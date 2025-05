Sport

Calcio a 5, il punto su Pirossigeno e Futura

Calcio a 5, weekend decisivo per la Polisportiva Futura di Reggio Calabria, che sabato 24 maggio disputerà il ritorno dei quarti di finale play-off in Serie A2. Vittoria preziosa, invece, per la Pirossigeno Cosenza nell'ultima giornata di Serie A