TPL, l'opposizione chiede di ritirare la legge

L'iniziativa dell'ex senatore pugliese Lello Ciampolillo punta a cancellare la legge del 2023. Servono 500mila firme, ma dalle due sponde dello Stretto arrivano perplessità sul metodo e sull'efficacia del referendum
L’assemblea dei sindaci, riunita a Palazzo Alvaro, ha rinnovato in blocco i vertici dell'ente. Confermati anche la vicepresidente Daniela Arfuso e il Consiglio Direttivo, con il plauso per la sinergia con il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro
Aumentare i fondi per la sanità non basta: servono risorse certe, servizi efficienti e responsabilità chiare tra Stato e Regioni per garantire a tutti il diritto alla cura e ridurre le disuguaglianze territoriali
Ixè, BiDiMedia e Lab21 confermano Fratelli d’Italia primo partito, ma il centrodestra senza Futuro Nazionale viene superato dal campo largo in due rilevazioni su tre. Vannacci arretra, il Pd perde terreno e il Movimento 5 Stelle conserva un ruolo centrale. Per Meloni, Schlein e Conte la partita delle alleanze diventa decisiva in vista delle politiche del 2027
Dalla Camera dei deputati la proposta dell'Associazione degli ex parlamentari per attuare l'articolo 49 della Costituzione. Al centro trasparenza, partecipazione degli iscritti e nuove regole per la scelta delle leadership
Eletto a soli 26 anni, entra nella selezione Young Liberals to Watch accanto a parlamentari, eurodeputati ed esponenti di governo. Il riconoscimento valorizza l'attività politica e l'impegno del trentenne calabrese per il voto ai sedicenni
La consigliera regionale di Casa Riformista–Italia Viva presenta un'interrogazione alla Giunta. Nel mirino lo stato della spesa, i cantieri sulla linea ionica e la prevista chiusura della Paola–Castiglione Cosentino
La sottosegretaria all'Economia e alle Finanze a Palazzo Alvaro dopo due giorni di visite istituzionali in Calabria. Sugli allarmi bomba nelle scuole: «Non ci faremo intimidire, il Governo interviene sulle evacuazioni». Al centro del confronto anche Zes Unica e risorse a rischio per il territorio.
I consiglieri regionali di minoranza smentiscono l'intesa con la maggioranza sul Tpl e chiariscono i termini del confronto. «Se Occhiuto porrà la fiducia siamo pronti ad andare in Aula: non temiamo di perdere il seggio»
L’ipotesi lanciata da Rocco Casalino apre un nuovo fronte nel campo largo: chi vincerà le primarie guiderà la sfida a Meloni, mentre allo sconfitto potrebbe essere riconosciuto un ruolo nella partita per la successione al Colle. Ma non c’è alcun accordo
Il presidente della Regione ha sottolineato la necessità che il partito «anche a livello nazionale recuperi la capacità di interloquire con il mondo dell'economia, che riesca a recuperare quella spinta di innovazione che ha avuto quando Berlusconi la creò»
L'europarlamentare esprime solidarietà a studenti, dirigenti e personale scolastico. Al centro del suo intervento il rafforzamento della cybersicurezza, della prevenzione e della cooperazione tra gli Stati membri
Il componente della segreteria regionale di Forza Italia solleva dubbi sulla nomina del presidente, sulle autorizzazioni per il doppio incarico e sulla governance della finanziaria regionale. Chiama in causa la magistratura contabile e chiede di verificare compensi e responsabilità
Tutti i capigruppo di minoranza firmano l'interrogazione presentata da Elisa Scutellà. Nel mirino la concentrazione di ruoli tra Arrical, Sacal, Sacal Ground Handling e la Presidenza della Regione: chi ha autorizzato gli incarichi?
Dopo la cerimonia di ieri mattina a cui ha preso parte il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, l’ex primo cittadino ed ex parlamentare Ernesto Magorno ha diffuso una nota per sottolineare che l’iter per la realizzazione del presidio di legalità in località Cirella è cominciato durante il suo mandato