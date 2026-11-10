Cresce l'economia della Calabria: +1,3%

Nei primi sei mesi dell'anno le stime di Bankitalia attestano una crescita dell'39;1,3% per la Calabria. Su anche il tasso di occupazione, ma il quadro macroeconomico resta esposto ai problemi dell’inflazione.
Dalla Zes Unica al Ponte sullo Stretto, passando per infrastrutture, turismo e fuga dei giovani laureati: il professor Domenico Marino analizza le contraddizioni delle politiche per il Mezzogiorno e denuncia la distanza tra annunci e risultati
Con 86 punti entra tra i 27 progetti selezionati su 1.060 candidature. Il MuFAR ospiterà residenze artistiche e attività educative, mentre le storie di chi ha lasciato il territorio confluiranno in un podcast di comunità. Coinvolti anche il Parco delle Serre e il Comune di Bivongi
Terza tappa del roadshow promosso dalla Regione Calabria attraverso il dipartimento Agricoltura. Appuntamento 11 novembre: al dibattito parteciperanno anche i sindaci di Soveria Mannelli, Panettieri e Parenti
L'incontro promosso dal sindacato nazionale e calabrese si è concentrato sul tema della pressione fiscale e della qualità dei servizi sul territorio. Le proposte in campo: taglio dell'addizionale regionale Irpef e la creazione di una zona parallela alla Zes rivolta ai lavoratori
Il 50,2% dei ricoveri per tumore dei residenti nella regione avviene nel Centro-Nord. Nel Mezzogiorno 1,1 milioni di famiglie vivono in povertà energetica e quasi un minore su due non potrebbe affrontare una spesa imprevista
Secondo le stime di Bankitalia il quadro macroeconomico resta esposto a rilevanti fattori di incertezza, soprattutto a causa dell’aumento dei costi energetici e delle possibili ricadute su attività produttive e consumi
Dopo due giorni senza agevolazioni, il Governo ripristina il taglio delle accise fino al 23 novembre. Lo sconto vale 4,88 centesimi al litro con l'Iva, ma nel Crotonese il gasolio servito supera ancora i 2,4 euro e raggiunge picchi di 2,687 euro
A darne notizia la segretaria Luciana Giordano: «Un traguardo atteso da quasi tre decenni. Ora avanti con la trasformazione dei rapporti di lavoro da 30 a 36 ore e con l'incremento del Fondo delle risorse decentrate»
Il decreto interviene sul costo del gas usato per produrre elettricità e punta a contenere il Pun per 18 mesi. Da gennaio energia elettrica a prezzi più contenuti per famiglie e imprese. Ma è scontro sui numeri: i consumatori contestano l'impatto limitato della misura
La società in house del Ministero della Cultura, per legge, deve chiudere entro il 31 dicembre 2027. Filcams, Fisascat e UilTucs chiedono al ministro Giuli un tavolo urgente. In Calabria Ales lavora a Reggio, Cosenza, Sibari e nelle Soprintendenze di tutte le province
I dati dell'Osservatorio Confcommercio evidenziano costi record nel terzo trimestre: fino al 133% in più nelle bollette elettriche. Uno scenario che rischia di compromettere ulteriormente i margini operativi delle aziende
La ricercatrice dell’Università Magna Græcia di Catanzaro analizza le nuove norme europee, gli squilibri della filiera agroalimentare e il diritto al cibo: «Non può esistere un’agricoltura realmente sostenibile se chi coltiva non vive dignitosamente del proprio lavoro»
La regione è ultima nella graduatoria nazionale dei redditi dichiarati dai contribuenti in regime forfettario. Nel Mezzogiorno il rischio povertà lavorativa per gli autonomi raggiunge il 31,6%, oltre il doppio rispetto ai dipendenti. La Cgia: «L’innalzamento della soglia a 100mila euro avrà effetti limitati»
Per studenti e lavoratori fuorisede il rientro a casa rischia di trasformarsi in una spesa proibitiva. La simulazione sulle tariffe dell'alta velocità per il 19 dicembre e il 6 gennaio: da Torino a Napoli si arriva a 568 euro, mentre per Reggio Calabria il conto supera i 380