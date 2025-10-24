Social
Temi del giorno
Home page>Attualità>A2, sopralluogo del comm...

24 ORE ALL NEWS

Video

Attualità
A2, sopralluogo del commissario Gemme sul tratto Cosenza-Altilia
24 ottobre, 2025
Conti in tasca

Le due opere di Russel Crowe pagate dalla Regione, Sandokan, i milioni alla Rai: viaggio nelle spese della Calabria Film Commission

La Fondazione al centro di polemiche e acquisizioni di documenti affida la trasparenza su 25 milioni alla Banca Dati Anac. Ecco un quadro degli investimenti tra opere d’arte uniche, documentari, milioni per la comunicazione e sedie da 12mila euro
Le due opere di Russel Crowe pagate dalla Regione, Sandokan, i milioni alla Rai: viaggio nelle spese della Calabria Film Commission\n
Sei mesi di cantieri

Lavori da 60 milioni alla linea ferroviaria in Calabria: cambiano (in peggio) gli orari dei treni dal 25 ottobre a fine aprile

Interventi di manutenzione straordinaria anche sulla linea Lamezia-Catanzaro Lido. L’investimento complessivo è di oltre 60 milioni di euro, con fondi Pnrr. Le modifiche per Frecce, Intercity e Regionali
Redazione Attualità
Lavori da 60 milioni alla linea ferroviaria in Calabria: cambiano (in peggio) gli orari dei treni dal 25 ottobre a fine aprile\n
L’evento

Start Cup Calabria, a Catanzaro premiate le migliori idee dei giovani universitari

La manifestazione, giunta alla XVII edizione, ha visto una giuria qualificata col voto dei giovani presenti. Esaltato la capacita di fare rete secondo principi di competizione e non rivalità. I pareri dei delegati Umg, Unical e Mediterranea.
Nico De Luca
Start Cup Calabria, a Catanzaro premiate le migliori idee dei giovani universitari\n
Infrastrutture

Autostrada A2, quattro miliardi per il nuovo tratto Cosenza Altilia: sopralluogo dell’AD di Anas Gemme

«Opera di fondamentale importanza per il Paese che richiede una procedura semplificata». Durante l’incontro con il presidente Occhiuto si è parlato anche di 106 e Trasversale delle Serre
Redazione
Autostrada A2, quattro miliardi per il nuovo tratto Cosenza Altilia: sopralluogo dell’AD di Anas Gemme\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Società

Scala mobile di Vibo, l'eterno miraggio

24 ottobre 2025
Ore 12:48
Scala mobile di Vibo, l'eterno miraggio
Sanità

Ricetta digitale, ma si pretende ancora il cartaceo

24 ottobre 2025
Ore 12:45
Ricetta digitale, ma si pretende ancora il cartaceo
Sport

Volley, avvio super per la Tonno Callipo femminile

24 ottobre 2025
Ore 12:31
Volley, avvio super per la Tonno Callipo femminile
Società

Lu.N.A. Gala Event: insieme contro le malattie rare

24 ottobre 2025
Ore 14:15
Lu.N.A. Gala Event: insieme contro le malattie rare
Sport

Volley, avvio super per la Tonno Callipo femminile

24 ottobre 2025
Ore 12:31
Volley, avvio super per la Tonno Callipo femminile
Società

Lu.N.A. Gala Event: insieme contro le malattie rare

24 ottobre 2025
Ore 14:15
Lu.N.A. Gala Event: insieme contro le malattie rare
Società

Scala mobile di Vibo, l'eterno miraggio

24 ottobre 2025
Ore 12:48
Scala mobile di Vibo, l'eterno miraggio
Sanità

Ricetta digitale, ma si pretende ancora il cartaceo

24 ottobre 2025
Ore 12:45
Ricetta digitale, ma si pretende ancora il cartaceo
Sport

Volley, avvio super per la Tonno Callipo femminile

24 ottobre 2025
Ore 12:31
Volley, avvio super per la Tonno Callipo femminile
Società

Lu.N.A. Gala Event: insieme contro le malattie rare

24 ottobre 2025
Ore 14:15
Lu.N.A. Gala Event: insieme contro le malattie rare
Società

Scala mobile di Vibo, l'eterno miraggio

24 ottobre 2025
Ore 12:48
Scala mobile di Vibo, l'eterno miraggio
Sanità

Ricetta digitale, ma si pretende ancora il cartaceo

24 ottobre 2025
Ore 12:45
Ricetta digitale, ma si pretende ancora il cartaceo
L’onorificenza

Il reggino Alfredo Caccamo nominato Alfiere del Lavoro dal presidente della Repubblica Mattarella: «Un grande onore»

Questa mattina al Quirinale la cerimonia. Lo studente in giurisprudenza della Mediterranea, si è diplomato con il massimo dei voti dopo una brillante carriera scolastica al liceo scientifico Leonardo Da Vinci
Anna Foti
24 ottobre 2025
Ore 12:00
Il reggino Alfredo Caccamo nominato Alfiere del Lavoro dal presidente della Repubblica Mattarella: «Un grande onore»\n
L’evento

La voce della solidarietà al Lu. N. A. Gala Event di Roma: quando l’impegno di chi vive la sfida delle malattie rare diventa speranza

Alla Casa dei Cavalieri di Rodi, l’iniziativa ha dato spazio alle testimonianze. Tra i protagonisti, Fabrizio Sonaglia, presidente di Life for Corea di Huntington APS, e Marzia Gregoraci, soci dell’associazione, che hanno ricordato il valore umano e concreto della solidarietà
Redazione
24 ottobre 2025
Ore 09:02
La voce della solidarietà al Lu. N. A. Gala Event di Roma: quando l’impegno di chi vive la sfida delle malattie rare diventa speranza\n
La manifestazione

Al Valentia in festa Raffaele Florio racconta il Divo Andreotti: un viaggio nella storia della politica italiana

Lo scrittore e firma di LaC, studioso di criminologia, ha presentato il suo ultimo libro al Festival del Sud: «Una chiave per comprendere le contraddizioni e la profondità della nostra Repubblica»
L. M.
24 ottobre 2025
Ore 05:00
Al Valentia in festa Raffaele Florio racconta il Divo Andreotti: un viaggio nella storia della politica italiana\n
La visita

Il cardinale Bagnasco all’Eremo: «In questa Basilica tanto cara a Reggio risuoni il monito di Pace del Cristo Risorto»

L’arcivescovo emerito di Genova, già presidente della Cei, ha celebrato la Santa Messa dopo l’inaugurazione dell’anno di attività dell’istituto nazionale Azzurro.
Anna Foti
24 ottobre 2025
Ore 04:30
Il cardinale Bagnasco all’Eremo: «In questa Basilica tanto cara a Reggio risuoni il monito di Pace del Cristo Risorto»\n
Incontri internazionali

Alla Tonnara di Bivona l’abbraccio tra Vibo e Madrid: studenti protagonisti del progetto Erasmus+

Nella loggia della storica struttura un incontro tra culture e giovani europei con musica, storia e amicizia grazie all’Istituto Vespucci-Murmura e al Collegio Antonio Fontán della capitale spagnola
Redazione
23 ottobre 2025
Ore 18:18
Alla Tonnara di Bivona l’abbraccio tra Vibo e Madrid: studenti protagonisti del progetto Erasmus+\n
Il riconoscimento

Anche un calabrese tra i migliori 25 studenti d’Italia, sarà premiato da Mattarella tra gli Alfieri del Lavoro

Domani la cerimonia al Quirinale. La soddisfazione della scuola reggina di Alfredo Caccamo: «Ulteriore significativa attestazione della mission del nostro Liceo»
Redazione Attualità
23 ottobre 2025
Ore 17:28
Anche un calabrese tra i migliori 25 studenti d’Italia, sarà premiato da Mattarella tra gli Alfieri del Lavoro\n
L’iniziativa

Lusso e solidarietà al Lu.N.A. Gala Event a Roma

Alla Casa dei Cavalieri di Rodi una serata di eleganza e impegno sociale per sostenere la ricerca sulle malattie rare
Emanuela Felle
23 ottobre 2025
Ore 17:25
Lusso e solidarietà al Lu.N.A. Gala Event a Roma\n
L’evento

Inaugurato a Cariati il monumento dedicato a mons. Vitetti, l’opera realizzata dall’orafo scultore Antonio Affidato

Il monumento è stato voluto e promosso dall’Associazione “Amici di Don Alessandro Vitetti”. La statua in bronzo è stata realizzata a grandezza naturale di circa metri 1,80, con la tecnica della fusione a cera persa, una delle più antiche e nobili pratiche della scultura
Redazione Attualità
23 ottobre 2025
Ore 17:00
Inaugurato a Cariati il monumento dedicato a mons. Vitetti, l’opera realizzata dall’orafo scultore Antonio Affidato\n
Giorno di festa

Si è laureato Ernesto Mastroianni, all’Unical brilla la sua tesi sul teatro dell’inquietudine

Collabora da qualche tempo con il network LaC, che nel suo giorno di festa ha tenuto a ringraziare «per aver creduto in me». La tesi incentrata sulle figure di Eduardo De Filippo e Luigi Pirandello
B.B.
23 ottobre 2025
Ore 13:04
Si è laureato Ernesto Mastroianni, all’Unical brilla la sua tesi sul teatro dell’inquietudine\n
Eccellenze

Il cardiologo calabrese Giuseppe Rosano tra gli scienziati più influenti al mondo secondo la Stanford University

La prestigiosa classifica include anche quest’anno il professore originario di Vibo Valentia e docente di Cardiologia al St George’s Hospitals University di Londra
Battista Bruno
23 ottobre 2025
Ore 12:13
Il cardiologo calabrese Giuseppe Rosano tra gli scienziati più influenti al mondo secondo la Stanford University
Ritardi

Reggio, gli scavi archeologici di Piazza Garibaldi ancora chiusi in attesa del collaudo fissato a fine mese

I lavori sono stati già completati ma ancora l’area archeologica non è stata aperta al pubblico
Anna Foti
23 ottobre 2025
Ore 12:06
Reggio, gli scavi archeologici di Piazza Garibaldi ancora chiusi in attesa del collaudo fissato a fine mese
Dal governo al carcere

Sarkozy, l’ex presidente dietro le sbarre: la Francia non perdona i potenti che sbagliano

Da grandeur a carcerato. In Italia invece la legge non è mai uguale per tutti e gli indagati siedono tra i banchi del governo. E c’è chi è stato condannato e ha semplicemente cambiato poltrona
Tacco di Ghino
23 ottobre 2025
Ore 11:48
Sarkozy, l’ex presidente dietro le sbarre: la Francia\u00A0non perdona i potenti che sbagliano
Opera di successo

Dalla Calabria al Belgio, il Gambero viola di Cariati in mostra in un museo di Aversa

L’opera dell’artista andaluso Santiago Ydáñez realizzata con la liquirizia ed esposta nel 2022 nella fabbrica Amarelli vola ora nella città belga. I ringraziamenti di Otto Torri sullo Jonio
Redazione
23 ottobre 2025
Ore 11:39
Dalla Calabria al Belgio, il Gambero viola di Cariati in mostra in un museo di Aversa
Burocrazia ottusa

Sanità digitale ma solo a parole: in Calabria la ricetta elettronica va ancora stampata per essere accettata

Una paziente oncologica respinta senza la copia cartacea della ricetta. Tra Cup 2.0 e rivoluzione tecnologica (solo annunciata), gli utenti si scontrano con sportelli che pretendono ancora supporti vintage, costringendoli a lunghe e assurde trafile
Salvatore Bruno
23 ottobre 2025
Ore 11:19
Sanità digitale ma solo a parole: in Calabria la ricetta elettronica va ancora stampata per essere accettata\n
La mega opera

Ponte sullo Stretto, nuovo annuncio di Salvini: «Cantieri al via entro l’anno»

Il vicepremier alla festa di Libero rilancia l’inizio dei lavori e si scusa per il ritardo: «Avevo detto entro l’estate ma le società hanno voluto fare ancora più verifiche»
Redazione Politica
23 ottobre 2025
Ore 10:32
Ponte sullo Stretto, nuovo annuncio di Salvini: «Cantieri al via entro l’anno»\n
Aiuto alle famiglie

Crotone, al via le attività dello Spazio Respiro di Sabir: un sostegno concreto ai caregiver

Tanti i servizi e le attività formative per chi si occupa di anziani, disabili e minori con autismo. Operativo anche uno sportello di assistenza legale e amministrativa
Redazione Attualità
23 ottobre 2025
Ore 09:58
Crotone, al via le attività dello Spazio Respiro di Sabir: un sostegno concreto ai caregiver\n
Il riconoscimento

La Bcc Mediocrati riceve la Certificazione per la parità di genere. Paldino: «Costante impegno per l’inclusione»

La valutazione ha esaminato le politiche della banca in tutte le aree: dall'assunzione alla crescita professionale, dalla gestione quotidiana ai servizi offerti ai soci
Redazione Attualità
23 ottobre 2025
Ore 09:45
La Bcc Mediocrati riceve la Certificazione per la parità di genere. Paldino: «Costante impegno per l’inclusione»\n
Fotografia impietosa

Calabria, il binario spezzato d’Europa dove si lavora poco e ci si ammala prima: un futuro è ancora possibile? 

Secondo Eurostat meno della metà dei calabresi lavora, mentre quasi uno su due è a rischio povertà ed esclusione sociale: una media peggiore si può scorgere solo nella Guyana Francese. Senza alcune visione, siamo destinati a spopolarci e scomparire
Francesco Vilotta
23 ottobre 2025
Ore 07:40
Calabria, il binario spezzato d’Europa dove si lavora poco e ci si ammala prima: un futuro è ancora possibile?\u00A0\n
Ritardi strutturali

Patrimonio nel caos, la Regione Calabria naviga a vista tra cartelle (da 2 milioni) mai riscosse e maxi sconti all’Arsac 

La Corte dei Conti segnala criticità tra immobili non inventariati e beni mobili incerti. Nonostante nuove piattaforme e regolamenti, l’ente mostra gravi lacune nella gestione
Pablo Petrasso
23 ottobre 2025
Ore 04:15
Patrimonio nel caos,\u00A0la Regione Calabria naviga a vista tra cartelle (da 2 milioni) mai riscosse\u00A0e maxi sconti all’Arsac\u00A0\n
Emozioni autentiche

L’ultimo abbraccio: la toccante foto del vibonese Bevacqua conquista un prestigioso premio internazionale

Lo scatto del fotografo specializzato in wedding è stato scelto nell’ambito della competizione Fearless Photographers. Il racconto del drammatico epilogo dietro l’immagine perfetta dell’affetto tra la sposa e suo nonno
Redazione
23 ottobre 2025
Ore 04:15
L’ultimo abbraccio: la toccante foto del vibonese Bevacqua conquista un prestigioso premio internazionale\n
1
...
PIU LETTI
1

Incidente mortale sulla Jonio-Tirreno, i nomi delle vittime

2

Crotone, auto in panne mentre corrono in ospedale col figlio privo di sensi: soccorsi da due angeli in divisa di passaggio

3

Giunta Calabria, Occhiuto al lavoro sulla squadra: tutti i possibili assessori

4

Undicenne di Acri caduto da un balcone a Roma, la disperazione dei genitori

5

Bambino calabrese caduto dal balcone di un B&b: l'abbraccio di Acri e Roma

Teaser podcast banner\u00A0