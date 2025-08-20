Social
A Brancaleone la casa del confino di Cesare Pavese

A Brancaleone, nel reggino, la casa del confino di Cesare Pavese desta un interesse sempre crescente nei turisti anche stranieri e negli appassionati di letteratura

20 agosto, 2025
Donne e libri

L’utopia possibile di Giusi Verbaro: la poesia come ritorno, la Calabria come approdo

La poetessa e critica letteraria di Soverato ha trasformato la parola in viaggio e riscatto: dalla condizione femminile al mito delle radici, fino alla propria terra come approdo interiore
L’utopia possibile di Giusi Verbaro: la poesia come ritorno, la Calabria come approdo\n
Eventi

“Gente in Aspromonte”, il cibo come radice e relazione: abitare la montagna con la pancia e con la mente

Alla radice dell’iniziativa che si tiene il 23 e 24 agosto a Africo, c’è una visione che supera l’idea del raduno culturale e si fa progetto di vita condiviso: abitare i luoghi attraverso ciò che mangiamo, coltiviamo, condividiamo
Bruno Mirante
“Gente in Aspromonte”, il cibo come radice e relazione: abitare\u00A0la montagna con la pancia e con la mente\n
Caso Matacena

“I buoni non esistono”, Gianfrancesco Turano presenta il suo ultimo lavoro a Soverato

VIDEO | Il giornalista dell’Espresso si è ispirato al caso di Matacena, imprenditore e politico morto da latitante a Dubai tre anni fa: «Ho deciso di portare alla luce una vicenda tutt'ora all'attenzione della magistratura, raccontandone anche l’aspetto umano»
Rossella Galati
“I buoni non esistono”, Gianfrancesco Turano presenta il suo ultimo lavoro a Soverato
Tormentoni estivi

Il lato malinconico della bella stagione: così Un Briciolo di allegria di Mina e Blanco rompe il diktat ritmo-leggerezza

Una lunga parata di hit dove domina la spensieratezza. Poi sono arrivati loro con un brano che non chiede di essere cantato a squarciagola sulla spiaggia, ma di essere ricordato anche dopo
Ernesto Mastroianni
Il lato malinconico della bella stagione: così Un Briciolo di allegria di Mina e Blanco rompe il diktat ritmo-leggerezza\n

Economia e Lavoro

Galleria Santomarco, Faragalli: «Un giorno bellissimo»

20 agosto 2025
Ore 12:32
Galleria Santomarco, Faragalli: «Un giorno bellissimo»
Politica

Regionali, oggi il tavolo del centrosinistra

20 agosto 2025
Ore 12:22
Regionali, oggi il tavolo del centrosinistra
Radici antiche

Padrone e sotto, a Vena di Maida la presentazione del libro che riscopre le tradizioni arbëreshë

L'editore vibonese Renato Costa “presenta” il volume di Salvatore Franco: «Esiste una sola comunità arbëreshë che con le proprie forze è riuscita a sopravvivere nel tempo»
Vincenzo Primerano
18 agosto 2025
Ore 12:49
Padrone e sotto, a Vena di Maida la presentazione del libro che riscopre le tradizioni arbëreshë\n
Il premio

Libri, nuovo riconoscimento per “La ragazza dei Navigli” di Francesco Vilotta

L’autore premiato al “Casentino”, uno dei più antichi premi letterari italiani, per il suo ultimo lavoro sulla poetessa Alda Merini. La consegna nell’Abbazia di San Fedele a Poppi (AR)
Ernesto Mastroianni
18 agosto 2025
Ore 12:25
Libri, nuovo riconoscimento per “La ragazza dei Navigli” di Francesco Vilotta\n
Meta culturale

A Brancaleone Raffaella e Piera visitano la casa di Cesare Pavese: «Una scoperta interessante»

In vacanza sul litorale ionico reggino dalla Lombardia, le due amiche e lettrici, sono state accolte da Tonino Tringali, proprietario dell’immobile in cui si trova la stanza in cui visse, durante l’esilio, lo scrittore piemontese
Anna Foti
18 agosto 2025
Ore 08:24
A Brancaleone Raffaella e Piera visitano la casa di Cesare Pavese: «Una scoperta interessante»\n
Musica d’estate

Maracaibo, non una semplice hit: ecco il significato nascosto e profondo del famoso tormentone estivo

Dagli anni Settanta a oggi, la “sexy ballerina” continua a incarnare movimento, libertà e resilienza, diventando rituale collettivo dell’estate italiana e manifesto di una società che, già ai tempi, voleva essere cosmopolita
Ernesto Mastroianni
17 agosto 2025
Ore 10:03
Maracaibo, non una semplice hit: ecco il significato nascosto e profondo del famoso tormentone estivo\n
Il ritratto

Saverio Strati, un autodidatta calabrese tra disperazione e speranze deluse

Proseguiamo con la serie di ritratti dedicati agli scrittori calabresi che, con la loro particolare disposizione intellettuale, con un'idea o una curvatura dello stile, hanno contribuito in maniera decisiva a definire l'anima di una regione
Alessandro Gaudio
17 agosto 2025
Ore 07:56
Saverio Strati, un autodidatta calabrese tra disperazione e speranze deluse\n
L’intervista

Dal cuore di Tropea alle Eolie, amori social e ricerca di sé nel romanzo del calabrese Fabio Cernuto

In “La dolce ossessione”, lo scrittore di Gioia Tauro racconta una passione nata. Un viaggio intimista tra solitudine e desiderio: «Non dobbiamo avere paura delle relazioni virtuali ma prima dobbiamo conoscere noi stessi»
Ernesto Mastroianni
17 agosto 2025
Ore 04:56
Dal cuore di Tropea alle Eolie, amori\u00A0social e ricerca di sé nel romanzo del calabrese Fabio Cernuto
Tormentoni estivi

Quando l'estate ballava in stereo: Paola e Chiara e il sole degli anni '90

La loro musica, riascoltata oggi, non è solo nostalgia: è un archivio emotivo di un’Italia più spensierata, in cui le estati sembravano infinite e ogni ritornello diventava un pezzo di vita
Ernesto Mastroianni
16 agosto 2025
Ore 20:04
Quando l'estate ballava in stereo: Paola e Chiara e il sole degli anni '90\n
16 agosto 1972- 2025

Il mistero dei Bronzi di Riace, le terre di fusione custodite al Museo di Reggio al centro di nuovi studi

Lo ha annunciato il direttore Fabrizio Sudano:«Sono trascorsi abbondantemente trent’anni dalle ultime analisi. Oggi potrebbero darci risposte diverse e più complete»
Anna Foti
16 agosto 2025
Ore 06:01
Il mistero dei Bronzi di Riace, le terre di fusione custodite al Museo di Reggio al centro di nuovi studi\n
Pennellate di emozioni

«Piú che un dipinto sembra una fotografia»: a Palmi l'artista Nucifora sbalordisce tutti con i suoi ritratti iperrealistici

Il pittore è molto apprezzato. È capace di creare opere d'arte che, per precisione e dettaglio, riproducono una parvenza di realtà: «Mi soffermo sullo sguardo per cogliere l'anima della persona»
Giuseppe Mancini
15 agosto 2025
Ore 11:48
«Piú che un dipinto sembra una fotografia»: a Palmi l'artista Nucifora sbalordisce tutti con i suoi ritratti iperrealistici
La classifica

Shanghai Ranking, anche qui l’Università della Calabria è tra le migliori del mondo

Nella graduatoria internazionale, l’Unical consolida il miglioramento di 100 posizioni ottenuto lo scorso anno e si piazza al posto 701
Redazione Attualità
15 agosto 2025
Ore 10:52
Shanghai Ranking, anche qui l’Università della Calabria è tra le migliori del mondo\n
15 agosto

La cultura non va in vacanza, a Ferragosto aperti musei e parchi archeologici anche in Calabria

Oggi musei e luoghi della cultura regolarmente aperti al pubblico nei consueti orari di apertura e secondo le modalità di accesso previste da ciascuna struttura. Sul sito del ministero l’elenco
Redazione Cultura
15 agosto 2025
Ore 05:09
La cultura non va in vacanza, a\u00A0Ferragosto aperti musei e parchi archeologici anche in Calabria\n
Reperti di pregio

Al museo la lastra e gli ex voto dell'area sacra Griso Laboccetta raccontano la storia dell'antica Rhegion

VIDEO | Anche Palazzo Piacentini tra le mete culturali per il Ferragosto al Museo 2025, proposte dal MiC che quest'anno ha scelto proprio l'immagine dei Bronzi di Riace per promuovere l’iniziativa nazionale
Anna Foti
14 agosto 2025
Ore 05:14
Al museo la lastra e gli ex voto\u00A0dell'area sacra Griso Laboccetta raccontano la storia\u00A0dell'antica Rhegion\n
XII edizione

Premio Scintille Cultura Calabria 2025: assegnati i riconoscimenti alle eccellenze della regione

Dall’arte alla ricerca, dall’impresa all’informazione: l’anfiteatro di Belvedere Marittimo ha ospitato la cerimonia di premiazione, tra momenti di spettacolo e sfilate di alta gioielleria
Redazione Cultura
13 agosto 2025
Ore 12:30
Premio Scintille Cultura Calabria 2025: assegnati i riconoscimenti alle eccellenze della regione\n
Musica ed emozioni

Gente di mare, il successo discografico di Tozzi e Raf che divenne colonna sonora di un’epoca

Dietro la leggerezza apparente della canzone si cela il rifiuto delle regole rigide della terraferma, il desiderio di movimento e orizzonti aperti. Il brano approdò anche all’Eurovision
Ernesto Mastroianni
12 agosto 2025
Ore 18:25
Gente di mare, il successo discografico di Tozzi e Raf che divenne colonna sonora di un’epoca\n
L’evento

A Nicotera incontro col procuratore Nicola Gratteri: si parlerà di giovani, riscatto, mafie e potere

Il magistrato presenterà i due libri pubblicati quest’anno col professore Nicaso. L’evento, moderato dalla giornalista di LaC News24 Alessia Truzzolillo, è organizzato dal gruppo di cittadini “dopo le 22”, desiderosi di creare dialogo e dibattito sui temi della legalità
Redazione cultura
12 agosto 2025
Ore 16:59
A Nicotera incontro col procuratore Nicola Gratteri: si parlerà di giovani, riscatto, mafie e potere\n
Borghi resistenti

Il Premio Caccuri 2025 accende la Calabria delle idee: una scommessa vincente che si aprirà al Brasile

Nel borgo del Crotonese, tra una torre che guarda la Sila e le voci che riempiono la piazza, si è compreso che le idee possono cambiare i luoghi. Anche i più dimenticati
Bruno Mirante
12 agosto 2025
Ore 14:09
Il Premio Caccuri 2025 accende la Calabria delle idee: una\u00A0scommessa vincente che si aprirà al Brasile\n
Letture

“Turchese, non meno di sette”: il nuovo libro di Giuseppe Femia tra fiaba, metafora e interazione

Una raccolta di storie unite da un elemento comune: il dialogo e l’interazione con il lettore. L’autore: «Porto con me i segni della Locride, terra bellissima e ricca di tracce di una cultura immensa»
Ernesto Mastroianni
12 agosto 2025
Ore 09:34
“Turchese, non meno di sette”: il nuovo libro di Giuseppe Femia tra fiaba, metafora e interazione\n
L’iniziativa

Le strade di Longobucco come viali della memoria: tre giorni di cultura tra poesie e racconti

A curare l’evento Francesco Roma e la Pro Loco, in collaborazio e con l’amministrazione comunale e altri enti: «Questa terra merita di essere celebrata e vissuta»

Battista Bruno
12 agosto 2025
Ore 06:46
Le strade di Longobucco come viali della memoria: tre giorni di cultura tra poesie e racconti
Gran finale

Vince la XIV edizione del Premio Caccuri Gad Lerner “Gaza. Odio e amore per Israele”

Pari merito al secondo posto per gli altri tre titoli finalisti. Tutti hanno ricevuto la Torre d’Argento, simbolo della manifestazione e del borgo crotonese
Redazione Cultura
11 agosto 2025
Ore 06:13
Vince la\u00A0XIV edizione del Premio Caccuri\u00A0Gad Lerner “Gaza. Odio e amore per Israele”\n
Decreto del MiC

Reggio, tre archivi privati dichiarati dal Ministero di interesse culturale particolarmente importante: ecco quali sono

Un tesoro fatto di libri antichi e pregevoli carte geografiche, opere d'arte e preziosi carteggi, documenti e corrispondenze. L’iter è stato avviato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria
Anna Foti
11 agosto 2025
Ore 06:10
Reggio, tre archivi privati\u00A0dichiarati dal Ministero di interesse culturale particolarmente importante: ecco quali sono
1
...
