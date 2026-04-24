Nei centri chiamati a rinnovare il Consiglio comunale e ad eleggere il nuovo primo cittadino scatta la fase decisiva: candidati, regole e possibili ballottaggi

È ufficialmente partita la corsa verso le prossime Elezioni Amministrative in Calabria. Da questa mattina e fino alle ore 12 di domani, sabato 25 aprile, nei 79 comuni chiamati al voto il 24 e 25 maggio si apre uno dei momenti più importanti del percorso elettorale: la presentazione delle Liste dei candidati.

Un passaggio formale ma decisivo, che segna di fatto l’inizio della campagna elettorale. In queste ore, nei municipi dei centri interessati, si susseguono depositi di documentazione, verifiche e ultime limature agli schieramenti politici. Ogni lista dovrà essere collegata a un candidato sindaco e accompagnata dal programma amministrativo, elemento fondamentale per delineare le proposte politiche per i prossimi anni. Particolare attenzione è riservata al rispetto della rappresentanza di genere, un requisito ormai imprescindibile nella composizione delle liste e che punta a garantire una presenza equilibrata tra uomini e donne nelle istituzioni locali.

Il quadro elettorale calabrese si presenta variegato. Nella maggior parte dei comuni - ben 74 su 79 - si applicherà il sistema maggioritario semplice, previsto per i centri con meno di 15mila abitanti: in questi casi, sarà eletto sindaco il candidato collegato alla lista che avrà ottenuto anche un solo voto in più rispetto alle altre.

Comunali, 5 le città al voto sopra i 15mila abitanti

Diversa, invece, la situazione nei principali centri chiamati al voto: Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, Palmi e San Giovanni in Fiore. Qui sarà in vigore il sistema a doppio turno: per essere eletti al primo turno, i candidati sindaco dovranno superare la soglia del 50% più uno dei voti validi. In caso contrario, si tornerà alle urne per il ballottaggio, già fissato per il 7 e 8 giugno, tra i due candidati più votati. Non mancano le novità.

Nei comuni di Cirò Marina e Taurianova, a seguito del calo demografico certificato dal censimento 2021, si tornerà al sistema a turno unico, non essendo più superata la soglia dei 15mila abitanti.

Un’altra particolarità riguarda una norma introdotta in via eccezionale per il 2026: nei comuni sotto i 15mila abitanti, qualora venga presentata una sola lista, l’elezione sarà valida solo se questa otterrà almeno il 50% dei voti validi e se alle urne si recherà almeno il 40% degli aventi diritto. In caso contrario, la consultazione sarà annullata. Si tratta di una misura pensata per garantire un minimo di partecipazione democratica e per evitare elezioni “automatiche” in assenza di reale competizione politica.

Comuni al voto in provincia di Cosenza

Di seguito tutti i centri della provincia di Cosenza interessati dalle elezioni comunali 2026:

Castrovillari - 20.932 (popolazione legale)

San Giovanni in Fiore - 16.106

Castrolibero - 9.296

Roggiano Gravina - 6.820

Tortora - 5.949

Villapiana - 5.439

Dipignano - 4.122

San Pietro in Guarano - 3.434

Marano Marchesato - 3.333

San Lorenzo del Vallo - 3.098

Francavilla Marittima - 2.778

San Fili - 2.531

Mandatoriccio - 2.455

Grisolia - 2.229

Buonvicino - 2.048

Sant'Agata di Esaro - 1.715

Campana - 1.509

Falconara Albanese - 1.427

Paterno Calabro - 1.350

Cerzeto - 1.228

Orsomarso - 1.140

Papasidero - 634

I comuni al voto in provincia di Catanzaro

Di seguito tutti i centri della provincia di Catanzaro interessati dalle elezioni comunali 2026:

Girifalco - 5.623

Montepaone - 5.614

Davoli - 5.481

Gizzeria - 4.997

Satriano - 3.360

Serrastretta - 2.945

Taverna - 2.529

Montauro - 1.771

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio - 1.759

Amaroni - 1.680

San Vito sullo Ionio - 1.629

Carlopoli - 1.406

Belcastro - 1.227

Cerva - 1.106

Palermiti - 1.075

Martirano Lombardo - 980

Andali - 662

I comuni al voto in provincia di Crotone

Di seguito tutti i centri della provincia di Crotone interessati dalle elezioni comunali 2026:

Crotone - 59.359

Cirò Marina - 14.002

Cutro - 9.478

Rocca di Neto - 5.343

Santa Severina - 1.929

Savelli - 1.045

I comuni al voto in provincia di Vibo Valentia

Di seguito tutti i centri della provincia di Vibo Valentia interessati dalle elezioni comunali 2026:

Serra San Bruno - 6.355

Tropea - 5.911

Ricadi - 4.959

San Calogero - 3.942

Briatico - 3.781

Limbadi - 3.267

San Gregorio d’Ippona - 2.521

Maierato - 2.056

Acquaro - 1.891

Monterosso Calabro - 1.548

Spilinga - 1.345

Vallelonga - 719

Zaccanopoli - 673

I comuni al voto in provincia di Reggio Calabria

Di seguito tutti i centri della provincia di Reggio Calabria interessati dalle elezioni comunali 2026: