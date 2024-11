Spettacolo

Federico Moccia risponde a Scamarcio dopo "Belve"

Federico Moccia a Cosenza per rifinire il cortometraggio girato con 12 studenti e attori della scuola delle Arti MAROS in TEATRO di Corigliano Rossano, risponde ai nostri microfoni a Riccardo Scamarcio che, ospite di Francesca Fagnani a "Belve", ha parlato dell'autore di "Tre metri sopra il cielo" riaprendo un botta e risposta cominciato con un'intervista dell'attore a Le Iene in cui aveva preso le distanze dal film che gli aveva dato il grande successo.