e in predissesto. Spazio anche alla sanità: «Calabria sulla via del risanamento. L’Autonomia? Non lasciamo nessuno indietro»
Redazione Economia
22 settembre 2025
Ore 12:08
La sottosegretaria all’Economia Savino a Catanzaro: «In arrivo 1,3 milioni per 33 Comuni calabresi in difficoltà»
I finanziamenti

Regione Calabria, nuovo bando da oltre 2,7 milioni per la filiera della pesca e acquacoltura

Dal 20 settembre al 20 ottobre 2025 sarà possibile presentare domanda di sostegno sul portale. Contributi fino al 100% per investimenti in impianti, attrezzature e infrastrutture a favore della qualità, sicurezza e competitività del settore

Redazione Economia
22 settembre 2025
Ore 09:55
Regione Calabria, nuovo bando da oltre 2,7 milioni per la filiera della pesca e acquacoltura
Nel mirino

Cyberattacchi, allarme d’autunno: 38 milioni di numeri italiani in vendita sul dark web e boom di smishing

Nuove campagne hacker colpiscono anche il nostro Paese: all’asta online dati e credenziali di milioni di utenti. Nel 2025 record di attacchi a scuole e università
Redazione Economia
21 settembre 2025
Ore 20:55
Cyberattacchi, allarme d’autunno: 38 milioni di numeri italiani in vendita sul dark web e boom di smishing\n
I dati Istat

Edilizia in ripresa dopo il calo invernale, cresce anche la Calabria ma con numeri sotto la media nazionale

Il settore delle costruzioni torna a correre in Italia. Nella nostra regione attive 4mila imprese con 17mila addetti e 800 milioni di euro di fatturato annuo. L’andamento positivo legato soprattutto a opere pubbliche e Pnrr
Redazione Economia
21 settembre 2025
Ore 14:02
Edilizia in ripresa dopo il calo invernale, cresce anche la Calabria ma con numeri sotto la media nazionale\n
Debito pubblico

Giorgetti: «Possibile deficit di bilancio dell'Italia al di sotto del 3% del Pil già entro la fine dell’anno»

Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze al termine della riunione dell’Ecofin informale a Copenaghen. Per lo scostamento del debito pubblico dal limite previsto dal patto di stabilità l’Italia è sotto procedura per disavanzo eccessivo dal 2007
Redazione Economia
21 settembre 2025
Ore 07:25
Giorgetti: «Possibile\u00A0deficit di bilancio dell'Italia al di sotto del 3% del Pil già entro la fine dell’anno»
Il report

In Italia si lavora metà anno per pagare le tasse anche a causa dei 2,5 milioni di evasori, Calabria prima per irregolarità

Quest’anno i contribuenti italiani hanno lavorato sei mesi per adempiere agli obblighi fiscali. Si stima una pressione fiscale per l’anno in corso del 42,7 per cento
Redazione Economia
20 settembre 2025
Ore 14:44
In Italia si lavora metà anno per pagare le tasse anche a causa dei 2,5 milioni di evasori,\u00A0Calabria prima per irregolarità\n
Le richieste

La Confapi Calabria presenta le proposte strategiche per rilanciare la regione

Per il vice presidente nazionale Francesco Napoli servono: «visione, coraggio e una sinergia forte tra pubblico e privato»
Redazione
20 settembre 2025
Ore 14:36
La\u00A0Confapi Calabria presenta le proposte strategiche per rilanciare la regione\n
Consumi

L’allarme di Confesercenti: nei primi sei mesi dell’anno spesa in calo di 2,4 miliardi di euro

Pesano l’aumento della pressione fiscale e le incertezze legate alla situazione economica internazionale. Crescono le difficoltà per il commercio al dettaglio messo in crisi dalle grandi piattaforme di vendita online
Redazione Economia
20 settembre 2025
Ore 04:30
L’allarme di Confesercenti: nei primi sei mesi dell’anno spesa in calo di 2,4 miliardi di euro\n
Infrastrutture

Ponte sullo Stretto, alta velocità e 106: il ministro Salvini incontra l’Ordine degli ingegneri calabresi

Una delegazione di professionisti a Roma per discutere dei progetti in corso e di quelli in via di realizzazione. Su strade e ferrovie della regione già decisi investimenti per 3,8 miliardi di euro
Redazione Economia
19 settembre 2025
Ore 16:27
Ponte sullo Stretto, alta velocità e 106: il ministro Salvini\u00A0incontra l’Ordine degli ingegneri calabresi\n
I contributi

Regione Calabria, oltre 1,3 milioni di euro per l’apicoltura: bando aperto fino al 31 ottobre 2025

Il Dipartimento Agricoltura finanzia interventi per il ripopolamento, la qualità delle produzioni, la prevenzione dei rischi climatici e la promozione del settore. Domande solo tramite il portale Sian
Redazione
19 settembre 2025
Ore 11:15
Regione Calabria, oltre 1,3 milioni di euro per l’apicoltura: bando aperto fino al 31 ottobre 2025\n
1
...
PIU LETTI
1

‘Ndrangheta, in Calabria blitz contro la cosca Piromalli con 26 arresti

2

‘Ndrangheta, operazione Res Tauro contro il clan Piromalli:i nomi degli arrestati

3

Operazione Res Tauro: Pino Piromalli, il boss che ha trasformato la ‘ndrangheta in una holding

4

Regionali Calabria, gli impresentabili per l'Antimafia: ecco chi sono

5

’Ndrangheta, il ritorno inevitabile del boss Piromalli a Gioia Tauro

Teaser podcast banner\u00A0