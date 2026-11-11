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24 ORE ALL NEWS

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Politica

Borrelli: «Tagliati 12 posti alla procura reggina»

Dodici posti cancellati dalla pianta organica della Procura di Reggio Calabria e il nuovo Palazzo di Giustizia ancora fermo. Il procuratore Giuseppe Borrelli denuncia le
difficoltà degli uffici giudiziari e punta il dito contro le scelte del Ministero della Giustizia, che rischiano di rallentare i procedimenti.

11 novembre, 2026
A cuore aperto

Stasi: «Dopo l’inchiesta ho pensato di lasciare e tornare a fare l’ingegnere (o l’insegnante), ma resto»

Il sindaco di Corigliano Rossano rompe il silenzio dopo le tensioni degli ultimi giorni e ammette di aver valutato l’addio alla politica. Poi il messaggio alla sua comunità: «Mi inchioda il dovere che ho verso la mia gente, abbiamo ancora tante cose da fare»
Stasi: «Dopo l’inchiesta ho pensato di lasciare e tornare a fare l’ingegnere (o l’insegnante), ma resto»\n
Salute e prevenzione

Reggio, la Città Metropolitana consegna 97 defibrillatori ai Comuni del territorio

A Palazzo Alvaro in scena un'iniziativa ideata nell'agosto 2025 da Giuseppe Ranuccio e sbloccata dal Sindaco metropolitano Cannizzaro per rafforzare la tutela della salute, la prevenzione e la sicurezza nelle attività sportive
redazione
Reggio, la Città Metropolitana consegna 97 defibrillatori ai Comuni del territorio\n
Le dichiarazioni

Sanità in Calabria, Talerico attacca il piano regionale: «Mancano 8mila operatori, ma non si programmano le assunzioni»

L'esponente della segreteria regionale di Forza Italia contesta la distribuzione delle risorse per il triennio 2026-2028: «Si ripartiscono somme, ma non si programma il personale». Nel mirino anche Azienda Zero, le graduatorie e il futuro dei medici cubani
Redazione politica
Sanità in Calabria, Talerico attacca il piano regionale: «Mancano 8mila\u00A0operatori, ma non si programmano le assunzioni»\n\n\n
L’intervento

Allarme bomba nelle scuole, Princi: «Attacchi informatici inaccettabili, agire con determinazione»

L'europarlamentare esprime solidarietà a studenti, dirigenti e personale scolastico. Al centro del suo intervento il rafforzamento della cybersicurezza, della prevenzione e della cooperazione tra gli Stati membri
Redazione
Allarme bomba nelle scuole, Princi: «Attacchi informatici inaccettabili, agire con determinazione»\n

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11 novembre 2026
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11 novembre 2026
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11 novembre 2026
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Medicina intensiva, esperti a confronto a Catanzaro

11 novembre 2026
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11 novembre 2026
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11 novembre 2026
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11 novembre 2026
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11 novembre 2026
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Società

Cosenza, il nuovo corso del trasporto pubblico

11 novembre 2026
Ore 13:02
Cosenza, il nuovo corso del trasporto pubblico
La polemica

Consiglio regionale, Talerico denuncia: «Oltre il 90% dei contributi al Reggino: 200mila euro a Reggio, agli altri solo le briciole»

L'ex consigliere regionale contesta la distribuzione delle risorse e i criteri di assegnazione: «A Catanzaro, Crotone e Vibo neppure un euro. L’assemblea non è un bancomat»
Redazione Politica
11 novembre 2026
Ore 10:54
Consiglio regionale, Talerico denuncia: «Oltre il 90% dei contributi al Reggino:\u00A0200mila euro a Reggio, agli altri solo le briciole»\n
verso il voto

Immagina Cosenza, dibattito sui trasporti con Luigi Martirano. Mancini: «Cinque impegni per uscire dall’isolamento»

Dalle strade all’alta velocità ecco il programma del candidato sindaco per rendere la città più accessibile e restituirle centralità

Redazione
10 novembre 2026
Ore 14:15
Immagina Cosenza, dibattito sui trasporti con Luigi Martirano. Mancini: «Cinque impegni per uscire dall’isolamento»
Fuoco amico

Fincalabra, Talerico attacca Occhiuto sulla nomina di Giosi Romano: «Possibili danni erariali, atti alla Corte dei Conti»

Il componente della segreteria regionale di Forza Italia solleva dubbi sulla nomina del presidente, sulle autorizzazioni per il doppio incarico e sulla governance della finanziaria regionale. Chiama in causa la magistratura contabile e chiede di verificare compensi e responsabilità
Redazione Politica
10 novembre 2026
Ore 12:46
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Caso politico

Luciano Vigna e gli incarichi in Regione, l'opposizione incalza: «Verificare incompatibilità e conflitti d'interesse»

Tutti i capigruppo di minoranza firmano l'interrogazione presentata da Elisa Scutellà. Nel mirino la concentrazione di ruoli tra Arrical, Sacal, Sacal Ground Handling e la Presidenza della Regione: chi ha autorizzato gli incarichi?
Redazione Politica
10 novembre 2026
Ore 12:12
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Attacco diretto

Cyberattacchi in Europa, Minasi (Lega): «Offensiva senza precedenti contro il mondo occidentale»

La senatrice calabrese: «Fondamentale la task force di Crosetto per integrare difesa militare e ambito civile»
10 novembre 2026
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LA PRECISAZIONE

Commissariato di Polizia a Diamante, Magorno: «Promessa mantenuta per l’Alto Tirreno»

Dopo la cerimonia di ieri mattina a cui ha preso parte il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, l’ex primo cittadino ed ex parlamentare Ernesto Magorno ha diffuso una nota per sottolineare che l’iter per la realizzazione del presidio di legalità in località Cirella è cominciato durante il suo mandato
Francesca Lagatta
10 novembre 2026
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L’infrastruttura

Sibari-Sila, Faragalli ad Acri annuncia la ripartenza: «A dicembre il bando, lavori al via a febbraio»

Il presidente della Provincia di Cosenza annuncia il cronoprogramma per il primo lotto della strada. Sbloccati oltre 11,7 milioni di euro tra Regione e Provincia
Francesco Roberto Spina
10 novembre 2026
Ore 06:15
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Oltre il consenso

Salvini perde voti ma conquista lo Stato: 70 nomine, le Authority nel mirino e la Lega che prepara il potere dopo il potere

Dalle grandi partecipate pubbliche agli organismi di vigilanza, ecco la rete di incarichi riconducibili al Carroccio. Mentre i sondaggi ridimensionano il partito, il vicepremier consolida la propria presenza nelle istituzioni tra i casi Anac e Consob. Chi garantisce l’autonomia dello Stato quando i partiti ne occupano i vertici?
Franco Gemoli
10 novembre 2026
Ore 05:15
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Taglio del nastro

Acri, nuova sede per Forza Italia e partita aperta sulle Comunali 2027: «La strada è quella della vittoria»

Zanfini, Intrieri e Turano guideranno il partito in città fino al congresso. Gallo: «Andremo a vincere». Nessuna indicazione ancora sul candidato sindaco
F.R.S.
9 novembre 2026
Ore 22:52
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CONFRONTO E ASCOLTO

Scalea, istituite le consulte comunali: ecco tutti i nomi dei presidenti e dei componenti

Undici Consulte comunali per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa di Scalea. Il sindaco Mario Russo ha nominato presidenti e componenti degli organismi dedicati a bilancio, politiche sociali, sanità, cultura, turismo, spettacoli, giovani, lavori pubblici, porto, urbanistica e ambiente. Ecco tutti i nomi e gli incarichi
Francesca Lagatta
9 novembre 2026
Ore 20:30
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Poltrona vuota

Un magistrato per il dopo-Vigna alla Regione Calabria: la toga dovrebbe prendere il posto da capo di gabinetto 

L’indiscrezione circola da settimane. Si attende il nulla osta dal Csm, prenderebbe il posto di Luciano Vigna nel frattempo nominato a Sacal, e dg di Arrical 
L. C.
9 novembre 2026
Ore 15:34
Un magistrato per il dopo-Vigna alla Regione Calabria: la toga\u00A0dovrebbe prendere il posto da capo di gabinetto\u00A0\n
Ambiente a rischio

Il mare in Calabria e non solo è pieno di plastica (che mangiamo) mentre la legge per salvarlo è ferma da 4 anni

Come denunciato dall’ex assessore regionale Silvio Greco la legge voluta dal Governo Draghi per permettere ai pescatori di smaltire i rifiuti non ha mai trovato attuazione, però gli italiani pagano una tassa per il funzionamento di una norma che non c’è
Massimo Clausi
9 novembre 2026
Ore 14:14
Il mare\u00A0in Calabria e non solo è pieno\u00A0di plastica (che mangiamo) mentre la legge per salvarlo è ferma da 4 anni\n
L’annuncio

Agricoltura, Lollobrigida annuncia: «L'80% dei fondi ColtivaItalia andrà al Sud per fermare lo spopolamento»

Il ministro dell'Agricoltura annuncia la destinazione della maggior parte delle risorse al Mezzogiorno, dove in alcune aree ha chiuso oltre il 40% delle aziende agricole. Tra le priorità innovazione, tutela del reddito e concorrenza equa con i Paesi extraeuropei
Redazione politica
9 novembre 2026
Ore 10:10
Agricoltura, Lollobrigida annuncia: «L'80% dei fondi ColtivaItalia andrà al Sud per fermare lo spopolamento»\n\n\n
Sanità

«I numeri che smentiscono gli annunci: la Regione divide le somme ma non programma le persone»

Il forzista Talerico dimostra le lacune della legge sul Piano triennale in Sanità tra paradossi e cifre poco indicative

9 novembre 2026
Ore 07:50
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Partita aperta

Giuseppe Conte, la sfida di un leader che vuole restituire all'Italia la fiducia nel futuro

Nell’intervista al Sole 24 Ore il presidente del Movimento 5 Stelle delinea la propria alternativa economica al governo Meloni: meno tasse sul lavoro, investimenti produttivi, giustizia fiscale e un fondo sovrano da 100 miliardi. Dietro le proposte prende forma l’ambizione di un ex premier che vuole trasformare l’esperienza di governo in una nuova prospettiva politica per il Paese.
Franco Gemoli
9 novembre 2026
Ore 06:31
Giuseppe Conte, la sfida di un leader che vuole restituire all'Italia la fiducia nel futuro\n
Il punto

Vibo, le tensioni nel Pd investono la maggioranza a guida Romeo e frenano la corsa alla Provincia: tutti i protagonisti

VIDEO | Mammoliti, Tassone e Alecci chiedono spazio nel partito a scapito della segretaria provinciale Esposito. Da Lo Schiavo segnali di distensione e di sprone: «Serve un patto di fine consiliatura»
Stefano Mandarano
9 novembre 2026
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la manifestazione

«Non mi avete mai lasciato solo»: Corigliano Rossano abbraccia Flavio Stasi

Centinaia di persone, esponenti della politica e amministratori in piazza dopo gli otto giorni ai domiciliari. Il sindaco risponde duramente a Bignami e Lollobrigida: «Hanno provato a diffamare un'intera comunità e una regione»
Antonio Clausi
8 novembre 2026
Ore 19:46
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L’interrogazione in Consiglio comunale

Municipio di Cassano, Garofalo: «Capire cosa stia accadendo e, soprattutto, perché»

Il consigliere di maggioranza interroga il sindaco Iacobini sui lavori di adeguamento sismico: possibili errori di progettazione della fase precedente, con rischio di costi più alti e ritardi
Franco Sangiovanni
8 novembre 2026
Ore 16:19
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Confronto e riflessioni

Dall'Europa ai territori: il tour di Pasquale Tridico per avvicinare la Calabria e i suoi attori pubblici e privati a Bruxelles

Con l'incontro organizzato a Reggio Calabria, l'europarlamentare Pasquale Tridico e il Gruppo La Sinistra accendono i riflettori sul rapporto, spesso distante, tra l'Unione Europea e le sue regioni

Silvio Nocera
8 novembre 2026
Ore 12:13
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Bandi regionali

Fondi rurali, Cassano al 43esimo posto: è fuori. L’opposizione: «Le graduatorie bisogna scalarle»

Nel secondo elenco del bando SRD07 sono finanziati i primi 38 Comuni, tra cui Cerchiara e Francavilla. La minoranza contesta al sindaco Iacobini il video sui 50mila euro di Calabria Attrattiva
Franco Sangiovanni
8 novembre 2026
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