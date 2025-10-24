A2, sopralluogo del commissario Gemme sul tratto Cosenza-Altilia

La Fondazione al centro di polemiche e acquisizioni di documenti affida la trasparenza su 25 milioni alla Banca Dati Anac. Ecco un quadro degli investimenti tra opere d’arte uniche, documentari, milioni per la comunicazione e sedie da 12mila euro
Interventi di manutenzione straordinaria anche sulla linea Lamezia-Catanzaro Lido. L’investimento complessivo è di oltre 60 milioni di euro, con fondi Pnrr. Le modifiche per Frecce, Intercity e Regionali
La manifestazione, giunta alla XVII edizione, ha visto una giuria qualificata col voto dei giovani presenti. Esaltato la capacita di fare rete secondo principi di competizione e non rivalità. I pareri dei delegati Umg, Unical e Mediterranea.
Questa mattina al Quirinale la cerimonia. Lo studente in giurisprudenza della Mediterranea, si è diplomato con il massimo dei voti dopo una brillante carriera scolastica al liceo scientifico Leonardo Da Vinci
Alla Casa dei Cavalieri di Rodi, l’iniziativa ha dato spazio alle testimonianze. Tra i protagonisti, Fabrizio Sonaglia, presidente di Life for Corea di Huntington APS, e Marzia Gregoraci, soci dell’associazione, che hanno ricordato il valore umano e concreto della solidarietà
Il monumento è stato voluto e promosso dall’Associazione “Amici di Don Alessandro Vitetti”. La statua in bronzo è stata realizzata a grandezza naturale di circa metri 1,80, con la tecnica della fusione a cera persa, una delle più antiche e nobili pratiche della scultura
Una paziente oncologica respinta senza la copia cartacea della ricetta. Tra Cup 2.0 e rivoluzione tecnologica (solo annunciata), gli utenti si scontrano con sportelli che pretendono ancora supporti vintage, costringendoli a lunghe e assurde trafile
Secondo Eurostat meno della metà dei calabresi lavora, mentre quasi uno su due è a rischio povertà ed esclusione sociale: una media peggiore si può scorgere solo nella Guyana Francese. Senza alcune visione, siamo destinati a spopolarci e scomparire
Lo scatto del fotografo specializzato in wedding è stato scelto nell’ambito della competizione Fearless Photographers. Il racconto del drammatico epilogo dietro l’immagine perfetta dell’affetto tra la sposa e suo nonno