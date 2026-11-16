Export, Regione e Unioncamere insieme

La Regione Calabria e Unioncamere hanno siglato un protocollo d'intesa per rafforzare l'export. In campo azioni per raggiungere nuovi mercati, si guarda con interesse agli Stati Uniti e al Canada. Si prevede l'organizzazione di giornate di incoming per accogliere buyers in loco.
Alle urne il 47,57% degli aventi diritto: battuta la soglia del 40% prevista per la validità delle elezioni nel caso di un’unica lista in corsa. Per la proclamazione definitiva bisognerà attendere lo scrutinio di lunedì e la verifica dei voti validi
Mentre in tutta Europa e al Nord d’Italia nascono movimenti contro la realizzazione di queste infrastrutture, il governatore è un sostenitore entusiasta del loro sviluppo. Brutto (FdI) ha presentato una proposta di legge per rendere gli insediamenti sostenibili. L’opposizione, intanto, tace
L’ex sindaca di Roma apre alla candidatura alle elezioni politiche del 2027 e rivendica la propria appartenenza al Movimento. Sostiene Giuseppe Conte, ma invita i Cinque Stelle a non dimenticare le battaglie delle origini. Sullo sfondo restano le divergenze con il Pd e il nodo dell’alleanza con Roberto Gualtieri nella Capitale
La concessione idroelettrica scade il 31 dicembre 2029. L'esponente di Forza Italia denuncia il sistema dei rilasci dagli invasi Arvo, Ampollino e Passante: «Città a secco, agricoltura penalizzata e Regione costretta a pagare per la propria acqua»
Approvato il piano di sicurezza per l'invaso di Cotronei e chiesta al Governo l'estensione dello stato di emergenza dopo il maltempo nel Reggino. Intesa per una struttura sportiva inclusiva di rilievo nazionale e risorse destinate al potenziamento dei servizi territoriali
Affluenza altissima nonostante la presenza di una sola lista. Un segnale che rafforza le motivazioni politiche dell’unica formazione in campo. Si chiude la gestione commissariale e si apre una nuova fase amministrativa
La protesta dell’Aula Studio Liberata durante la visita di Raffaele Fitto. Nel mirino il finanziamento degli studentati privati, il caroaffitti e le misure di controllo nell’ateneo. Mobilitazione verso lo sciopero del 20 novembre
Alla Festa dei Verdi Fratoianni insiste sul prelievo per i patrimoni sopra i 5,4 milioni. Il leader M5S precisa il suo «no» e propone di tassare le grandi ricchezze finanziarie. Schlein: «Sono sempre stata favorevole»
Dalla Calabria alla Sicilia, dalla Campania alla Puglia, i politici si contendono potere e visibilità nazionale mentre il Mezzogiorno continua a perdere le nuove generazioni. Tra crescita economica, salari insufficienti e servizi in difficoltà, chi guida le Regioni deve fare i conti con risultati che non sempre corrispondono alle promesse
Il sindacato contesta la narrazione della ripresa e denuncia disoccupazione giovanile, fuga dei giovani e crisi dei servizi pubblici. Annunciate tre mobilitazioni: sciopero il 20 novembre, protesta per la sanità privata il 3 dicembre e manifestazione a Roma il 5
Secondo le segnalazioni dei cittadini l’impianto comunale sarebbe fuori uso da circa un anno. La consigliera di minoranza chiede conto delle telecamere e delle postazioni collegate alle forze dell’ordine.
L’indagine LAB21 per Intenzioni di Voto assegna al movimento un differenziale di espansione di 6,3 punti, lo stesso del Partito Democratico. Un bacino potenziale che apre interrogativi sul ruolo del leader siciliano nei futuri equilibri della coalizione di centrodestra e sulla possibilità di intercettare consensi oltre i confini tradizionali dei partiti.
Di loro, 270 sono in servizio in Calabria. Il deputato di Forza Italia punta a inserire nella legge di bilancio una procedura riservata per le assunzioni a tempo indeterminato. Il Governo aveva dato parere favorevole a un ordine del giorno, ma la stabilizzazione non è ancora legge
Il vicepresidente del Consiglio regionale: «Non possiamo permettere che burocrazia e ritardi tecnologici vanifichino le opportunità offerte dall'Accordo Regionale. Il dipartimento Tutela della Salute e la dirigenza regionale accelerino l'adeguamento dei software e, contestualmente, ad accolgano la richiesta di Federfarma di individuare con urgenza una soluzione transitoria»
Seggi aperti il 15 e 16 novembre per il rinnovo del Consiglio comunale. In campo una sola lista, SiAmo Stefanaconi, guidata dall’ex sindaco e già presidente della Provincia, che nel comizio finale rivendica i risultati ottenuti e punta il dito contro le procedure che hanno portato alla caduta della sua amministrazione
Perfidia rovescia il copione delle alleanze e il generale non esclude di accogliere il leader della Lega nel suo partito. Poi ammette il peccato della superbia («forse sono troppo ambizioso») e ironizza su Occhiuto: «Sulle Suppletive sbaglia i conti, gli regalerò un pallottoliere»
La nuova uscita della seconda carica dello Stato sulla marcia di Roma «santificata dal popolo» accresce il campionario di sciocchezze di chi dimentica leggi razziali, rastrellamenti degli ebrei e olio di ricino. Qualche appunto per non dimenticare cosa significarono Mussolini e il regime
Mentre maggioranza e opposizioni discutono di alleanze, leadership e prossime elezioni, milioni di italiani affrontano salari insufficienti, difficoltà economiche e servizi pubblici in affanno. Le imprese chiedono certezze, i giovani cercano opportunità all’estero e la politica continua a promettere un futuro migliore. Ma quanto ancora dovrà aspettare il Paese?
Palazzo Campanella paga al tetto massimo fissato dallo Stato e ci aggiunge un forfait per le missioni, si riunisce meno di una volta al mese e approva molte leggi, quasi la metà per correggerne altre. Il confronto con i presidenti del passato, con l’Emilia-Romagna e con le assemblee regionali europee
Il riconoscimento nella categoria “Strategie e Politiche” per la piattaforma digitale dedicata alla gestione dei dati territoriali. Il vicepresidente regionale ha ritirato il premio a Firenze insieme al dirigente generale Francesco Tarsia
Dopo il confronto nazionale sulle minacce ibride, riemerge il dossier regionale: ReDigit annunciata nel 2025 e mai decollata, venti esperti assunti e tre milioni stanziati. L’ex assessore Pietropaolo prepara una proposta di legge per estendere le protezioni agli enti più piccoli