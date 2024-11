La Calabria è zona gialla dal 13 dicembre. La comunicazione dei parametri relativi al monitoraggio dei contagi, dei posti letto per pazienti Covid e la bassa incidenza dei ricoveri in terapia intensiva hanno consentito l'allentamento delle restrizioni e quindi l'ordinanza del ministro della Salute Speranza che ha traghettato la Calabria da zona arancione a gialla.





Coronavirus Calabria - Aggiornamenti Live

In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria. Casi positivi, decessi e guarigioni. Provvedimenti e notizie dalle diverse province sempre aggiornate in tempo reale.

18 dicembre

Ore 8.45 - Apre stamattina il Covid hotel a Reggio Calabria

Da oggi sarà attivo il primo Covid Hotel a Reggio Calabria. Lo ha annunciato l’assessore comunale al welfare Demetrio Delfino attraverso una breve nota.

17 dicembre

Ore 22.30 - Primo paziente nel reparto Covid dell'ospedale di Acri

È arrivato in serata il primo paziente nel nuovo reparto covid-19 dell’ospedale di Acri. Secondo quanto appreso si tratta di un ragazzo reduce da un intervento di chirurgia, dopo la rottura del femore, le cui condizioni di salute sono stabili. Il giovane è affetto da covid ma non presenta sintomi gravi.

Ore 14.37 - 45 nuovi contagi nella Calabria centrale

Sono 45 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 584 tamponi.

Ore 10.00 - Scuole chiuse a Rizziconi

Nelle scorse ore, il sindaco Alessandro Giovinazzo, ha pubblicato una ordinanza contingibile e urgente attraverso la quale ha disposto la sospensione cautelativa delle attività didattiche in presenza di tutti i plessi scolastici dell'istituto comprensivo "Rizziconi", comprese scuole private e ludoteche presenti nel territorio comunale.

16 dicembre

Ore 15.03 - 63 casi accertati nella Calabria centrale

Sono 63 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio ha eseguito i test su 563 tamponi. Il capoluogo di regione la provincia più colpita con 39 casi accertati, nessuno nella provincia di Vibo Valentia.

Ore 13.15 - Altri tre morti nel Cosentino

Hanno toccato quota 174 le vittime con coronavirus in provincia di Cosenza dall'inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore nei diversi reparti ospedalieri dove sono in cura pazienti Covid, si sono registrati altri tre decessi.

15 dicembre

Ore 20.10 - Sale il numero dei contagi nella Fondazione Betania

Lievita vertiginosamente il numero dei contagi all'interno della struttura sociosanitaria catanzarese Fondazione Betania. In serata sono giunti i risultati dei tamponi molecolari che l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro ha eseguito su circa un centinaio tra ospiti della casa protetta per anziani e operatori sanitari. In totale sono risultati in cinquanta positivi al Covid 19.

Ore 14.41 - 48 nuovi casi nella Calabria centrale

Sono 48 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio ha eseguito i test su 439 tamponi. Il capoluogo di regione la provincia più colpita con 42 casi accertati.

Ore 13.28 - All'Annunziata ancora tre vittime

Sale ancora il numero delle vittime con Covid in provincia di Cosenza. Tre persone hanno perso la vita nelle ultime ore nei reparti dell'Azienda Ospedaliera. Da inizio dicembre 45 persone hanno perso la vita.

Ore 12.30 - A Crotone aule vuote

Non è bastata la decisione del Tar della Calabria a far tornare in classe gli alunni crotonesi. Questa mattina, le aule degli istituti scolastici della città erano quasi completamente vuote. I genitori hanno tenuto a casa i bambini.

Ore 10.42 - Test rapidi per chi rientra a Satriano

Inizieranno venerdì 18 dicembre e si prolungheranno almeno fino al 23. Per accedere al servizio basterà scaricare e compilare il modulo presente sulla pagina facebook.

14 dicembre

Ore 19.35 - Contanier per i tamponi a San Pietro a Maida

A San Pietro a Maida i test anti covid verranno effettuati in un container. È stato messo a disposizione grazie alla generosità dei cittadini.

Ore 19.30 - Test per chi rientra a Isola

Il sindaco Vittimberga ha emesso un’ordinanza che dispone il test anti-Covid a chi torna nella cittadina, da poco uscita dalla zona rossa.

Ore 14.50 - 21 nuovi positivi tra Catanzaro, Vibo e Crotone

Sono 21 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 290 tamponi.

Ore 14.20 - All'Asp Cosenza i frigoriferi per conservare il vaccino Pfizer

I locali del Poliambulatorio Asp di Aprigliano, dove attualmente è allocata l’Unità di Ricerca Biotecnologica avviata in convenzione con la sede Ail di Cosenza, potrebbero diventare lo snodo centrale per lo stoccaggio dei vaccini anti-Covid per l’area nord della Calabria, appena il siero sarà disponibile.

Ore 14.10 - Muore 87enne di Castrovillari

Un nuovo decesso da Coronavirus per la città di Castrovillari. Si tratta di una donna di ottantasette anni ricoverata all'Annunziata di Cosenza dove era stata trasferita in seguito all'aggravvarsi del quadro clinico dopo aver accertato la positività al Covid 19. Stamane la triste notizie che fa salire a tre il bilancio delle vittime accertate per la città del Pollino.

Ore 14.00 - Tre sospetti Covid all'ospedale di Corigliano Rossano

Tre sospetti Covid, con problemi respiratori e Tac positiva in altrettante stanze isolate all’interno del pronto soccorso “Nicola Giannettasio” di Rossano in attesa dell’esito del tampone da ieri.

13 dicembre

Ore 19.30 - Chiusa una classe di una scuola Media a Catanzaro

La dirigente dell'istituto comprensivo Vivaldi di Catanzaro, Maria Antonietta Crea, ha deciso di sospendere la didattica in presenza per la seconda F della scuola media, attivando la didattica digitale integrata, per la positività di un alunno.

Ore 10 - Muore 65enne di Mormanno

Muore nel reparto Covid dell'Annunziata di Cosenza un altro cittadino di Mormanno. Sessantacinque anni era molto conosciuto e stimato nella piccola comunità del Pollino dove svolgeva il lavoro di netturbino per il Comune. Era arrivato nel reparto dell'ospedale bruzio il 24 novembre.

12 dicembre

Ore 20.20 - Morano piange la sua terza vittima

Nuova vittima del Covid a Morano Calabro. Nella serata di oggi è spirato all'ospedale di Cosenza un uomo di sessantuno anni risultato tra i primi contagiati della comunità.

Ore 17.32 - Dimesso ricoverato nell'ospedale da campo

Una signora è la prima paziente ad abbandonare la tendostruttura di Cosenza. Risultano attualmente ricoverate 8 persone.

Ore 17.26 - Si allarga focolaio alla Fondazione Betania

42 in tutto i casi positivi rilevati tramite test rapidi effettuati dalla stessa struttura sociosanitaria su ospiti e personale. Lunedì al via lo screening con il supporto dell'Asp per accertare i numeri del contagio.

Ore 14.33 - 56 nuovi contagi nell'area centrale della Calabria

Sono 56 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 601 tamponi.

Ore 11.56 - Test a Crotone, sei casi

Prosegue la campagna di screening gratuito per la ricerca del Covid avviata dall’amministrazione comunale di Crotone in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale e con alcuni privati. Con i primi test, emersi sei contagi.

Ore 11.09 - Nuovo reparto Covid a Acri

In giornata arriverà il primo paziente con Covid nel nuovo reparto allestito nel presidio ospedaliero Beato Angelo di Acri. Il lavoro sinergico condotto dal direttore sanitario della struttura Giacomo Cozzolino e da Sisto Milito della task force dell'Asp per il contenimento del coronavirus, ha consentito di allestire in breve tempo sedici nuovi posti letto.

Ore 10.40 - Positivo infermiere al Pugliese

Un infermiere in servizio nel reparto di Nefrologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro è risultato positivo al Covid 19. L'uomo si era sottoposto a tampone dopo aver appreso della positività della moglie

11 dicembre

Ore 21.50 - Calabria zona gialla

La Calabria, da domenica, sarà ufficialmente in zona gialla. Lo ha confermato il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì attraverso un video messaggio sulla sua pagina Facebook, dopo aver ricevuto la telefonata del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Ore 15.16 - 29 nuovi contagi tra Catanzaro, Vibo e Crotone

Sono 29 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 523 tamponi.

10 dicembre

Ore 20.10 - A Reggio allestito il primo drive-in per tamponi

Pellaro il quartiere pilota. Nel primo giorno presente il sindaco Falcomatà: «Questi sono solo i primi dei 70mila tamponi che abbiamo chiesto. Continueremo con rsa, carceri e scuole».

Ore 16.30 - Scoppia focolaio alla Fondazione Betania a Catanzaro

Questa mattina è stata comunicata all'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro la presenza di un focolaio da Covid 19 all'interno di Fondazione Betania, ente assistenziale accreditato al servizio sanitario regionale. Si tratta di 24 pazienti e tre operatori.

Ore 15.30 - Tre vittime a Cosenza

Il bollettino dei decessi nella provincia di Cosenza non conosce soste e si aggiorna costantemente con nuove vittime positive al coronavirus. Nei reparti dell'Azienda ospedaliera hanno perso la vita tre persone: un uomo di 69 anni e due donne di 82 e 65 anni. Salgono a 156 le vittime nella provincia bruzia dall'inizio della pandemia.

Ore 15.15 - Sedici nuovi casi a Catanzaro

Sono 16 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore.

Ore 12.40 - Test rapidi a Mormanno per chi rientra a Natale

Chi rientrerà a Morano Calabro in vista delle festività potrà sottoporsi ai test rapidi. Il servizio è gratuito.

9 dicembre

Ore 22.16 - Muore anziano di Mormanno

Ancora un decesso da Covid per la città di Mormanno, il quarto dall'inizio della seconda ondata di contagi. Si tratta di un uomo di settantotto anni che da circa una settimana era ricoverato all'Annunziata di Cosenza, dove era arrivato dopo l'accertamento della sua positività.

Ore 14.45 - 51 casi nella Calabria centrale

Sono 51 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Resta sempre alto il numero dei casi nella provincia di Crotone: 44 ad oggi mentre ne sono stati accertati 3 nella provincia di Catanzaro e 4 nella provincia di Vibo Valentia.

Ore 12.08 - Chiuse tutte le scuole pubbliche e private a Gioia Tauro

Il sindaco Aldo Alessio ha prorogato la didattica a distanza in tutti gli istituti fino al 22 dicembre

Ore 11.55 - A Cosenza 7 vittime in 48 ore

Continua a crescere il numero dei decessi a Cosenza: nei vari reparti dell'Annunziata hanno perso la vita due anziani di 88 e 85 anni entrambi di San Giovanni in Fiore, un 58enne di Corigliano-Rossano. Deceduto poi un uomo di 78 anni originario di San Ferdinando, nel Reggino, ricoverato nell'Astanteria Valentini e uno di Casali del Manco di 76 anni. Inoltre sono venute a mancare nell'ospedale di Cetraro altre due persone: una donna di 89 anni di Amantea, e un uomo di 85 anni. È così salito a 152 il numero dei morti dall'inizio della pandemia.

Ore 11.24 - Scuole chiuse nei Comuni tirrenico Lamentini

Didattica a distanza negli istituti comprensivi di Gizzeria, Nocera Terinese e Falerna fino al 7 gennaio.

Ore 10.05 - A Crotone arriva la macchina per processare i tamponi

Dalla prossima settimana, l’Asp di Crotone non dipenderà più da Catanzaro per processare i tamponi per la ricerca del Covid eseguiti nel territorio provinciale. Giovedì scorso, infatti, è arrivata la macchina che l’azienda ha ottenuto in comodato d’uso gratuito acquistando 6 mila test molecolari per una spesa di circa 130 mila euro.

Ore 8.48 - Frascineto azzera i contagi e torna covid-free

È Frascineto il primo comune del Pollino a diventare covid-free nella seconda fase della pandemia. Tutti guariti i quindici cittadini risultati positivi. Ad ottobre la comunità ha registrato anche un decesso.

8 dicembre

Ore 22.00 - 82enne morto all'ospedale di Vibo Valentia

Si era ammalato pochi giorni addietro. Le sue condizioni erano immediatamente peggiorate costringendolo a ricoverarsi all'ospedale di Vibo. Oggi, purtroppo, il decesso. È un pensionato di Joppolo di 82 anni la 22esima vittima del Vibonese provocata dal Covid dall'inizio dell'emergenza pandemica.

Ore 18.20 - Morto a Vercelli un medico di base di Reggio Calabria

Il coronavirus continua a mietere vittime anche tra i medici e oggi Reggio Calabria piange la scomparsa di Franco Barillà, morto a 62 anni.

Ore 16.32 - Mammola è covid-free

Il bilancio è attualmente di 38 guariti e un morto. I tamponi effettuati dall’Usca domenica scorsa hanno avuto tutti esito negativo. Il sindaco Raschellà: «Data prova di grande maturità»

Ore 16.00 - Morto 58enne di Rossano

A perdere la vita questa mattina all'ospedale dell’Annunziata di Cosenza un uomo di 58 anni di Rossano. Con malattie pregresse, da oltre dieci giorni era ricoverato nel nosocomio bruzio.

Ore 12.37 - Morto medico di Roccabernarda

Il professionista molto noto in tutto il comprensorio dove prestava servizio per l'Ufficio vaccinazioni dell'Azienda sanitaria provinciale è deceduto all'ospedale di Catanzaro. Nella cittadina crotonese al momento si registrano 64 contagi.

Ore 12.00 - Due decessi a Cetraro

Due decessi nel corso della notte nel reparto Covid all’ospedale di Cetraro, in provincia di Cosenza. Vittime due anziani: una donna di 89 anni, originaria di Campora San Giovanni, proveniente da una rsa e ricoverata da tempo all’interno del nosocomio e un signore di 85 anni.

Ore 9.27 - Focolaio Covid nel Crotonese

Preoccupa il focolaio Covid scoppiato nella rsa di Roccabernarda. Tre pazienti sono stati ricoverati. Emergency darà una mano nel gestire la situazione.

Ore 07.20 - Scuole e Comune chiusi a Civita

Il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, con ordinanze, ha disposto la proroga della chiusura delle scuole e degli uffici comunali.

Calabria zona gialla: cosa si può fare

Ecco cosa si può fare e cosa no in Calabria zona gialla dal 13 dicembre.

Spostamenti

È consentito spostarsi da un comune all’altro e in un'altra regione in zona gialla, mentre sono necessarie ragioni specifiche per raggiungere una regione arancione o rossa. Vietato circolare dalle ore 22 alle 5 salvo comprovati motivi di salute, lavoro, studio e situazioni di necessità.

Attività commerciali

Possono riaprire ristoranti e bar fino alle 18.00 che successivamente potranno continuare a lavorare d'asporto fino alle 22, non ci sono restrizioni per la consegna a domicilio.

Restano invariate, come in zona arancione, le misure vigenti per i centri commerciali che saranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di beni alimentari, tabaccherie ed edicole. Rimangono chiuse piscine, palestre, teatri, cinema, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e slot machine. Attività ferme anche nei bar e nelle tabaccherie.

Scuola

A scuola, didattica a distanza per le superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. Didattica in presenza per scuole dell'infanzia, elementari e medie. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori.

Trasporti

Immutate anche le restrizioni riguardanti i mezzi pubblici: riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico, ad eccezione di quello scolastico.