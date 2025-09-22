Regionali, la Cgil offre disponibilità ma chiede dialogo

Prosegue il tour della segretaria nazionale del Pd a sostegno della candidatura di Pasquale Tridico. Focus su lavoro e sanità: «Questo governo vuole smantellare quella pubblica, noi avevamo indicato la strada per assumere subito medici e infermieri»
Un nuovo capitolo si apre per la Calabria. Mentre l'arena politica si concentra su sanità e infrastrutture, le grandi crisi mondiali e le piaghe interne come criminalità e corruzione restano nell'ombra. L'elettorato attende risposte su questi temi cruciali per valutare la visione di chi si candida a governare
La segretaria del Pd alla Casa del Popolo “Valarioti” ha parlato di lavoro, diritti e la piaga del caporalato: «Lo Stato deve arrivare prima delle mafie. Inaccettabile che si lavori per 3 euro all’ora»
Confronto su LaC Tv tra i due aspiranti al Consiglio regionale. Secondo il candidato della Lega Occhiuto ha «fregato» i sindaci. L’esponente della lista Tridico Presidente: «Serviva un meccanismo diverso»
La nostra intervista al segretario regionale Trotta che enumera le priorità nel quadro dei 14 settori principali da affrontare e già sottoposti ad Occhiuto, Tridico e Toscano. Nella sede di Catanzaro presentata proposta di riforma del Turismo
Il tour elettorale della segretaria del Pd a sostegno di Tridico ha fatto tappa dinanzi all’ospedale Jazzolino: «Forti ritardi nella realizzazione di strutture sanitarie con i fondi Pnrr». Sulle elezioni: «Nostro avversario non solo Occhiuto ma anche l’indifferenza che ha colpito i calabresi»
VIDEO | Molti i cittadini sfiduciati dalle istituzioni ma anche tanti convinti che non andare a votare sia un errore: «Inaccettabile, è uno strumento importante». E poi chi andrà alle urne ma con un giudizio nettamente negativo: «Siamo una colonia interna grazie ai nostri politici»
La segretaria del Pd a Piazza Kennedy: «Chiedete ad Occhiuto se conosce non i nomi dei borghi, ma di Serafino Congi e degli altri morti per la malasanità calabrese. Tridico è la persona giusta per cambiare paradigma»
L’esponente della segreteria regionale dem ripercorre «la chiarissima scelta strategica di Elly Schlein» su un tema ormai diventato centrale nella campagna elettorale: «Il propagandismo è sempre in agguato»
La coordinatrice regionale contro la scelta dei dirigenti pitagorici di appoggiare con un anno di anticipo l’ex forzista Torromino per la carica di sindaco: «Da noi non c’è spazio per balletti in solitaria e giravolte»
VIDEO | In una serie di incontri nella città ionica il candidato del centrosinistra ha parlato di sistema sanitario, infrastrutture e sviluppo puntando il dito contro il governatore uscente e proponendo le sue soluzioni
La politica non nasce nel vuoto: è lo specchio di chi la esprime. La nostra, molto spesso, è una società che si lamenta, che attribuisce la responsabilità a qualcun altro senza mai riconoscere la propria parte
Sul palco della rassegna organizzata da Rubbettino Editore i due candidati alla presidenza hanno discusso di lettura, biblioteche e politiche culturali. Tridico propone operatori in ogni comune, Occhiuto rivendica gli investimenti già fatti e chiama a raccolta il ceto intellettuale. Ma è sulla sanità che i toni si sono alzati
Il consigliere regionale uscente denuncia l’assenza di investimenti su sanità, centri storici e infrastrutture. «13 miliardi su un ponte, invece di 360 km di statale 106». E su Tridico: «Farà la differenza»