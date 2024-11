La Calabria è zona rossa. Rientra infatti tra le regioni individuate dal Governo a maggior rischio insieme a Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta. Puglia e Sicilia sono zona arancione, il resto d'Italia è invece zona gialla. A darne notizia è stato lo stesso premier annunciando il nuovo Dpcm entrato in vigore il 6 novembre.





Si tratta di fatto di un nuovo lockdown per la regione Calabria, più soft rispetto a marzo ma che comporta comunque misure, restrizioni e limiti negli spostamenti. Sarà infatti necessario per spostarsi anche all'interno del proprio Comune portare con sè sempre il modulo di autocertificazione messo a disposizione dal Governo.





I numeri diffusi dalla Regione tutti i giorni con il bollettino mostrano un incremento costante e preoccupante dei nuovi contagi da Covid-19 mentre il sistema sanitario regionale è già in affanno per l'alto numero dei pazienti ricoverati.

In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria. Casi positivi, decessi e guarigioni. Provvedimenti e notizie dalle diverse province sempre aggiornate in tempo reale.

11 novembre

Ore 9.45 - I sindaci della Locride chiedono misure urgenti contro il Covid

L'assemblea dei sindaci della Locride, riunitasi a Siderno, preso atto del crescente diffondersi del virus, con circa 250 casi attivi di cui 6 ospedalizzati, ha chiesto con urgenza l'allestimento di ulteriori Usca a Nord e a Sud della Locride (oltre quella di Marina di Gioiosa Ionica), così come l'immediata attivazione di posti letto di terapia intensiva e subintensiva, comprendendo l'utilizzo dell'ex ospedale di Siderno come centro Covid (o post Covid).

10 novembre

Ore 21.40 - Sette nuovi casi nella Sibaritide

Sei casi a Corigliano-Rossano e uno a Cassano. È questo il bilancio di oggi in riva allo jonio cosentino. Un paziente, nel frattempo, è stato trasferito dal reparto Covid di Corigliano Rossano al reparto di Rianimazione dell’azienda ospedaliera di Reggio Calabria.

Ore 19.06 - 22 positivi ai test antigenici a Nocera Terinese

A Nocera Terinese su 241 test rapidi effettuati sono 22 i soggetti risultati positivi e che ora dovranno restare in isolamento in attesa di sottoporsi al tampone molecolare per avere conferma.

Ore 18.36 - Emergenza Covid, a Crotone incontro sindaci-prefetto

Si è riunito oggi in videoconferenza il tavolo per il monitoraggio della situazione emergenziale legata Covid-19 sul territorio della provincia di Crotone, presieduto dal prefetto Tiziana Tombesi. All'incontro hanno partecipato la maggior parte dei sindaci dei comuni della provincia, il capo di gabinetto della provincia, i vertici delle forze di polizia, il direttore generale f.f. dell’Azienda sanitaria provinciale ed il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale.

Ore 18.06 - A Cosenza gruppo di mamme chiede chiusura scuole

Un gruppo di mamme, poco numeroso per la verità, a Cosenza ha chiesto la chiusura della scuole: «I protocolli di sicurezza all'interno degli istituti sono saltati - dicono - I bambini sono costretti a rimanere per sei ore con la mascherina e sono comunque esposti al rischio di contagio. Per questo bisogna subito chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado e garantire il diritto alla studio attraverso la didattica a distanza. Il luogo più sicuro è tra le mura della propria casa».

Ore 17.46 - 22 nuovi casi a Gioia Tauro

Balzo in avanti del contagi a anche a Gioia Tauro. In un solo giorno il numero dei positivi è passato da 78 a 100. La notizia è stata data il sindaco della città del porto Aldo Alessio dal suo profilo di Facebook.

Ore 14.36 - 86 casi nell'area centrale della Calabria

Il laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio ha processato in tutto 745 tamponi. Il capoluogo di regione è la provincia più colpita con 35 positività accertate.

Ore 14.08 - Un decesso a Vibo

È deceduta all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, una anziana di San Cono, frazione di Cessaniti. La signora, 85 anni, di soffriva di patologie pregresse.

Ore12.50 - Pazienti covid in attesa di ricovero a Cosenza

Ci sono 22 malati Covid nelle sale di attesa nel pronto soccorso dell’Annunziata di Cosenza. Si tratta di pazienti che attendono il ricovero. La notizia è stata diffusa dal sindaco Mario Occhiuto.

Ore 12.30 - Nuovi posti letto in Calabria

Il presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, ha firmato oggi l’ordinanza n. 85 che prevede la conversione di posti letto di area medica in posti letto Covid-19. Il provvedimento prevede un incremento pari a 234 posti letto per pazienti con coronavirus più altri 10 di terapia intensiva.

Ore 10.20 – Due morti a Cosenza

Due decessi a Cosenza. Si tratta di due anziane di 94 e 78 anni. L'Hub dell'Annunziata risulta al limite della capienza in attesa dell'allestimento di nuovi posti letto nelle altre strutture ospedaliere della provincia afferenti l'Azienda sanitaria.

Ore 10.15 – Muore assessore comunale di Rosarno

Commozione a Rosarno per l'improvvisa scomparsa a causa del Covid-19 dell'assessore Pasquale Calarco. Il sindaco della città, Giuseppe Idà ha proclamato il lutto cittadino: «Come sapete - ha detto in un video messaggio sui social - nei giorni scorsi aveva contratto il virus. Le sue condizioni sono precipitate nel giro di poco tempo».

Ore 08.45 - Nuovi casi nella Sibaritide

Altri 9 casi registrati nella Sibaritide e 4 a Corigliano-Rossano. Contagi isolati a Scala Coeli, Cerchiara e Oriolo.

9 novembre



Ore 22.45 – Aumento dei casi nel Cosentino

199 casi si sono registrati in provincia di Cosenza. Preoccupa Bisignano dove i positivi giungono a quota 97, a San Giovanni in Fiore, 164 contagiati.

Ore 22.30 - Chiuso asilo a Castrovillari

Un asilo privato della città ha deciso di sospendere le attività didattiche da domani fino a data da destinarsi dopo che una maestra - che ha effettuato un tampone rapido - ha avuto esito positivo.

Ore 20.00 – Scuole chiuse a Vibo

Dopo la proposta Asp Vibo alla chiusura di tutte le scuole, il sindaco della città capoluogo ha emanato una ordinanza con la quale sospende le lezioni in presenza fino al 3 dicembre.

Ore 18.40 - Rinviata gara Vibonese-Casertana

Ancora un rinvio per la Vibonese: dopo la gara contro il Foggia, che era in programma domenica scorsa al “Razza” di Vibo, rinviata anche la partita valevole per la decima giornata del campionato di Lega Pro, contro la Casertana.

Ore 17.40 - Prorogata chiusura scuole ad Altomonte

Sale a 9 il numero di positivi sul territorio di Altomonte. Sono tutti studenti delle scuole elementari del plesso Campo sportivo, motivo per il quale il sindaco Gianpietro Coppola ha deciso di prorogare la sospensione delle attività didattiche per tutti gli istituti di ogni ordine e grado fino a nuove disposizioni.

Ore 17.30 - A Lamezia sono 180 i positivi

Non si arrestano i contagi a Lamezia Terme. Quindici i contatti positivi di cui ha dato notizia oggi il sindaco Paolo Mascaro e che complessivamente vanno a formare uno zoccolo duro di 155. Ma, come è ormai noto, essendo il sistema ingolfato, l’amministrazione sta ricevendo le comunicazioni formali in ritardo. Secondo l’Asp i contagi viaggiano a Lamezia ormai sui 180 e si orientano verso i 200. Numeri corposi e in crescita, quindi, che preoccupano.

Ore 16.30 - Controlli interforze nel campo rom di Lamezia

C’è fermento e preoccupazione a Lamezia Terme da quando il Coronavirus è entrato nel campo di Scordovillo e ha contagiato anche altre famiglie di origine rom che vivono all’esterno dell’accampamento. Sei i contagi certificati dall’azienda sanitaria, ma altri potrebbero essercene. Per questo motivo sono iniziati dei controlli da parte delle forze di polizia.

Ore 16.10 - 71 nuovi casi tra Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Sono 71 i contagi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening 579 pazienti, di questi 71 sono risultati positivi.

Ore 10.01 - A Castrovillari riapre reparto Medicina

I ricoveri erano stati sospesi dopo l'accertata positività di un operatore sanitario. Ora si torna alla normalità dopo che i tamponi su medici e infermieri hanno dato tutti esito negativo.

Ore 7.18 - A Rosarno 106 casi positivi

Visto l'alto numero di casi positivi, l'amministrazione comunale ha deciso di prorogare la chiusura di scuole e cimitero. Tra i cittadini però serpeggia malcontento soprattutto per l'impossibilità di recarsi dai propri defunti

8 novembre

Ore 21.29 - Scuole chiuse a Celico e altri comuni del Cosentino

Celico si allinea a quanto già deciso in altre cittadine della Presila. In tutta la provincia attività scolastiche ostacolate anche dai tempi lunghi per lo screening dei sospetti positivi

Ore 21.18 - Aumentano i contagi nel Lametino

Da Maida a San Pietro, fino a Nocera aumentano i casi e le amministrazioni hanno deciso di acquistare i test antigenici rapidi per monitorare in poco tempo la diffusione del virus.

Ore 20.42 - A Mormanno scuole chiuse

Saranno chiuse fino al 29 novembre. L'ordinanza di carattere precauzionale è stata firmata dal sindaco Giuseppe Regina, in accordo con i comuni di Laino Borgo e Laino Castello.

Ore 14.50 - Cosa si può fare in zona rossa: le faq del Governo

Dalle visite ai nonni ai mercatini di Natale, fino alle seconde case: Palazzo Chigi ha elaborato una serie di domande e risposte per fugare ogni dubbio circa le nuove regole da seguire .

Ore 10.30 - Scuole chiuse a Cassano e Frascineto

Il sindaco di Cassano ha emesso un'ordinanza di chiusura di tutte le scuole fino al 3 docembre. Anche a Frascineto il promo cittadino ha deciso di chiudere gli istituti scolastici ma fino al 14 novembre.

Ore 10.20 - Un decesso a Corigliano-Rossano

Muore di Covid, non nel polo Covid ma nella stanza di isolamento del pronto soccorso dove era ricoverato dal 4 novembre scorso.

Ore 9.30 - Altri 7 casi nel San Luca

Dopo il primo caso di positività registrato nel San Luca lo scorso venerdì, la società che milita nel campionato di Serie D, ha comunicato di aver riscontrato altri positivi nel gruppo squadra.

7 novembre

Ore 20.20 - Due nuovi casi a Nocera Terinese

Sono 5 in totale i casi di Covid-19 accertati a Nocera Terinese, lo si apprende da un post sulla pagina facebook del comune del lametino. Questi due si aggiungono a quelli già rilevati lo scorso giovedì.

Ore 20.15 - Ospedale Catanzaro, verso attivazione 30 nuovi posti letto

Alla fine la risposta al crescente aumento di contagi e, dei conseguenti ricoveri, giunge dall'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. L'ospedale trova una soluzione in emergenza nel recinto di casa sua, con 30 posti in più, senza ottenere l'appoggio dell'ateneo che più volte si è rifiutato di mettere a disposizione gli ampi spazi inutilizzati del corpo C del campus universitario.

Ore 19.30 - Richiesta d'aiuto degli operatori della Rsa di Laino Borgo

Situazione «molto drammatica» - afferma il sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo - quella che si vive nella comunità alloggio per disabili "Casa della divina provvidenza Rovitti - Grimaldi" nel centro di Laino Borgo, diventata un focolaio di Covid-19.

Ore 18.50 - Vibo, denuncia di una ragazza: mia zia in ambulanza per sei ore

Cristina racconta in modo accorato l’incubo che sta vivendo la sua famiglia. «Mia zia è in ospedale. Ha una seria insufficienza respiratoria e adesso è assistita con la ventilazione polmonare. Vi è arrivata per sospetto Covid ed è rimasta sei ore in ambulanza, prima che la stanza Covid del Pronto soccorso si liberasse e fosse sottoposta a tampone».

Ore 18.45 - A Pizzoni 9 nuovi positivi

Salgono a 13 i casi di positività al coronavirus Sars-Cov2 nel piccolo centro di Pizzoni, nell’entroterra vibonese. Dopo i quattro casi positivi resi noti nella giornata di ieri (tra loro anche il sindaco Vincenzo Caruso e l’assessore Maria Concetta Massa) in paese si registrano 9 nuovi casi.

Ore 18.20 - Ambulanze ancora in fila al Ps di Catanzaro

Torna lo spettro dell'emergenza all'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Da questo pomeriggio e ancora adesso, il pronto soccorso è nuovamente intasato da ambulanze con a bordo pazienti barrellati affetti da Covid in attesa di un ricovero.

Ore 18.05 - Nuovo decesso a Catanzaro

Sale a 41 il bilancio dei decessi per le complicanze dovute all'infezione da coronavirus nella provincia di Catanzaro. Nella serata di ieri si è registrata una nuova vittima nel reparto di Terapia intensiva dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

Ore 17.55 - Il bollettino regionale

Nuova impennata dei contagi da Covid-19 nella nostra regione. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati riscontrati 392 nuovi positivi. Un triste record registrato nella nostra regione e riportato nel bollettino regionale quotidiano.

Ore 17.40 - Reparto covid in allestimento a Cetraro

La commissaria dell’Asp di Cosenza, Cinzia Bettellini, accompagnata dal responsabile dell’area tecnica, il dottor Pignatari, ha effettuato un sopralluogo all’ospedale di Cetraro per verificare i percorsi del neo reparto covid-19.

Ore 15.35 - Chiuso il cimitero a Cassano sullo Ionio

Il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso con una propria ordinanza ha disposto la chiusura del cimitero, per contrastare l'aumento dei casi di Covid-19.

Ore 15.00 - Focolaio nella Rsa di Laino Borgo

Ci sono solo 3 oss ed un responsabile a prendersi cura degli anziani della casa di accoglienza "Rovitti - Grimaldi" nel cuore di Laino Borgo che da stanotte è diventato un focolaio Covid.

Ore 14.30 - 101 casi nella Calabria centrale

101 nuovi casi sono emersi tra Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia in un giorno. Inoltre sono stati processati anche 188 tamponi provenienti dalla provincia di Cosenza, 17 i contagi accertati.

Ore 13.30 - 54 casi a Gioia Tauro

Sono 54 i casi in totale a Gioia Tauro. Lo ha reso noto il sindaco Aldo Alessio in un post sui social.

Ore 13.06 - Scuole chiuse a Crotone

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha disposto da lunedì 9 novembre e per la durata di quindici giorni, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado della città.

Ore 10.15 – Niente elezioni comunali

Elezioni rinviate a Delianuova e Siderno: la decisione arriva dal Consiglio dei ministri. La scelta dovuta alla particolare situazione epidemiologica. Le consultazioni elettorali si svolgeranno entro il 31 marzo 2021

6 novembre

Ore 22.48 - Altro decesso a Cosenza

Un decesso nel reparto di pneumologia dell’ospedale dell’Annunziata. A perdere la vita un uomo di 77 anni.

Ore 22.05 - Sospese lezioni in una scuola di Cosenza

Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha, con un'ordinanza, disposto, in via cautelativa, la sospensione delle attività didattiche in presenza di alcune classi dell'Istituto comprensivo “Don Milani-De Matera”, allocate alla Città dei ragazzi. La decisione dopo la positività di una insegnante.

Ore 21.30 - Positivo Pippo Caffo

Ai contagi emersi nella squadra Vibonese calcio, si aggiunge anche positività del presidente Pippo Caffo.

Ore 21.00 - 39 casi nella Valle del Crati

I casi di contagio da Covid-19, confermati oggi in provincia di Cosenza sono stati 39. A preoccupare dagli ultimi dati diffusi direttamente da alcuni Comuni, è l'area della Valle del Crati dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 36 nuovi positivi tra Bisignano, Rose, Luzzi ed Acri.

20.55 - 19 casi a Rosarno

Altri 19 casi di coronavirus sono stati accertati nelle scorse ore a Rosarno. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Idà parlando di «Un aumento allarmante del numero dei positivi».

Ore 20.10 - 12 nuovi posti Covid a Catanzaro

Altri 12 posti letto dedicati al Covid, in aggiunta ai 20 già operativi suddivisi in sub intensiva e medica, saranno attivati al Policlinico universitario "Mater Domini" di Catanzaro per un totale di 32.

Ore 19.57 - 92 casi attivi a Taurianova

Sale ancora il numero delle persone positive al Covid-19 a Taurianova, fino a raggiungere quota 92. Solo nelle ultime ore registrati 13 nuovi casi di contagio.

Ore 17.57 - Salgono i contagi a Gioia Tauro

Sono attualmento 49 i casi in città. Il primo cittadino Aldo Alessio si dice preoccupato: «Anche con questi piccoli numeri, il sistema sanitario è già collassato». E sulla zona rossa: «La difesa della salute viene prima di tutto, la Regione trovi soluzione per uscirne». E rilancia sulla nave ospedale.

Il bollettino della Regione

Sono 264 i nuovi casi positivi al coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Calabria. Quattro i morti. Lo riporta il bollettino della Regione. Da inizio emergenza sul territorio regionale sono stati effettuati oltre 292mila tamponi.

Ore 16.29 - Al 118 di Cetraro 7 casi

Si allarga il focolaio al 118 di Cetraro. A risultare positivi tre infermieri, tre autisti e un medico. Quest'ultimo si trova ancora ricoverato. Polemiche sulla scarsa fornitura di dispositivi di protezione individuale.

Ore 15.16 - A Cassano due docenti positivi

Nella frazione di Doria due insegnanti positivi e scuole chiuse. Il sindaco ha inoltre invitato il prete a mettersi in isolamento dopo aver celebrato un funerale a seguito del quale sono emersi alcuni contagi.

Ore 15.10 - Mormanno acquista tamponi

A Mormanno, il sindaco Regina rende nota la difficoltà dell’Asp di Cosenza ad effettuare i tamponi per carenza di kit: «Li compreremo noi».

Ore 15.00 - 98 contagi nella Calabria centrale

Sono 98 i casi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore nell'area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio ha eseguito i test su 887 tamponi.

Ore 14.06 - Un morto a Soveria Mannelli

Nuova vittima del coronavirus in provincia di Catanzaro: si tratta di un cittadino di Soveria Mannelli, deceduto nella notte. Lo rende noto il sindaco, Leonardo Sirianni.

Ore 10.55 - Docente positivo a Corigliano Rossano, chiude una scuola

Docente positivo alla scuola secondaria di primo grado “V.Tieri” di Corigliano. Disposto il provvedimento di chiusura del plesso per 2 giorni al fine di procedere alle operazioni di sanificazione e garantire le condizioni igienico-sanitarie per gli alunni e il personale scolastico.

Ore 10.35 - A Corigliano Rossano un laboratorio per processare i tamponi

A Rossano a breve sarà allestito un laboratorio in grado di processare 300 tamponi al giorno e di avere anche referti più veloci e alleggerire il lavoro del laboratorio di virologia dell'Ospedale dell'Annunziata.

Ore 8.05 - Calabria zona rossa per i dati forniti dalla Regione

Nonostante il basso numero di casi positivi rispetto ad altre zone d'Italia, secondo il ministero della Salute nei prossimi 30 giorni si potrebbe assistere a una escalation della malattia non gestibile. Preoccupano i nuovi focolai e le carenze del sistema sanitario

Calabria zona rossa: misure e restrizioni

Ecco cosa si può fare e cosa no in Calabria zona rossa dal 6 novembre.

È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro.

Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità.

Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.

Didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’infanzia, le scuole elementari e la prima media. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni.

Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e Cip. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.

Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie. Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

L'autocertificazione per spostarsi

Servirà l’autocertificazione per potersi spostare anche all’interno del proprio comune, con le nuove misure che hanno portato la Calabria ad essere zona rossa. Come dichiarato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i risultati del monitoraggio dei 21 parametri, hanno condotto alla decisione del Ministro della Sanità di istituire la zona di massima gravità in Calabria.

Ciò significa che non è autorizzato alcuno spostamento che non sia giustificato da ragioni di lavoro, salute o per necessità. L’autocertificazione dovrà essere sempre esibita, in tutte le ore della giornata e non solo dalle 22. È la stessa già in uso dopo il dpcm del 24 ottobre scorso nelle regioni dove vigevano ordinanze più restrittive delle misure nazionali e quindi dove era stato già disposto il coprifuoco.

Gli spostamenti consentiti

Tra le motivazioni che consentiranno gli spostamenti ci sono: