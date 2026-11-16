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Politica

Export, Regione e Unioncamere insieme

La Regione Calabria e Unioncamere hanno siglato un protocollo d'intesa per rafforzare l'export. In campo azioni per raggiungere nuovi mercati, si guarda con interesse agli Stati Uniti e al Canada. Si prevede l'organizzazione di giornate di incoming per accogliere buyers in loco.

16 novembre, 2026
Elezioni comunali

Stefanaconi, Solano supera il quorum già nella prima giornata di voto: dopo 28 mesi di commissariamento si appresta ad essere di nuovo sindaco

Alle urne il 47,57% degli aventi diritto: battuta la soglia del 40% prevista per la validità delle elezioni nel caso di un’unica lista in corsa. Per la proclamazione definitiva bisognerà attendere lo scrutinio di lunedì e la verifica dei voti validi 
Stefanaconi, Solano supera il quorum già nella prima giornata di voto: dopo 28 mesi di commissariamento si appresta ad essere di nuovo sindaco\n
tecnologia

Calabria paradiso dei Data center, Occhiuto sogna l’hub dell’intelligenza artificiale. E i rischi ambientali? Poi vediamo

Mentre in tutta Europa e al Nord d’Italia nascono movimenti contro la realizzazione di queste infrastrutture, il governatore è un sostenitore entusiasta del loro sviluppo. Brutto (FdI) ha presentato una proposta di legge per rendere gli insediamenti sostenibili. L’opposizione, intanto, tace
Massimo Clausi
Calabria paradiso dei Data center,\u00A0Occhiuto sogna l’hub dell’intelligenza artificiale. E i rischi ambientali? Poi vediamo\n
Il ritorno

Virginia Raggi torna in campo con il Movimento 5 Stelle: «È casa mia». Ma il richiamo a Grillo può mettere in difficoltà Conte

L’ex sindaca di Roma apre alla candidatura alle elezioni politiche del 2027 e rivendica la propria appartenenza al Movimento. Sostiene Giuseppe Conte, ma invita i Cinque Stelle a non dimenticare le battaglie delle origini. Sullo sfondo restano le divergenze con il Pd e il nodo dell’alleanza con Roberto Gualtieri nella Capitale
Luca Arnaù
Virginia Raggi torna in campo con il Movimento 5 Stelle: «È casa mia». Ma il richiamo a Grillo può mettere in difficoltà\u00A0Conte\n
Risorsa strategica

Acqua della Sila, Talerico contro il rinnovo ad A2A: «Dal 2030 il rubinetto deve aprirlo la Calabria»

La concessione idroelettrica scade il 31 dicembre 2029. L'esponente di Forza Italia denuncia il sistema dei rilasci dagli invasi Arvo, Ampollino e Passante: «Città a secco, agricoltura penalizzata e Regione costretta a pagare per la propria acqua»
Redazione Politica
Acqua della Sila, Talerico contro il rinnovo ad A2A: «Dal 2030 il rubinetto deve aprirlo la Calabria»\n

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Politica

La Calabria non è un foglio di calcolo

15 novembre 2026
Ore 12:08
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Cronaca

Cinque morti in un incidente sulla SS107 a San Fili

15 novembre 2026
Ore 12:13
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Cultura

Premi Rhegium Julii, a Reggio il Pulitzer Yuyun Li

15 novembre 2026
Ore 12:05
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Società

Cambiare dentro, vita e speranze dei giovani reclusi

15 novembre 2026
Ore 19:26
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Cultura

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15 novembre 2026
Ore 12:05
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15 novembre 2026
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Cronaca

Cinque morti in un incidente sulla SS107 a San Fili

15 novembre 2026
Ore 12:13
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Cultura

Premi Rhegium Julii, a Reggio il Pulitzer Yuyun Li

15 novembre 2026
Ore 12:05
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Società

Cambiare dentro, vita e speranze dei giovani reclusi

15 novembre 2026
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Politica

La Calabria non è un foglio di calcolo

15 novembre 2026
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Cronaca

Cinque morti in un incidente sulla SS107 a San Fili

15 novembre 2026
Ore 12:13
Cinque morti in un incidente sulla SS107 a San Fili
La seduta

Calabria, dalla diga di Migliarite al Polo paralimpico di Lamezia: tutte le decisioni della Giunta 

Approvato il piano di sicurezza per l'invaso di Cotronei e chiesta al Governo l'estensione dello stato di emergenza dopo il maltempo nel Reggino. Intesa per una struttura sportiva inclusiva di rilievo nazionale e risorse destinate al potenziamento dei servizi territoriali
Redazione Politica
16 novembre 2026
Ore 15:59
Calabria, dalla diga di Migliarite al Polo paralimpico di Lamezia:\u00A0tutte le decisioni della Giunta\u00A0\n
Elezioni comunali

Stefanaconi, Solano torna sindaco con un plebiscito: alle urne il 68% degli elettori, superato ampiamente il quorum del 40%

Affluenza altissima nonostante la presenza di una sola lista. Un segnale che rafforza le motivazioni politiche dell’unica formazione in campo. Si chiude la gestione commissariale e si apre una nuova fase amministrativa
S. M.
16 novembre 2026
Ore 15:51
Stefanaconi, Solano torna sindaco con un plebiscito: alle urne il 68% degli elettori, superato ampiamente il quorum del 40%\n
palazzo dei bruzi

Cosenza, il rebus di Caruso: alleati in imbarazzo e aggrappati alle poltrone. Il 2027 è già cominciato

Salta il confronto con i Cinque Stelle, il Psi si divide e nel Pd è resa dei conti. La rimodulazione della giunta resta appesa agli equilibri politici
Antonio Clausi
16 novembre 2026
Ore 15:24
Cosenza, il rebus di Caruso: alleati in imbarazzo\u00A0e aggrappati alle poltrone. Il 2027 è già cominciato\n
autunno caldo

Unical, occupata un’aula del Campus: gli studenti contestano le politiche su casa e sicurezza

La protesta dell’Aula Studio Liberata durante la visita di Raffaele Fitto. Nel mirino il finanziamento degli studentati privati, il caroaffitti e le misure di controllo nell’ateneo. Mobilitazione verso lo sciopero del 20 novembre
Redazione
16 novembre 2026
Ore 13:04
Unical, occupata un’aula del Campus: gli studenti contestano le politiche su casa e sicurezza\n
Temi caldi

Patrimoniale, il confronto divide il Campo largo: Conte apre, Schlein e Avs rilanciano la tassa sui super ricchi

Alla Festa dei Verdi Fratoianni insiste sul prelievo per i patrimoni sopra i 5,4 milioni. Il leader M5S precisa il suo «no» e propone di tassare le grandi ricchezze finanziarie. Schlein: «Sono sempre stata favorevole»
Redazione Politica
16 novembre 2026
Ore 06:20
Patrimoniale, il confronto divide il Campo largo: Conte apre, Schlein e Avs rilanciano la tassa sui super ricchi\n
Questione meridionale

Al Sud i governatori restano ma i giovani scappano: la vera sconfitta delle classi dirigenti

Dalla Calabria alla Sicilia, dalla Campania alla Puglia, i politici si contendono potere e visibilità nazionale mentre il Mezzogiorno continua a perdere le nuove generazioni. Tra crescita economica, salari insufficienti e servizi in difficoltà, chi guida le Regioni deve fare i conti con risultati che non sempre corrispondono alle promesse
Franco Gemoli
16 novembre 2026
Ore 06:01
Al Sud\u00A0i governatori restano ma i giovani scappano: la vera sconfitta delle classi dirigenti\n
Nuove rilevazioni

Sondaggi, la politica si muove a decimali. E a decidere sarà Vannacci

Il campo largo resta avanti, di poco, a patto che Futuro Nazionale rimanga fuori dal centrodestra. Alla maggioranza degli italiani non piace il governo
Redazione Politica
15 novembre 2026
Ore 06:49
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Contronarrazione

«Basta video patinati, i calabresi fanno i conti con povertà e sanità al collasso»: la sfida della Cgil a Occhiuto

Il sindacato contesta la narrazione della ripresa e denuncia disoccupazione giovanile, fuga dei giovani e crisi dei servizi pubblici. Annunciate tre mobilitazioni: sciopero il 20 novembre, protesta per la sanità privata il 3 dicembre e manifestazione a Roma il 5
Redazione Politica
15 novembre 2026
Ore 06:30
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sicurezza urbana

Videosorveglianza ferma da un anno a Cassano? Fasanella interpella il sindaco Iacobini e chiede il dibattito in Consiglio

Secondo le segnalazioni dei cittadini l’impianto comunale sarebbe fuori uso da circa un anno. La consigliera di minoranza chiede conto delle telecamere e delle postazioni collegate alle forze dell’ordine.

Franco Sangiovanni
14 novembre 2026
Ore 21:00
Videosorveglianza ferma da un anno a Cassano? Fasanella interpella il sindaco Iacobini e chiede il dibattito in Consiglio
Scenari politici

Cateno De Luca, Sud Chiama Nord sorprende nei sondaggi: il centrodestra guarda al suo potenziale per il 2027

L’indagine LAB21 per Intenzioni di Voto assegna al movimento un differenziale di espansione di 6,3 punti, lo stesso del Partito Democratico. Un bacino potenziale che apre interrogativi sul ruolo del leader siciliano nei futuri equilibri della coalizione di centrodestra e sulla possibilità di intercettare consensi oltre i confini tradizionali dei partiti.
Redazione Politica
14 novembre 2026
Ore 16:36
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Lavoro e patrimonio culturale

Precari della Cultura, contratti in scadenza il 24 novembre. Gentile annuncia un emendamento per 321 lavoratori

Di loro, 270 sono in servizio in Calabria. Il deputato di Forza Italia punta a inserire nella legge di bilancio una procedura riservata per le assunzioni a tempo indeterminato. Il Governo aveva dato parere favorevole a un ordine del giorno, ma la stabilizzazione non è ancora legge
14 novembre 2026
Ore 11:20
Precari della Cultura, contratti in scadenza il 24 novembre. Gentile annuncia un emendamento per 321 lavoratori\n
La sollecitazione

Farmacia dei servizi e telemedicina, Ranuccio: «Sbrogliare subito il nodo prescrittivo e garantire una soluzione transitoria a tutela dei cittadini»

Il vicepresidente del Consiglio regionale: «Non possiamo permettere che burocrazia e ritardi tecnologici vanifichino le opportunità offerte dall'Accordo Regionale. Il dipartimento Tutela della Salute e la dirigenza regionale accelerino l'adeguamento dei software e, contestualmente, ad accolgano la richiesta di Federfarma di individuare con urgenza una soluzione transitoria»
14 novembre 2026
Ore 09:46
Farmacia dei servizi e telemedicina,\u00A0Ranuccio:\u00A0«Sbrogliare subito il nodo prescrittivo e garantire una soluzione transitoria a tutela dei cittadini»\n
Turno straordinario

Stefanaconi torna alle urne, Solano sfida il quorum dopo 28 mesi di commissariamento: «Lo scioglimento del nostro Comune meriterebbe un film»

Seggi aperti il 15 e 16 novembre per il rinnovo del Consiglio comunale. In campo una sola lista, SiAmo Stefanaconi, guidata dall’ex sindaco e già presidente della Provincia, che nel comizio finale rivendica i risultati ottenuti e punta il dito contro le procedure che hanno portato alla caduta della sua amministrazione
Stefano Mandarano
14 novembre 2026
Ore 09:38
Stefanaconi torna alle urne,\u00A0Solano\u00A0sfida il quorum dopo 28 mesi di commissariamento: «Lo scioglimento del nostro Comune meriterebbe un film»\n
I nostri format

Vannacci da LaC apre le porte di Futuro Nazionale a Salvini: «Se accetta il nostro programma, perché no?»

Perfidia rovescia il copione delle alleanze e il generale non esclude di accogliere il leader della Lega nel suo partito. Poi ammette il peccato della superbia («forse sono troppo ambizioso») e ironizza su Occhiuto: «Sulle Suppletive sbaglia i conti, gli regalerò un pallottoliere»
Franco Gemoli
14 novembre 2026
Ore 08:15
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L’incontro

Reggio, la sottosegretaria Savino in visita agli uffici dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Accolta dalla Direttrice Territoriale Calabria, Rosanna Lanuzza e dai dirigenti delle strutture calabresi dell’Agenzia, ha espresso apprezzamento per l’impegno e la professionalità
14 novembre 2026
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Lo smemorato

Presidente La Russa, ripassi la storia: ecco due o tre cose che non ricorda (o fa finta) sul fascismo

La nuova uscita della seconda carica dello Stato sulla marcia di Roma «santificata dal popolo» accresce il campionario di sciocchezze di chi dimentica leggi razziali, rastrellamenti degli ebrei e olio di ricino. Qualche appunto per non dimenticare cosa significarono Mussolini e il regime
Tacco di Ghino
14 novembre 2026
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Il Paese reale

La politica delle promesse e l’Italia delle attese: famiglie e imprese in affanno e giovani che emigrano

Mentre maggioranza e opposizioni discutono di alleanze, leadership e prossime elezioni, milioni di italiani affrontano salari insufficienti, difficoltà economiche e servizi pubblici in affanno. Le imprese chiedono certezze, i giovani cercano opportunità all’estero e la politica continua a promettere un futuro migliore. Ma quanto ancora dovrà aspettare il Paese?
Franco Gemoli
14 novembre 2026
Ore 05:30
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I CONTI DEL PALAZZO

Dodici sedute, oltre 12mila euro al mese: la Calabria paga i consiglieri più di Germania, Spagna e Francia

Palazzo Campanella paga al tetto massimo fissato dallo Stato e ci aggiunge un forfait per le missioni, si riunisce meno di una volta al mese e approva molte leggi, quasi la metà per correggerne altre. Il confronto con i presidenti del passato, con l’Emilia-Romagna e con le assemblee regionali europee
Redazione Politica
14 novembre 2026
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Il riconoscimento

La Calabria vince il Premio Urbanistica 2026 con GeoHUB, Mancuso: «Riconosciuto il nostro lavoro sul territorio»

Il riconoscimento nella categoria “Strategie e Politiche” per la piattaforma digitale dedicata alla gestione dei dati territoriali. Il vicepresidente regionale ha ritirato il premio a Firenze insieme al dirigente generale Francesco Tarsia
Redazione Politica
13 novembre 2026
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guerra ibrida

Cybersecurity, la Calabria ha già le competenze ma resta scoperta la rete dei piccoli Comuni: «Sono porte per gli hacker»

Dopo il confronto nazionale sulle minacce ibride, riemerge il dossier regionale: ReDigit annunciata nel 2025 e mai decollata, venti esperti assunti e tre milioni stanziati. L’ex assessore Pietropaolo prepara una proposta di legge per estendere le protezioni agli enti più piccoli
Massimo Clausi
13 novembre 2026
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