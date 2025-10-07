Social
Politica
Il sindaco di Lamezia Murone sull'elezione di Occhiuto
7 ottobre, 2025
Palazzo Campanella

Regionali Calabria, ecco il nuovo consiglio regionale: per il centrodestra un trionfo da 20 seggi – NOMI

Sono 11 in totale le postazioni che vanno all’area forzista, nove (più Tridico) all’opposizione. Tutte le preferenze ottenute dagli eletti: record storico per Gallo con oltre 30mila voti
Regionali Calabria, ecco il nuovo consiglio regionale: per il centrodestra un trionfo da 20 seggi – NOMI\n
I risultati

Sette le donne elette in Consiglio regionale, solo il 22 per cento dell’intera assemblea: ecco chi sono

Riconfermate Pasqualina Straface e Luciana De Francesco. Tra le new entry Elisa Scutellà, unico ingresso nel M5s. Entra anche la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro
Redazione Politica
Sette le donne elette in Consiglio regionale, solo il 22 per cento dell’intera assemblea: ecco chi sono
Grande risultato

Gianluca Gallo si gode il record di consensi: «I 30mila voti frutto del lavoro di quattro anni»

Il risultato storico accresce il peso politico dell’assessore uscente all’Agricoltura. Lui esalta il lavoro di Forza Italia e del centrodestra: «Continueremo a dare ai calabresi l’orgoglio di essere calabresi»
Franco Sangiovanni
Gianluca Gallo si gode il record di consensi: «I 30mila voti frutto del lavoro di quattro anni»\n
Le dichiarazioni

Regionali, il sindaco Murone: «Lamezia ha contribuito in modo determinante all’elezione di Occhiuto»

VIDEO | Il primo cittadino commenta con soddisfazione la vittoria del governatore rivendicando il ruolo decisivo della città nel risultato elettorale: «Avevamo previsto sul palco che avrebbe vinto le elezioni e che sarebbe stato un risultato eccezionale»
Gp. C.
Regionali, il sindaco Murone: «Lamezia ha contribuito in modo determinante all’elezione di Occhiuto»\n

Politica

Sanita, lavoro, giovani: le grandi sfide di Occhiuto

7 ottobre 2025
Ore 17:56
Sanita, lavoro, giovani: le grandi sfide di Occhiuto
Regionali 2025

Lamezia capitale della Lega in Calabria: il Carroccio vince la sfida con Forza Italia e Occhiuto presidente

Doppia cifra superata di slancio: exploit di Bevilacqua che però non entra in consiglio regionale. Emanuele Ionà da sindaco mancato allo scranno di Palazzo Campanella. Il centrosinistra supera di poco i 9mila voti ma la candidata cittadina Amalia Bruni non centra l’obiettivo
Alessia Truzzolillo
7 ottobre 2025
Ore 17:32
Lamezia capitale della Lega in Calabria: il Carroccio vince la sfida con Forza Italia e Occhiuto presidente\n
Parlano i cittadini

Bis di Occhiuto alla Regione, i calabresi: «Ora non può deludere le aspettative, deve rispettare gli impegni presi»

Il giorno dopo il trionfo, i cittadini commentano il risultato elettorale invocando una sanità di serie A: «Ha parlato di una riforma, speriamo parta»
Rossella Galati
7 ottobre 2025
Ore 17:23
Bis di Occhiuto alla Regione, i calabresi: «Ora non può deludere le aspettative, deve rispettare gli impegni presi»\n
Post-voto

Graziano sulla sconfitta elettorale: «Non abbiamo vinto, ma resta la passione»

Dopo la mancata elezione con Casa Riformista, l’ex consigliere regionale ribadisce gratitudine e fiducia nel futuro
Redazione
7 ottobre 2025
Ore 16:23
Graziano sulla sconfitta elettorale: «Non abbiamo vinto, ma resta la passione»\n
Le dichiarazioni

Regionali Calabria, il governatore Occhiuto: «Senza l’avviso di garanzia sarei arrivato al 70%»

Il neo presidente riconfermato per altri cinque anni rivendica il lavoro fatto e scherza a “Un giorno da Pecora” su tifo, vacanze e campagna elettorale con la compagna Matilde Siracusano
Redazione Politica
7 ottobre 2025
Ore 15:10
Regionali Calabria, il governatore Occhiuto: «Senza l’avviso di garanzia sarei arrivato al 70%»\n
Vincitori e vinti

Alecci si prende il Pd, Montuoro Fratelli d’Italia e Mancuso la Lega: sono loro i top nella circoscrizione centrale

I tre riconfermati sfondano quota 10mila preferenze e certificano il loro primato sui partiti. Ma non mancano i flop: Comito battuto da Ionà, De Nisi fuori dal Palazzo e Avs senza quorum
Bruno Mirante
7 ottobre 2025
Ore 14:54
Alecci si prende il Pd, Montuoro Fratelli d’Italia e Mancuso la Lega: sono loro i top nella circoscrizione centrale\n
Day after

Democrazia Sovrana Popolare riparte in Calabria: assemblea con Francesco Toscano domenica a Lamezia Terme

Un incontro convocato per analizzare il voto e discutere del futuro del movimento politico a pochi giorni dalle elezioni regionali
Redazione politica
7 ottobre 2025
Ore 14:50
Democrazia Sovrana Popolare\u00A0riparte in Calabria: assemblea con Francesco Toscano domenica a Lamezia Terme\n
Il messaggio

Elezioni regionali, Dalila Nesci (non eletta) ringrazia ma non molla: «Rimango al servizio di Fdi e della Calabria»

L’ex sottosegretario M5s del governo Draghi ha incassato 820 voti, di cui 195 nella sua Tropea: «Le mie preferenze hanno aiutato a far vincere il nostro presidente Occhiuto e tutta la coalizione»
E.D.G.
7 ottobre 2025
Ore 14:42
Elezioni regionali, Dalila Nesci (non eletta) ringrazia ma non molla: «Rimango al servizio di Fdi e della Calabria»\n
L’analisi

Elezioni regionali: in una Calabria sempre più disaffezionata al voto, a Reggio cresce l’affluenza che non premia solo Falcomatà

Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi e primo eletto (per soli 300 voti in più) nella circoscrizione Sud nel Partito democratico, intercetta quasi duemila preferenze nella sola città dello Stretto
Anna Foti
7 ottobre 2025
Ore 13:32
Elezioni regionali:\u00A0in una Calabria sempre più disaffezionata al voto, a Reggio cresce l’affluenza che non premia solo\u00A0Falcomatà\n
Il commento

Solo il ritorno alla politica e ai partiti (con il rispetto per la magistratura) può costruire una Calabria migliore

Uno sguardo alla rielezione di Occhiuto, alle logiche del consenso che non è una “malattia”, alla demolizione di visioni distorte e preconcette
Massimo Tigani Sava
7 ottobre 2025
Ore 12:49
Solo il ritorno alla politica e ai partiti\u00A0(con il\u00A0rispetto per la magistratura)\u00A0può costruire una Calabria migliore\n
I risultati

Regionali, a Corigliano Rossano boom di Forza Italia e della Straface. Il Pd festeggia l’elezione di Madeo

Pasqualina Straface la più votata nella città ionica con 5.221 preferenze. Ottimo risultato anche per Rosellina Madeo, che conquista il seggio in Consiglio regionale. La città elegge 4 rappresentanti a Palazzo Campanella: ci sono anche De Francesco e Scutellà
Francesco Roberto Spina
7 ottobre 2025
Ore 11:25
Regionali, a Corigliano Rossano\u00A0boom di Forza Italia e della Straface. Il Pd festeggia l’elezione di Madeo\n
Neo eletta

Elisa Scutellà, dalla delusione della Camera alla vittoria al consiglio regionale

Ex deputata del Movimento 5 Stelle e avvocata, Elisa Scutellà è stata eletta nel Consiglio regionale calabrese a sostegno di Pasquale Tridico
Redazione
7 ottobre 2025
Ore 11:20
Elisa Scutellà, dalla delusione della Camera alla vittoria al consiglio regionale
Performance politiche

Calabria fortino azzurro: Forza Italia sbanca con 21mila voti in più rispetto alle Europee  

L’analisi del prof di Scienze politica Passarelli. Grande successo per il partito del governatore. Fratelli d’Italia cresce di 22mila preferenze sul 2021 ma ne perde 44mila dalle consultazioni per Strasburgo: l’effetto Giorgia funziona a metà. Il caso del Pd che vince ma perde 
Redazione Politica
7 ottobre 2025
Ore 11:16
Calabria fortino azzurro:\u00A0Forza Italia sbanca con 21mila voti in più rispetto alle Europee\u00A0\u00A0\n
Si riparte

Occhiuto si reinsedia in Cittadella: «Ora l’uscita dal commissariamento della sanità, si ricomincia da qui»

Il presidente rieletto ha incontrato i giornalisti per tracciare le priorità del nuovo mandato. E sulla composizione della Giunta ha dichiarato: «Buone performance dei partiti della coalizione, la faremo collegialmente»
Bruno Mirante
7 ottobre 2025
Ore 10:40
Occhiuto si reinsedia in Cittadella: «Ora l’uscita dal commissariamento della sanità, si ricomincia da qui»\n
Porte girevoli

Consigliere supplente, tra debacle e speranza: chi sono i primi dei non eletti che sperano ancora di entrare in Consiglio

Wanda Ferro è il caso più altisonante: nella circoscrizione Centro è dietro a Montuoro. In provincia di Cosenza praticamente certo di uno scranno De Caprio perché Gallo sarà nominato di nuovo assessore
Antonio Clausi
7 ottobre 2025
Ore 10:29
Consigliere supplente, tra debacle e speranza: chi sono i primi dei non eletti che sperano ancora di entrare in Consiglio\n
Regionali 2025

Occhiuto rieletto alla Regione, Gentile (Fi): «La Calabria finalmente volta le spalle ai demagoghi»

Il deputato forzista e componente della I Commissione Affari Costituzionali esprime la sua gioia per la rielezione del Presidente uscente: «È la vittoria della serietà e della coerenza»
Redazione Politica
7 ottobre 2025
Ore 10:22
Occhiuto rieletto alla Regione, Gentile (Fi):\u00A0«La Calabria finalmente volta le spalle ai demagoghi»\n
Neo eletta

Rosellina Madeo, chi è il volto rampante del PD in Consiglio regionale che punta sul rinnovamento

Dalla formazione universitaria all’impegno per le pari opportunità, l’eletta del Partito Democratico rappresenta la svolta generazionale auspicata da Mimmo Bevacqua dopo il suo passo indietro
Redazione
7 ottobre 2025
Ore 10:14
Rosellina Madeo, chi è il volto rampante del PD in Consiglio regionale che punta sul\u00A0rinnovamento
Il trionfo

Elezioni regionali, Cirillo (Fi) campione di voti: per lui un exploit da oltre 19mila preferenze

Il consigliere di Forza Italia è il secondo più votato in assoluto in Calabria dietro solo a Gianluca Gallo. Sostenuto da Cannizzaro, nella passata legislatura il 31enne originario di Caulonia è stato il più giovane membro del consiglio regionale
Ilario Balì
7 ottobre 2025
Ore 09:57
Elezioni regionali, Cirillo (Fi) campione di voti: per lui un exploit da oltre 19mila preferenze\n
I risultati

Regionali, Palmi porta a casa due consiglieri: entra il sindaco Ranuccio (Pd), confermato Mattiani (Lega)

La città del Reggino rappresentata nella maggioranza e nell’opposizione: più di 10.600 preferenze per il primo cittadino, oltre 12.600 per l’esponente del partito di Salvini
Giuseppe Mancini
7 ottobre 2025
Ore 09:21
Regionali, Palmi porta a casa due consiglieri:\u00A0entra il sindaco\u00A0Ranuccio (Pd), confermato Mattiani (Lega)\n
Elezioni regionali

Renzi: «Le elezioni in Calabria dimostrano che non si vince con temi mediatici come Palestina e reddito di cittadinanza»

Il leader di Italia Viva commenta il risultato delle urne: «Abbiamo migliorato il risultato delle Marche, superando altri partiti della coalizione e eleggendo la nostra segretaria territoriale Greco»
Redazione Politica
7 ottobre 2025
Ore 08:04
Renzi: «Le elezioni in Calabria dimostrano che non si vince con temi mediatici come Palestina e reddito di cittadinanza»\n
L’analisi

Elezioni Calabria, Vito Pitaro spacca: 12mila voti. Nessun consigliere vibonese riconfermato tranne… Alecci

Passano da quattro a uno gli esponenti politici che rappresentano la provincia di Vibo in Consiglio regionale. Non ce la fanno De Nisi, Comito, Lo Schiavo e Mammoliti. L’ex sindaco di Soverato allunga la sua ombra sull’Amministrazione Romeo. Tutti i nomi e i voti ottenuti
Enrico De Girolamo
7 ottobre 2025
Ore 07:28
Elezioni Calabria, Vito Pitaro spacca: 12mila voti. Nessun consigliere vibonese riconfermato tranne…\u00A0Alecci\n
