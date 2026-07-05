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Cosenza, Rota si allontana e sfuma la seconda squadra

È un Cosenza fermo al palo quello che si prepara alla nuova stagione.  Silenzio totale sulla trattativa con la cordata di Vincenzo Rota e poche  speranze per la seconda squadra.

5 luglio, 2026
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cosenza calcio
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