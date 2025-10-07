Il sindaco di Lamezia Murone sull'elezione di Occhiuto

Il risultato storico accresce il peso politico dell’assessore uscente all’Agricoltura. Lui esalta il lavoro di Forza Italia e del centrodestra: «Continueremo a dare ai calabresi l’orgoglio di essere calabresi»
VIDEO | Il primo cittadino commenta con soddisfazione la vittoria del governatore rivendicando il ruolo decisivo della città nel risultato elettorale: «Avevamo previsto sul palco che avrebbe vinto le elezioni e che sarebbe stato un risultato eccezionale»
Doppia cifra superata di slancio: exploit di Bevilacqua che però non entra in consiglio regionale. Emanuele Ionà da sindaco mancato allo scranno di Palazzo Campanella. Il centrosinistra supera di poco i 9mila voti ma la candidata cittadina Amalia Bruni non centra l’obiettivo
Pasqualina Straface la più votata nella città ionica con 5.221 preferenze. Ottimo risultato anche per Rosellina Madeo, che conquista il seggio in Consiglio regionale. La città elegge 4 rappresentanti a Palazzo Campanella: ci sono anche De Francesco e Scutellà
L’analisi del prof di Scienze politica Passarelli. Grande successo per il partito del governatore. Fratelli d’Italia cresce di 22mila preferenze sul 2021 ma ne perde 44mila dalle consultazioni per Strasburgo: l’effetto Giorgia funziona a metà. Il caso del Pd che vince ma perde
Il presidente rieletto ha incontrato i giornalisti per tracciare le priorità del nuovo mandato. E sulla composizione della Giunta ha dichiarato: «Buone performance dei partiti della coalizione, la faremo collegialmente»
Wanda Ferro è il caso più altisonante: nella circoscrizione Centro è dietro a Montuoro. In provincia di Cosenza praticamente certo di uno scranno De Caprio perché Gallo sarà nominato di nuovo assessore
Il consigliere di Forza Italia è il secondo più votato in assoluto in Calabria dietro solo a Gianluca Gallo. Sostenuto da Cannizzaro, nella passata legislatura il 31enne originario di Caulonia è stato il più giovane membro del consiglio regionale
Passano da quattro a uno gli esponenti politici che rappresentano la provincia di Vibo in Consiglio regionale. Non ce la fanno De Nisi, Comito, Lo Schiavo e Mammoliti. L’ex sindaco di Soverato allunga la sua ombra sull’Amministrazione Romeo. Tutti i nomi e i voti ottenuti