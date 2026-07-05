Cosenza, Rota si allontana e sfuma la seconda squadra

L’ex difensore di Benevento, Lecce, Frosinone e Palermo è vicino al ruolo di ds dei rossoblù. Per lui sarebbe il primo incarico dirigenziale: dovrà ricostruire in fretta una squadra ancora piena di incognite
Dopo il terzo posto e la finale playoff sfumata, il club ionico programma la nuova stagione. Quasi certa la conferma del tecnico, mentre la società valuta una clamorosa domanda di ammissione alla massima serie
Il difensore chiude dopo quattro stagioni la sua esperienza con le Aquile. La Sampdoria insiste per l'attaccante, ma il club non vuole cederlo. Intanto prende quota il nodo legato al rinnovo di Pontisso, seguito anche dal Benevento
Il tecnico calabrese, originario di Verbicaro, ha firmato un contratto biennale fino al 2028. Dopo la storica Coppa Italia di Serie C conquistata con il Potenza, per lui arriva la grande occasione tra i cadetti
Il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Ranuccio ha incontrato i rappresentanti della società e dell'associazione "Don Lorenzo Milani", elogiando il gesto simbolico a sostegno delle popolazioni civili colpite dal conflitto
Presentata la tappa del Beach Soccer Tour 2026 che porterà in Calabria la Poule Scudetto, la Poule Promozione e la Coppa Italia Under 20. Attesi migliaia di appassionati e un significativo indotto turistico
Il presidente conferma il ritorno alla guida della società e rassicura tifosi e ambiente. Lavori in corso sul fronte burocratico, confronto imminente con il Comune e accordo di massima per il ritorno di Romero Aristoteles
Lauree con il massimo dei voti, specializzazioni e un'esperienza crescente nel calcio fino all'approdo nello staff federale. Ora accompagna l'Italia nella corsa al titolo del torneo continentale che si sta svolgendo in Galles
Il mercato dei tirrenici entra nel vivo. La società punta su giovani di prospettiva per affrontare il campionato interregionale e guarda ai due calciatori che hanno trascinato il Trebisacce fino al secondo posto in Eccellenza