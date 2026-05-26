Social
Temi del giorno
Home page>Politica>Elezioni Reggio Calabria...

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Boom di Forza Italia e delle liste di Cannizzaro, Reggio Futura ispirata da Scopelliti supera l'8%. Debacle totale del Partito Democratico che porta in Consiglio Regionale solo 3 consiglieri su 32: anche 85 voti per Paolone detto Gas. Elaborazioni sui seggi da Eligendo - Ministero dell'Interno
26 maggio 202610:07
1 of 20
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Forza Italia - (5 seggi)
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Cannizzaro Sindaco - 5 seggi
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Fratelli d'Italia - 4 seggi
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Partito Democratico - 3 seggi
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Reggio Futura - 3 seggi
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Lega - 2 seggi
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Alternativa Popolare - 2 seggi
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Noi Moderati - 1 seggio
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

La svolta - 1 seggio
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Insieme si può - 1 seggio
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Alleanza Verdi e Sinistra - 1 seggio
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Azione con Calenda - 1 seggio
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Reset - 1 seggio
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Casa Riformista - 1 seggio
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Battaglia Sindaco per Reggio - 0 seggi
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Reggio Protagonista - 0 seggi
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Polo Civico Cultura e Legalità - 0 seggi
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Unione di Centro - 0 seggi
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

Reggio normale - 0 seggi
gallery image

Elezioni Reggio Calabria, ecco tutte le preferenze

La strada - 0 seggi

Forza Italia -  (5 seggi)

Maiolino Antonino detto Tonino - 1353 (eletto)
Milia Federico Andrea detto Melia, detto Milea - 1113 (eletto)
Eraclini Giuseppe - 998 (eletto)
Paviglianiti Paolo - 916 (eletto)
Lascala Rocco - 829 (eletto)
Zimbalatti Antonino detto Nino - 828
Imbalzano Pasquale - 729
Albanese Vincenzo - 517
Federico Maria Carmela detta Marika - 477
Morabito Sonia - 475
Postorino Antonia detta Antonella - 438
Callegari Silvia - 391
Musarella Maria Daniela - 368
D’Agostino Giovanna - 357
Pellicano Santa - 264
Filocamo Tiziana Eleonora - 201
Romeo Concetta - 193
Polito Carmen - 159
Raffa Fortunata - 144
Marino Fabienne - 110
Pizzi Francesca - 101
Battaglia Concettina detta Cetty - 93
Multari Santa Agata Rosaria detta Santa - 71
Praticò Teresa - 71
Zappia Bruno - 69
Macheda Eleonora - 65
Cozzupoli Domenico Francesco - 36
Paolillo Antonio - 30
Sorrenti Rosamaria - 26
Ferrara Francesca Laura - 21
Caracciolo Antonia - 19
Quartarone Maria - 1

Cannizzaro Sindaco - 5 seggi

Bilardi Paolo - 1308 (eletto)
Falduto Nicola Zera - 1192 (eletto)
Colella Fabio Giuseppe - 982 (eletto)
Iatì Manuela - 922 (eletto)
Vilasi Stefano Maria - 855 (eletto)
Campolo Angela - 645
Masottini Lucio - 611
Marcianò Antonino Maria detto Nino - 590
Malara Francesco detto Ciccio - 568
Morabito Demetrio Francesco detto Mimmo - 505
Marrari Vincenzo detto Enzo, detto Marrara - 483
Moscato Francesca - 473
Priolo Filomena detta Emy - 466
Modafferi Claudia - 410
Iracà Grazia - 318
Neri Antonino Alessandro detto Nino - 288
Ventura Antonia - 273
Federico Angela Maria - 212
Barreca Giovanna - 202
Barillà Vincenzo - 192
Putortì Consolata - 185
Siclari Bruno - 176
Melissari Rosanna - 172
Basile Rognetta Francesco - 155
Giustra Caterina - 153
Altomonte Fortunato detto Dino - 149
Comandè Domenico - 144
Chizzoniti Rocco - 132
Marino Mattea Angela detta Angela - 129
Cugliandro Amelia Eva - 67
Crucitti Pasquale - 63
Messineo Vittorio - 61

 

Fratelli d'Italia - 4 seggi

Marino Demetrio - 1421 (eletto)
Mangano Serena Antonia - 1248 (eletto)
Bilardi Giuseppe - 1081 (eletto)
De Blasio Daniela - 880 (eletto)
Calafiore Ramona Angela - 600
Latella Riccardo - 582
Presentino Erminia detta Romanella - 529
Malaspina Nicola Antonio - 505
Rulli Guido - 498
Dattola Luigi - 496
Guarnaccia Giuseppe - 446
Germanò Francesco - 415
Borzumati Vittoria - 284
Praticò Natale - 263
Nucera Daniela Fortunata - 242
Politi Valerio - 233
Fazio Antonino Carlo - 182
Nasso Ivano - 176
Morace Marcello - 162
Siclari Domenico - 157
Nesci Giuseppe - 139
Alampi Michela - 127
Ravenda Francesca - 125
Abate Demetrio - 98
Postorino Federica - 80
Caccamo Debora - 58
Romeo Giulia - 56
Aiello Simona - 44
Palumbo Roberta - 7
Bonsignore Giuseppina Emanuela - 4
Barbaro Antonino - 2
Schiavone Laura Fausta - 2

 

Partito Democratico - 3 seggi

Malara Marcantonino detto Nino - 1159 (eletto)
Versace Carmelo - 943 (eletto)
Marino Giuseppe - 904 (eletto)
Brunetti Paolo - 788
Nucera Lucia Anita in Maisano, detta Anna, Nucara, Nocera - 757
Marra Vincenzo - 724
Ruvolo Antonio - 710
Megale Eleonora Maria Pia - 515
Barreca Francesco Orlando detto Franco - 493
Martino Angela - 414
Briante Anna Maria - 406
Azzarà Margherita - 307
Rositani Maria Antonietta - 262
Diano Roberto - 192
Borruto Valeria - 190
Ielo Irene Patrizia - 93
Quattrone Vincenza - 88
Modafferi Giovanna - 53
Mafrici Simona - 49
Lacaria Manuela - 40
Fiumara Aida - 29
Triolo Giuseppe - 20
Greco Annamaria - 15
Minniti Emilio - 13
Bellini Maria - 12
Amaddeo Maria - 7
Arfuso Francesco - 7
Caminiti Carmela - 6
Ardito Anna Maria Pia - 4
Monticelli Christine detta Romeo - 4
Neto Nicola - 4
Costantino Francesca - 1

 

Reggio Futura - 3 seggi

Curatola Filomena Maria Luisa detta Luisa - 1409 (eletto)
Parisi Marco - 1293 (eletto)
Iatì Filomena detta Mena - 1084 (eletto)
Romeo Daniele - 884
Labate Massimo - 526
Massara Gaetano - 500
Caratozzolo Antonino - 486
Sanfilippo Giovanni detto San Filippo, S. Filippo - 450
Bagnato Bruno - 408
Laganà Saverio Giuseppe - 372
Tripodi Margherita - 333
Basile Rocco - 315
Surace Vincenzo - 226
Barbalace Mariano Pasquale - 224
Battaglia Mariateresa - 203
Catalano Luigi - 180
Sicari Patrizia Donatella - 157
Sorbo Sabrina - 155
Girasole Antonella - 110
Fraschini Saveria detta Serenella - 74
Aliquò Daniela - 69
Ricciardi Rosa - 69
Nicolò Nadia Gabriella - 48
Barillà Franco - 45
Mandaglio Francesco - 44
Vizzari Mariella - 44
Branca Giuseppe - 40
De Girolamo Antonino - 34
Ilacqua Nicola Maria - 28
Caravello Valentina - 27
Palermo Giovanni - 13
Milone Maristella - 6

 

Lega - 2 seggi

Caridi Antonino - 1835 (eletto)
De Biasi Giuseppe - 1206 (eletto)
Colica Vanessa - 542
Nucera Maria detta Mariella - 537
Mesiani Mazzacuva Erminia - 528
Grenzi Martina - 482
Condemi Antonia - 419
Neri Armando - 399
Campolo Carmelo - 294
Spanò Cosimo Maria Vittorio - 243
Ieracitano Maria - 214
Sorgonà Alessandro - 194
Marcianò Francesco - 188
Nicolò Domenica - 178
Casile Anna Maria - 141
Squillaci Antonino Vincenzo - 134
Tramontana Sara Grazia - 134
Galtieri Tito Francesco - 131
Posca Antonia Natascia - 70
Quattrone Giuseppe - 69
Ravese Cinzia Maria Carmela - 58
Siviglia Caterina - 58
Mercuri Iolanda - 44
Condello Mariella - 38
Calabrò Salvatore - 31
Tripepi Romana - 28
Sidari Domenico - 25
Comberiati Vittoria - 20
Saraceno Laura - 18
Noto Domenico Maria - 16
Foro Teresa - 11
Zoccali Mila - 1

 

Alternativa Popolare - 2 seggi

Ripepi Massimo Antonino detto Tripepi - 1013 (eletto)
Imbalzano Emiliano - 909 (eletto)
Leo Vincenzo Roberto - 609
D’Agui Patrizia - 297
Gatto Paolo - 276
Isabella Margherita Simona - 235
Stillitano Francesco - 234
Scopelliti Paolo - 176
Minniti Michaela Claire - 166
Ferro Maria Giovanna detta Vania - 129
Zappia Letterio detto Lillo - 119
Mallamace Elisa Maria - 117
Andidero Ersilia - 95
Falcomatà Bruno - 85
Scaramozzino Maria - 74
Barcella Giovanna Immacolata - 54
Trapani Francesco - 42
De Paoli Emilio Francesco - 41
Iaconis Carmela detta Carmen - 40
Principato Angela Irene - 38
Chirico Teresa - 24
Bisacchi Elena - 23
Filocamo Eleonora - 23
Romeo Maria Letizia - 22
Drommi Antonia Grazia - 20
Logoteta Danila - 11
Boz Antonella Angela Mara - 7
Marino Bruno - 3
Caristi Giovanna Miriam - 2
Mancini Gaia - 2
Tramontana Emilio - 2
Perni Antonio - 1

 

Noi Moderati - 1 seggio

Cardia Mario - 1032 (eletto)
Paris Nicola - 875
D’Ascoli Giuseppe detto D’Ascola - 337
Nocera Giuseppina detta Giusy Nucera - 240
Sofi Giuseppe - 235
Dalmazio Maria Paola - 195
Cicciù Domenico - 187
Maione Erica Norina - 165
Venezia Fabiana - 136
Carere Laura - 108
Scafaria Maria Luisa - 95
Sgrò Valeria - 87
Diodati Nela Petruta detta Maria - 81
Morabito Antonino - 79
Corsaro Rosario - 75
Marrapodi Silvana - 44
Luppino Antonio - 41
Malavenda Liliana - 37
Tamiro Angela Lucia - 34
Pellicanò Pasquale Emmanuel - 26
David Ugo - 25
Tripodo Alessandro - 25
Surace Domenica - 22
Vitagliano Mariapia - 11
Colazza Barbara - 9
Morabito Pasquale - 6
Musarella Alessia - 6
Falduto Caterina Francesca - 5
Falduto Simona Ferdinanda - 4
Germanò Michela - 4
Sculli Giuseppe - 4
Galluccio Rosario - 2

 

La svolta - 1 seggio

Romeo Carmelo - 863 (eletto)
Burrone Filippo - 516
Gatto Francesco Paolo - 371
Chirico Antonino detto Nino - 339
Ranieri Maria - 299
Minniti Giovanni - 267
De Stefano Emilia Tiziana - 234
Vitale Marco - 126
Bumbaca Tiziana - 119
Alati Nicola - 113
Pustorino Assunta detta Susy - 90
Brinzea Claudia - 85
Pirilli Domenica - 76
Morabito Roberta - 70
Montalto Claudia - 69
Gurnari Irene Michelle - 56
Moschera Martina - 56
Foti Paolo - 52
Serra Antonia - 45
Falcomatà Giorgio - 41
Morabito Rosanna - 41
Tomasello Chiara - 35
Nucera Monica - 32
Falcone Angela - 28
Hanoun Rania - 26
Palumbo Carmosina detta Carmen - 26
Campicelli Leandro detto Cupido - 23
Votano Iolanda - 17
Masuero Antonia Desiree - 14
Capone Veronica - 5
Mafrici Antonina - 2
Bova Giovanni - 0

 

Insieme si può - 1 seggio

Pitasi Carmine Miriam - 404 (eletto)
Barbaro Giuseppe - 372
D’Amico Sebastiano detto Nuccio - 366
Scuncia Giuseppe detto Jo - 275
Bellantoni Filippo - 233
Tripodi Angela Carmela - 219
Altobruno Giuseppe - 210
Tripodi Domenico detto Mimmo - 206
Guarnaccia Aurelio Nicola - 200
Tripodi Simona - 179
Nunnari Roberta - 158
Siviglia Mario - 142
Falcone Adelaide Maria - 140
Recupero Francesco detto Franco - 112
Argentino Giovanna detta Mazzitelli - 95
Femia Maria Teresa - 95
Placanica Antonio Fabio - 88
Giordano Luigi - 84
Cannistrà Maria Chantal - 67
Lento Ilenia - 50
Musicò Carolina - 44
Serio Fortunato Oronzo detto Nanà - 33
Marcianò Rocco - 20
Vadalà Antonino detto Nino - 14
Giovannini Olga Tiziana - 11
Buda Greta - 9
Santagati Valentina - 6
Giglio Mario - 0
Tigani Azzurra - 0
Vigilante Nadia Teresa - 0
Zarà Concetta - 0

 

Alleanza Verdi e Sinistra - 1 seggio

Delfino Demetrio - 1104 (eletto)
Amodeo Antonino detto Nino - 459
Zaffino Clara - 199
Santisi Antonino - 194
Le Pera Francesco detto Franco - 163
Emo Danilo - 141
Massara Antonino detto Tommy - 135
Falzea Dionisia - 113
Biondi Tiziana Raffaella - 111
Baccellieri Dario - 97
Sismo Anna - 89
Crucitti Filomena detta Menita - 82
Modafferi Orazio - 81
Pontecorvo Gerardo - 69
Politi Maria Antonella - 67
Marrapodi Maria Grazia - 65
Foti Barbara - 61
Marchetti Laura - 59
Callea Maria Pia - 58
Zadera Donatella - 57
Marcianò Emmanuela Antonia detta Emma - 35
Cogliandro Massimo - 29
Veltre Ippolita - 29
Cantarella Giuseppe - 28
Gambardella Patrizia Maria Paola Luciana Eletta - 28
Cristofaro Anna - 22
Guarnaccia Maria - 18
Distefano Gaetana detta Silvana - 13
Muraca Caterina Sorina - 10
Iacopino Elena Maria Antonietta - 7
Corasaniti Federica - 3
Lampasi Danilo - 0

 

Azione con Calenda - 1 seggio

Califano Gianluca - 793 (eletto)
Malara Andrea - 210
Stillitano Leandra - 207
Lombardo Giuseppe - 202
Morabito Antonella - 159
Pangallo Carmelina detta Carmen - 152
Ambroggio Pasquale - 134
Placido Maria Angela - 103
Cutrupi Vanessa - 98
Marcianò Maria detta Mariella - 82
Stillisano Angelina - 75
Riso Anna Maria - 55
Romeo Raffaella - 55
Douraibi Naima - 51
Biacca Lidia - 48
Ficara Alessia - 44
Delfino Vincenzo Gianluca - 38
Guarna Maria Pia Antonella - 31
Messina Claudia Enrica - 26
Tomasello Maria - 24
La Cava Andrea Benito - 23
Spanò Francesco - 23
Cuzzola Maria - 20
Furuli Annunziata - 12
Oprea Doina Cleopatra - 9
Crea Fabrizio - 7
Foti Luigi Davide - 5
Meduri Diego - 5
Giaceli Cosimo - 4
Ferlito Rosanna Emilia - 0
Minoliti Domenico - 0

 

Reset - 1 seggio

Catalano Francesco - 615 (eletto)
Latella Giovanni - 383
Giandoriggio Silvia - 230
De Stefano Paolo detto Paolone, detto Gas - 110
Sorgonà Filippo - 104
Bertullo Laura - 98
Arecchi Antonino Salvatore detto Tonino - 97
De Salvo Angelina - 80
Barbaro Fortunato detto Nanni - 75
Malara Antonio detto Totò - 61
Romeo Maria Annunziata - 55
Del Gange Santina Alessandra - 45
Foti Giuseppe - 43
Poto Francesco - 30
Silva Saverio - 29
Cucinotta Fortunato - 28
Silang Ana - 25
Singh Ranjit - 25
D’Urso Silvia - 20
Scrivo Giuseppa - 20
Lucisano Vincenzo Fabio Luciano detto Enzo - 19
Granillo Maria Stella - 18
Scopelliti Debora - 18
Vazzana Fabio - 17
Caridi Maria Cristina - 12
Gattuso Vanessa - 12
Bova Felicia Immacolata - 10
Mafrica Fabio - 5
Iaria Domenico - 4
Ierace Mirella Francesca - 1
De Carlo Maria - 0
Pavone Giada Andrea - 0

 

Casa Riformista - 1 seggio

Quartuccio Filippo - 664 (eletto)
Cuzzocrea Giuseppe detto Pino - 614
Bongani Santo - 286
Timone Maria Laura - 235
Criaco Domenica - 89
Giordano Giuseppe - 88
Ielo Maria Stella - 71
Zaccone Francesca - 69
Falcomatà Raffaele - 49
Trunfio Agata Domenica - 47
Aricò Domenico - 41
Borzumati Paola - 35
Giardiniere Isidoro - 31
Mauro Martina - 31
Borghetti Piero - 26
Tomo Giuseppa - 25
Scordo Carmela - 21
Galesi Damaride - 18
Neri Fortunata Valeria - 18
Mesiano Antonia Manuela - 17
Surace Ilaria - 16
Barreca Maria Antonia - 15
Libri Angela - 13
Rappoccio Valentina - 12
Cotroneo Giulia - 9
Errigo Enrico - 8
Lombardo Loredana Francesca - 8
Le Pera Antonio - 3
Pratticò Giovanna - 3
Van Benge Mario Ronnie detto Mariovan - 3
Raffa Giovanni Francesco - 2
Spinella Pasquale Danilo - 0

 

Battaglia Sindaco per Reggio - 0 seggi

Tramontana Giovanni detto Gianni - 391
Liotta Antonino detto Nino - 378
Malara Carmelo - 209
Chiriatti Lidia Deborah - 207
Nucara Francesco - 117
Laurendi Gianfranco - 117
Caserta Valeria - 86
Nucera Antonia - 83
Marra Pasquale Filippo - 74
Palma Pietropaolo detto Pierpaolo - 74
Violi Lidia - 60
Atepi Carmela - 52
Cotroneo Gabriella - 47
Pelle Elena - 41
Geracitano Massimo - 39
Casile Claudio Salvatore - 35
Sembianza Giulia - 32
Tiziano Francesca - 32
Pezzuto Giulia - 30
Maraffa Maria - 28
Perpiglia Antonio - 20
Tornese Donatella - 16
Quattrone Andrea - 13
Lazri Marlos - 8
Scilla Francesca - 8
Pulitanò Marianna Valentina - 5
Laganà Ludovica - 4
Falcone Giuseppe - 3
Tomba Fabiana - 3
Barillà Pietro - 2
Marra Giuseppe - 1
Maisano Fortunato - 0

 

Reggio Protagonista - 0 seggi

Azzarà Annunziato detto Nuccio - 484
Pinto Giuseppe - 279
Martorano Sabrina - 261
Romeo Antonino Pietro - 232
Siciliano Concettina detta Titty - 122
Di Bella Giovanni - 86
Musolino Annamaria - 73
La Cava Valentina - 72
Martino Ilenia - 59
Pirrello Stefania - 56
Calabrò Maria Antonina - 31
Caravelli Attilio - 23
Gullì Anthony - 23
Triolo Gianluigi detto Gigi - 22
Zoccali Carmen - 21
Gaeta Vincenza detta Enza - 19
Laboccetta Gaetano - 13
Nicolò Giovanni - 13
Falduto Manila - 12
Cianciolo Erminio - 11
Cutrupi Domenico - 11
Maksymenko Liudmyla detta Mila - 11
Cuzzola Antonino - 10
Caracciolo Domenico detto Mimmo - 8
Mazzucca Marcella - 8
Tripodi Antonio - 6
Morace Alfredo - 5
Porcino Consolato - 5
Albanese Maurizio - 4
Garozzo Giuseppe - 4
Sottilaro Elisa Lucrezia - 1
 

Polo Civico Cultura e Legalità - 0 seggi

Spanò Maria - 236
Andidero Pasquale - 198
Bova Filippo Antonio - 170
Nicolò Giada - 137
Tuccio Luigi - 131
Denisi Paolo - 99
Rosace Maria Paola - 77
Montella Umberto - 70
Mazza Laboccetta Antonino - 67
Calipari Mario - 57
Cortese Andrea - 54
Cervino Antonino - 52
Amato Giada - 51
Bonanno Luisa - 50
Dieni Dario - 45
Benestare Antonio - 44
Campolo Maria Luisa - 42
Pavia Santo Antonio - 37
Modafferi Giuseppe Francesco detto Peppe - 35
Caridi Giovanna Rosa - 31
Grilletto Gualtiero - 27
Canale Francesca - 24
Romeo Alessia - 24
Valenti Rosita - 22
Palmeri Salvatore - 19
Albanese Santo Michele - 18
Cara Simona - 15
El Assali Mouad detto Momo - 15
Mammoliti Vincenzo Luigi - 14
Praticò Carlo - 11
Priolo Miriam - 9
Gafa Lucia - 7

 

Unione di Centro - 0 seggi

Sapone Antonio - 215
Perrone Rosa Maria detta Rosy - 165
De Caridi Aldo - 75
Marino Danilo Antonio - 66
Palumbo Danila Roberta - 59
Zagarella Paolo - 46
Zindato Giovanna - 46
Veccia Rosa detta Rosilita - 35
Nicolò Giuseppe - 31
Lascala Rosamaria - 27
Cordova Domenico Giovanni Bruno - 16
Mangiola Antonino Giuseppe - 16
Romano Maddalena - 15
Sarica Giovanna Maria - 14
D’Amico Salvatore - 13
Rizzotto Annunziato - 11
Caristena Giuseppe - 6
Cimarosa Anna - 5
Cianfano Martina - 3
Clemeno Vittorio - 3
Bonfiglio Giulia - 1
Cardone Grazia Antonia - 1
Iaria Letizia - 1
Pirillo Giuseppina - 1
Rosselli Antonio - 1
Crupi Fabio - 0
Gallo Gianluca - 0
Germanò Francesco - 0
Labozzetta Giancarlo - 0
Neri Mani - 0
Nucera Paolo - 0

 

Reggio normale - 0 seggi

Gonzales Paul Nepo Jay - 38
Curcio Assunta Caterina - 35
Dieni Giuseppe - 35
Caia Domenica - 34
Sgrò Marco - 33
Spanò Marco - 29
D’Alessandro Fabrizio - 26
Marra Barbara - 26
Chirico Santina - 22
Manferoce Ornella Doriana Laura - 21
Cocuzza Irene - 17
Vazzana Angela - 17
Chirico Francesco - 16
Aricò Demetrio - 15
De Vita Lucia Giuseppina - 14
Pratesi Antonino - 12
Vazzana Maria Cristina - 11
Votano Giuseppe - 10
Bardo Gabriella - 6
Carle Irish Jade - 5
Pulvirenti Giuseppe - 5
Turiano Maria Pia - 5
Zerbi Natale - 5
Alessio Rosa Maria - 3
Cara Maria Giulia - 1
Soda Santino - 1
Pancaro Francesco - 0
Panetta Alessandro - 0 |

La strada - 0 seggi

Scordino Valentino - 273
Pensabene Pasquale - 235
Lia Francesco detto Ciccio - 202
Schipani Paola Maria - 145
Pontari Giuseppina detta Pinella - 118
Chirico Rosa detta Rosy - 114
Parisi Maria Lucia - 112
Cartella Barbara - 107
Campolo Antonio detto Lello, detto Antonello - 106
Pensabene Serena - 102
Nunnari Dario Pietro - 94
Praticò Antonello - 82
Carricato Flavia Assunta - 74
Martino Lorenzo Pio Massimo - 69
Cartisano Giovanni Paolo - 67
Fontanelli Giovanna - 55
Guarniera Livia - 51
Palumbo Fabio Domenico - 49
De Stefano Ornella Santa Aurora - 48
Lenzi Zaira Viviana - 46
Cortese Agostino - 42
Arminio Maria - 36
Catanese Antonino detto Nino - 36
Andidero Giuseppe Demetrio detto Nuccio - 34
Libri Domenico detto Mimmo - 28
Campanella Chiara - 26
Spinella Serenella detta Gaia - 25
Orlando Salvatore - 23
Malara Valeria - 20
Fotia Daniele - 19
Boschi Simona - 18
Tripodi Francesco - 11

 

1 of 20
Tag
comunali calabria 2026 · elezioni reggio calabria · francesco cannizzaro · giuseppe scopelliti

Tutti gli articoli di Politica

Elezioni comunali

Il centrodestra si prende Reggio e Crotone, Occhiuto: «Nostro governo piace ai calabresi». Sull’allargamento della Giunta: «Si farà»

Il governatore e vicesegretario regionale di Forza Italia soddisfatto per i risultati delle amministrative. Sugli annunciati movimenti alla Cittadella: «Prima ci sono le questioni concrete, nei ritagli di tempo ci occuperemo anche di questo»
Il centrodestra si prende Reggio e Crotone, Occhiuto:\u00A0«Nostro governo piace ai calabresi». Sull’allargamento della Giunta:\u00A0«Si farà»\n
Prospettive politiche

Cannizzaro sindaco di (Reggio) Calabria: più che una vittoria un'investitura ma ora arriva la sfida più difficile

Un consenso largo che diventa responsabilità verso un'intera regione. Per il neo sindaco non basta vincere: ora Reggio chiede risultati concreti, non cartoline
Franco Gemoli
Cannizzaro sindaco di (Reggio) Calabria:\u00A0più che una vittoria un'investitura ma\u00A0ora arriva la sfida più difficile\n
Elezioni comunali

Lo strano caso di Mandatoriccio, finisce 852 a 852: il sindaco può deciderlo anche l’età

Incredibile testa a testa nel centro cosentino, dove i due candidati Teresa Maria Villella e Cataldo Iozzi conquistano il 50% a testa. Ecco cosa prevede la legge in questi casi
Giampaolo Cristofaro
Lo strano caso di Mandatoriccio, finisce 852 a 852: il sindaco può deciderlo anche l’età\n
elezioni comunali 2026

Circoscrizioni, il centrodestra conquista quattro presidenze su cinque: per il centrosinistra la spunta di un soffio solo Muraca

Il nuovo assetto delle circoscrizioni cittadine consegna un risultato netto al centrodestra guidato dal sindaco Francesco Cannizzaro, che conquista quattro Municipi. L’unica appannaggio del centrosinistra è Reggio Est
al.be
Circoscrizioni, il centrodestra conquista quattro presidenze su cinque: per il centrosinistra la spunta di un soffio solo Muraca\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Politica

«I calabresi apprezzano i politici di centrodestra»

26 maggio 2026
Ore 12:09
«I calabresi apprezzano i politici di centrodestra»
Cronaca

Reggio, blitz antidroga: 32 misure cautelari

26 maggio 2026
Ore 11:47
Reggio, blitz antidroga: 32 misure cautelari
Politica

Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo

26 maggio 2026
Ore 12:11
Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo
Politica

Voce confermato a pieni voti sindaco di Crotone

26 maggio 2026
Ore 12:07
Voce confermato a pieni voti sindaco di Crotone
Politica

Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo

26 maggio 2026
Ore 12:11
Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo
Politica

Voce confermato a pieni voti sindaco di Crotone

26 maggio 2026
Ore 12:07
Voce confermato a pieni voti sindaco di Crotone
Politica

«I calabresi apprezzano i politici di centrodestra»

26 maggio 2026
Ore 12:09
«I calabresi apprezzano i politici di centrodestra»
Cronaca

Reggio, blitz antidroga: 32 misure cautelari

26 maggio 2026
Ore 11:47
Reggio, blitz antidroga: 32 misure cautelari
Politica

Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo

26 maggio 2026
Ore 12:11
Reggio, Cannizzaro stravince e affossa il campo largo
Politica

Voce confermato a pieni voti sindaco di Crotone

26 maggio 2026
Ore 12:07
Voce confermato a pieni voti sindaco di Crotone
Politica

«I calabresi apprezzano i politici di centrodestra»

26 maggio 2026
Ore 12:09
«I calabresi apprezzano i politici di centrodestra»
Cronaca

Reggio, blitz antidroga: 32 misure cautelari

26 maggio 2026
Ore 11:47
Reggio, blitz antidroga: 32 misure cautelari
Assemblea rinnovata

Crotone, ecco il nuovo Consiglio comunale: maggioranza larga per Voce, 21 seggi alla coalizione del sindaco – NOMI

All’opposizione vanno 11 seggi. Exploit di Telemaco Pedace: appartiene all’opposizione il più votato della tornata con 1101 preferenze. Supera Flotta (Progetto in Comune Kr) e Cretella (Crescere)
Redazione Politica
26 maggio 2026
Ore 11:05
Crotone, ecco il nuovo Consiglio comunale: maggioranza larga per Voce, 21 seggi alla coalizione del sindaco –\u00A0NOMI\n
il profilo

Francesco Cannizzaro, chi è il nuovo sindaco di Reggio Calabria

Con la vittoria al primo turno alle Comunali, il parlamentare consolida il proprio ruolo nel centrodestra meridionale e rafforza il peso politico costruito negli ultimi anni
al.be
26 maggio 2026
Ore 10:50
Francesco Cannizzaro, chi è il nuovo sindaco di\u00A0Reggio Calabria\n
Elezioni comunali 2026

Netta vittoria a Molochio per Marco Caruso: «Gruppo fantastico e cittadini meravigliosi»

Il candidato sostenuto dalla lista “Primavera” conquista la fascia tricolore del Comune della Piana di Gioia Tauro con il 65,83% delle preferenze: «Il paese ha scelto in modo deciso cosa vuole per il proprio futuro»
Giuseppe Mancini
26 maggio 2026
Ore 10:11
Netta vittoria a Molochio per Marco Caruso: «Gruppo fantastico e cittadini meravigliosi»\n
Elezioni Comunali 2026

Ecco la nuova geografia di Palazzo San Giorgio: gli azzurri fanno l’en plein

A poche sezioni dalla fine si delinea la composizione del nuovo Civico Consesso: tanti volti nuovi e ancora qualche testa a testa tra candidati
Melania Neri
26 maggio 2026
Ore 09:42
Ecco la nuova geografia di Palazzo San Giorgio: gli azzurri fanno l’en plein\n
Post elezioni

Cinquefrondi, plebiscito per Michele Conia riconfermato sindaco per la terza volta: «Ora inizia il volo definitivo per la nostra città»

Il primo cittadino è stato rieletto con l'89% delle preferenze: «Percentuale importante, sento tutto il peso della responsabilità». Nel comune reggino una sfida tutta a sinistra: battuta la segretaria Pd Maria Lucia Ali
Giuseppe Mancini
26 maggio 2026
Ore 09:39
Cinquefrondi, plebiscito per Michele Conia riconfermato\u00A0sindaco per la terza volta:\u00A0«Ora inizia il volo definitivo per la nostra città»\n
Elezioni comunali

Zaccanopoli, Maria Budriesi confermata sindaca per 4 voti: Grillo si ferma a 233 preferenze

Nel più piccolo tra i Comuni vibonesi chiamati alle urne, la prima cittadina uscente ottiene 237 preferenze. Una competizione decisa nell’unica sezione del paese, con 482 votanti su 1.091 elettori e un’affluenza del 44,18%
Redazione
26 maggio 2026
Ore 08:43
Zaccanopoli, Maria Budriesi confermata sindaca per 4 voti: Grillo si ferma a 233 preferenze\n
I risultati

Amministrative, 12 capoluoghi eleggono il sindaco al primo turno: 7 vanno al centrosinistra, 3 al centrodestra e 2 ai civici

Diciotto le grandi città italiane al voto. Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani andranno al ballottaggio il 7 e 8 giugno
Redazione Politica
26 maggio 2026
Ore 08:38
Amministrative, 12 capoluoghi eleggono il sindaco al primo turno: 7 vanno al centrosinistra, 3 al centrodestra e 2 ai civici\n
Elezioni comunali

San Gregorio d’Ippona, Farfaglia riconfermato sindaco: battuto Lacquaniti con il 53,81% dei voti

Il primo cittadino uscente ottiene 826, mentre l’avversario si ferma a 709 consensi. L’affluenza raggiunge il 59,61%. Nella prima giornata della tornata elettorale si è registrato l’intervento dei carabinieri dopo che un elettore ha votato con una penna a sfera invece della speciale matita copiativa
Redazione
26 maggio 2026
Ore 08:05
San Gregorio d’Ippona, Farfaglia riconfermato sindaco: battuto Lacquaniti con il 53,81% dei voti\n
Comunali nel Vibonese

San Calogero sceglie Brosio: battuto il sindaco uscente Maruca per 58 voti, Maccarone terzo entra in Consiglio

Per il paese si apre una nuova fase amministrativa dopo una competizione risolta sul filo delle schede. La coalizione “Insieme per crescere” ottiene otto seggi, due vanno a “La libertà legalità e trasparenza”
Redazione
26 maggio 2026
Ore 07:30
San Calogero sceglie Brosio: battuto il sindaco uscente Maruca per 58 voti, Maccarone terzo entra in Consiglio\n
Comunali nel Vibonese

Domenico Locane è il nuovo sindaco di Ricadi: battuto Pasquale Mobrici, continuità amministrativa dopo Tripodi

Il candidato di "Ricadi nel cuore" raccoglie 1.761 consensi, pari al 54,81%, e supera lo sfidante di "Vivere Ricadi", fermo al 45,19%. Affluenza al 63,83%, alla lista vincente vanno 8 seggi mentre l’opposizione riparte da 3 consiglieri più il candidato non eletto  
Redazione
26 maggio 2026
Ore 07:09
Domenico Locane è il nuovo sindaco di Ricadi: battuto Pasquale Mobrici, continuità amministrativa dopo Tripodi\n
I dati definitivi

Comunali, a Castrovillari sarà ancora ballottaggio: De Gaio in testa, Bello si “salva” grazie al voto disgiunto

Nella città del Pollino sarà sfida al secondo turno tra centrodestra e centrosinistra. Il civico Donadio sfiora l’impresa e il voto disgiunto sposta gli equilibri in vista dell'8 giugno
Franco Sangiovanni
26 maggio 2026
Ore 06:49
Comunali,\u00A0a Castrovillari\u00A0sarà ancora ballottaggio:\u00A0De Gaio in testa, Bello si “salva” grazie al voto disgiunto\n
la grande sfida

Comunali, a San Giovanni in Fiore pesa il voto disgiunto: per Ambrogio 1400 voti in meno delle liste, sarà ballottaggio 

Il candidato del centrodestra si ferma al 45,24%, sfugge la soglia che avrebbe garantito la vittoria al primo turno. Ora dovrà vedersela con Antonio Barile. I dati definitivi della capitale della Sila dove il candidato della sinistra progressista Luigi Candalise ha strappato un buon 21,07%. Belcastro fermo al 7%
Antonio Clausi
26 maggio 2026
Ore 06:22
Comunali, a San Giovanni in Fiore pesa il voto disgiunto: per Ambrogio 1400 voti in meno delle liste, sarà ballottaggio\u00A0\n
elezioni comunali 2026

I numeri consegnano una maggioranza bulgara al nuovo sindaco Cannizzaro

Al centrodestra andrebbero 24 seggi. Il centrosinistra si lecca le ferite. Resterebbero fuori gli altri due aspiranti sindaci Lamberti Castronuovo e Pazzano
clab
26 maggio 2026
Ore 06:10
I numeri consegnano una maggioranza bulgara al nuovo sindaco Cannizzaro\n
nuova era

Elezioni Castrolibero | Serra sindaco, i voti dei candidati e il nuovo consiglio comunale

Oltre al nuovo primo cittadino, entrano 8 esponenti della lista a suo sostegno. Nel pubblico consesso anche i due sfidanti Perrotti e Villella e il consigliere regionale Orlandino Greco
Antonio Clausi
26 maggio 2026
Ore 05:52
Elezioni Castrolibero | Serra sindaco, i voti dei candidati e il nuovo consiglio comunale
Successo ampio

Crotone, Voce doppia Trocino e si allarga: 21 consiglieri per una maggioranza che controllerà il Consiglio

Vittoria netta per il sindaco che si riprende la città con numeri ancora più ampi rispetto a 5 anni fa. I voti delle liste confermano un successo trainato dai movimenti civici. Centrosinistra sconfitto: il Pd resta seconda forza politica ma non riesce a competere
Redazione Politica
26 maggio 2026
Ore 05:28
Crotone, Voce doppia Trocino e si allarga: 21 consiglieri per una maggioranza che controllerà il Consiglio\n
si va al secondo turno

Elezioni Comunali 2026 | A Castrovillari ballottaggio tra De Gaio e Bello

La candidata del centrodestra sfiderà il delfino del sindaco uscente Mimmo Lo Polito. Superato di un centinaio di voti Luca Donadia. Staccatissimo Salerno
Franco Sangiovanni
26 maggio 2026
Ore 05:25
Elezioni Comunali 2026 | A Castrovillari ballottaggio tra De Gaio e Bello\n
Elezioni comunali 2026

Cuore, testa e strategia: Cannizzaro vince su tutti i fronti e manda in pezzi il campo largo

Il nuovo sindaco di Reggio Calabria fa numeri straordinari, schianta i suoi avversari politici, e candida Reggio a laboratorio politico nazionale. Battaglia, troppo solo, paga la poca consistenza degli alleati e anche le faide interne ai dem.
Claudio Labate
26 maggio 2026
Ore 04:30
Cuore, testa e strategia: Cannizzaro vince su tutti i fronti e manda in pezzi il campo largo\n
L’intervista

Macrì torna sindaco di Tropea dopo una battaglia all’ultimo voto: «Mi aspettavo di più, ma abbiamo vinto»

VIDEO | Supera Giuseppe Rodolico con il 46,37% contro il 44,80%: «Una volta fu lui a battermi per soli 50 voti ma fui corretto, spero che sia così anche a parti invertite». Su Piserà: «Mi spiace che non entri in Consiglio, lo avrebbe meritato». E sull’incandidabilità: «Sono certo che c’è un giudice a Berlino» 
Alessandro Stella
26 maggio 2026
Ore 04:15
Macrì torna sindaco di Tropea dopo una battaglia all’ultimo voto: «Mi\u00A0aspettavo di più, ma abbiamo vinto»\n
Ciclo finito

Castrolibero, scene dalla fine di un impero: Orlandino Greco sconfitto nel suo regno, la città volta pagina

La sconfitta di Perrotti è soprattutto quella del suo sponsor politico. Nel feudo storico del consigliere regionale gli elettori scelgono il cambiamento e mandano un messaggi chiaro: il passato conta fino a un certo punto
Franco Gemoli
26 maggio 2026
Ore 04:15
Castrolibero, scene dalla fine di un impero:\u00A0Orlandino Greco sconfitto nel suo regno, la città volta pagina\n
Elezioni comunali 2026

Parziali Centrosinistra, liste pari con Battaglia: Partito democratico ancora sotto il 10%

La Svolta (4%) davanti ad Avs. Avanti Casa riformista non raggiunge il 3%. Reset e Battaglia sindaco fanalini di coda
25 maggio 2026
Ore 21:06
Parziali Centrosinistra, liste pari con Battaglia: Partito democratico ancora sotto il 10%\n\n\n
1
...
Più letti
1

Comunali, la Calabria ha già eletto dieci sindaci: tutte vittoriose le sfide (in solitaria) contro il quorum – NOMI

2

Elezioni comunali 2026 | San Giovanni in Fiore al ballottaggio: botta e risposta tra Ambrogio e Barile | DIRETTA

3

Amministrative in Calabria, lo spoglio e gli aggiornamenti in diretta nello speciale LaC Tv – LIVE

4

Comunali Crotone, affluenza definitiva al 62,56%: parte lo spoglio con la sfida a quattro

5

Comunali in Calabria, l’affluenza alle 23 raggiunge il 47%. Lunedi speciale su LaC Tv- LIVE

Teaser podcast banner\u00A0