L'Italia in zona rossa per Capodanno 2021. Da oggi fino al 3 gennaio di nuovo in vigore le regole più restrittive, previste dal decreto Natale, con l'aggiunta di un coprifuoco 'speciale'. Secondo il calendario, previsto dal provvedimento, il 31 dicembre segna il ripristino delle restrizioni sugli spostamenti e negozi per fronteggiare i rischi legati alla diffusione del Coronavirus. Fino al 3 gennaio, e poi ancora il 5 e il 6, l'Italia dovrà fare i conti con uno scenario di massima gravità.





Coronavirus Calabria - Aggiornamenti Live

In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria.

5 gennaio

Ore 15.45 - 37 nuovi casi tra Catanzaro, Vibo e Crotone

Sono 37 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 406 tamponi, di questi 37 sono risultati positivi.

Ore 13.00 - Sesta vittima a Corigliano Rossano

Ancora un decesso al Polo Covid del Giannettasio di Rossano, dove questa mattina ha perso la vita un 88enne del posto.

Ore 14.00 - Proroga chiusura scuole a Castrovillari

A Castrovillari, il sindaco Domenico Lo Polito si è preso qualche giorno di tempo in più per monitorare l'andamento del contagio in città e per ritornare in totale sicurezza tra i banchi di scuola il 13 gennaio.

Ore 12.58 - Scuole chiuse a Scandale

Scuole chiuse fino al 15 gennaio a Scandale. È quanto stabilito da un’ordinanza emanata oggi dal sindaco Antonio Barberio che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del comune del crotonese.

Ore 10.52 - Test rapidi per docenti a Isola

Al via a Isola di Capo Rizzuto la seconda fase dello screening anti-Covid gratuito avviato dall’amministrazione comunale. Le attività riprenderanno il 7 e l’8 gennaio prossimi e coinvolgeranno il personale docente delle scuole, pubbliche e private, presenti su tutto il territorio comunale.

Ore 8.30 - 5 casi a Frascineto

Cresce velocemente la curva del contagio nella comunità di Frascineto. Dal 31 dicembre ad oggi, dopo quasi un mese senza alcun caso positivo, sono 24 in totale i cittadini che hanno contratto il Coronavirus. Nelle ultime 24 ore cinque in più rispetto al giorno precedente.

Ore 8.16 - Scuole chiuse a Morano

A Morano Calabro si tornerà a scuola lunedì 18 gennaio. Lo ha deciso con un'ordinanza il sindaco, Nicolò De Bartolo, che ha disposto la sospensione dal 7 al 16 gennaio 2021, in via precauzionale, di tutte le attività didattiche.

4 gennaio

Ore 23.00 - Ricoverato a Reggio Calabria il sindaco di Locri

Il sindaco di Locri Giovanni Calabrese, positivo al Covid, è stato ricoverato nel tardo pomeriggio di oggi al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Ore 22.05 - A Catanzaro alta adesione dei sanitari alla vaccinazione

All'ospedale Pugliese di Catanzaro l'80% dei dipendenti ha aderito alla campagna vaccinale, al policlinico universitario si sfiora quasi il 100% ma bisognerà integrare specializzandi e scuole infermieristiche

Ore 21.15 - Nuovo decreto legge: Italia zona arancione nei week end

Dopo il lungo confronto con le Regioni nella giornata di domenica, l'inasprimento è arrivato con un nuovo Dl approvato in Consiglio dei ministri. Il governo abbassa le soglie che fanno scattare la zona arancione o rossa

Ore 20.07 - Aumento contagi a Cirò

A Cirò Marina balzo di contagi da Covid-19 registrato negli ultimi giorni: ad oggi quelli accertati da tampone molecolare sono 16. Un andamento preoccupante, visto che al 28 dicembre, nella cittadina del crotonese, il bollettino dell’Asp rilevava un solo positivo, ma ben 9 il giorno successivo.

Ore 19.30 - Altri 24 casi a Lamezia

Continuano a salire i contagi a Lamezia Terme. Ben 24 i soggetti positivi comunicati oggi dall’amministrazione comunale oggi, per un totale di 252. Un numero alto che preoccupa per i rientri a scuola.

Ore 19.15 - A Soverato si torna in classe l'11 gennaio

A Soverato si tornerà in classe il prossimo 11 gennaio. Ad annunciarlo è il sindaco della città Ernesto Alecci.

Ore 18.26 - Positivi 4 bimbi e una maestra a Isca

Dati non confortanti in merito alla situazione coronavirus giungono da Isca sullo Ionio, centro del Catanzarese. Risultati contagiati quattro bambini, una maestra e una collaboratrice scolastica.

Ore 16.39 - Vaccinazioni a Crotone

Prima giornata di vaccini anti-Covid a Crotone. Nella giornata odierna si prevede la vaccinazione di 18 sanitari.

Ore 15.28 - 56 casi nella Calabria centrale

Sono 56 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. La provincia di Catanzaro è quella in cui si registra la maggior diffusione del virus, 22 i casi accertati assieme a quella di Crotone dove se ne registrano altrettanti (22). Dodici, invece, nella provincia di Vibo Valentia.

Ore 14.42 - 13 positivi a Castrovillari

A Castrovillari sono stati accertati altri 13 nuovi positivi, emersi coi test rapidi. Undici di questi appartengono a 4 nuclei familiari.

3 gennaio

Ore 15.39 - Aumento casi Rombiolo e Zungri

A Rombiolo sono stati accertati sei nuovi casi, tra cui una bambina ricoverata a Catanzaro. Altri tre contagi si contano a Zungri, dove gli attuali positivi salgono a 21.

Ore 15.10 - Crescono i contagi a Bovalino

Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus a Bovalino. Negli ultimi giorni sono stati accertati altri 17 nuovi contagiati. Il totale sul territorio comunale sale a 68 casi attualmente attivi.

Ore 14.35 - 62 nuovi casi a Catanzaro e Vibo

Sono 62 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 395 tamponi.

Ore 14.01 - Altre due vittime a Cosenza

Gli ultimi dati trasmessi dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza riferiscono di altre due vittime con Covid nelle ultime 24 ore che hanno portato il bilancio complessivo dei decessi dall'inizio della pandemia a quota 207.

2 gennaio

Ore 15.34 - 34 nuovi casi nell'area centrale della Calabria

A Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio ha eseguito i test su 187 tamponi.

Ore 15.00 - 25 nuovi casi a Castrovillari

Dopo la lieve flessione della vigilia di Capodanno oggi prepotente torna a salire la curva del contagio con 25 nuove persone tracciate grazie ai tamponi antigenici effettuati dalla Croce Rossa nella postazione drive-in dell'area mercatale.

Ore 13.17 - Ripartono i vaccini a Cosenza

All'Annunziata di Cosenza, scortate dai carabinieri, nell'ultimo giorno del 2020 sono arrivati 195 lotti del vaccino anti-Covid prodotto dalla Pfizer, per un totale di 5.850 dosi. E dopo il V-day, la somministrazione riprende. 66 gli operatori sottoposti a trattamento nel presidio ospedaliero.

Ore 11.17 - Nuovi contagi a Frascineto

Aumenta il numero dei positivi a Frascineto. Dopo i primi casi legati all'esercente di Castrovillari (già tracciati e posti in quarantena) la lista dei positivi è aumentata sostanzialmente con l'inizio del nuovo anno. 11 nuovi casi sono stati registrati nelle scorse ore.

Ore 10.20 - 46 positivi a Fabrizia

Precipita la situazione relativa alla diffusione del Covid-19 a Fabrizia, nelle Serre vibonesi. I casi positivi sono infatti ora 46 ma mancano all’appello ancora i risultati di ben 23 tamponi.

1 gennaio

Ore 15.13 - 133 casi nell'area centrale della Calabria

Sono 133 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 501 tamponi.

31 dicembre

Ore 15.15 - 63 nuovi contagi tra Catanzaro, Vibo e Crotone

Sono 63 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore.

Ore 15.10 - 9 nuovi positivi a Castrovillari

Dopo giorni di escalation la città di Castrovillari torna a raffreddare la curva del contagio. Oggi alla luce dei 238 tamponi antigenici effettuati nell'area mercatale solo 9 sono i nuovi positivi.

Ore 10.30 - Arrivate 1170 dosi di vaccino a Crotone

Saranno 800 i sanitari prenotati che si vaccineranno. A prendere in cosegna il carico è stata la dottoressa Maria Antonietta Guido: «È una giornata storica per i cittadini crotonesi e per il nostro ospedale»

Ore 9.45 - Tre nuovi casi a Frascineto

Ritornano i contagi a Frascineto. Dopo quasi un mese senza nessun nuovo caso sono stati accertati tre nuovi positivi, riconducibili al contatto di uno di loro con uno dei casi di Castrovillari.

30 dicembre

Ore 17.00 - Nuovi casi a Castrovillari

Cresce velocemente la curva del contagio a Castrovillari. Oggi ben 26 nuovi casi accertati nel grande lavoro di tracciamento che l'amministrazione comunale ha messo in piedi.

Ore 16.38 - Civita covid free

Il comune di Civita torna essere Covid free. È il secondo comune del Pollino, dopo Frascineto, ad aver azzerato la curva dei contagi. La notizia è stata diffusa nel corso del consiglio comunale di fine anno dal vicesindaco, Vincenzo Mastrota.

Ore 15.08 - Lamezia, stop ai ricoveri nel reparto Covid

Stop ai ricoveri nel reparto Covid di Lamezia Terme. Il poco personale, ma anche la bagarre mediatica sollevata dall’alto numero di contagi, hanno portato a questa decisione che potrebbe, però, essere l’anticamera della chiusura.

Ore 14.45 - 24 casi e un decesso a Bovalino

Riprendono a salire i casi di coronavirus a Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. Negli ultimi tre giorni si è registrato un incremento di 24 contagiati. Confermato anche un decesso.

Ore 12.00 - Test rapidi a Cessaniti

Partono i test rapidi per i piccoli allievi della scuola primaria di Cessaniti. La campagna screening – su base volontaria - è stata fortemente voluta dal sindaco Francesco Mazzeo a scopo precauzionale dopo il contagio di una maestra che presta servizio a Cessaniti e Pannaconi.

29 dicembre

Ore 21.03 - Si allarga il focolaio a Piscopio

Crescono in maniera esponenziale i contagi a Piscopio, frazione di Vibo Valentia che in una sola giornata ha visto schizzare il numero dei positivi da 120 a 210.

Ore 14.30 - 72 nuovi casi tra Catanzaro, Crotone e Vibo

Sono 72 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 666 tamponi, di questi 72 sono risultati positivi.

Ore 13.47 - Atteso stasera il carico di vaccini

Il Commissario per l'Emergenza Covid, Domenico Arcuri ha dichiarato che le 469.950 dosi di vaccino arriveranno sul territorio italiano nella tarda serata di oggi.

28 dicembre

Ore 23.05 - Negozio chiuso a Vibo Marina

Un dipendente di un negozio di cura della casa e della persona, sito a Vibo Marina, è risultato positivo al Covid-19. Per questo motivo, l’esercizio commerciale è stato temporaneamente chiuso in attesa delle attività di sanificazione. Inoltre tutto il personale sarà sottoposto a tampone molecolare.

Ore 21.18 - Focolaio Covid a Taurianova

È emergenza Covid nel reparto Dialisi dell'ospedale di Taurianova. Undici pazienti, cinque infermieri e una Oss sono risultati positivi al Covid, mentre si attendono i risultati di altri 32 tamponi già eseguiti.

Ore 21 - 34 casi a Fabrizia

Il Covid imperversa anche a Fabrizia, l’altra zona rossa istituita, con ordinanza del presidente della Regione, nel Vibonese oltre a quella relativa alla frazione di Vibo Valentia. Su 49 test molecolari eseguiti, infatti, i positivi sono 34. Ma si attende l’esito di 15 tamponi.

Ore 16 - Boom di nuovi casi a Vibo

Sono 96 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Di questi 94 nella provincia di Vibo e 2 a Catanzaro.

Ore 12.16 - Raggiunta quota 200 morti nel Cosentino

In provincia raggiunta quota 200 morti da inizio pandemia. Nelle ultime ore sono state 4 le vittime. Due di 74 e 61 anni risiedevano nel capoluogo, gli altri due di 93 e 90 anni erano di Rende e Cerchiara di Calabria.

Ore 8.49 - Piscopio e Fabrizia zona rossa

Il comune di Fabrizia e la frazione Piscopio di Vibo Valentia diventano zona rossa. È quanto deciso da un'ordinanza della Regione Calabria firmata dal presidente ff Nino Spirlì in vigore da oggi, 28 dicembre, fino al 6 gennaio.

Ore 7.18 - Misure restrittive a Terranova da Sibari

Vietato entrare ed uscire dal territorio di Terranova da Sibari per chi non è ivi residente o domiciliato. Il sindaco Luigi Lirangi ha firmato in serata la nuova ordinanza che inasprisce le misure della zona rossa per il suo comune.

27 dicembre

Ore 17.58 - A Satriano tutti negativi i tamponi dello screening

A sottoporsi al test erano stati circa 350 studenti e lavoratori rientrati per le festività natalizie. L'amministrazione ora pensa ad un'iniziativa simile prima della ripresa delle lezioni prevista per il 7 gennaio.

Ore 16.27 - Focolaio a Terranova da Sibari

Il contagio partito da un'azienda agrumicola. Ad oggi sono in venti ad essere risultati positivi al test antigenico: si attende la confema con il tampone molecolare eseguito dall'Asp e intanto il sindaco pensa a misure più restrittive.

Ore 13.00 - Un decesso a Platania

È deceduta nella notte tra Natale e Santo Stefano la prima vittima del Covid di Platania, nel Lametino. A darne la notizia è lo stesso primo cittadino Michele Rizzo che spiega che la donna si trovava dal 12 dicembre ricoverata.

Ore 12.13 - Chiusa chiesa a Lungro

Chiusa la Cattedrale di Lungro. Da oggi fino a nuove disposizioni dell'Asp nella chiesa del comune arbereshe è fatto divieto di svolgere ogni funzione religiosa. Un sacerdote che presta servizio nella chiesa dell'Eparchia di Lungro è risultato positivo al Covid.

Ore 8.00 - 46 casi a Piscopio

Trova conferma anche nei tamponi molecolariil focolaio Covid che si è sviluppato a Piscopio, popolosa frazione di Vibo Valentia. L’Asp ha comunicato che su 78 test 46 hanno dato esito positivo.

Ore 06.35 - Il vaccino anti-Covid in Calabria

È giunto nella tarda serata di ieri all'aeroporto di Lamezia Terme il primo carico di vaccini Pfizer/BioNtech, partito nei giorni scorsi dal Belgio, da consegnare questa mattina alle aziende ospedaliere e sanitarie calabresi in occasione del vaccine day.

26 dicembre

Ore 20.20 - Otto contagi all'ospedale di Lamezia

Otto contagi nel solo reparto Covid tra infermieri e turni anche di 17 ore come è capitato a chi era di turno per il Santo Natale. Accade all'ospedale di Lamezia.

Ore 18.20 - 132 casi a Reggio

Sono 132 i nuovi positivi nel territorio di Reggio Calabria. Lo riferisce la Direzione sanitaria dell'Asp di Reggio Calabria.

Ore 14.30 - 86 contagi nella Calabria centrale

Sono 86 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 574 tamponi, di questi 86 sono risultati positivi.

Ore 11.30 - I l primario Torti tra i primi a vaccinarsi

Ci sarà anche il professore Carlo Torti, direttore dell'unità operativa di Malattie infettive e responsabile del centro Covid del Policlinico Universitario Mater Domini di Catanzaro, tra il personale sanitario che domani prenderà parte al "V-day", sottoponendosi volontariamente alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19.

25 dicembre

Ore 16.46 - 114 casi nella Calabria centrale

Aumenta il numero dei contagi da Covid 19 nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 553 tamponi, di questi 114 sono risultati positivi.

Ore 16.16 - Due morti a Cosenz a

Il Covid anche nel giorno di Natale alimenta il drammatico bilancio delle vittime. Due decessi in provincia di Cosenza, si tratta di due donne.

Calabria zona rossa: cosa si può fare

Le faq del governo

Spostamenti

Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento, così come gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari. Fino al 6 gennaio 2021 sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l'uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.

Sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all'interno della stessa Regione e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti.

Autocertificazione

Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autocertificazione. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione, fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Ristoranti e bar

I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto e per la consegna a domicilio. Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.