Cannizzaro: «La sinistra ha bisogno di Oliverio»

Il governatore anticipa un pezzo dell’esecutivo alla manifestazione per i tre anni del governo: ci saranno Calabrese e Montuoro. Poi rilancia le priorità: un miliardo per l’area di Gioia Tauro e l’Alta velocità fino a Praia a Mare
Ore concitate per la formazione del nuovo esecutivo regionale. Tra rivalità interne e pressioni politiche, il rischio è un governo nato dai compromessi. Un film già visto in cui competenza e visione rischiano di essere sacrificate sull’altare degli equilibri interni
Mai nessun presidente era riuscito a ottenere la riconferma alla guida della Regione. Con la rielezione apre una nuova stagione politica tra ambizione e sfide cruciali come il policlinico di Arcavacata e l’addio al Piano di rientro
L’ultima puntata di Perfidia mette a nudo la politica: il ritorno dell’ex governatore e il dialogo con Irto, la verve di Colelli e la calma tesa di Cannizzaro rivelano una regione in cerca di nuove alleanze e vecchie certezze
Il senatore di Fratelli d’Italia riflette sulla composizione della nuova governance: «Il presidente sa come muoversi». E sul Ponte sullo Stretto attacca Caminiti: «Non possiamo pensare di fare sempre un dibattito ideologico»
Il comune, per la terza volta commissariato per infiltrazioni mafiose, potrebbe tornare al voto il prossimo anno. A farsi avanti l’operatore culturale Giuseppe Semeraro: «Disponibile a creare un cantiere di idee e programmi»
Firmato il protocollo per il nuovo hub ospedaliero da 750 posti letto ad Arcavacata. L’assenza di Franz Caruso accende il dibattito politico e urbanistico sul futuro della sanità e della città: il 5 novembre l’assemblea a Palazzo dei Bruzi si riunirà per discutere a cose fatte
Alla direzione regionale di Lamezia, il segretario dem analizza il voto di inizio ottobre e traccia la rotta per il futuro del centrosinistra. «Tridico? Se torna a Bruxelles rispettiamo la sua scelta, resterà figura di riferimento per la Calabria»
Il segretario di Federazione, a margine di una vivace direzione, ribadisce sostegno pieno all’amministrazione di Palazzo dei Bruzi e indica i punti su cui vuole lavorare per potenziare il Partito Democratico «anche in ottica Provinciali»
Nel 2018 il crollo del controsoffitto ne aveva decretato l’inagibilità. Il lungo iter per il ripristino che ha visto le assemblee del capoluogo essere ospitate prima nella sala del Consiglio provinciale e poi, con una soluzione di fortuna, nella sala Concerti dello stesso palazzo municipale
La sindaca di Villa San Giovanni rimane prudente nonostante il riconoscimento delle criticità sollevate dal Comune. Resta alta l’attenzione sugli espropriandi: «Mi chiamano per chiedermi se è per sempre»
La richiesta come segno politico tangibile della volontà del governatore sulla realizzazione dell'opera. Ma rischia di non far quadrare i conti con Fratelli d'Italia che ha un consigliere in più ed ha staccato di quattro punti percentuali il Carroccio alle ultime elezioni
Il neo consigliere regionale di maggioranza interviene dopo che i magistrati contabili hanno negato il visto di legittimità alla delibera Cipess sull’opera: «Possono rallentare ma non fermeranno il cammino di chi crede nel cambiamento»
Scoppia la polemica in seguito al pronunciamento dell’organo costituzionale in merito all’illegittimità dell’infrastruttura. Il presidente della regione Calabria aggiunge: «Il Sud vuole opportunità». Incredulità anche per Siracusano, Loizzo e il presidente della regione Sicilia Schifani: «Scelta illogica, decisione surreale»