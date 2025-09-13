Social
Cosenza-Catania, la sfid...

Cosenza-Catania, la sfida nel silenzio del Marulla

Domani alle 15 allo stadio San Vito Gigi Marulla andrà in scena una delle partite più attese del campionato di serie C: Cosenza-Catania.

13 settembre, 2025
Tag
cosenza · Catania
il sorteggio

Coppa Calabria, parte la caccia alla Silana campione in carica: domenica in programma il primo turno

Domenica il primo atto fino alla finale. Tra le candidate ci sono Silana, Le Castella, Soc. Montalto e Spilinga
Coppa Calabria, parte la caccia alla Silana campione in carica: domenica in programma il primo turno\n
lo start

Promozione A, tutto pronto per lo start stagionale. Su tutte le sfide tra Mesoraca-Corigliano e Plm Morrone-Scalea

L’Altomonte RC ospita il Campora mentre il Cassano Sybaris farà visita all’Union Kroton. Bisignano-Acri è sfida tra matricole. Il programma della giornata
Franco Sangiovanni
Promozione A, tutto pronto per lo start stagionale. Su tutte\u00A0le sfide\u00A0tra Mesoraca-Corigliano e Plm Morrone-Scalea\n
Nuova Stagione

Promozione B, si parte col botto: sabato Val Gallico-Polistena, domenica Pizzo-Snc Soverato e Pro Pellaro-Gioiosa Ionica

Questo week end verrà inaugurata la nuova stagione dilettantistica. Tanti i match interessanti, come Atletico Maida-Deliese
Vincenzo Primerano
Promozione B, si parte col botto: sabato Val Gallico-Polistena, domenica Pizzo-Snc Soverato e Pro Pellaro-Gioiosa Ionica\n
Le parole del mister

Potenza-Crotone, Longo dopo il 3-3: «Buona prova, ma potevamo fare di più»

Il tecnico pitagorico non ha nascosto la sensazione di aver lasciato qualcosa per strada: «Dobbiamo essere più bravi a legittimare quanto fatto»
Redazione
Potenza-Crotone, Longo dopo il 3-3: «Buona prova, ma potevamo fare di più»\n

Cronaca

Trovato morto a Gioisa Jonica, un fermo per omicidio

13 settembre 2025
Ore 12:04
Trovato morto a Gioisa Jonica, un fermo per omicidio
Politica

Regionali, il guastatore Francesco Toscano a Perfidia

13 settembre 2025
Ore 12:02
Regionali, il guastatore Francesco Toscano a Perfidia
Le parole del mister

Buscè: «Cosenza, non poniamoci limiti. Mercato? Io penso solo ad allenare»

Le parole di Antonio Buscè  alla vigilia di Cosenza-Catania: «I siciliani sono stati costruiti con l’obiettivo della vittoria finale. Senza se e senza ma»

Alessandro Storino
13 settembre 2025
Ore 12:10
Buscè: «Cosenza, non poniamoci limiti. Mercato? Io penso solo ad allenare»
Ottimo esordio

Atletica leggera, Antonella Palmisano medaglia d’argento nella 35 km di marcia ai mondiali di Tokyo

L’atleta azzurra ha chiuso la prova in 2h42’24” dietro la spagnola Maria Perez che ha vinto in 2h39'01”. Sul gradino più basso del podio l’ecuadoriana Paula Milena Torres (2h42'44”)
Francesco Oliverio
13 settembre 2025
Ore 05:24
Atletica leggera, Antonella Palmisano medaglia d’argento nella 35 km di marcia ai mondiali di Tokyo
Gli avversari

Cosenza-Catania, come giocano gli etnei: difesa a tre per Toscano

La formazione siciliana, finora a punteggio pieno, confermerà al Marulla il 3-4-2-1 visto in queste prime tre giornate di campionato
Alessandro Storino
12 settembre 2025
Ore 22:55
Cosenza-Catania, come giocano gli etnei: difesa a tre per Toscano
La partita

Serie C, spettacolo e gol al “Viviani”: Potenza–Crotone finisce 3-3

Pitagorici due volte avanti di due reti, ma i lucani rimontano con D’Auria e Novella. Zunno spreca nel finale, pari che lascia rimpianti alla squadra di Longo
Redazione Sport
12 settembre 2025
Ore 20:41
Serie C, spettacolo e gol al “Viviani”: Potenza–Crotone finisce 3-3\n
Serie B

Catanzaro-Carrarese, Aquilani: «Settimana utile per inserire i nuovi. Ora bisogna accelerare»

L’allenatore giallorosso è intervenuto nella conferenza stampa della gara valida per il terzo turno di Serie B: «Oudin? È un calciatore forte, con qualità superiori anche alla categoria. Sa che la Serie B è diversa dalla A. Buglio invece si è presentato in condizione ottimale»
Giampaolo Cristofaro
12 settembre 2025
Ore 16:18
Catanzaro-Carrarese, Aquilani: «Settimana utile per inserire i nuovi. Ora bisogna accelerare»\n
volto nuovo

Volley, la Tonno Callipo ha un nuovo opposto: arriva l'ucraino Oleksandr Boiko

La formazione maschile ha ufficializzato l’arrivo del classe 2005: «Volevo cimentarmi nel campionato italiano, il mio compito è aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi»
Vincenzo Primerano
12 settembre 2025
Ore 13:54
Volley, la\u00A0Tonno Callipo\u00A0ha un nuovo opposto: arriva l'ucraino\u00A0Oleksandr Boiko\n
Dilettanti

Serie D, calabresi tra riscatto e conferme: per la Reggina il ko dell’esordio solo un incidente di percorso?

VIDEO | La seconda giornata del girone I può già dare delle risposte per gli amaranto, che devono dimostrare di essere squadra dopo la sconfitta di Favara. I siciliani sono ora ospitati dal Sambiase, mentre Vigor Lamezia e Vibonese vanno in trasferta
Paolo Mazza
12 settembre 2025
Ore 13:06
Serie D, calabresi tra riscatto e conferme: per la Reggina il ko dell’esordio solo un incidente di percorso?
Nuovo arrivo

Cosenza, c'è il nuovo dg: nominato Salvatore Gualtieri

Salvatore Gualtieri è il nuovo direttore generale del Cosenza. Ha già ricoperto ruoli importanti con Crotone, Frosinone e Lega Calcio

Alessandro Storino
12 settembre 2025
Ore 12:03
Cosenza, c'è il nuovo dg: nominato Salvatore Gualtieri
trasferta siciliana

Serie D, la Vibonese cerca conferme dopo la vittoria all’esordio: rossoblù attesi a Enna

La formazione di mister Raffaele Esposito vuole dare seguito al successo inaugurale contro il Paternò. Domenica in campo in casa dei siciliani
Vincenzo Primerano
12 settembre 2025
Ore 10:59
Serie D, la Vibonese cerca conferme dopo la vittoria all’esordio:\u00A0rossoblù attesi\u00A0a Enna\n
l’evento agonistico

Karate, a Vibo il 5° raduno tecnico regionale Fijlkam: si punta alla selezione delle squadre per il Campionato italiano

All’appuntamento prenderanno parte il presidente del Comitato Regionale, Enzo Migliarese, e il CT regionale, Luciano Dichiera
Vincenzo Primerano
12 settembre 2025
Ore 09:47
Karate, a Vibo il 5° raduno tecnico regionale Fijlkam: si punta alla selezione delle squadre per il Campionato italiano\n
Torneo iridato

Volley, De Giorgi ha scelto i 14 azzurri per i Mondiali nelle Filippine: Italia “orfana” dei calabresi Lavia e Laurenzano

Lo schiacciatore della Trentino Volley costretto al forfait per un infortunio alla mano (già operato). Non convocato il libero 22enne
Francesco Oliverio
12 settembre 2025
Ore 09:28
Volley, De Giorgi ha scelto i 14 azzurri per i Mondiali nelle Filippine: Italia “orfana” dei calabresi\u00A0Lavia e Laurenzano
Conto alla rovescia

Volley femminile, la Tonno Callipo pronta alla B1 con un roster ambizioso: «Puntiamo al salto di categoria» - VIDEO

Nove nuovi innesti, cinque conferme e un tecnico di esperienza internazionale: il club di Vibo Valentia si prepara a scrivere un’altra pagina importante della sua storia
Tonino Raco
12 settembre 2025
Ore 06:27
Volley femminile, la Tonno Callipo\u00A0pronta alla B1 con un roster ambizioso: «Puntiamo al salto di categoria» - VIDEO\n
esordio stagionale

Eccellenza, il countdown è quasi terminato: subito big match tra Paolana e Virtus Rosarno. La Rossanese parte in casa

La DB Rossoblù Luzzi, altra candidata ai vertici, di scena sul campo della Palmese. Trebisacce, l'esordio è contro il Bocale. Il programma completo
Vincenzo Primerano
12 settembre 2025
Ore 05:38
Eccellenza, il countdown è quasi terminato: subito big match tra Paolana e Virtus Rosarno. La Rossanese parte in casa\n
L’intervista

Promozione, nuovo assalto del Mesoraca. Sorace: «Campionato difficile, ma noi ci siamo»

Dopo la delusione della finale play off persa, i crotonesi sono pronti a una nuova stagione con voglia di riscatto. Il presidente Londino e il direttore Sorace confermano l'obiettivo, un torneo al vertice
Franco Sangiovanni
11 settembre 2025
Ore 16:00
Promozione, nuovo assalto del Mesoraca. Sorace: «Campionato difficile, ma noi ci siamo»\n
Stop al mercato

Cosenza, nessun svincolato in arrivo: si resta così fino a gennaio?

Naufragate le trattative per Pettinari e Tozzuolo. Non finalizzata quella per il portiere Ferretti. La rosa rossoblù dovrebbe rimanere questa fino a gennaio

Alessandro Storino
11 settembre 2025
Ore 15:49
Cosenza, nessun svincolato in arrivo: si resta così fino a gennaio?
Le trattative

Calciomercato Dilettanti, Pedrinho verso il Corigliano. L’Acri punta sull’esperienza di “Kola Kola” Agodirin

Il brasiliano, già annunciato dal Rende, potrebbe invece accasarsi in biancazzurro. L’attaccante nigeriano, con 244 presenze tra Serie C e D e 52 reti, potrebbe essere il colpo di esperienza dei rossoneri che hanno chiuso anche con Chidichimo, mentre Orientale è vicino al Kratos
Redazione
11 settembre 2025
Ore 14:43
Calciomercato Dilettanti, Pedrinho verso il Corigliano. L’Acri\u00A0punta sull’esperienza di “Kola Kola” Agodirin\n
Le trattative

Calciomercato Dilettanti, doppio squillo della Reggioravagnese. Un Atletico Maida all'inglese: ecco Domingos

Il club catanzarese ingaggia il centrocampista 2004 proveniente dal Brancaleone. Colpo anche del Mesoraca che si assicura l'attaccante esterno Mathibedi
Vincenzo Primerano
11 settembre 2025
Ore 14:06
Calciomercato Dilettanti,\u00A0doppio squillo della Reggioravagnese. Un Atletico Maida all'inglese: ecco\u00A0Domingos\n
la matricola

Eccellenza, la DB Rossoblù Luzzi vuole fare la storia. Salerno: «Puntiamo a vincere il campionato»

Dopo la vittoria dei play off di Promozione, la squadra del presidente Gencarelli è pronta a stupire nel massimo campionato regionale. Il tecnico: «Ce la giocheremo, anche se ci sono squadre forti davanti a noi, come Rossanese e PraiaTortora»
Franco Sangiovanni
11 settembre 2025
Ore 14:00
Eccellenza, la DB Rossoblù Luzzi vuole fare la storia.\u00A0Salerno: «Puntiamo a vincere il campionato»\n
Le parole del tecnico

Serie C, Crotone pronto alla trasferta a Potenza. Longo: «Per il salto di qualità ci vuole tempo»

Domani sera i pitagorici saranno impegnati in un test importante sul campo dei lucani. La partita servirà a capire se la squadra crotonese è pronta a diventare protagonista del campionato
Procolo Guida
11 settembre 2025
Ore 11:05
Serie C, Crotone pronto alla trasferta a Potenza. Longo:\u00A0«Per il salto di qualità ci vuole tempo»\n
La decisione

Serie D, Vigor Lamezia in Sicilia: sfida a porte chiuse contro l’Athletic Palermo

Domenica 14 settembre la squadra di Foglia Manzillo affronterà in trasferta i siciliani. L’impianto palermitano è omologato per la gara ma non ancora agibile per il pubblico
Francesco Roberto Spina
11 settembre 2025
Ore 09:37
Serie D, Vigor Lamezia in Sicilia:\u00A0sfida a porte chiuse contro l’Athletic Palermo\n
