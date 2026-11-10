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Economia e lavoro

Cresce l'economia della Calabria: +1,3%

Nei primi sei mesi dell'anno le stime di Bankitalia attestano una crescita dell'39;1,3% per la Calabria. Su anche il tasso di occupazione, ma il quadro macroeconomico resta esposto ai problemi dell’inflazione.

10 novembre, 2026
L’intervista

Manovra e sviluppo del Mezzogiorno, il prof. Marino: «La Calabria merita di uscire da questa rendita della promessa»

Dalla Zes Unica al Ponte sullo Stretto, passando per infrastrutture, turismo e fuga dei giovani laureati: il professor Domenico Marino analizza le contraddizioni delle politiche per il Mezzogiorno e denuncia la distanza tra annunci e risultati
Manovra e sviluppo del Mezzogiorno, il prof. Marino: «La Calabria merita di uscire da questa rendita della promessa»
Adesione vincente

Mongiana quinta in Italia nel bando del Ministero della Cultura: 130mila euro per un progetto con tre Università sulle Reali Ferriere

Con 86 punti entra tra i 27 progetti selezionati su 1.060 candidature. Il MuFAR ospiterà residenze artistiche e attività educative, mentre le storie di chi ha lasciato il territorio confluiranno in un podcast di comunità. Coinvolti anche il Parco delle Serre e il Comune di Bivongi 
Redazione
Mongiana quinta in Italia nel bando del Ministero della Cultura:\u00A0130mila euro per un progetto con tre Università sulle Reali Ferriere\n
Progetto nazionale

“La via delle Aree interne”: a Scigliano il viaggio itinerante per contrastare lo spopolamento 

Terza tappa del roadshow promosso dalla Regione Calabria attraverso il dipartimento Agricoltura. Appuntamento 11 novembre: al dibattito parteciperanno anche i sindaci di Soveria Mannelli, Panettieri e Parenti
Redazione Economia
“La via delle Aree interne”: a\u00A0Scigliano il viaggio itinerante per contrastare lo spopolamento\u00A0\n
Il convegno

Fiscalità territoriale e salari in Calabria: a Reggio le proposte della Uil per il lavoro, il welfare e la sanità

L'incontro promosso dal sindacato nazionale e calabrese si è concentrato sul tema della pressione fiscale e della qualità dei servizi sul territorio. Le proposte in campo: taglio dell'addizionale regionale Irpef e la creazione di una zona parallela alla Zes rivolta ai lavoratori
Claudio Labate
Fiscalità territoriale e salari in Calabria: a Reggio le proposte della Uil per il lavoro, il welfare e la sanità\n

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Politica

Giunta regionale, stato d'emergenza per area grecanica

10 novembre 2026
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Giunta regionale, stato d'emergenza per area grecanica
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Granchio blu, monitoraggio e pesca mirata

10 novembre 2026
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Attacchi hacker, Ministro Piantedosi: «Nessun allarme»

10 novembre 2026
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Soverato celebra i campioni dello sport calabrese

10 novembre 2026
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10 novembre 2026
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Granchio blu, monitoraggio e pesca mirata

10 novembre 2026
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Attacchi hacker, Ministro Piantedosi: «Nessun allarme»

10 novembre 2026
Ore 11:49
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Sport

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10 novembre 2026
Ore 11:52
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Politica

Giunta regionale, stato d'emergenza per area grecanica

10 novembre 2026
Ore 11:46
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Società

Granchio blu, monitoraggio e pesca mirata

10 novembre 2026
Ore 11:44
Granchio blu, monitoraggio e pesca mirata
L'analisi

Bankitalia, Pil Calabria +1,3% nel primo semestre 2026 sul 2025 ma restano profili di incertezza

«L'incremento sebbene meno intenso dello scorso anno (5%), è stato superiore a quello medio nazionale (0,6%) e del Sud (0,9%)»
10 novembre 2026
Ore 11:15
Bankitalia, Pil Calabria +1,3% nel primo semestre 2026 sul 2025 ma restano profili di incertezza\n
Dati preoccupanti

Calabria, metà dei ricoveri oncologici fuori regione: il rapporto Svimez fotografa un Sud sempre più fragile

Il 50,2% dei ricoveri per tumore dei residenti nella regione avviene nel Centro-Nord. Nel Mezzogiorno 1,1 milioni di famiglie vivono in povertà energetica e quasi un minore su due non potrebbe affrontare una spesa imprevista
Redazione Economia
10 novembre 2026
Ore 10:36
Calabria, metà dei ricoveri oncologici fuori regione: il rapporto Svimez fotografa un Sud sempre più fragile\n
Il report

In Calabria economia in crescita dell’1,3% nel primo semestre 2026: a trainare servizi privati e costruzioni 

Secondo le stime di Bankitalia il quadro macroeconomico resta esposto a rilevanti fattori di incertezza, soprattutto a causa dell’aumento dei costi energetici e delle possibili ricadute su attività produttive e consumi
Luana Costa
10 novembre 2026
Ore 09:43
In Calabria\u00A0economia in crescita dell’1,3% nel primo semestre 2026: a trainare servizi privati e costruzioni\u00A0\n
La riforma

Trasporto pubblico, passaggio da ArtCal ad AmCal: per la Fp Cgil è «un blitz normativo verso la precarizzazione»

Il segretario Bruno Schipano chiede la sospensione immediata dell’iter di approvazione e l’apertura urgente di un tavolo di confronto con la Regione per individuare soluzioni idonee per i lavoratori
Redazione Economia
10 novembre 2026
Ore 09:25
Trasporto pubblico, passaggio da ArtCal ad AmCal: per la Fp Cgil è\u00A0«un blitz normativo verso la precarizzazione»\n
Sviluppo economico

Occhiuto: «Finanziamo il 50% del costo del lavoro per tre anni a chi investe in Calabria»

La Regione punta ad attrarre nuove imprese con incentivi all'occupazione. Occhiuto rilancia anche le potenzialità del porto di Gioia Tauro, del turismo e degli investimenti nei data center
Redazione
10 novembre 2026
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Occhiuto: «Finanziamo il 50% del costo del lavoro per tre anni a chi investe in Calabria»\n
Troppo caro

Carburanti, torna lo sconto sul diesel ma in Calabria il pieno resta un salasso: i prezzi sfiorano i 2,7 euro

Dopo due giorni senza agevolazioni, il Governo ripristina il taglio delle accise fino al 23 novembre. Lo sconto vale 4,88 centesimi al litro con l'Iva, ma nel Crotonese il gasolio servito supera ancora i 2,4 euro e raggiunge picchi di 2,687 euro
Redazione Economia
10 novembre 2026
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La svolta

Arpal Calabria, approvato il primo contratto integrativo aziendale. Cisl Fp: «Svolta storica per oltre 400 lavoratori»

A darne notizia la segretaria Luciana Giordano: «Un traguardo atteso da quasi tre decenni. Ora avanti con la trasformazione dei rapporti di lavoro da 30 a 36 ore e con l'incremento del Fondo delle risorse decentrate»
Redazione Economia
10 novembre 2026
Ore 08:16
Arpal Calabria, approvato il primo contratto integrativo aziendale. Cisl Fp: «Svolta storica per oltre\u00A0400 lavoratori»\n\n\n
Il provvedimento

Bollette, via libera al tetto sul prezzo del gas ma è polemica: «Per le famiglie risparmio di appena 17 euro all'anno»

Il decreto interviene sul costo del gas usato per produrre elettricità e punta a contenere il Pun per 18 mesi. Da gennaio energia elettrica a prezzi più contenuti per famiglie e imprese. Ma è scontro sui numeri: i consumatori contestano l'impatto limitato della misura
Carmelo Idà
10 novembre 2026
Ore 07:33
Bollette, via libera al tetto sul prezzo del gas ma è polemica: «Per le famiglie risparmio di appena 17 euro all'anno»\n
Vertenza delicata

Ales, chiude la società in house del Mic: più di 2.500 lavoratori a rischio, cosa succede in Calabria

La società in house del Ministero della Cultura, per legge, deve chiudere entro il 31 dicembre 2027. Filcams, Fisascat e UilTucs chiedono al ministro Giuli un tavolo urgente. In Calabria Ales lavora a Reggio, Cosenza, Sibari e nelle Soprintendenze di tutte le province
Redazione Economia
10 novembre 2026
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Nuovi aumenti

Caro energia, stangata da 3,8 miliardi: bar, hotel e centri commerciali travolti dai rincari

I dati dell'Osservatorio Confcommercio evidenziano costi record nel terzo trimestre: fino al 133% in più nelle bollette elettriche. Uno scenario che rischia di compromettere ulteriormente i margini operativi delle aziende
Carmelo Idà
9 novembre 2026
Ore 18:38
Caro energia, stangata da 3,8 miliardi: bar,\u00A0hotel e centri commerciali travolti dai rincari\n
La protesta

Busitalia, Faisa Cisal proclama lo sciopero: «Azienda sorda alle richieste dei lavoratori»

Braccia incrociate domani per quattro ore. Il sindacato contesta il mancato rispetto degli accordi, criticità legate ai turni di lavoro e alla sicurezza, disparità contrattuali tra i dipendenti
Redazione Economia
9 novembre 2026
Ore 14:26
Busitalia, Faisa Cisal proclama lo sciopero:\u00A0«Azienda sorda alle richieste dei lavoratori»\n
La sottoscrizione

ARPAL Calabria, firmato il primo Contratto Decentrato Integrativo Aziendale

Stanziati 1,5 milioni di euro per il 2026, istituita la banca delle ore e definite le risorse per la performance. CSA-Cisal: «Un risultato storico per i diritti e la dignità del personale»
Redazione
9 novembre 2026
Ore 14:01
ARPAL Calabria, firmato il primo Contratto Decentrato Integrativo Aziendale\n
L’allarme

Il carovita travolge l'Italia, nove cittadini su dieci riducono consumi e spese: il report

Rincari e costi energetici: le famiglie tagliano le spese e svuotano il carrello. Entro fine anno 1,4 miliardi in meno di acquisti. L’analisi di Confesercenti
Carmelo Idà
9 novembre 2026
Ore 05:30
Il carovita travolge l'Italia, nove cittadini su dieci riducono consumi e spese: il report\n
L’intervista

Dop e Igp in Calabria, la giurista Rizzuto: «La tutela delle eccellenze deve generare reddito per i produttori»

La ricercatrice dell’Università Magna Græcia di Catanzaro analizza le nuove norme europee, gli squilibri della filiera agroalimentare e il diritto al cibo: «Non può esistere un’agricoltura realmente sostenibile se chi coltiva non vive dignitosamente del proprio lavoro»
Riccardo Montanaro
8 novembre 2026
Ore 17:55
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Eccellenze calabresi

Hong Kong Wine & Spirits Fair, Cirillo: «Calabria protagonista, l’internazionalizzazione apre nuove opportunità di crescita»

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria ha presenziato all’appuntamento fieristico internazionale
8 novembre 2026
Ore 08:38
Hong Kong Wine & Spirits Fair, Cirillo: «Calabria protagonista, l’internazionalizzazione apre nuove opportunità di crescita»\n
Mercato immobiliare

Compravendite alle stelle e affitti con oltre il 50% di aumenti in 10 anni, gli stipendi non reggono più

Immobiliare.it Insights dice che Trieste, Como e Milano sono le città più care in assoluto. 
Carmelo Idà
8 novembre 2026
Ore 05:30
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Accise su

Finisce lo sconto sul gasolio: quasi 5 cent in più al litro da domenica. E in Calabria il diesel supera già i 2,24 euro

Scade la riduzione fiscale introdotta il 28 ottobre e il Governo non la proroga. Intanto lunedì torna in Consiglio dei ministri il decreto per ridurre il peso delle bollette elettriche
Redazione
7 novembre 2026
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L’iniziativa

Confapi presenta al Cnel il Libro Bianco per il rilancio delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno

Il 12 novembre a Roma la presentazione del documento elaborato dopo il Forum all'Unical. Al centro del lavoro innovazione, legalità, investimenti e strategie per ridurre il divario tra Nord e Sud
Redazione Economia
7 novembre 2026
Ore 19:00
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Il report

In Calabria lavoratori autonomi sempre più poveri: il reddito medio è di 14mila euro, il più basso d’Italia

La regione è ultima nella graduatoria nazionale dei redditi dichiarati dai contribuenti in regime forfettario. Nel Mezzogiorno il rischio povertà lavorativa per gli autonomi raggiunge il 31,6%, oltre il doppio rispetto ai dipendenti. La Cgia: «L’innalzamento della soglia a 100mila euro avrà effetti limitati»
Redazione Economia
7 novembre 2026
Ore 17:58
In Calabria lavoratori\u00A0autonomi sempre più poveri:\u00A0il reddito medio è di\u00A014mila\u00A0euro, il più basso d’Italia\n
Tariffe stellari

Natale, tornare in Calabria dal Nord costa una fortuna anche in treno: fino a 386 euro per un viaggio

Per studenti e lavoratori fuorisede il rientro a casa rischia di trasformarsi in una spesa proibitiva. La simulazione sulle tariffe dell'alta velocità per il 19 dicembre e il 6 gennaio: da Torino a Napoli si arriva a 568 euro, mentre per Reggio Calabria il conto supera i 380
Redazione Economia
7 novembre 2026
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