Politica
Regionali, Irto: «Serve costruire una leadership forte»

A Lamezia Terme si è tenuta la direzione regionale del Partito democratico: il segretario Nicola Irto ha analizzato la sconfitta alle regionali di ottobre affermando che serve una
leadership forte.

1 novembre, 2025
Post elezioni

Pd Calabria, Irto chiama alla ricostruzione: «Serve un progetto largo e un’opposizione con proposte vere»

Alla direzione regionale di Lamezia, il segretario dem analizza il voto di inizio ottobre e traccia la rotta per il futuro del centrosinistra. «Tridico? Se torna a Bruxelles rispettiamo la sua scelta, resterà figura di riferimento per la Calabria»
Pd Calabria, Irto chiama alla ricostruzione: «Serve un progetto largo e un’opposizione con proposte vere»
Regione

Ponte sullo Stretto, Salvini alza la posta: la Lega chiede vicepresidenza e Infrastrutture nella giunta Occhiuto

La richiesta come segno politico tangibile della volontà del governatore sulla realizzazione dell'opera. Ma rischia di non far quadrare i conti con Fratelli d'Italia che ha un consigliere in più ed ha staccato di quattro punti percentuali il Carroccio alle ultime elezioni
Massimo Clausi
Ponte sullo Stretto, Salvini alza la posta: la Lega chiede vicepresidenza e Infrastrutture nella giunta Occhiuto\n
Verso la nuova giunta

Dalla sanità al lavoro, dallo spopolamento al turismo: i calabresi non chiedono miracoli, ma risposte concrete

Mentre si attende la distribuzione delle deleghe nella nuova giunta, cresce un sentimento profondo di stanchezza. I cittadini sono delusi da promesse mancate e da una politica che non riesce a tradurre le parole in fatti. Questa, forse, è l’ultima occasione per trasformare la speranza in cambiamento concreto
Ernesto Mastroianni
Dalla sanità al lavoro, dallo spopolamento al turismo: i calabresi non chiedono miracoli, ma risposte concrete\n
Grandi manovre

Giunta Calabria, Occhiuto annuncia gli assessori di Fdi e chiama Meloni: «Per la Calabria ho la lista della spesa»

Il governatore anticipa un pezzo dell’esecutivo alla manifestazione per i tre anni del governo: ci saranno Calabrese e Montuoro. Poi rilancia le priorità: un miliardo per l’area di Gioia Tauro e l’Alta velocità fino a Praia a Mare
Redazione Politica
Giunta Calabria, Occhiuto annuncia gli assessori di Fdi e chiama Meloni: «Per la Calabria ho la lista della spesa»\n

A tutto campo

Orsomarso sprona il governatore: «Nuova giunta? Occhiuto sa cosa fare, non abbiamo più alibi»

Il senatore di Fratelli d’Italia riflette sulla composizione della nuova governance: «Il presidente sa come muoversi». E sul Ponte sullo Stretto attacca Caminiti: «Non possiamo pensare di fare sempre un dibattito ideologico»
Francesco La Luna
1 novembre 2025
Ore 12:56
Orsomarso sprona il governatore: «Nuova giunta? Occhiuto sa cosa fare, non abbiamo più alibi»\n
Format LaC Tv

A Perfidia l’endorsement che non ti aspetti, Cannizzaro “vota” Oliverio: «La sinistra in Calabria riparta da lui»

L’ex governatore analizza le ultime sconfitte elettorali del Pd e chiede di rifondare il partito, il parlamentare di Forza Italia gli dà ragione con ironia (ma tace sulla giunta Occhiuto)
Franco Sangiovanni
1 novembre 2025
Ore 12:13
A Perfidia l’endorsement che non ti aspetti, Cannizzaro “vota” Oliverio: «La sinistra in Calabria riparta da lui»\n
Equilibrio instabile

Giunta Calabria, tensione alle stelle e nomi in bilico: Occhiuto irritato e impantanato tra trattative e giochi di potere

Ore concitate per la formazione del nuovo esecutivo regionale. Tra rivalità interne e pressioni politiche, il rischio è un governo nato dai compromessi. Un film già visto in cui competenza e visione rischiano di essere sacrificate sull’altare degli equilibri interni
Redazione Politica
1 novembre 2025
Ore 11:01
Giunta Calabria, tensione alle stelle e nomi in bilico: Occhiuto irritato e impantanato tra trattative e giochi di potere\n
Obiettivo elezioni

«Cercasi un sindaco per San Luca»: La tazzina della legalità lancia l’appello. E c’è chi lo raccoglie

Il comune, per la terza volta commissariato per infiltrazioni mafiose, potrebbe tornare al voto il prossimo anno. A farsi avanti l’operatore culturale Giuseppe Semeraro: «Disponibile a creare un cantiere di idee e programmi»
Redazione Politica
1 novembre 2025
Ore 09:21
«Cercasi un sindaco per San Luca»: La tazzina della legalità lancia l’appello. E c’è chi lo raccoglie\n
Sanità Calabria

Nasce il Policlinico di Cosenza ma Cosenza non c’è: firma in Regione senza il sindaco che convoca un Consiglio superato dai fatti

Firmato il protocollo per il nuovo hub ospedaliero da 750 posti letto ad Arcavacata. L’assenza di Franz Caruso accende il dibattito politico e urbanistico sul futuro della sanità e della città: il 5 novembre l’assemblea a Palazzo dei Bruzi si riunirà per discutere a cose fatte
Massimo Clausi
1 novembre 2025
Ore 05:15
Nasce il Policlinico di Cosenza ma Cosenza non c’è: firma in Regione senza il sindaco che convoca un Consiglio superato dai fatti\n
la cerimonia

Reggio, proclamati consiglieri regionali anche Falcomatà e Giannetta: completa la “squadra” della Circoscrizione Sud

La presidente del Tribunale Arena ha così completato l’assegnazione dei seggi a Palazzo Campanella. Assente Falcomatà impegnato all’estero.
Claudio Labate
31 ottobre 2025
Ore 11:17
Reggio, proclamati consiglieri regionali anche Falcomatà e Giannetta: completa la “squadra” della Circoscrizione Sud\n
mondo dem

Lettieri: «Riorganizzare il Pd in provincia di Cosenza. Con Caligiuri vedrò Caruso per i prossimi passi»

Il segretario di Federazione, a margine di una vivace direzione, ribadisce sostegno pieno all’amministrazione di Palazzo dei Bruzi e indica i punti su cui vuole lavorare per potenziare il Partito Democratico «anche in ottica Provinciali»
Antonio Clausi
31 ottobre 2025
Ore 10:51
Lettieri: «Riorganizzare il Pd in provincia di Cosenza. Con Caligiuri vedrò Caruso per i prossimi passi»
In pole position

Regione, un Leone per la sanità di Calabria

L'ex rettore dell'Unical al centro della scena presente e futura. Per lui "offerte" di rilievo in arrivo dalla Cittadella
D. M.
31 ottobre 2025
Ore 08:40
Regione, un Leone per la sanità di Calabria\n
L’inaugurazione

Catanzaro, dopo otto anni riapre l’Aula rossa di Palazzo De Nobili. Fiorita: «È qui che la democrazia diventa voce»

Nel 2018 il crollo del controsoffitto ne aveva decretato l’inagibilità. Il lungo iter per il ripristino che ha visto le assemblee del capoluogo essere ospitate prima nella sala del Consiglio provinciale e poi, con una soluzione di fortuna, nella sala Concerti dello stesso palazzo municipale
Bruno Mirante
31 ottobre 2025
Ore 08:09
Catanzaro, dopo otto anni riapre l’Aula rossa di Palazzo De Nobili. Fiorita: «È qui che la democrazia diventa voce»\n
le preoccupazioni

Ponte sullo Stretto, i timori di Caminiti dopo lo stop della Corte: «L'opera è ormai simbolo del rapporto tra potere e democrazia»

La sindaca di Villa San Giovanni rimane prudente nonostante il riconoscimento delle criticità sollevate dal Comune. Resta alta l’attenzione sugli espropriandi: «Mi chiamano per chiedermi se è per sempre»
Elisa Barresi
31 ottobre 2025
Ore 05:30
Ponte sullo Stretto, i timori di Caminiti dopo lo stop della Corte: «L'opera è ormai simbolo del rapporto tra potere e democrazia»\n
Le dichiarazioni

Ponte sullo Stretto, Romano (Avs): «Il più grande spreco di sempre, con 14,6 miliardi strade e ferrovie»

La dirigente nazionale del partito: «La bocciatura della Corte dei Conti è la fine di un percorso, ora si istituisca il Parco nazionale»
Redazione Politica
30 ottobre 2025
Ore 20:32
Ponte sullo Stretto, Romano (Avs): «Il più grande spreco di sempre, con 14,6 miliardi strade e ferrovie»\n
Le dichiarazioni

Ponte sullo Stretto, Meloni: «Incuriosita dai rilievi della Corte dei Conti. Noi non ci rassegniamo»

La premier replica ai rilievi della magistratura contabile: «Siamo eredi di una civiltà che ha costruito per millenni. Sarà un'opera ingegneristica unica al mondo»
Redazione Politica
30 ottobre 2025
Ore 19:34
Ponte sullo Stretto, Meloni: «Incuriosita dai rilievi della Corte dei Conti. Noi non ci rassegniamo»\n
L’opera della discordia

Ponte sullo Stretto, Schlein: «Il Governo si fermi». Tridico: «Salvini farebbe bene a dimettersi»

La segretaria del Pd e l’europarlamentare commentano lo stop della Corte dei Conti: «Sprecate immani risorse per un’opera inutile e certamente non prioritaria. Ci sono progetti più urgenti»
Redazione Politica
30 ottobre 2025
Ore 15:19
Ponte sullo Stretto, Schlein: «Il Governo si fermi». Tridico: «Salvini farebbe bene a dimettersi»\n
nero su bianco

Nuovo ospedale di Cosenza, domani in Regione la firma per realizzarlo all’Unical

Alle 11.30 verrà suggellato lo storico accordo da cui scaturirà la nuova struttura sanitaria tra il Governatore Occhiuto, il sindaco di Rende Principe, il rettore Leone e il commissario Moroni
Redazione
30 ottobre 2025
Ore 14:07
Nuovo ospedale di Cosenza, domani in Regione la firma per realizzarlo all’Unical
Il caso politico

«Nomina fiduciaria mascherata da selezione»: Alecci (Pd) contro il bando per la Calabria Film Commission 

Il consigliere regionale dem critica l’avviso per la direzione della Fondazione: «Requisiti generici, tempi ristretti e nessuna valutazione indipendente. La Calabria merita professionalità vere»
Redazione Politica
30 ottobre 2025
Ore 11:56
«Nomina fiduciaria\u00A0mascherata\u00A0da selezione»: Alecci (Pd) contro il bando per la Calabria\u00A0Film Commission\u00A0\n
L’intervento

La Corte dei conti boccia il Ponte, Orlandino Greco: «Il Sud non può restare ostaggio della burocrazia»

Il neo consigliere regionale di maggioranza interviene dopo che i magistrati contabili hanno negato il visto di legittimità alla delibera Cipess sull’opera: «Possono rallentare ma non fermeranno il cammino di chi crede nel cambiamento»
Redazione Politica
30 ottobre 2025
Ore 09:12
La Corte dei conti boccia il Ponte, Orlandino Greco: «Il Sud non può restare ostaggio della burocrazia»
Le reazioni

No della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto, Occhiuto: «Un grave danno per il Paese». Irto: «Il governo vende illusioni»

Scoppia la polemica in seguito al pronunciamento dell’organo costituzionale in merito all’illegittimità dell’infrastruttura. Il presidente della regione Calabria aggiunge: «Il Sud vuole opportunità». Incredulità anche per Siracusano, Loizzo e il presidente della regione Sicilia Schifani: «Scelta illogica, decisione surreale»
Redazione Attualità
29 ottobre 2025
Ore 20:35
No della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto, Occhiuto:\u00A0«Un grave danno per il Paese». Irto:\u00A0«Il governo vende illusioni»\n
dopo la bocciatura

Stop al ponte sullo Stretto, il sindaco Caminiti: «Non ci sorprende. Villa lo aveva già detto nel ricorso»

La reazione del primo cittadino di Villa San Giovanni
Redazione
29 ottobre 2025
Ore 19:59
Stop al ponte sullo Stretto, il sindaco Caminiti: «Non ci sorprende. Villa lo aveva già detto nel ricorso»\n
Manovra discussa

Statale 106, Baldino (M5s): «Dopo i 7,5 miliardi dirottati al Nord per le quote latte, attenzione alta anche per un solo euro rivisto»

La deputata cinquestelle torna sulla vicenda del taglio da 50 milioni di euro previsto dalla legge di bilancio: «Il centrodestra lo chiama rimodulazione, ma si tratta di definanziamento»
Redazione Politica
29 ottobre 2025
Ore 16:03
Statale\u00A0106, Baldino (M5s): «Dopo i 7,5 miliardi dirottati al Nord per le quote latte, attenzione alta anche per un solo euro rivisto»
Cerimonia nel capoluogo

A Catanzaro proclamati anche i consiglieri regionali eletti nella Circoscrizione Centro, tutti i nomi

Il Tribunale di Catanzaro ha ufficializzato le elezione degli otto rappresentanti a Palazzo Campanella tra foto, selfie e strette di mano
Bruno Mirante
29 ottobre 2025
Ore 13:27
A Catanzaro proclamati anche i consiglieri regionali eletti nella Circoscrizione Centro, tutti i nomi\n
