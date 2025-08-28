Social
Serie D, la Reggina si p...

Serie D, la Reggina si presenta alla citta

Migliaia di tifosi amaranto hanno affollato l’arena Ciccio Franco per la presentazione della Reggina. La squadra amaranto, ai nastri di partenza del campionato di serie B, ha obiettivi ambiziosi e punta a recitare un ruolo di vertice.

28 agosto, 2025
Serie D

Reggina, la passione del popolo amaranto abbraccia la squadra. Trocini: «Siamo forti, dobbiamo vincere»

Fumogeni, cori e applausi hanno accolto dirigenti, staff e calciatori nella serata di presentazione. Capitan Barillà e l’allenatore suonano la carica: «Sta a noi dimostrare il nostro valore»
Reggina,\u00A0la passione del popolo amaranto abbraccia la squadra. Trocini:\u00A0«Siamo forti, dobbiamo vincere»\n
Calciomercato

Cosenza calcio, Ricciardi all’Empoli: sorpasso sull’Avellino da mezzo milione di euro

In via di definizione il passaggio dell’esterno rossoblù alla formazione toscana allenata da Pagliuca. L’affare è stato portato avanti dall’ex diesse silano Roberto Gemmi
Alessandro Storino
Cosenza calcio, Ricciardi all’Empoli: sorpasso sull’Avellino da mezzo milione di euro\n
Si alza il sipario

Coppa Italia Dilettanti 2025-2026, al via i triangolari del primo turno: Ardore-Cittanova in bilico

Domenica 31 agosto si parte dal primo turno regionale con 48 squadre impegnate. Tutte le partite iniziano alle 16. A rischio la disputa del match del girone 12: si attendono comunicazioni ufficiali
Francesco Roberto Spina
Coppa Italia Dilettanti 2025-2026, al via i triangolari del primo turno:\u00A0Ardore-Cittanova in bilico\n
Il sorteggio

Champions League 2025/26: ecco chi affronteranno (in casa e in trasferta) di Atalanta, Inter, Juventus e Napoli

A Montecarlo sorteggio spettacolo con Ibrahimovic e Kakà. I nerazzurri contro Liverpool e Dortmund, la Vecchia signora contro il Real Madrid, i partenopei sfidano il City, mentre la squadra di Bergamo pesca il Psg
Redazione Sport
Champions League 2025/26: ecco chi affronteranno (in casa e in trasferta) di\u00A0Atalanta, Inter, Juventus e Napoli\n

Sport locale

Cosenza Volley debutta in Serie D: primo campionato regionale per la società rossoblù

Dopo quattro anni nei campionati giovanili e provinciali, la società accetta il ripescaggio e si prepara al debutto regionale
Redazione
28 agosto 2025
Ore 14:07
Cosenza Volley debutta in Serie D: primo campionato regionale per la società rossoblù\n
La donna dei record

Emma Mazzenga, la 92enne che corre come una 20enne: la “nonnetta sprint” studiata dagli scienziati con 11 ori mondiali, 31 titoli europei e 115 italiani

Muscoli e mitocondri da record, flusso sanguigno di una ventenne e una dieta semplice: pasta, pesce, carne e mezzo bicchiere di vino. Emma Mazzenga, velocista a 92 anni, è diventata un laboratorio vivente per capire come l’attività fisica possa ritardare l’invecchiamento.
Luca Arnaù
28 agosto 2025
Ore 14:05
Emma Mazzenga, la 92enne che corre come una 20enne: la “nonnetta sprint” studiata dagli scienziati con 11 ori mondiali, 31 titoli europei e 115 italiani\n
Calcio

La Serie C sbarca su OneFootball: partite in diretta mondiale

Dopo l’accordo con Fifa+, Lega Pro porta quattro match a settimana nel mondo grazie al media tedesco
Redazione
28 agosto 2025
Ore 13:17
La Serie C sbarca su OneFootball: partite in diretta mondiale\n
Futsal Calabria

Calcio a 5, la Futura pronta alla Serie A2 Élite. Martino: «Abbiamo un gruppo solido»

Dal precampionato agli impegni di Coppa, ecco il calendario fino all’esordio contro il Canicattì il 26 settembre. Il tecnico dei reggini: «Ripartiamo dai play-off, con lo stesso coraggio»
Redazione Sport
28 agosto 2025
Ore 06:40
Calcio a 5, la Futura pronta alla Serie A2 Élite. Martino: «Abbiamo un gruppo solido»\n
Le trattative

Calciomercato Cosenza, si sblocca anche Langella: accoppiata con Lipani?

L’affare con il Rimini, che sembrava in alto mare, ha avuto un’inaspettata accelerata ieri notte. Perricci ai saluti
Alessandro Storino
28 agosto 2025
Ore 05:03
Calciomercato Cosenza, si sblocca anche Langella: accoppiata con Lipani?\n
In rampa di lancio

Volley, la Italsoft Metauria di Gioia Tauro è pronta per la terza stagione consecutiva in Serie C

La squadra femminile guidata dal presidente Piero Cannatà ha 30 anni di storia alle spalle e punta sempre più in alto. Il club cura con attenzione anche il settore giovanile che coinvolge 100 ragazze
Giuseppe Mancini
27 agosto 2025
Ore 18:33
Volley, la Italsoft Metauria di Gioia Tauro è pronta per la terza stagione consecutiva in Serie C\n
colpo in prospettiva

Serie D, il Sambiase puntella il pacchetto Under: ha firmato il giovane difensore Issah Leumegni

Si tratta di un terzino sinistro giovane e promettente, classe 2006, che lo scorso anno ha indossato la maglia del Cspr, in Seconda Categoria. Con il suo arrivo l’organico dovrebbe essere al completo
Vincenzo Primerano
27 agosto 2025
Ore 18:26
Serie D, il Sambiase puntella il pacchetto Under: ha firmato il giovane difensore Issah Leumegni\n
La novità

Catanzaro, riconoscimento importante per il patron Floriano Noto: è nel consiglio direttivo della Lega B

La sua candidatura era stata avanzata all’unanimità dall’Assemblea, a seguito della decadenza del presidente della Cremonese Francesco Dini promosso in Serie A
Redazione Sport
27 agosto 2025
Ore 14:35
Catanzaro, riconoscimento importante per il patron Floriano Noto: è nel consiglio direttivo della Lega B\n
Colpo under

Vigor Lamezia, il mercato regala ancora colpi: dalla Reggina arriva il giovane Pietro Simonetta

Si tratta di un centrocampista, classe 2006, che nella scorsa stagione è stato anche capitano dell'Under 17 amaranto
Vincenzo Primerano
27 agosto 2025
Ore 12:12
Vigor Lamezia, il mercato regala ancora colpi: dalla Reggina arriva il giovane Pietro Simonetta\n
news e trattative

Dilettanti, ecco i colpi di fine agosto: colpaccio Gioiosa Ionica. Atletico Maida, arriva l'esperto Mascaro

Il club biancorosso annuncia l'ingaggio di Alessandro Ficara. Due Under per il Val Gallico: Serico e Iannello
Vincenzo Primerano
27 agosto 2025
Ore 12:01
Dilettanti, ecco i colpi di fine agosto: colpaccio Gioiosa Ionica. Atletico\u00A0Maida, arriva l'esperto Mascaro\n
Calcio a 5

Pirossigeno Cosenza, arriva Marco Rosato: «Contento di essere qui, spero di vedere tanti tifosi»

Il giovane laterale rossoblu guarda già al futuro: «Speriamo quest’anno di poter fare il salto di qualità insieme»
Redazione Sport
27 agosto 2025
Ore 11:58
Pirossigeno Cosenza, arriva Marco Rosato: «Contento di essere qui, spero di vedere tanti tifosi»\n
L’intervento

Citrigno sulla chiusura delle curve a Cosenza: «Scelta che non ha nulla a che vedere con il calcio, la passione rossoblù non si spegne»

L’imprenditore che aveva offerto 10 milioni per il club sottolinea il ruolo insostituibile dei tifosi e ribadisce il legame tra squadra e città
Redazione
27 agosto 2025
Ore 11:31
Citrigno sulla chiusura delle curve a Cosenza: «Scelta che non ha nulla a che vedere con il calcio, la passione rossoblù non si spegne»\n
Futsal

Città di Acri C5, entusiasmo e sogni per la nuova stagione in Serie A2. Basile: «Ora serve il sostegno del pubblico»

Il raduno al Palazzetto dello Sport apre ufficialmente la stagione 25-26. Il tecnico dei rossoneri: «Campionato più duro, ma la squadra è pronta»
Redazione Sport
27 agosto 2025
Ore 11:22
Città di Acri C5, entusiasmo e sogni per la nuova stagione in Serie A2. Basile:\u00A0«Ora serve il sostegno del pubblico»\n
news e trattative

Dilettanti, si muove il mercato di Eccellenza: l'isola CR rompe il silenzio. Un portoghese per il Brancaleone

Il club giallorosso annuncia il rinnovo di Kone e Ranieri. I Leoni rossoblù annunciano Cizario Costa
Vincenzo Primerano
27 agosto 2025
Ore 11:08
Dilettanti, si muove il mercato di Eccellenza: l'isola CR rompe il silenzio. Un portoghese per il Brancaleone\n
Serie B

Calciomercato Catanzaro, colpo Di Francesco: l’esterno vicino alla firma

Il club giallorosso a un passo dall’accordo con siciliani per il trasferimento a titolo definitivo dell’ala classe 1994. Triennale con opzione: Aquilani avrà un nuovo jolly offensivo
Redazione Sport
27 agosto 2025
Ore 11:04
Calciomercato\u00A0Catanzaro, colpo Di Francesco: l’esterno vicino alla firma\n
Calciomercato

Cosenza, Jacopo Lipani a un passo dai rossoblù

Il centrocampista ha scalato le posizioni nella short-list del diesse Lupo e dovrebbe raggiungere l’intesa con il club del presidente Guarascio in giornata. Si tratta di un elemento che è in grado di svolgere al meglio entrambi le fasi di gioco
Alessandro Storino
27 agosto 2025
Ore 10:13
Cosenza, Jacopo Lipani a un passo dai rossoblù\n
Fumata nera

Palermo dice no al Messina, salta la firma del ds cosentino: «Non ho bisogno di tutor»

Il dirigente, vicino all’accordo, ha rifiutato l’incarico. Tra i possibili candidati spunta Antonino Laganà, già con esperienze in D e nel settore giovanile del club siciliano
Redazione Sport
27 agosto 2025
Ore 06:58
Palermo dice no al Messina, salta la firma del ds cosentino:\u00A0«Non ho bisogno di tutor»\n
La trattativa

Calciomercato Cosenza, nome nuovo per la destra: avanza Silvestro

L’esterno si è svincolato dal Foggia a fine stagione. E’ un classe 2002 prodotto del settore giovanile dell’Inter
Alessandro Storino
27 agosto 2025
Ore 05:07
Calciomercato Cosenza, nome nuovo per la destra: avanza Silvestro\n
Novità

Cosenza Calcio, le curve rimangono chiuse e il club lancia la campagna abbonamenti 2025/2026

Dal 28 agosto in vendita gli abbonamenti allo store di corso Mazzini. Stop temporaneo ai biglietti per la gara con la Salernitana
Redazione
26 agosto 2025
Ore 16:56
Cosenza Calcio, le curve rimangono chiuse e il club lancia la campagna abbonamenti 2025/2026\n
Serie B

Us Catanzaro, Noto “risponde” a Iemmello: «Già da questo fine settimana inizieremo a spingere. Alzeremo l’asticella»

Il patron giallorosso ci ha messo poco tempo a replicare a quanto affermato dal capitano nella conferenza del post partita contro il Sutirol. Le sue dichiarazioni dopo la presentazione ufficiale del club
Giampaolo Cristofaro
26 agosto 2025
Ore 16:27
Us Catanzaro, Noto “risponde” a Iemmello:\u00A0«Già da questo fine settimana inizieremo a spingere. Alzeremo l’asticella»\n
