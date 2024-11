La Calabria torna in zona arancione. Il ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del venerdì precedente, ha firmato le nuove ordinanze.

Coronavirus Calabria - Aggiornamenti Live

In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria.

15 marzo

Ore 9.50 - Corigliano Rossano 52 nuovi positivi e posti letto esauriti

Il clima di preoccupazione rimane nella Sibaritide e, in particolare, a Corigliano-Rossano.I dati permangono in linea con altri comuni calabresi al di sopra della media nazionale. Nella sola giornata di ieri il principale centro jonico ha fatto registrare 52 nuovi casi. Posti letto Covid esauriti e anche in Rianimazione e nelle intensive.

14 marzo

Ore 21.30 - A Soverato salgono a 37 i positivi

Salgono a 37 i casi di positività al Covid-19 a Soverato. Un dato che impressiona per il sindaco della città Ernesto Alecci «considerato che mai prima d’ora era mai accaduto anche se rispetto alla popolazione sono numeri accettabili».

Ore 19.35 - Scuole chiuse a San Giovanni in Fiore

Rosaria Succurro ha deciso di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di San Giovanni in Fiore. L’ordinanza riguarda il periodo compreso tra il 15 ed il 31 marzo. La decisione è maturata in virtù di alcuni casi accertati sia con tampone molecolare che con test antigenico, in ambito scolastico

Ore 14.00 - Prorogata zona arancione rinforzata a Corigliano Rossano

Confermata la proroga della zona arancione rinforzata fino al 21 marzo 2021. La nuova ordinanza firmata dal sindacom Flavio Stasi è di pochi minuti fa.

Ore 9.30 - Vaccinati docenti e personale Ata del Vibonese

Un flusso ordinato di docenti e personale Ata si è presentato questa mattina al palazzetto dello sport di Viale della Pace, riconvertito in centro di vaccinazione. Sei le postazioni attivate dalla protezione civile e 500 le persone vaccinate.

Ore 9.30 - A Corigliano Rossano situazione ancora critica

Trend tendenziale preoccupante ma stabile Corigliano-Rossano. 25 casi al giorno nelle ultime 72 ore, tra i quali anche bambini. E nell’ultima settimana ben 5 decessi, di cui l’ultimo nella tarda serata di ieri: un uomo di 68 anni rossanese deceduto a Cosenza

13 marzo

Ore 19.15 - Coniugi muiono a distanza di poche ore

Prima il marito, poi la moglie. A distanza di poche ore, la piccola comunità di Brattirò, frazione di Drapia, piange altre due vittime legate alla diffusione del coronavirus.

Ore 13.25 - Scuole chiuse a Soverato

È stata firmata questa mattina la nuova ordinanza del sindaco di Soverato, Ernesto Alecci che dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione degli asilo nido, presenti sul territorio comunale a far effetto da lunedì 15 e fino a sabato 20 marzo compreso.

12 marzo

Ore 19.58 - Altre 4 zone rosse

Si tratta di Petilia Policastro, San Nicola da Crissa, Piani di Acquaro e Piminoro. Il provvedimento della Regione è scaturito dalle segnalazioni delle relative Asp circa l'aumento dei contagi.

Ore 19.07 - Calabria in zona arancione

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 marzo. L'Italia sarà divisa in due colori e anche la Calabria diventerà zona arancione.

Ore 18.38 - Morto anziano di Rossano

Si tratta di un 83enne con patologie pregresse. Dopo la scoperta della positività, da una settimana si trovava nell'ospedale Annunziata.

Ore 14.50 - 64 contagi tra Vibo e Catanzaro

Sono 35 i nuovi contagi a Vibo Valentia e 29 a Catanzaro. ll laboratorio di Microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio ha eseguito i test su 524 tamponi molecolari.

Ore 13.50 - Partite le vaccinazioni a Nocera

Sono sessanta gli ultra ottantenni che si sono sottoposti a Nocera Terinese al vaccino anti Covid. Il tutto grazie ad un grande lavoro di sinergia tra istituzioni. Si attendono ulteriori dosi per proseguire con la campagna.

Ore 11.40 - AstraZeneca, i vaccinati: «Lasciati completamente da soli»

Non è il virus a preoccupare e nemmeno gli effetti collaterali, ma la solita organizzazione sanitaria che fa acqua da tutte le parti anche in una circostanza così delicata.

Ore 10.15 - Cosenza, ripartono le vaccinazioni

Dopo l’intoppo di ieri pomeriggio, relativo al ritiro delle dosi del lotto ABV2856 di AstraZeneca, ricadenti nel lotto sospeso dall’Aifa, questa mattina sono regolarmente in corso le vaccinazioni al personale scolastico .

Ore 9.20 - Longobucco zona rossa

Il comune di Longobucco è zona rossa. Lo ha disposto, con una propria ordinanza, il sindaco Giovanni Pirillo. Il provvedimento che reca "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 - Misure straordinarie nel Comune di Longobucco", istituisce su tutto il territorio comunale, la zona rossa fino al prossimo 21 marzo.

11 marzo

Ore 22.00 - Strette anche ad Acri

Ad Acri dal 12 al 14 marzo, le vie, le piazze e le aree mercatali del centro cittadino saranno chiuse al pubblico. Potrà essere garantito l’accesso ed il deflusso alle abitazioni private ed agli esercizi commerciali, ma davanti a questi ultimi non si potrà assolutamente sostare in presenza di più di quattro persone.

Ore 21.41 - Misure restrittive a Soverato

Il sindaco Ernesto Alecci ha firmato una nuova ordinanza disponendo la sospensione del mercato settimanale, non alimentare, per il prossimo venerdì 12 marzo; durante i giorni di sabato 13 e domenica 14 marzo la chiusura al pubblico di tutti i luoghi di aggregazione, giardini, aree verdi comunali, orto botanico, pineta, parchi gioco, spiagge, campi sportivi, piazze e lungomare fatta eccezione per personale autorizzato.

Ore 21.00 - Vaccini agli avvocati

Pronti ad essere vaccinati anche gli avvocati a Reggio Calabria. Rientrano infatti tra le cosiddette categorie che svolgono i servizi essenziali.

Ore 19.00 - Scuole e università

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle scuole di istruzione e formazione professionale, nonché le istituzioni universitarie, proseguono a limitare la didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca.

Ore 14.56 - 161 nuovi casi tra Vibo e Catanzaro

Sono 161 i contagi da Covid-19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 927 tamponi molecolari.

10 marzo

Ore 22.47 - Aumentano casi nel Crotonese

Dalla Prefettura stretta sulla movida e più controlli, visti i casi in aumento. Domani tavolo tecnico in questura con i sindaci dei comuni più colpiti. Critica la situazione a Petilia Policastro che rischia di diventare zona rossa.

Ore 20.59 - Corigliano Rossano zona arancione rafforzato

Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Flavio Stasi. Scuole chiuse ad eccezione di quelle dell'infanzia e per bar e ristoranti consentiti solo asporto e consegne a domicilio.

Ore 20.54 - Bimba positiva: scuole chiuse a Roccabernarda

Disposti la sanificazione dei locali e l’avvio di uno screening sui compagni di classe della piccola e sul personale docente. La didattica in presenza resta sospesa fino a sabato 13 marzo.

9 marzo

Ore 14.08 - Pazienti trasferiti da Corigliano Rossano a Catanzaro

Due pazienti Covid, intubati, di 74 e 78 anni, sono stati trasferiti d’urgenza da Corigliano-Rossano a Catanzaro. In tutta la provincia di Cosenza i posti letto iniziano a scarseggiare. Intanto i lavori per il polo Covid nella città del Codex non sono stati ancora consegnarti.

Ore 12.30 - Punto vaccini a Cosenza

È stato riconvertito in centro vaccinale, l'ospedale dell'Esercito italiano a Vaglio Lise a Cosenza. La struttura, operativa da oggi e che sarà in funzione dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, è dotata di un'area dedicata alla somministrazione dei vaccini nel rispetto delle norme sul distanziamento fisico e con uno spazio di attesa dove sostare per il periodo di osservazione (15 minuti) post vaccino.

Ore 11.35 - Il Tar riapre le scuole

Per la terza volta il Tar ha bocciato Nino spirlì e la sua ordinanza di chiusura delle scuole dell'infanzia, elementari e medie della Calabria. Il provvedimento emanato dal presidente facente funzioni il 5 marzo scorso, poi integrato il giorno successivo, è stato sospeso dalla giustizia amministrativa che entrerà nel merito della decisione il 14 aprile.

8 marzo

Ore 21.00 - Tamponi effettuati dall'Esercito

Nella lotta contro il Covid a Lamezia scende in campo anche l’Esercito che dalle prime ore di questa mattina ha allestito nel piazzale antistante il Giovanni Paolo II delle tende che verranno a breve utilizzate per effettuare tamponi molecolari e rapidi. Presto anche un punto vaccini.

Ore 12.27 - Covid nel Cosentino: contagi a Villa Torano e Paterno

Nella struttura di riabilitazione "Borgo dei mastri" di Paterno 40 positivi e tanta preoccupazione. Nella rsa di Torano Castello gli anziani infettati sono 15: tutti asintomatici.

Ore 11.14 - Governo valuta lockdown nazionale

Comitato tecnico scientifico ed Esecutivo pensano a un'ulteriore stretta. Tra le ipotesi in campo anche nuove chiusure nei weekend e un coprifuoco più esteso, fino a una super zona rossa nazionale.

Ore 10.05 - Cosenza, protesta contro scuole chiuse

A Cosenza sit-in di contestazione da parte di alcuni genitori in disaccordo con la scelta di Spirlì. Intanto il Tar si appresta a decidere sulla legittimità del provvedimento.

Ore 7.47 - Da oggi scuole chiuse per due settimane

In Calabria, da oggi e fino al 21 marzo, sospese le attività didattiche in presenza in tutte le scuole, ad eccezione degli asili nido con bimbi da 0 a 3 anni. In tutta Italia sono quais sei milioni gli studenti in Dad e, secondo un'analisi di Tuttoscuola, con il nuovo Dpcm potrebbero diventare 9 su 10.

7 marzo

Ore 21.11 - 237 casi in totale nella Sibaritide

A Corigliano-Rossano in quest’ultima settimana si è registrato un trend in crescita con 182 casi. L’intera Sibaritide conta 237 nuovi contagi (negli ultimi 7 giorni), 20 dei quali ricoverati, 2 in terapia intensiva.

Ore 21.00 - 5 contagi a Villa Torano

A Villa Torano almeno cinque anziani contagiati. I pazienti sono asintomatici.

Ore 15.00 - I contagi nella Calabria centrale

La provincia di Vibo Valentia è quella in cui si registra la maggior diffusione del virus nell'area centrale della Calabria, 24 i casi accertati e 17 nella provincia di Catanzaro.

6 marzo

Ore 15.00 - 38 nuovi positivi tra Catanzaro e Vibo

Sono 38 i contagi da Covid-19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 564 tamponi molecolari.

Ore 10.23 - Nella Locride 300 casi attivi

Circa 300 casi attualmente positivi. Ad un anno esatto dall’inizio della pandemia anche nella Locride si inizia a parlare di inizio della terza ondata di contagi da Coronavirus. Il comune più colpito è ancora Bovalino.

5 marzo

Ore 20.37 - Scuole chiuse per due settimane

Sospese le attività didattiche in presenza in tutte le scuole calabresi di ogni ordine e grado per due settimane. Era stato annunciato dal presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì nel pomeriggio ed ora è ufficiale.

Ore 15.25 - 75 nuovi contagi tra Catanzaro e Vibo

Sono 75 i contagi da Covid-19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 549 tamponi molecolari.

Ore 7.50 - 621 casi nella Sibaritide

Nella Sibaritide la curva è in leggera crescita e la città che conferma dati preoccupanti è Corigliano-Rossano. Nella sola giornata di ieri, il centro jonico ha fatto registrare ben 45 casi, per un totale che è pari 379 contagi. La Sibaritide, nel suo complesso, incluso la comunità di Acri, conta 621 pazienti Covid.

4 marzo

Ore 17.27 - Crotone, al via le vaccinazioni agli over 80

Partiranno domani pomeriggio a Crotone le vaccinazioni anti covid per gli ultrà ottantenni. Le somministrazioni avverrannocon la collaborazione dei medici di medicina generale nei locali della Asp nel quartiere Tufolo.

Ore 13.46 - Corigliano Rossano, positivo medico che rifiutò vaccino

Un medico del pronto soccorso, 49enne, dell'ospedale Nicola Giannettasio è risultato nelle ultime ore positivo al Covid. Paga lo scotto, probabilmente, di non essersi sottoposto al vaccino quando iniziò la somministrazione dedicata al personale operante nell’emergenza.

Ore 12.33 - Gimbe: «partita terza ondata»

Secondo l'ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe Catanzaro e Crotone sono le due province da “bollino rosso” che registrano un incremento significativo dei casi nella settimana 24 febbraio-2 marzo.

Ore 12.28 - Salgono i casi tra i rom a Catanzaro

Continua il monitoraggio del focolaio riscontrato nei giorni scorsi a Catanzaro nella zona di viale Isonzo. Al momento sono 28 i casi positivi di Covid-19 accertati. Nelle prossime ore, però, si attende, il risultato di altri tamponi

Ore 10.02 - Sei positivi in un call center a Rende

Sono emersi sei casi positivi al Covid-19, riscontrati con test rapido antigenico, tra gli operatori della ComData, call center di Rende. Il contagio dovrà essere confermato dal molecolare, nel frattempo l’azienda ha posto tutto il personale in smartworking.

Ore 8.30 - A Cariati chiuse tutte le scuole

A Cariati attività didattiche delle scuole dell’infanzia, di istruzione primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado nel territorio comunale si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza da giovedì 4 marzo e fino a nuove disposizioni. È quanto prevede un'ordinanza del sindaco Greco.

3 marzo

Ore 21.47 - Campana verso la zona rossa

Nel comprensorio della Sibaritide la situazione si conferma stazionaria, si lavora sul versante delle vaccinazioni, mentre nel piccolo comune silano di Campana si preannunzia la zona rossa, considerate le criticità delle ultime settimane.

Ore 16.35 - Covid, a Crucoli 4 dipendenti positivi

Uffici comunali chiusi a Crucoli fino al 5 marzo. È quanto ha disposto, ieri, la Commissione straordinaria alla guida dell’ente, dopo che 4 dipendenti sono risultati positivi al Covid a seguito di test rapido.

Ore 15.45 - Un caso di variante inglese a Guardavalle

Un caso di variante inglese a Guardavalle. Si tratta di una donna di 69 anni già dimessa dall'ospedale Pugliese. Erano risultate positive anche le due figlie, presumibilmente anche loro contagiate dalla mutazione del virus.

Ore 14.35 - 47 contagi tra Catanzaro e Vibo

Sono 30 i nuovi positivi da Covid-19 a Catanzaro e 17 a Vibo Valentia nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 693 tamponi molecolari.

Ore 11.45 - Vaccini ai pazienti dializzati a Soverato

A ricevere la dose del siero protettivo i soggetti vulnerabili del basso Ionio e quindi i pazienti in trattamento dialitico nei centri di Catanzaro lido, Squillace, Chiaravalle e Soverato.

2 marzo

Ore 22.30 - 21 contagiati tra i rom di Catanzaro

Secondo quanto riferito, le persone attualmente contagiate sono 21 e 6 quelle che hanno richiesto il ricovero nel reparto di Malattie Infettive dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio.

Ore 12.10 - Zona rossa in 4 comuni vibonesi

Zona rossa Briatico, Dasà, Gerocarne e Sorianello. È quanto disposto da un'ordinanza del presidente ff della Regione Nino Spirlì per contenere il contagio da Covid. Il provvedimento è valido da questa sera alle ore 22 e fino al 17 marzo.

Ore 11.58 - Chiuse due scuole a Cosenza

A Cosenza da oggi a mercoledì prossimo niente lezioni in presenza a via De Rada e via Saverio Albo, appartanenti entrambi all'istituto comprensivo Don Milani-De Matera. Il sindaco Occhiuto ha sospeso le attività didattiche in presenza.

1 marzo

Ore 22.00 - Dasà verso la zona rossa

Dasà verso la zona rossa. Lo ha confermato il sindaco Scaturchio: «Poco fa - ha detto sui social - ho ricevuto la chiamata del presidente ff della Giunta Regionale Nino Spirlì che mi ha annunciato che tra questa sera e domani mattina verrà decretata la zona rossa nel nostro paese per la durata di 2 settimane».

Ore 21.30 - 12 positivi al Covid tra le famiglie rom

Sono complessivamente 12 i soggetti risultati positivi al Covid, tutti facenti parte del cluster di viale Isonzo, a Catanzaro. Il dato comprende anche i quattro ricoverati nel reparto di Malattie Infettive dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro e che versano in condizioni di salute piuttosto serie.

Ore 21.10 - 11 casi a San Pietro a Maida

Undici in totale, i casi covid a San Pietro a Maida. La scuola secondaria rimarrà chiusa fino all’8 marzo.

Ore 14.03 - 4 ricoveri tra le famiglie rom di Catanzaro

Nel reparto di Malattie Infettive dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro sono stati ricoverati quattro residenti di viale Isonzo. Tutti sintomatici e in condizioni piuttosto serie, sono stati intubati.

Ore 13.46 - Ultimate vaccinazioni over 80 a Morano

Vaccinate in tutto duecento persone. Tra loro due signore centenarie che si sono recate autonomamente al centro operativo allestito nell’Auditorium Massimo Troisi.

Ore 12.34 - Vaccini ai pazienti oncoloematologici a Cosenza

Quello dell'Annunziata ha il primato di essere tra i primissimi nosocomi in Italia ad aver avviato la campagna di vaccinazione anti-Covid sui pazienti affetti da leucemie ed altri tumori del sangue.

Ore 11.58 - Campagna vaccinale a rilento a Crotone

È ancora in alto mare la campagna vaccinale anti-Covid per la popolazione over 80 a Crotone. Sarebbero però ancora insufficienti le dosi di vaccino consegnate, che non permettono una totale copertura.

Ore 11.33 - Al via le verifiche del vaccino italiano Takis

È partita la sperimentazione del vaccino tutto italiano anti Covid-19 ideato dalla Takis di Castel Romano (Roma) e sviluppato in collaborazione con la Rottapharm Biotech di Monza.

Ore 8.38 - Contagi in diminuzione nella Sibaritide

A condizionare una analisi più oggettiva i disagi al laboratorio di microbiologia. Allarme per i dati nel mondo scolastico

28 febbraio

Ore 14.20 - 26 nuovi contagi a Vibo e 22 a Catanzaro

Sono 48 i contagi da Covid-19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 454 tamponi molecolari e di questi 48 hanno dato esito positivo.

27 febbraio

Ore 19.23 - Anziana di Rossano muore a Cosenza

Un decesso a Cosenza e 29 positivi al Coronavirus.È il dato di queste ultime 24 ore nella sola città di Corigliano-Rossano. Ha perso la vita nel capoluogo bruzio dove era ricoverata da più giorni una donna di 78 anni.

Ore 14.40 - 39 nuovi casi tra Vibo Catanzaro

Sono 39 i contagi da Covid-19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 519 tamponi.

Ore 14.15 - Bimba con variante inglese nel Cosentino

La piccola di nove anni si è già negativizzata da tempo, ma solo ora sono arrivati i risultati dal Celio di Roma dove era stato mandato il suo test. Nonostante non vada a scuola da un mese, l'Asp ha disposto tamponi per i compagni di classe.

Ore 13.00 - Si teme focolaio tra rom a Catanzaro

Il contagio si allarga anche nei quartieri a sud di Catanzaro, aree abitate prevalentemente da cittadini rom. Questa mattina un gruppo di residenti si è riversato nel quartiere Sala, dove è stata allestita la tenda per effettuare i tamponi.

Cosa si può fare in zona gialla

Coprifuoco e spostamenti: si possono effettuare spostamenti all'interno del proprio comune liberamente dalle 5 del mattino alle 22; si possono effettuare spostamenti al di fuori del proprio comune per comprovata necessità o esigenze di lavoro o salute, nonché per fare visita a parenti e amici ma sempre all'interno della propria regione; non si può uscire dalla propria regione se non per comprovata necessità o esigenze di lavoro o salute; ci si può spostare fuori dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, percorrendo una distanza non superiore a 30 chilometri e senza recarsi in un capoluogo di provincia; resta possibile spostarsi tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o l'affidatario, o per portarli in casa propria, secondo le regole e i calendari disposti dagli accordi tra i genitori o dal Tribunale.

Scuole: Le attività didattiche in presenza potranno essere sospese dai presidenti delle Regioni, in tre diversi casi: nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti; nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni; nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Bar e ristoranti: Bar e ristoranti restano aperti ma con importanti limitazioni: vietate le consumazioni all'interno, dalle 5 alle 22 è consentito solo l'asporto. in particolare, fino alle 18 è permesso senza alcuna restrizione; dalle 18 alle 22, invece, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Negozi: I negozi possono tutti rimanere aperti. I centri commerciali sono aperti dal lunedì al venerdì. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. n zona arancione i parrucchieri e i centri estetici sono aperti.

Sport e Cultura: In zona arancione si può svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici. Palestre e piscine restano però chiuse. Così come sbarrate restano le porte di musei e mostre.