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Politica

TPL, l'opposizione chiede di ritirare la legge

In Calabria sulla riforma del Trasporto pubblico locale la minoranza fa muro e si dice disponibile al dialogo soltanto nel caso in cui la nuova legge venga condivisa da tutti.

13 novembre, 2026
Nuovo protocollo

«Inattendibili le minacce provenienti da mail seriali»: la circolare del Viminale dopo gli allarmi bomba nelle scuole

L’indicazione firmata da ministro dell’Interno Matteo Piantedosi inviata a prefetti e questori. Dunque non evacuare «salvo che emergano specifici ulteriori elementi di rischio»
«Inattendibili le minacce provenienti da mail seriali»: la circolare del Viminale dopo gli allarmi bomba nelle scuole\n
la raccolta firme

Ponte sullo Stretto, parte l'iter per il referendum abrogativo: ma i comitati No Ponte restano fuori

L'iniziativa dell'ex senatore pugliese Lello Ciampolillo punta a cancellare la legge del 2023. Servono 500mila firme, ma dalle due sponde dello Stretto arrivano perplessità sul metodo e sull'efficacia del referendum
Aldea Bellantonio
Ponte sullo Stretto, parte l'iter per il referendum abrogativo: ma i comitati No Ponte restano fuori\n
L’affondo

Svimez, Tridico: «Occhiuto racconta una Calabria che non esiste, i dati fotografano la realtà»

L’europarlamentare del Movimento 5 stelle: «Il presidente porti in Consiglio regionale un piano per il dopo-Pnrr e, almeno per quella seduta, lasci lo smartphone in tasca»
Redazione Politica
Svimez, Tridico: «Occhiuto racconta una Calabria che non esiste, i dati fotografano la realtà»\n
l’organigramma

Associazione Comuni Area dello Stretto: Michele Spadaro riconfermato presidente

L’assemblea dei sindaci, riunita a Palazzo Alvaro, ha rinnovato in blocco i vertici dell'ente. Confermati anche la vicepresidente Daniela Arfuso e il Consiglio Direttivo, con il plauso per la sinergia con il sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro
redazione
Associazione Comuni Area dello Stretto: Michele Spadaro riconfermato presidente\n

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Società

Scuole, sottosegretaria Savino: «Italia sotto attacco»

13 novembre 2026
Ore 13:27
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Terremoto nel Catanzarese, scossa di magnitudo 3.5

9 novembre 2026
Ore 11:33
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In Calabria auto sempre più vecchie

13 novembre 2026
Ore 13:32
In Calabria auto sempre più vecchie
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13 novembre 2026
Ore 13:33
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13 novembre 2026
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9 novembre 2026
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Diritto alla salute

Sanità, alla sinistra serve un Giorgetti: più risorse, ma anche responsabilità e concretezza

Aumentare i fondi per la sanità non basta: servono risorse certe, servizi efficienti e responsabilità chiare tra Stato e Regioni per garantire a tutti il diritto alla cura e ridurre le disuguaglianze territoriali
Ettore Jorio*
13 novembre 2026
Ore 10:50
Sanità, alla sinistra serve un Giorgetti: più risorse, ma anche responsabilità e concretezza\n
Assemblea provinciale

Forza Italia Giovani Crotone presenta la nuova squadra e lancia l’Accademia Liberale

La scuola di formazione politica sarà aperta a tutti i giovani dai 18 ai 30 anni. Nico Lettieri: «Con l’onorevole Sergio Ferrari un progetto politico forte e radicato sul territorio»
Redazione Politica
13 novembre 2026
Ore 08:26
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Scenari elettorali

Sondaggi, Vannacci cala ancora: Meloni in difficoltà, il campo largo sorpassa

Ixè, BiDiMedia e Lab21 confermano Fratelli d’Italia primo partito, ma il centrodestra senza Futuro Nazionale viene superato dal campo largo in due rilevazioni su tre. Vannacci arretra, il Pd perde terreno e il Movimento 5 Stelle conserva un ruolo centrale. Per Meloni, Schlein e Conte la partita delle alleanze diventa decisiva in vista delle politiche del 2027
Franco Gemoli
13 novembre 2026
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L’analisi

Astensionismo e crisi della politica, Soriero: «Più democrazia nei partiti, la riforma elettorale da sola non basta»

Dalla Camera dei deputati la proposta dell'Associazione degli ex parlamentari per attuare l'articolo 49 della Costituzione. Al centro trasparenza, partecipazione degli iscritti e nuove regole per la scelta delle leadership
Redazione
12 novembre 2026
Ore 19:10
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Il riconoscimento

Un sindaco vibonese tra i 50 giovani protagonisti del liberalismo europeo: Fabio Signoretta (Jonadi) premiato da ALDE Party

Eletto a soli 26 anni, entra nella selezione Young Liberals to Watch accanto a parlamentari, eurodeputati ed esponenti di governo. Il riconoscimento valorizza l'attività politica e l'impegno del trentenne calabrese per il voto ai sedicenni
Redazione
12 novembre 2026
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Le dichiarazioni

Ferrovie in Calabria, Filomena Greco incalza la Regione sui fondi Pnrr: «Troppi ritardi, servono risposte su risorse e lavori»

La consigliera regionale di Casa Riformista–Italia Viva presenta un'interrogazione alla Giunta. Nel mirino lo stato della spesa, i cantieri sulla linea ionica e la prevista chiusura della Paola–Castiglione Cosentino
Redazione Politica
12 novembre 2026
Ore 15:10
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visita istituzionale

Savino a Reggio, vertice con Cannizzaro sui fondi: «Incontro produttivo, ora si va a Roma»

La sottosegretaria all'Economia e alle Finanze a Palazzo Alvaro dopo due giorni di visite istituzionali in Calabria. Sugli allarmi bomba nelle scuole: «Non ci faremo intimidire, il Governo interviene sulle evacuazioni». Al centro del confronto anche Zes Unica e risorse a rischio per il territorio.
Aldea Bellantonio
12 novembre 2026
Ore 13:02
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Lavori in corso

Riforma dei trasporti in Calabria, l'opposizione frena: «Nessun accordo, pronti ad andare a casa senza una legge nuova»

I consiglieri regionali di minoranza smentiscono l'intesa con la maggioranza sul Tpl e chiariscono i termini del confronto. «Se Occhiuto porrà la fiducia siamo pronti ad andare in Aula: non temiamo di perdere il seggio»
Redazione Politica
12 novembre 2026
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Più solidarietà e prevenzione

Protezione civile europea, Princi: «La Calabria sia parte attiva di una strategia per la sicurezza dei territori»

Un provvedimento che ridisegna gli strumenti per la gestione delle crisi e apre un confronto sul coordinamento degli interventi e sul rapporto tra responsabilità nazionali e solidarietà europea
12 novembre 2026
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Lo scontro politico

Tribunale di Corigliano Rossano, Baldino: «Respinto emendamento per la riapertura, il centrodestra prende in giro i cittadini»

La parlamentare M5S denuncia lo stop in Commissione Giustizia alla sua proposta e prende di mira il senatore Rapani (Fdi): «Tradite le aspettative di tutto il territorio»
Matteo Lauria
12 novembre 2026
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Interventi di prevenzione

Dissesto idrogeologico, Minasi (Lega): «Dal Mase oltre 10,3 milioni per la Calabria»

La senatrice calabrese: «Fatti concreti e cantieri rapidi per proteggere cittadini e infrastrutture»
12 novembre 2026
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Grandi manovre

Schlein a Palazzo Chigi e Conte al Quirinale dopo Mattarella: la suggestione che agita il centrosinistra in vista del 2027

L’ipotesi lanciata da Rocco Casalino apre un nuovo fronte nel campo largo: chi vincerà le primarie guiderà la sfida a Meloni, mentre allo sconfitto potrebbe essere riconosciuto un ruolo nella partita per la successione al Colle. Ma non c’è alcun accordo
Franco Gemoli
12 novembre 2026
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Verso le elezioni

Politiche, Occhiuto: «Forza Italia punta a raggiungere almeno il 10% come alle Europee, ma dobbiamo muoverci un po’»

Il presidente della Regione ha sottolineato la necessità che il partito «anche a livello nazionale recuperi la capacità di interloquire con il mondo dell'economia, che riesca a recuperare quella spinta di innovazione che ha avuto quando Berlusconi la creò»
Redazione Politiche
11 novembre 2026
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L’intervento

Allarme bomba nelle scuole, Princi: «Attacchi informatici inaccettabili, agire con determinazione»

L'europarlamentare esprime solidarietà a studenti, dirigenti e personale scolastico. Al centro del suo intervento il rafforzamento della cybersicurezza, della prevenzione e della cooperazione tra gli Stati membri
Redazione
11 novembre 2026
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La polemica

Consiglio regionale, Talerico denuncia: «Oltre il 90% dei contributi al Reggino: 200mila euro a Reggio, agli altri solo le briciole»

L'ex consigliere regionale contesta la distribuzione delle risorse e i criteri di assegnazione: «A Catanzaro, Crotone e Vibo neppure un euro. L’assemblea non è un bancomat»
Redazione Politica
11 novembre 2026
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Dalle strade all’alta velocità ecco il programma del candidato sindaco per rendere la città più accessibile e restituirle centralità

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Fincalabra, Talerico attacca Occhiuto sulla nomina di Giosi Romano: «Possibili danni erariali, atti alla Corte dei Conti»

Il componente della segreteria regionale di Forza Italia solleva dubbi sulla nomina del presidente, sulle autorizzazioni per il doppio incarico e sulla governance della finanziaria regionale. Chiama in causa la magistratura contabile e chiede di verificare compensi e responsabilità
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Luciano Vigna e gli incarichi in Regione, l'opposizione incalza: «Verificare incompatibilità e conflitti d'interesse»

Tutti i capigruppo di minoranza firmano l'interrogazione presentata da Elisa Scutellà. Nel mirino la concentrazione di ruoli tra Arrical, Sacal, Sacal Ground Handling e la Presidenza della Regione: chi ha autorizzato gli incarichi?
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Cyberattacchi in Europa, Minasi (Lega): «Offensiva senza precedenti contro il mondo occidentale»

La senatrice calabrese: «Fondamentale la task force di Crosetto per integrare difesa militare e ambito civile»
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Commissariato di Polizia a Diamante, Magorno: «Promessa mantenuta per l’Alto Tirreno»

Dopo la cerimonia di ieri mattina a cui ha preso parte il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, l’ex primo cittadino ed ex parlamentare Ernesto Magorno ha diffuso una nota per sottolineare che l’iter per la realizzazione del presidio di legalità in località Cirella è cominciato durante il suo mandato
Francesca Lagatta
10 novembre 2026
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