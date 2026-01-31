Social
Sport

Il Cosenza cerca la vittoria scaccia crisi

Il Cosenza si prepara ad affrontare fra le mura amiche la Casertana. Lupi alla ricerca di una vittoria scaccia crisi e alle prese con il calciomercato.

31 gennaio, 2026
cosenza
Post partita

Sudtirol-Catanzaro (2-1), Aquilani non fa sconti: «Torniamo a casa leccandoci le ferite, questa amarezza va trasformata in rabbia»

Le Aquile creano a tratti e tirano 21 volte verso la porta, ma torna a casa senza punti. Nel 22° turno di Serie B il Sudtirol è più cinico e punisce le ingenuità giallorosse. Il mister: «Il calcio non ti aspetta e noi paghiamo errori e ingenuità in maniera troppo severa»
Serie B

Sconfitta amara per il Catanzaro con il Sudtirol, una ripresa a senso unico delle Aquile non basta. A Bolzano finisce 2-1

Primo tempo equilibrato con i padroni di casa che partono forte. Sorpasso e controsorpasso, poi nella seconda frazione i giallorossi creano tantissime occasioni offensive con Pittarello che va vicinissimo al pari nei minuti di recupero
Giampaolo Cristofaro
calciomercato

Cosenza, tutto confermato. Ufficiale l’ingaggio del portiere Vannucchi

Giocherà con i rossoblù fino al 30 giugno 2026 dopo aver disputato con il Pontedera in questa prima parte di stagione.
Redazione
Calciomercato

Cissé al Milan, ma il Catanzaro non lo perde subito

L’attaccante classe 2006, di proprietà del Verona, è stato acquistato dai rossoneri. Il giovane talento continuerà a giocare in Serie B con i giallorossi fino al termine della stagione
F.R.S.
La conferenza

Verso Siracusa-Crotone, Longo:  «Siamo a posto, ma nulla è scontato»

Alla vigilia del match il tecnico dei pitagorici invita alla concentrazione e sottolinea che la squadra deve restare flessibile e pronta a qualsiasi scenario
Procolo Guida
31 gennaio 2026
Ore 09:53
Il punto

Vibonese, Putrino: «Servono 300mila euro. Caffo farà un ulteriore sacrificio, ma trovare altri imprenditori è cruciale»

Il commissario rossoblù ad interim spiega che la squadra costa circa 70mila euro al mese: «Stiamo lavorando per mettere insieme una nuova cordata». I nomi usciti finora
Vincenzo Primerano
31 gennaio 2026
Ore 09:09
le partite

Promozione B, il diciannovesimo turno: la corsa del Gioiosa Ionica passa dal match contro la Bovalinese

Classico testa-coda tra Bianco e Deliese, mentre Sc Soverato impegnata nella difficile trasferta in casa di un Ardore in netta ripresa. Pizzo-Melito per la salvezza

31 gennaio 2026
Ore 08:45
Promozione B, il diciannovesimo turno: la corsa del Gioiosa Ionica passa dal match contro la Bovalinese
dilettanti calabria

Promozione A, riflettori sulla sfida PLM Morrone-Cassano. Il Mesoraca insidia la vetta contro lo Scalea

Occhi puntati anche su Rocca di Neto-Rende e Amantea-Acri. Rischia il Corigliano contro l'imprevedibile Kratos Bisignano. Il programma completo del diciannovesimo turno
31 gennaio 2026
Ore 07:35
le partite

Eccellenza, il diciannovesimo turno: Trebisacce-Stilomonasterace e Paolana-Reggioravagnese sfide play off

Interessante anche il derby della Piana tra Palmese e Virtus Rosarno. Sa di ultima spiaggia invece la sfida salvezza tra Gioiese e Cittanova
Vincenzo Primerano
31 gennaio 2026
Ore 06:45
Serie B

Catanzaro in scena a Bolzano contro il Sudtirol, Aquilani: «Sarà una partita intensa, dobbiamo farci trovare pronti». I convocati

Il tecinco giallorosso alla vigilia del 22esimo turno della cadetteria: «È previsto freddo e potrebbe esserci neve, ma mi auguro che il campo sia praticab ile»
Giampaolo Cristofaro
30 gennaio 2026
Ore 19:19
Serie d

Conto alla rovescia per il big match al Granillo: Reggina e Savoia si preparano alla sfida decisiva per la vetta

La lettera del presidente del Savoia ai suoi tifosi: «Reggio Calabria paga il prezzo di un sistema che non perdona. Domenica sia festa di sport»
Melania Neri
30 gennaio 2026
Ore 18:30
calciomercato

Cosenza, ufficiale il ritorno di Baez. Il fantasista a disposizione di Buscè da subito

L’esterno d’attacco uruguaiano ha firmato un contratto con il club di via Conforti fino a giugno del 2026 con opzione di rinnovo. Domenica già in campo con la Casertana
Redazione
30 gennaio 2026
Ore 18:04
L’intervista

Plm Morrone al comando, Stranges a LaC: «Siamo una squadra operaia, senza nomi ma con fame»

Dopo 18 giornate i cosentini comandano il girone A di Promozione. Il tecnico racconta il progetto, la filosofia operaia e un primato costruito su lavoro e umiltà: «Dobbiamo ragionare partita dopo partita e correre su noi stessi».
Francesco Roberto Spina
30 gennaio 2026
Ore 18:00
calciomercato

Ricciardi lascia il Cosenza: l'esterno alla Juve Stabia con obbligo di riscatto

Operazione ufficiale tra rossoblù e Vespe: passa ai campani, chiudendo la sua esperienza al Marulla dopo metà stagione da protagonista
Redazione
30 gennaio 2026
Ore 17:38
Ricciardi lascia il Cosenza: l'esterno alla Juve Stabia con obbligo di riscatto
Volley femminile

Tonno Callipo, Denise Vinci capitano dentro e fuori dal campo: «L'obiettivo era finire il girone di andata al primo posto. Puntiamo alla Coppa Italia»

La giallorossa tra le più longeve nel progetto della società: «Ho sempre creduto che i piani della società fossero maestosi e sono onorata di farne parte»
Vincenzo Primerano
30 gennaio 2026
Ore 16:24
Australian Open

Sinner perde in semifinale a Melbourne, Djokovic in finale contro Alcaraz per il titolo numero 102

Il serbo piega il numero due del mondo: dopo 4 ore e 9 minuti abbiamo il secondo finalista che giocherà domenica 1 febbraio contro il già qualificato spagnolo. Domani l’ultimo atto del torneo femminile
Riccardo Montanaro
30 gennaio 2026
Ore 15:02
Sinner perde in semifinale a Melbourne, Djokovic in finale contro Alcaraz per il titolo numero 102
22esima giornata

Serie D, weekend di fuoco con il derby lametino Sambiase-Vigor e lo scontro ad alta quota Reggina-Savoia

VIDEO | Nella stracittadina i giallorossi di Tony Lio sognano ancora un posto ai play-off, mentre i biancoverdi vogliono allontanarsi dalla zona calda. In alto gli amaranto cercano la decima vittoria consecutiva
Paolo Mazza
30 gennaio 2026
Ore 14:20
Calciomercato

Catanzaro, il Milan si inserisce per Cissé: sorpasso sul PSV possibile

Il club rossonero entra nella trattativa per l’attaccante classe 2006 del Verona, attualmente in prestito ai giallorossi. La proposta prevede il cartellino acquistato subito con permanenza in prestito fino a giugno
Redazione
30 gennaio 2026
Ore 13:54
Il ritorno

Promozione B, dietrofront da parte del Val Gallico: richiamato in panchina mister Di Maria

Le strade tra le parti si erano divise otto giorni fa (il 22 gennaio), dopo i vari vertici societari ecco il ripensamento e la chiamata. Il tecnico è già al lavoro per la trasferta di Maida
Vincenzo Primerano
30 gennaio 2026
Ore 13:37
Serie C

Crotone, motori accesi verso Siracusa: buon test contro la Primavera

Prosegue senza soste la marcia di avvicinamento degli squali alla sfida di domenica al “De Simone”: ieri altra giornata di lavoro per la squadra di Emilio Longo
Redazione
30 gennaio 2026
Ore 10:35
L’intervista

Eccellenza, Praiatortora in vetta e con l'intenzione di rimanerci. Baggini: «Primo posto? Frutto del lavoro quotidiano»

Il difensore argentino: «Inizialmente, il nostro primo obiettivo era quello di giocare ogni domenica con il massimo della grinta e dell'ambizione»
Vincenzo Primerano
30 gennaio 2026
Ore 06:45
il ritiro

Prima Categoria B, il Petronà escluso dal campionato: classifica rivoluzionata e Promosport che adesso si trova in vetta

L'ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì. Graduatoria del torneo radicalmente ridisegnata, soprattutto in vetta
Vincenzo Primerano
29 gennaio 2026
Ore 20:17
GRANDE RISULTATO

De Giorgio porta il Potenza in finale: Verbicaro esplode di orgoglio

La pro loco del piccolo borgo altotirrenico, guidata da Angela Annuzzi, gli ha dedicato un lungo post, poi condiviso anche dalla pagina del Comune. Prima di affermarsi come allenatore, De Giorgio è stato un calciatore. Con il Crotone, con cui è rimasto per sette anni, è arrivato anche nella massima serie 
Francesca Lagatta
29 gennaio 2026
Ore 18:21
Serie D

La Vibonese cerca conferme in casa del Castrum Favara: avversario abbordabile ma non per questo meno insidioso

I rossoblù devono dare continuità alla vittoria nel derby contro il Sambiase. I siciliani, penultimi, non vincono da otto giornate e non segnano da cinque
Vincenzo Primerano
29 gennaio 2026
Ore 17:23
