Nei centri chiamati a rinnovare il Consiglio comunale e ad eleggere il nuovo primo cittadino scatta la fase decisiva: candidati, regole e possibili ballottaggi
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Milano - Spoglio delle schede elettorali per il ballottaggio alle elezioni comunali a sindaco di Milano
È ufficialmente partita la corsa verso le prossime Elezioni Amministrative in Calabria. Da questa mattina e fino alle ore 12 di domani, sabato 25 aprile, nei 79 comuni chiamati al voto il 24 e 25 maggio si apre uno dei momenti più importanti del percorso elettorale: la presentazione delle Liste dei candidati.
Un passaggio formale ma decisivo, che segna di fatto l’inizio della campagna elettorale. In queste ore, nei municipi dei centri interessati, si susseguono depositi di documentazione, verifiche e ultime limature agli schieramenti politici. Ogni lista dovrà essere collegata a un candidato sindaco e accompagnata dal programma amministrativo, elemento fondamentale per delineare le proposte politiche per i prossimi anni. Particolare attenzione è riservata al rispetto della rappresentanza di genere, un requisito ormai imprescindibile nella composizione delle liste e che punta a garantire una presenza equilibrata tra uomini e donne nelle istituzioni locali.
Il quadro elettorale calabrese si presenta variegato. Nella maggior parte dei comuni - ben 74 su 79 - si applicherà il sistema maggioritario semplice, previsto per i centri con meno di 15mila abitanti: in questi casi, sarà eletto sindaco il candidato collegato alla lista che avrà ottenuto anche un solo voto in più rispetto alle altre.
Comunali, 5 le città al voto sopra i 15mila abitanti
Diversa, invece, la situazione nei principali centri chiamati al voto: Reggio Calabria, Crotone, Castrovillari, Palmi e San Giovanni in Fiore. Qui sarà in vigore il sistema a doppio turno: per essere eletti al primo turno, i candidati sindaco dovranno superare la soglia del 50% più uno dei voti validi. In caso contrario, si tornerà alle urne per il ballottaggio, già fissato per il 7 e 8 giugno, tra i due candidati più votati. Non mancano le novità.
Nei comuni di Cirò Marina e Taurianova, a seguito del calo demografico certificato dal censimento 2021, si tornerà al sistema a turno unico, non essendo più superata la soglia dei 15mila abitanti.
Un’altra particolarità riguarda una norma introdotta in via eccezionale per il 2026: nei comuni sotto i 15mila abitanti, qualora venga presentata una sola lista, l’elezione sarà valida solo se questa otterrà almeno il 50% dei voti validi e se alle urne si recherà almeno il 40% degli aventi diritto. In caso contrario, la consultazione sarà annullata. Si tratta di una misura pensata per garantire un minimo di partecipazione democratica e per evitare elezioni “automatiche” in assenza di reale competizione politica.
Comuni al voto in provincia di Cosenza
Di seguito tutti i centri della provincia di Cosenza interessati dalle elezioni comunali 2026:
- Castrovillari - 20.932 (popolazione legale)
- San Giovanni in Fiore - 16.106
- Castrolibero - 9.296
- Roggiano Gravina - 6.820
- Tortora - 5.949
- Villapiana - 5.439
- Dipignano - 4.122
- San Pietro in Guarano - 3.434
- Marano Marchesato - 3.333
- San Lorenzo del Vallo - 3.098
- Francavilla Marittima - 2.778
- San Fili - 2.531
- Mandatoriccio - 2.455
- Grisolia - 2.229
- Buonvicino - 2.048
- Sant'Agata di Esaro - 1.715
- Campana - 1.509
- Falconara Albanese - 1.427
- Paterno Calabro - 1.350
- Cerzeto - 1.228
- Orsomarso - 1.140
- Papasidero - 634
I comuni al voto in provincia di Catanzaro
Di seguito tutti i centri della provincia di Catanzaro interessati dalle elezioni comunali 2026:
- Girifalco - 5.623
- Montepaone - 5.614
- Davoli - 5.481
- Gizzeria - 4.997
- Satriano - 3.360
- Serrastretta - 2.945
- Taverna - 2.529
- Montauro - 1.771
- Sant'Andrea Apostolo dello Ionio - 1.759
- Amaroni - 1.680
- San Vito sullo Ionio - 1.629
- Carlopoli - 1.406
- Belcastro - 1.227
- Cerva - 1.106
- Palermiti - 1.075
- Martirano Lombardo - 980
- Andali - 662
I comuni al voto in provincia di Crotone
Di seguito tutti i centri della provincia di Crotone interessati dalle elezioni comunali 2026:
- Crotone - 59.359
- Cirò Marina - 14.002
- Cutro - 9.478
- Rocca di Neto - 5.343
- Santa Severina - 1.929
- Savelli - 1.045
I comuni al voto in provincia di Vibo Valentia
Di seguito tutti i centri della provincia di Vibo Valentia interessati dalle elezioni comunali 2026:
- Serra San Bruno - 6.355
- Tropea - 5.911
- Ricadi - 4.959
- San Calogero - 3.942
- Briatico - 3.781
- Limbadi - 3.267
- San Gregorio d’Ippona - 2.521
- Maierato - 2.056
- Acquaro - 1.891
- Monterosso Calabro - 1.548
- Spilinga - 1.345
- Vallelonga - 719
- Zaccanopoli - 673
I comuni al voto in provincia di Reggio Calabria
Di seguito tutti i centri della provincia di Reggio Calabria interessati dalle elezioni comunali 2026:
- Reggio di Calabria - 172.479
- Palmi - 17.868
- Taurianova - 14.947
- Cinquefrondi - 6.269
- Montebello Jonico - 5.721
- Condofuri - 4.677
- Platì - 3.736
- Brancaleone - 3.282
- Molochio - 2.262
- Anoia - 2.048
- Giffone - 1.615
- San Roberto - 1.551
- Maropati - 1.385
- Santo Stefano in Aspromonte - 1.091
- Bruzzano Zeffirio - 1.056
- Melicuccà - 854
- Fiumara - 849
- Samo - 737
- Casignana - 707
- Pazzano - 498
- Roccaforte del Greco - 367