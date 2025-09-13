Cosenza-Catania, la sfida nel silenzio del Marulla

L’allenatore giallorosso è intervenuto nella conferenza stampa della gara valida per il terzo turno di Serie B: «Oudin? È un calciatore forte, con qualità superiori anche alla categoria. Sa che la Serie B è diversa dalla A. Buglio invece si è presentato in condizione ottimale»
VIDEO | La seconda giornata del girone I può già dare delle risposte per gli amaranto, che devono dimostrare di essere squadra dopo la sconfitta di Favara. I siciliani sono ora ospitati dal Sambiase, mentre Vigor Lamezia e Vibonese vanno in trasferta
Dopo la delusione della finale play off persa, i crotonesi sono pronti a una nuova stagione con voglia di riscatto. Il presidente Londino e il direttore Sorace confermano l'obiettivo, un torneo al vertice
Il brasiliano, già annunciato dal Rende, potrebbe invece accasarsi in biancazzurro. L’attaccante nigeriano, con 244 presenze tra Serie C e D e 52 reti, potrebbe essere il colpo di esperienza dei rossoneri che hanno chiuso anche con Chidichimo, mentre Orientale è vicino al Kratos
Dopo la vittoria dei play off di Promozione, la squadra del presidente Gencarelli è pronta a stupire nel massimo campionato regionale. Il tecnico: «Ce la giocheremo, anche se ci sono squadre forti davanti a noi, come Rossanese e PraiaTortora»