Politica
Regionali, la Cgil offre disponibilità ma chiede dialogo

Nel nostro giro pre-elettorale di opinioni e richieste da parte di sindacati, associazioni e soggetti interessati oggi vi proponiamo l'intervista al segretario regionale della CGIL.

22 settembre, 2025
regionali calabria 2025 · gianfranco trotta · cgil calabria
Occhiuto, Tridico e Toscano a confronto su LaC Tv: attesa per la nuova puntata di Perfidia

VIDEO | I candidati alla presidenza della Regione Calabria si confronteranno sulle poltrone roventi del format di Antonella Grippo, venerdì 26 settembre alle ore 21:30
Schlein da Soveria rilancia sul salario minimo: «Sotto i 9 euro è sfruttamento, troppi ragazzi in Calabria fanno la scelta di andare via»

Prosegue il tour della segretaria nazionale del Pd a sostegno della candidatura di Pasquale Tridico. Focus su lavoro e sanità: «Questo governo vuole smantellare quella pubblica, noi avevamo indicato la strada per assumere subito medici e infermieri»
Redazione Politica
La politica regionale ignora il mondo? Le elezioni calabresi e le grandi sfide globali e locali

Un nuovo capitolo si apre per la Calabria. Mentre l'arena politica si concentra su sanità e infrastrutture, le grandi crisi mondiali e le piaghe interne come criminalità e corruzione restano nell'ombra. L'elettorato attende risposte su questi temi cruciali per valutare la visione di chi si candida a governare
Franco Sangiovanni
Elly Schlein a Rosarno con Tridico: «Questa è casa vostra, la ’ndrangheta è fuori posto»

La segretaria del Pd alla Casa del Popolo “Valarioti” ha parlato di lavoro, diritti e la piaga del caporalato: «Lo Stato deve arrivare prima delle mafie. Inaccettabile che si lavori per 3 euro all’ora»
Giuseppe Mancini
Rifiuti e acqua, Greco e Sestito criticano lo stallo di Arrical e propongono le loro ricette

Confronto su LaC Tv tra i due aspiranti al Consiglio regionale. Secondo il candidato della Lega Occhiuto ha «fregato» i sindaci. L’esponente della lista Tridico Presidente: «Serviva un meccanismo diverso»
Redazione Politica
22 settembre 2025
Ore 15:12
Rifiuti e acqua, Greco e Sestito\u00A0criticano lo stallo di Arrical e propongono le loro ricette\n
La Cgil Calabria: «Chiediamo rispetto e ascolto, assenti in questi anni: ecco le nostre proposte ai candidati»

La nostra intervista al segretario regionale Trotta che enumera le priorità nel quadro dei 14 settori principali da affrontare e già sottoposti ad Occhiuto, Tridico e Toscano. Nella sede di Catanzaro presentata proposta di riforma del Turismo
Nico De Luca
22 settembre 2025
Ore 14:57
La Cgil Calabria: «Chiediamo rispetto e ascolto, assenti in questi anni: ecco le nostre proposte ai candidati»\n
Elly Schlein a Vibo: «La destra vuole smantellare la sanità pubblica. La ‘ndrangheta? Si batte assicurando diritti a tutti»

Il tour elettorale della segretaria del Pd a sostegno di Tridico ha fatto tappa dinanzi all’ospedale Jazzolino: «Forti ritardi nella realizzazione di strutture sanitarie con i fondi Pnrr». Sulle elezioni: «Nostro avversario non solo Occhiuto ma anche l’indifferenza che ha colpito i calabresi»
Redazione Politica
22 settembre 2025
Ore 13:07
Elly Schlein a Vibo: «La destra vuole smantellare la sanità pubblica. La ‘ndrangheta? Si\u00A0batte assicurando diritti a tutti»
Pasquale Tridico: «Genocidio a Gaza, Calabria in prima linea per la dignità»

Il candidato governatore sostiene la Global Flotilla e lo sciopero generale: «No a silenzi e complicità dei governi europei».
Redazione
22 settembre 2025
Ore 12:48
Pasquale Tridico: «Genocidio a Gaza, Calabria in prima linea per la dignità»
Regionali, i calabresi si preparano al voto tra indecisi e astensionisti: «La politica è spazzatura, tanto non cambia niente»

VIDEO | Molti i cittadini sfiduciati dalle istituzioni ma anche tanti convinti che non andare a votare sia un errore: «Inaccettabile, è uno strumento importante». E poi chi andrà alle urne ma con un giudizio nettamente negativo: «Siamo una colonia interna grazie ai nostri politici»
Luana Costa
22 settembre 2025
Ore 11:20
Regionali, i calabresi si preparano al voto tra indecisi e astensionisti:\u00A0«La politica è spazzatura, tanto non cambia niente»
Sempre più Paesi riconoscono lo Stato di Palestina, ma l’Italia resta ferma. Oggi infuocata assemblea all’Onu

L’orrore del genocidio di Gaza porta milioni di persone in piazza in tutto il mondo, ma per il Belpaese, Stati Uniti e Germania parlare di indipendenza significherebbe fare un favore ad Hamas
Redazione
22 settembre 2025
Ore 10:09
Sempre più Paesi riconoscono lo Stato di Palestina, ma l’Italia resta ferma. Oggi infuocata assemblea all’Onu
Trump, il banditore d’America: basta pagare e diventi cittadino Usa. Ecco l’ultima genialata del tycoon

Con la Gold Card basta un milione di dollari per i privati e due per le aziende. Dopo aver urlato contro gli immigrati, così il presidente apre le porte ai miliardari
Tacco di Ghino
22 settembre 2025
Ore 06:11
Trump, il banditore d’America: basta pagare e diventi cittadino Usa. Ecco l’ultima genialata del tycoon\n
Cosenza, ovazione per Elly Schlein. Tre parole d’ordine: «Sanità, lavoro, restanza»

La segretaria del Pd a Piazza Kennedy: «Chiedete ad Occhiuto se conosce non i nomi dei borghi, ma di Serafino Congi e degli altri morti per la malasanità calabrese. Tridico è la persona giusta per cambiare paradigma»
Antonio Clausi
21 settembre 2025
Ore 18:46
Cosenza, ovazione per Elly Schlein. Tre parole d’ordine:\u00A0«Sanità, lavoro, restanza»
Aree interne, Mancuso (Pd): «Siamo l’unico partito che ha tracciato un percorso di impegno in tempi non sospetti»

L’esponente della segreteria regionale dem ripercorre «la chiarissima scelta strategica di Elly Schlein» su un tema ormai diventato centrale nella campagna elettorale: «Il propagandismo è sempre in agguato»
Redazione Politica
21 settembre 2025
Ore 17:37
Aree interne, Mancuso (Pd): «Siamo l’unico partito che ha tracciato un percorso di impegno in tempi non sospetti»\n
Regionali, Elly Schlein a San Giovanni in Fiore: «Vogliamo verità e giustizia per Serafino Congi»

La sanità pubblica al centro dell'appuntamento elettorale con la segretaria nazionale del Pd che ha incontrato anche la vedova del 48enne morto il 4 gennaio scorso in attesa dei soccorsi
Francesco Oliverio
21 settembre 2025
Ore 17:16
Regionali, Elly Schlein a San Giovanni in Fiore: «Vogliamo verità e giustizia per Serafino Congi»\n
Italia Viva, Greco pronta a commissariare i vertici di Crotone: «Chi appoggia la destra è fuori dal partito»

La coordinatrice regionale contro la scelta dei dirigenti pitagorici di appoggiare con un anno di anticipo l’ex forzista Torromino per la carica di sindaco: «Da noi non c’è spazio per balletti in solitaria e giravolte»
Redazione Politica
21 settembre 2025
Ore 15:47
Italia Viva, Greco pronta a commissariare i vertici di Crotone: «Chi appoggia la destra è fuori dal partito»\n
La Lega Calabria a Pontida, il commissario dei giovani cosentini Russo: «Grande attenzione verso la nostra terra»

Al raduno nazionale anche una delegazione di militanti della nostra regione: «Il mio sogno? Che un domani l’appuntamento annuale possa svolgersi al Sud, magari proprio da noi»
Redazione Politica
21 settembre 2025
Ore 13:30
La Lega Calabria a Pontida, il commissario dei giovani cosentini\u00A0Russo: «Grande attenzione verso la nostra terra»\n
Regionali, Toscano: «Occhiuto e Tridico per il precariato infinito, solo noi chiediamo stabilità»

Secondo il candidato di Democrazia Sovrana Popolare alla presidenza della Regione Calabria i suoi due competitor «non si pongono il problema del lavoro, serve invece un piano straordinario»
Redazione Politica
21 settembre 2025
Ore 08:54
Regionali, Toscano:\u00A0«Occhiuto e Tridico per il precariato infinito, solo noi chiediamo stabilità»
Regionali, anche da Corigliano Rossano Tridico martella su sanità e ritardi: «La Calabria di Occhiuto non funziona»

VIDEO | In una serie di incontri nella città ionica il candidato del centrosinistra ha parlato di sistema sanitario, infrastrutture e sviluppo puntando il dito contro il governatore uscente e proponendo le sue soluzioni
Matteo Lauria
21 settembre 2025
Ore 06:46
Regionali, anche da Corigliano Rossano Tridico martella su sanità e ritardi: «La Calabria di Occhiuto non funziona»
Tra piazze vuote e promesse stanche, al voto anche la Calabria accetta di essere governata dalla rassegnazione

La politica non nasce nel vuoto: è lo specchio di chi la esprime. La nostra, molto spesso, è una società che si lamenta, che attribuisce la responsabilità a qualcun altro senza mai riconoscere la propria parte
Francesco Vilotta
21 settembre 2025
Ore 04:51
Tra piazze vuote e promesse stanche,\u00A0al voto anche la Calabria accetta di essere governata dalla rassegnazione\n
Regionali, Felicia Laurito (Fa): «Con occhi nuovi e cuore radicato, pronta a rinnovare la Calabria»

La giovane candidata nella lista Forza Azzurri al fianco di Roberto Occhiuto punta su sanità, lavoro e futuro dei giovani: «Restare o tornare deve essere una scelta, non un ripiego»
Franco Sangiovanni
20 settembre 2025
Ore 18:02
Regionali, Felicia Laurito (Fa): «Con occhi nuovi e cuore radicato, pronta a rinnovare la Calabria»\n
La lettera di un cittadino: «La sfida della Calabria è abbattere la gabbia di potere per una politica più meritocratica»

La distanza incolmabile tra politica e cittadini, l’influenza della mafia bianca e l’impoverimento culturale di chi ci rappresenta: l’analisi di un lettore in vista dall’imminente chiamata alle urne
Redazione
20 settembre 2025
Ore 16:01
La\u00A0lettera di un cittadino:\u00A0«La sfida della Calabria è abbattere la gabbia di potere per una politica più\u00A0meritocratica»\n
Regionali, al festival Sciabaca il primo duello tra Occhiuto e Tridico: la cultura irrompe nella campagna elettorale

Sul palco della rassegna organizzata da Rubbettino Editore i due candidati alla presidenza hanno discusso di lettura, biblioteche e politiche culturali. Tridico propone operatori in ogni comune, Occhiuto rivendica gli investimenti già fatti e chiama a raccolta il ceto intellettuale. Ma è sulla sanità che i toni si sono alzati
Bruno Mirante
20 settembre 2025
Ore 15:51
Regionali, al festival Sciabaca il primo duello tra Occhiuto e Tridico: la cultura irrompe nella campagna elettorale\n
Regionali, Tavernise (M5s): «La Calabria che lascia Occhiuto è sempre la regione più povera d'Italia»

Il consigliere regionale uscente denuncia l’assenza di investimenti su sanità, centri storici e infrastrutture. «13 miliardi su un ponte, invece di 360 km di statale 106». E su Tridico: «Farà la differenza»
Francesco Roberto Spina
20 settembre 2025
Ore 15:45
Regionali, Tavernise (M5s): «La Calabria che lascia Occhiuto è sempre la regione più povera d'Italia»\n
Ponte sullo Stretto, Bonelli: «Dall’Ue una nuova lettera di chiarimenti sui vincoli ambientali»

Ad annunciarlo il leader di Avs a margine di un incontro elettorale: «Il Governo spieghi la ragione per la quale sono andati avanti sapendo di violare le leggi e le direttive europee»
Redazione Attualità
20 settembre 2025
Ore 12:06
Ponte sullo Stretto, Bonelli: «Dall’Ue una nuova lettera di chiarimenti sui vincoli ambientali»\n
